Le premier cas connu de Covid était un vendeur au marché de Wuhan, selon un scientifique

Erreurs et incohérences

Dans leurs rapport, les experts de l’OMS conclu que le virus s’est très probablement propagé aux humains à partir d’un débordement animal, mais ils n’ont pas pu confirmer que le marché de Huanan en était la source. En revanche, ils ont déclaré qu’une fuite de laboratoire était “extrêmement improbable”.

Le rapport a été critiqué pour plusieurs erreurs et lacunes. Le Washington Post révélé en juillet que le rapport répertoriait les mauvais échantillons viraux pour plusieurs premiers patients – y compris le premier cas officiel – et reliait par erreur le premier groupe familial de cas au marché de Huanan. L’OMS a promis de corriger les erreurs, mais elles restent dans le rapport sur le site Web de l’organisation. (L’organisation a déclaré qu’elle demanderait aux auteurs du rapport si et comment ils corrigeraient les erreurs.)

En mai, deux mois après la publication du rapport de l’OMS et de la Chine, 18 scientifiques éminents, y compris le Dr Worobey, a répondu par une lettre dans Science se plaignant que l’équipe de l’OMS avait négligé la théorie des fuites de laboratoire. Beaucoup plus de recherches étaient nécessaires, ont-ils soutenu, pour déterminer si une explication était plus probable que l’autre.

Un expert sur les origines de grippe et VIH, le Dr Worobey a tenté de reconstituer les premiers jours de la pandémie de Covid. Lire un Etude de mai 2020 des premiers cas écrits par des médecins locaux et des responsables de la santé à Wuhan, il était perplexe de voir une description qui ressemblait à celle de M. Chen : un homme de 41 ans sans contact avec le marché de Huanan. Mais les auteurs de l’étude ont daté ses symptômes du 16 décembre, et non du 8 décembre.