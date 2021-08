Le nouveau dirigeant israélien soutient la ligne dure contre l’Iran mais un ton plus doux avec les États-Unis

M. Netanyahu a encouragé avec succès le président Trump à abandonner l’affaire. Il a aussi accéléré une guerre fantôme de longue date avec l’Iran et scellé accords diplomatiques avec quatre pays arabes qui ont autrefois ostracisé Israël – des accords qui, il l’espéraient, aideraient son combat contre l’Iran.

Mais le ton constructif de M. Bennett diffère de celui de M. Netanyahu, qui entretenait une relation étroite avec l’administration Trump, mais difficile avec les administrations démocrates qui ont mis fin au mandat de M. Trump. En 2015, M. Netanyahu s’est opposé au président Obama avec un discours combatif devant le Congrès qui a critiqué l’accord nucléaire imminent, et en 2010, il a embarrassé M. Biden, alors vice-président de M. Obama, lorsque son gouvernement a annoncé la construction d’une nouvelle colonie à Jérusalem-Est peu après l’arrivée de M. Biden en Israël en visite officielle.

Il a fallu près d’un mois à M. Biden après son investiture pour appeler M. Netanyahu, ce que certains analystes israéliens ont pris comme un camouflet. En revanche, M. Biden a appelé M. Bennett deux heures seulement après l’assermentation du nouveau dirigeant israélien.

L’approche plus conciliante de M. Bennett fait partie d’un effort plus large du nouveau Premier ministre pour montrer qu’Israël est passé de M. Netanyahu, qui a développé une relation de plus en plus tendue avec les démocrates du Congrès et les Juifs américains polarisés, une approche qui, selon les critiques, risquait d’avoir sept ans. des décennies de solide soutien américain à Israël en une question partisane.

En revanche, M. Bennett dirige une coalition gouvernementale diversifiée qui, selon lui, vise à apaiser les divisions sociales et politiques d’Israël, à lutter contre énigmes de politique intérieure qui n’ont pas été résolues pendant les dernières années de M. Netanyahu au pouvoir et guérir les relations avec l’administration Biden et les pays arabes éloignés, comme la Jordanie.

“Nous pourrions être ce phare dans une tempête, si vous voulez”, a déclaré M. Bennett.

Ancien entrepreneur high-tech qui a passé une partie de son enfance aux États-Unis et au Canada et parle couramment l’anglais, M. Bennett représente une nouvelle génération dans la politique israélienne. Premier Premier ministre israélien à porter une kippa, une calotte juive, il a longtemps évolué facilement entre les mondes religieux et laïc et affirme que les compétences requises pour créer des start-up réussies s’appliquent également lorsqu’il s’agit de redémarrer le pays.