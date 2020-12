Le Mexique s’en tient au gaz naturel, malgré les impacts socio-environnementaux

«J’utilise du gaz», annonce un minibus roulant dans une rue de Mexico. Le gaz naturel est de plus en plus largement utilisé comme carburant pour les transports publics au Mexique, en provenance principalement des États-Unis où il est extrait par fracturation hydraulique ou fracturation hydraulique, une technique qui nécessite de grands volumes d’eau et de produits chimiques toxiques. CRÉDIT: Emilio Godoy / IPS

Mexico, 07 décembre (IPS) – Dans sa communauté de petits agriculteurs et éleveurs du nord du Mexique, Aristeo Benavides a été témoin des dommages causés par l’industrie du gaz naturel, qui a pénétré les propriétés foncières collectives, modifiant le mode de vie et les formes des communautés locales. de production.

“Ils ne nous laissent rien”, a déclaré le fermier à IPS par téléphone. «Ils nous disent que c’est pour le progrès, mais c’est leur progrès. Nous sommes toujours perdants. Quand ils ont foré des puits de gaz, ils n’ont pas clôturé les zones, ils n’ont pas assuré la maintenance, les puits ne sont pas bien entretenus. c’est beaucoup d’eau souterraine ici qui peut être contaminée. “

Benavides habite à 500 mètres du gazoduc Los Ramones II Norte, qui traverse cinq États et a été vendu en 2017 par la compagnie pétrolière publique Pemex à deux entités privées: Infraestructura Energética Nova, une filiale de la société américaine Sempra Energy, et BlackRock , un fonds d’investissement américain.

La communauté de Benavides Grande et Benavides Olivares, d’une superficie de 65 000 hectares et d’environ 6 000 habitants, couvre cinq municipalités de l’État de Nuevo León, à environ 750 km au nord-est de Mexico.

Les membres de la communauté, dont le porte-parole est Benavides, se battent depuis des années contre ce qu’ils considèrent comme le harcèlement et l’invasion de leurs terres collectives par l’industrie pétrolière et gazière, et ont remporté quelques victoires devant les tribunaux.

À proximité de leurs terres, Pemex a foré deux puits de gaz en 2013 par fracturation hydraulique ou fracturation hydraulique, une technique de forage qui nécessite de grands volumes de produits chimiques et d’eau pour extraire le gaz naturel enfoui dans le schiste profond.

Les universitaires et les organisations environnementales opposées à la fracturation hydraulique affirment qu’elle pollue les nappes phréatiques, induit des tremblements de terre et émet des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

En 2019, les deux puits ont subi des fuites de gaz et la communauté a exigé que Pemex les scelle. “Nous leur avons parlé plusieurs fois, il leur a fallu une semaine pour réparer les fuites. Et ils ne sont pas revenus pour les examiner. De plus, des gens volent du gaz dans le pipeline, et un tragique accident pourrait survenir”, a déclaré Benavides.

Malgré les conflits sociaux et les conséquences environnementales, le Mexique a accéléré le rythme de la gazéification du pays, en posant des pipelines et en construisant des centrales électriques, soutenu par des importations bon marché en provenance des États-Unis et encouragé par la réforme énergétique de 2013 qui a ouvert l’industrie au secteur privé. capitale nationale et internationale.

Ce puits de gaz foré au moyen de fracturation près de la communauté de Benavides Grande et Benavides Olivares dans l’État de Nuevo León au nord-est du Mexique a subi une fuite en 2019. CRÉDIT: Gracieuseté d’Aristeo Benavides

Dans l’État nordique de Sonora, le peuple Yaqui, l’un des 67 groupes autochtones vivant au Mexique, a réussi à bloquer la construction du gazoduc privé El Oro-Guaymas depuis 2017, dans une campagne qui a généré des frictions entre les communautés autochtones et laissé des gens. blessés et morts, ainsi que des dégâts matériels.

Le projet de construction “a été analysé, une consultation publique a eu lieu, les dommages ont été évalués et des travaux ont été effectués pour réparer et atténuer les effets”, a déclaré à IPS par téléphone Tomás Rojo, un porte-parole de Yaqui, de la communauté de Vícam. “Sept villes ont donné leur approbation, mais une ne l’a pas fait. Elles ont estimé que c’était un risque, et je ne pense pas que l’entreprise veuille commettre des violences contre la population.”

En 2017, les habitants du village de Loma de Bácum ont déterré des tuyaux et empêché l’achèvement du mégaprojet de 330 km de long, dont 18 traversent cette communauté.

En août, le président Andrés Manuel López Obrador a signé un accord avec les Yaquis pour détourner le tracé du gazoduc pour contourner cette zone, permettant ainsi de terminer la pose du gazoduc.

Pays encore producteur de pétrole, mais en déclin

Le Mexique est le 12e producteur mondial de pétrole et le 17e producteur de gaz naturel. Il se classe 20e en termes de réserves de pétrole prouvées et 37e en termes de gisements de gaz naturel prouvés. Mais sa position dans l’industrie pétrolière est en baisse en raison de la rareté des hydrocarbures facilement extractibles.

Une annonce pour le gaz domestique à un arrêt de bus à Mexico. Le gouvernement mexicain promeut l’exploitation, la distribution et la consommation de gaz naturel, malgré les conflits sociaux et les impacts environnementaux que l’industrie provoque. CRÉDIT: Emilio Godoy / IPS

Depuis sa prise de fonction en décembre 2018, le président de gauche López Obrador fait la promotion des combustibles fossiles. Mais la production nationale de gaz est en baisse, passant de 6 401 millions de pieds cubes par jour (mpcd) en 2015 à 4 853 en septembre, l’accent étant mis sur le pétrole brut.

Les exportations sont passées de 2700 mpcd en 2015 à 1000 en septembre, et les importations de 1415 mpcd en 2015 à 843 en septembre, car la Federal Electricity Commission (CFE), entreprise publique, brûle à nouveau du mazout.

Un réseau de gazoducs, avec 27 lignes publiques et privées couvrant 18 889 km, a été déployé pour être distribué sur le vaste territoire de ce pays de 130 millions d’habitants.

En outre, le CFE est en train de construire une section dans l’État du sud-est du Yucatan, et trois autres devraient transporter le carburant vers le sud et le sud-est, tandis que trois autres ont été bloqués par l’opposition des communautés locales.

Le gaz est reçu par 48 centrales thermoélectriques à cycle combiné – qui brûlent du gaz pour produire de la vapeur pour produire de l’électricité – et des unités de turbogaz, à la fois publiques et privées. Et 10 autres usines à cycle combiné sont en construction.

Une autre indication de l’accent mis sur le gaz naturel est le nombre de permis de transport de gaz octroyés par la Commission de régulation de l’énergie du gouvernement. Il existe 276 permis de transport de gaz, dont 230 sont déjà opérationnels, 263 pour le transfert par pipeline (218 actifs) et 13 pour les semi-remorques (12 en service).

Tout cela se reflète dans le budget public du secteur. En 2020, la CFE a alloué plus de 2,0 milliards de dollars au transport de gaz et pour 2021, elle prévoit un total de 2,65 milliards.

La construction de gazoducs a généré des conflits avec les communautés opposées à ces méga-projets, ainsi que la production de méthane. L’image est une capture d’écran prise par IPS à partir d’une vidéo de la construction du gazoduc Los Ramones à Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique. CRÉDIT: Vidéo du gouvernement de Tamaulipas

Le gaz naturel est principalement constitué de méthane, qui est 86 fois plus puissant comme agent de réchauffement climatique sur une période de 20 ans que le dioxyde de carbone (CO2). L’Institut national d’écologie et de changement climatique a calculé un facteur d’émission de gaz naturel pour six régions du Mexique de 2,27 kg de CO2 / m3, bien qu’il soit inférieur aux facteurs d’émission du charbon et du mazout.

Problème atmosphérique

Avec plus de gaz provenant et brûlé, le pays est confronté à un problème croissant avec le méthane. En 2019, le pays a évacué 4,48 milliards de m3, la neuvième plus grande quantité au monde.

En termes d’intensité, la proportion atteint 7,21 m3 par baril de pétrole produit, plus haut que le précédent record de 5,39 établi en 2014, selon les chiffres du Partenariat mondial pour la réduction du torchage du gaz, promu par la Banque mondiale dans le but d’éradiquer le torchage de routine d’ici 2030 et composé de 17 pays, 12 compagnies pétrolières, l’Union européenne et deux institutions financières.

Les combustibles fossiles sont à l’origine des émissions de méthane. le Agence internationale de l’énergie, une organisation intergouvernementale regroupant les plus grands consommateurs mondiaux, a estimé un total de 724000 tonnes de méthane provenant d’hydrocarbures – dont 155000 tonnes de gaz – en 2019.

En outre, l’administration de López Obrador a continué de fractionner son agenda, malgré les affirmations constantes selon lesquelles elle n’utilise pas la technique.

Sergio Sañudo, professeur dans les départements de biologie et de sciences de la Terre de l’Université privée de Californie du Sud, a déclaré à IPS qu ‘”il y a eu un revers sous ce gouvernement. Le Mexique continue de faire la même chose. Cela génère une dépendance totale à l’égard des États-Unis. , et quand les États-Unis fermeront la vanne, que fera le Mexique? Le Mexique se lie aux hydrocarbures et cela sert de débouché pour le gaz. “

La solution, a-t-il poursuivi, réside dans l’abandon par les États-Unis de la fracturation hydraulique pour que le Mexique n’importe pas plus de carburant et encourage les sources d’énergie renouvelables.

Benavides dit que sa communauté est très consciente de la crise climatique, car elle a vu les changements. “Il y a eu des tempêtes de grêle, des changements de température, il y a peu de pluie”, a-t-il dit. “Ce sont des choses que nous n’avons jamais vues auparavant. Pour tout ce qui se passe, la terre nous reviendra. Pendant combien de mois ce gaz est-il allé dans l’atmosphère, à cause des fuites?”

Sañudo a exhorté le Mexique à se distancier du gaz naturel. “Ce n’est pas un carburant pour la transition énergétique vers des sources plus propres. Ce n’est pas la panacée qu’on pensait. Il ne peut plus rivaliser avec les énergies renouvelables”, at-il soutenu.