Le long de la “ route des os ” de la Russie, les reliques de la souffrance et du désespoir

L’autoroute Kolyma dans l’Extrême-Orient russe a jadis livré des dizaines de milliers de prisonniers dans les camps de travail du goulag de Staline. Les ruines de cette époque cruelle sont encore visibles aujourd’hui.

Par Photographies et vidéo par

Les prisonniers, piratant leur chemin à travers les marais d’été infestés d’insectes et les champs de glace d’hiver, ont amené la route, et la route a ensuite amené encore plus de prisonniers, livrant un torrent de travaux forcés aux mines d’or et aux camps de prisonniers de Kolyma, les plus glacés et les plus glacés. avant-poste mortel du goulag de Staline.

Leur chemin est devenu connu sous le nom de «route des os», une piste de gravier, de boue et, pendant une grande partie de l’année, de glace qui s’étend sur 1260 miles à l’ouest de la ville portuaire russe de Magadan sur l’océan Pacifique à l’intérieur des terres jusqu’à Yakoutsk, la capitale de la région de Yakoutie en Sibérie orientale. Serpentant à travers le désert de l’Extrême-Orient russe, il glisse à travers des panoramas d’une beauté dure et époustouflante parsemée de tombes gelées et non marquées et des traces de camps de travail qui disparaissent rapidement.

Il y avait peu de circulation lorsqu’un photographe, Emile Ducke, et moi avons conduit l’hiver dernier sur ce qui est maintenant la R504 Kolyma Highway, une version améliorée de la route construite par les prisonniers. Mais quelques camions et voitures longue distance roulaient encore à travers le paysage aride, inconscients des restes de misère passée enfouis dans la neige – des poteaux en bois tendus de barbelés rouillés, des puits de mine abandonnés et les briques cassées d’anciennes cellules d’isolement.