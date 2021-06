Le Japon, méfiant contre le COVID, s’approche prudemment de la ligne de départ des Jeux olympiques

Tokyo, Japon – Devant les murs de briques rouges de la gare de Tokyo, une horloge numérique compte les jours jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Des bannières portant les cinq anneaux olympiques sont suspendues à des lampadaires au-dessus, tandis que les magasins du quartier regorgent de chemises, d’affiches et de porte-clés portant le même insigne.

Partout dans la capitale japonaise, les pièges des Jeux d’été sont impossibles à ignorer, mais l’excitation qui découle généralement d’un événement sportif de cette envergure semble largement absente.

Il reste à peine un mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. Mais le public japonais reste résolument opposé aux Jeux, craignant que l’afflux d’athlètes, de responsables sportifs et de journalistes n’aggrave l’épidémie de COVID-19 continue à Tokyo et d’autres parties du pays.

Le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs de Tokyo 2020 restent cependant fermes dans leur détermination à poursuivre les Jeux déjà retardés. La compétition s’annonce maintenant comme les Jeux olympiques les plus chers de tous les temps et sera la première à avoir lieu pendant une pandémie.

Les derniers préparatifs de l’événement ont lieu même si des mesures anti-virus restent en place dans une grande partie du Japon, mais les organisateurs des Jeux olympiques et le gouvernement japonais promettent des protocoles stricts pour empêcher les 93 000 visiteurs des Jeux olympiques d’aggraver l’épidémie du pays.

Ils disent que les Jeux serviront de phare de la résilience de l’humanité et de son triomphe supposé sur la pandémie.

Mais malgré toutes les mesures qui ont été prises pour tenir ces promesses, les questions sont toujours plus nombreuses que les réponses.

Les spectateurs étrangers n’ont pas été autorisés à y assister et les organisateurs ont déclaré lundi que la capacité serait fixée à 50 pourcent avec un maximum de 10 000 personnes pour les 3,6 millions de détenteurs de billets nationaux.

Entre-temps, les organisateurs ont publié un « Playbook » qui décrit les protocoles auxquels les athlètes, les officiels, les journalistes et les bénévoles seront soumis – y compris des tests quotidiens pour les 15 000 athlètes qui se rendent aux Jeux, ainsi que des traceurs GPS sur le personnel des médias étrangers pour s’assurer ils restent dans des zones désignées de la ville – mais le scepticisme abonde quant à la manière dont les règles peuvent être appliquées et dans quelle mesure les systèmes de suivi fonctionneront.

“Ça n’a pas de sens”

Les médecins et les travailleurs de la santé sont devenus la voix la plus forte de l’opposition aux Jeux, craignant qu’une augmentation des infections ne submerge le système de santé japonais.

“Les travailleurs médicaux de première ligne sont traités comme des jetables”, a déclaré une infirmière de 27 ans travaillant à l’hôpital Komagome de Tokyo.

L’infirmière, qui a demandé à parler de manière anonyme, a déclaré que les soins infirmiers, qui étaient déjà un travail épuisant physiquement et émotionnellement, avaient été rendus insupportables pour beaucoup par la pandémie. Elle a dit que beaucoup de ses collègues et pairs avaient démissionné au cours de la dernière année et demie.

« Organiser un événement comme les Jeux olympiques à un moment comme celui-ci, comme pour marquer la fin de la pandémie, qui est très en cours », a-t-elle déclaré. “Cela n’a pas de sens.”

Le Japon a enregistré plus de 785 000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie et 14 385 décès – un bilan bien inférieur à celui de la plupart des pays industrialisés. Pourtant, le système de santé du pays a cédé sous quatre vagues différentes de la pandémie.

En mars de cette année, plus de 100 médecins ont brusquement démissionné dans trois hôpitaux gérés par l’Université de médecine des femmes de Tokyo. L’année dernière, plus de 400 infirmières avaient menacé de démissionner dans le même hôpital en raison de la pression supplémentaire exercée par la pandémie sur le personnel et de la réticence de l’hôpital à embaucher plus de personnel.

Des manifestants demandent l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo à Tokyo, au Japon, le 12 février 2021 [Nicholas Turner/Al Jazeera] Les Jeux de Tokyo s’annoncent maintenant comme les Jeux olympiques les plus chers de tous les temps et seront les premiers à avoir lieu pendant une pandémie [Nicholas Turner/Al Jazeera]

Et en mai, les hôpitaux d’Osaka, la deuxième plus grande ville du Japon, ont été poussés au-delà de leur capacité, lorsque le taux d’occupation des lits a dépassé 100 % pendant plusieurs semaines.

Alors que des groupes de la société civile, des syndicats de médecins, des entreprises privées et même quelques grands journaux au Japon ont exprimé leur opposition aux jeux ou appelé à leur annulation, c’est le plus grand expert du gouvernement central en matière de maladies infectieuses qui a fait le plus la une des journaux.

Le 2 juin, Shigeru Omi, président du sous-comité gouvernemental sur les coronavirus, a déclaré que « normalement, les Jeux n’auraient pas lieu dans ces circonstances ».

S’il est difficile de mesurer la possibilité d’un événement de super diffusion à cause des jeux, les agents de santé craignent le fardeau que l’événement sportif pourrait faire peser sur le système de santé de la capitale.

“Les risques ne sont probablement pas aussi élevés que les gens le craignent, mais une augmentation du nombre de cas graves pourrait provoquer une panique à Tokyo et submerger les hôpitaux de la ville”, a déclaré Satoru Hashimoto, directeur de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de la Université préfectorale de médecine de Kyoto.

« Une épidémie dans la capitale pourrait se propager dans tout le pays et éventuellement conduire à une cinquième vague de la pandémie. Ce n’est pas un scénario que j’aime imaginer.

Craintes d’une nouvelle urgence

Le Japon a également lutté pour éradiquer le virus parce que ses lois sur les maladies infectieuses – liées par une constitution d’après-guerre qui protège de manière rigide les libertés individuelles pendant les crises nationales – restent largement volontaires.

En d’autres termes, il est impossible pour le gouvernement japonais d’obliger légalement les gens à rester à l’intérieur, ou pour les gouverneurs de préfecture ou les maires de villes de mettre en œuvre le type de verrouillage strict imposé dans d’autres pays.

Pourtant, les mesures d’urgence semblent avoir fait baisser les infections à l’échelle nationale, les cas passant d’un pic de 7 000 à la mi-mai à moins de 2 000 début juin.

Le troisième état d’urgence du pays a pris fin dans toutes les préfectures sauf une le 20 juin. L’ordre restera en place à Okinawa et les mesures de quasi-urgence dans neuf préfectures – dont Tokyo – jusqu’au 11 juillet. avant l’ouverture des Jeux olympiques a suscité un malaise.

Plus tôt ce mois-ci, une équipe de chercheurs dirigée par un expert en maladies infectieuses conseillant le ministère de la Santé a publié des recherches montrant que, si Tokyo devait voir une vague d’infections similaire à celle observée à Osaka en avril et mai, lorsque plus de 1 000 personnes testaient positif chaque jour, la capitale pourrait connaître un nouvel état d’urgence dès le mois d’août.

“Un état d’urgence de plus de deux mois serait nécessaire pour contenir une vague d’infections et empêcher un effondrement du système de santé”, indique le rapport.

Le CIO – dans le but de dissiper les inquiétudes concernant la pression potentielle sur le système de santé japonais – a déclaré en mars qu’il était prêt à envoyer du personnel médical supplémentaire à Tokyo en plus du personnel des neuf hôpitaux qui ont été désignés pour traiter les athlètes s’ils blessés et les 500 infirmières qui seront recrutées pour travailler bénévolement en rotation quotidienne sur les sites sportifs.

Mais les médecins locaux et les organisations de santé ont souligné qu’aucun membre du personnel médical de l’étranger ne serait en mesure d’exercer légalement la médecine au Japon sans une licence délivrée dans le pays, et ont exhorté le CIO et le gouvernement japonais à reconsidérer leurs plans personnel médical et ressources pendant la pandémie.

Vaccination

Un autre facteur alimentant l’opposition du public est le rythme lent du déploiement du vaccin au Japon. Au 16 juin, plus de 15% des 126 millions d’habitants du Japon avaient reçu leur première dose de vaccin. Le gouvernement de Suga prévoit de vacciner les personnes âgées de 65 ans et plus, qui représentent près d’un tiers de la population japonaise, d’ici la fin juin et de terminer la vaccination de tous les résidents du pays d’ici novembre.

Le CIO a également déclaré que 80 pour cent des athlètes et peut-être 80 pour cent de tous les participants aux jeux seraient vaccinés.

Ayaka Kurasawa, ergothérapeute à Tokyo, a déclaré qu’elle était opposée à la tenue des Jeux malgré la réception de deux doses du vaccin COVID-19, car il n’était pas encore clair dans quelle mesure les vaccins étaient efficaces pour prévenir l’infection et la transmission avec de nouvelles souches du virus.

« Le domaine médical est toujours dans une situation difficile », a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il est nécessaire de réduire les cas jusqu’à ce que les travailleurs de la santé puissent se reposer suffisamment.”

Il n’y a pas que les agents de santé qui s’opposent à la pandémie. Même les entreprises mêmes qui espéraient que l’économie au ralenti du Japon repartirait des Jeux de Tokyo, craignent maintenant que cela ne déclenche une autre vague de COVID-19 et déclenche une nouvelle série de restrictions qui aggraveraient leurs difficultés économiques.

“Ce n’est pas le moment d’organiser un événement comme les Jeux olympiques ou paralympiques”, a déclaré Yasuhiro Hasegawa, 50 ans, qui possède et exploite un bar à Tokyo avec sa femme depuis plus de 20 ans.

Le couple a complètement fermé le bar pendant le premier état d’urgence au Japon – qui a duré de début avril à fin mai de l’année dernière – et a fermé tôt à 20 heures tous les jours pendant le deuxième plus tôt cette année.

Yasuhiro Hasegawa, un propriétaire de bar à Tokyo, souhaite que le gouvernement japonais aide les entreprises locales à se remettre de la pandémie [Nicholas Turner/Al Jazeera]

Pendant le troisième état d’urgence du pays, qui a été déclaré fin avril mais a été prolongé à trois reprises et agrandi à trois reprises, le bar est resté ouvert malgré les demandes du gouvernement métropolitain de Tokyo pour que les établissements de restauration ferment plus tôt ou cessent de vendre de l’alcool.

“Tout ce temps et cet argent sont dépensés pour les Jeux de Tokyo”, a déclaré Hasegawa, “quand il devrait être utilisé pour soutenir les entreprises locales, aider l’économie à se redresser et appliquer des mesures de prévention des virus plus strictes”.

« Déficit démocratique »

Malgré les appels croissants à l’annulation ou au report, en principe, c’est le CIO qui a le seul pouvoir d’annuler les Jeux olympiques sur la base de son contrat avec le pays hôte. Mais il existe un précédent unique, plutôt ironique, d’un pays hôte déclenchant l’annulation des Jeux remontant à 1938, lorsque le Japon a renoncé à l’événement prévu pour 1940 alors que la Seconde Guerre mondiale se profilait.

Mais les parties prenantes, dont beaucoup parient gros sur le potentiel marketing des Jeux, ne peuvent plus reculer sans encourir d’énormes pertes financières.

Le Japon a déjà dépensé au moins 14,5 milliards de dollars pour les Jeux et un audit du gouvernement japonais a montré que les coûts sont en réalité plus élevés. Le coût des jeux pourrait atteindre 25 milliards de dollars, faisant des Jeux d’été de Tokyo les plus chers de tous les temps, selon l’Université d’Oxford.

C’est le gouvernement central du Japon et le gouvernement métropolitain de Tokyo qui supporteront tout sauf 6,7 milliards de dollars de financement opérationnel privé. Et si l’événement est annulé, le gouvernement japonais risque de perdre le plus sous la forme de l’argent des contribuables.

« Les Jeux olympiques entraînent avec eux un déficit démocratique », a déclaré Jules Boykoff, professeur de politique à la Pacific University, dans l’Oregon aux États-Unis.

“Je suis inquiet pour le peuple japonais”, a déclaré l’universitaire, qui est un expert de l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques et un ancien athlète olympique lui-même. “Qu’ils ne seront pas considérés comme la priorité, et qu’au lieu de cela, les propres intérêts du Comité international olympique, uniquement basés sur l’histoire, seront considérés comme la priorité.”

Le plus souvent, le soutien aux Jeux de Tokyo a été largement corrélé avec le flux et le reflux de la pandémie. Lorsque les cas augmentent, moins de personnes au Japon souhaitent héberger les jeux, et vice versa.

Dès mai, plusieurs sondages ont montré que jusqu’à 80 % des personnes interrogées pensaient que les Jeux ne pourraient pas se dérouler en toute sécurité, devraient être à nouveau reportés ou complètement annulés. Mais alors que les cas diminuaient et que le rythme des vaccinations augmentait, un sondage publié plus tôt en juin a montré qu’environ 55% ont appelé au report ou à l’annulation des Jeux, tandis que 44% ont déclaré que l’événement devrait avoir lieu.

Les personnes interrogées étaient plus également réparties dans une autre enquête, dans laquelle la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les Jeux devraient continuer tandis que 48% ont déclaré qu’ils devraient être annulés.

Le public ressent probablement une combinaison d’enthousiasme pour les Jeux et de résignation que l’annulation est de plus en plus improbable, a déclaré Kenneth McElwain, professeur à l’Institut des sciences sociales de l’Université de Tokyo.

“La bonne chose à propos de l’opposition”, a déclaré McElwain. « Est-ce que cela rend le gouvernement plus strict ? »

Même si les gens qui demandent l’annulation des jeux n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, a-t-il déclaré, “le résultat net sera des Jeux olympiques plus sûrs”.

Reportage supplémentaire de Tamayo Muto