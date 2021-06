Le gouvernement nigérian a interdit à ses citoyens d’utiliser Twitter, et les conséquences sont lourdes

Le gouvernement a appelé l’interdiction “ temporaire ” mais n’a pas précisé combien de temps il serait en vigueur. Le président nigérian Muhammadu Buhari non plus, qui, interrogé sur l’avenir de l’interdiction dans une rare interview , est resté discret et a déclaré qu’il garderait le calendrier pour lui.

La veille, le gouvernement nigérian avait annoncé qu’il suspendrait les opérations de Twitter dans le pays, ironiquement par le biais de la Compte Twitter du ministère fédéral de l’Information et de la Culture. Le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, l’Association of Licensed Telecommunications Operators of Nigeria, qui représente toutes les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services du pays, confirmé que ses membres avaient reçu des ordres du gouvernement fédéral de suspendre l’accès de tous les utilisateurs du réseau à Twitter.

“Les tweets ne se chargeaient plus et il m’a fallu une heure pour comprendre ce qui s’était passé”, a déclaré Garba* – qui a choisi d’utiliser ce pseudonyme pour sa sécurité personnelle – à BuzzFeed News.

Avant la fin brutale du mouvement #EndSARS, Twitter a aidé les manifestants à s’organiser, à obtenir des dons, à allouer des ressources et à garder les manifestants sur le terrain et en ligne en contact les uns avec les autres. Lorsque la Banque centrale du Nigeria, agissant sur ordre fédéral, a bloqué les dons sur près de deux douzaines de comptes bancaires liés aux manifestations, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a signalé son soutien aux manifestations en tweeter que les Nigérians devraient adopter le bitcoin comme alternative .

Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les médias sociaux ont joué un rôle essentiel en donnant aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs opinions et d’exprimer ouvertement leurs frustrations envers le gouvernement en dehors des cycles électoraux. En octobre 2020, la plate-forme de microblogging a été cruciale pour soutenir les manifestations #EndSARS contre la brutalité policière, qui ont duré plus de deux semaines avant de se terminer par un massacre d’au moins 12 personnes par des officiers militaires.

Quelques jours plus tard, l’interdiction a été annoncée et rapidement promulguée sans aucune délibération du bras législatif, laissant de nombreux Nigérians dans l’incrédulité.

En réponse à la suppression du tweet, le ministre de l’Information et de la Culture, Lai Mohammed, a organisé une conférence de presse dans la capitale, Abuja, qualifiant les activités de Twitter au Nigeria de « suspectes » et accusant la plateforme d’avoir un « agenda ».

Le tweet controversé menaçait de traiter les groupes rebelles supposés être derrière attaques récentes sur les agents de sécurité dans le sud-est du Nigeria avec une force qui rappelle celle de la guerre civile Biafra-nigériane de 1967 à 1970. Le message de Buhari, une citation directe d’un discours qu’il avait prononcé, a suscité des critiques, beaucoup d’entre eux ont alerté sur les dommages potentiels qu’il pourrait causer dans un pays qui continue d’être aux prises avec des rivalités ethniques et des tensions séparatistes menées par ceux qui cherchent à se séparer du Nigeria et à restaurer un État indépendant du Biafra.

« Les manifestations ont commencé et ont pris un élan considérable grâce aux médias sociaux », a déclaré à BuzzFeed News la journaliste de 23 ans Eniafe Momodu. “C’était probablement la première fois qu’une grande partie de l’ancienne génération de Nigérians, y compris la plupart de nos représentants gouvernementaux, comprenait vraiment le pouvoir et l’impact des médias sociaux.”

Même avant #EndSARS, cependant, le gouvernement nigérian, sous l’administration de Buhari, a persisté dans ses tentatives d’établir des restrictions sur les médias sociaux. En 2019, l’unfacture anti-médias sociaux, qui cherchait à criminaliser l’utilisation des médias sociaux pour « colporter des informations fausses ou malveillantes », a été proposée. Le projet de loi s’est heurté à l’opposition des citoyens, qui ont lancé pétitions tout en l’appelant une offre pour mieux contrôler la population, et a finalement été tué.

Avant cela, en 2015, un autre projet de loi maintenant retiré nommé le Pétitions frivoles (Interdictions) Le projet de loi a été présenté moins d’un an après l’arrivée au pouvoir de Buhari. Le projet de loi menaçait jusqu’à sept ans de prison ou une amende de 25 000 $ pour toute personne reconnue coupable d’avoir publié « de fausses informations qui pourraient menacer la sécurité du pays ».

L’interdiction de Twitter et les menaces de poursuites sont illégales selon la constitution nigériane, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a déclaré à BuzzFeed News l’avocat des droits humains Ridwan Oke.

« Ils parlent tous de la même chose, à savoir le droit à la liberté d’expression. Ce sont des droits inaliénables », a déclaré Oke.

Plusieurs organisations de défense des droits humains se sont prononcées contre cette interdiction, avec le Socio-Economic Rights and Accountability Project porter le gouvernement fédéral devant le tribunal de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, avec 176 Nigérians concernés se joignant à l’action en justice.

La décision de bloquer Twitter a a reçu du soutien de l’ancien président américain Donald Trump, qui a suggéré qu’il aurait dû faire la même chose pendant qu’il était en fonction et a accusé les plateformes de médias sociaux de “ne pas permettre un discours libre et ouvert”.

Il serait difficile de quantifier à quel point cette interdiction affecte les millions de personnes qui considèrent Twitter comme une ressource majeure. Les Nigérians à qui nous avons parlé ont déclaré qu’ils se sentent bouleversés, anxieux ou effrayés, et la plupart disent qu’ils sont toujours incrédules.

“Lorsque l’interdiction a été annoncée, j’ai eu peur, comme si quelque chose de grave allait arriver et que nous ne serions pas en mesure de demander de l’aide”, a déclaré à BuzzFeed News Olapeju Jolaoso, un propriétaire d’entreprise de 28 ans. « Mes premiers clients n’étaient pas sur Twitter. Maintenant, j’ai juste peur de tweeter depuis mon compte professionnel ; J’ai peur qu’ils me harcèlent. C’est plus effrayant parce que vous ne pouvez pas prédire leur prochaine ligne d’action », a-t-elle poursuivi.

À sa frustration s’ajoute le fait que Jolaoso, qui disposait d’un réseau de fournisseurs sur Twitter, a dû déplacer ses opérations commerciales en ligne vers d’autres applications telles que Telegram et Facebook.

Mais les avantages de Twitter reposent également sur la sécurité et la communauté qu’il offre aux femmes et aux homosexuels, deux groupes fortement marginalisés dans le pays. Somi, une femme trans non binaire nigériane, considère cette interdiction comme un énorme préjudice.

“Twitter est un endroit où je me suis tourné pour trouver des amis et une communauté”, a déclaré le jeune de 19 ans, qui finance actuellement sa transition médicale. « Chercher des conseils et des encouragements sans jugement du monde extérieur. C’était ici que je [used my voice] et j’ai reçu toute l’aide dont j’avais besoin.

Pour Ani Kayode Somtochukwu, militante pour la libération queer et écrivaine de 21 ans, l’impact potentiel sur les Nigérians LGBTQ qui voient des applications de médias sociaux comme Twitter pour s’échapper est énorme.

«Pour nous, les médias sociaux ne sont pas seulement une question de commodité dans l’organisation – c’est aussi une question de sécurité. Nous ne pouvons pas nous réunir légalement sans être ciblés par la loi », a-t-il déclaré.

Au Nigeria, les démonstrations d’affection avec des personnes du même sexe sont un délit 10 ans peine de prison.

Somtochukwu a également déclaré que si l’interdiction était maintenue, les Nigérians LGBTQ en souffriraient.

“Cela signifiera la perte de la communauté, la perte de l’accès à des informations parfois vitales, la perte de l’accès à l’aide en cas de besoin”, a-t-il déclaré.

Pour les femmes nigérianes, Twitter a été utile dans la lutte contre les inégalités et la montée de la violence perpétrée contre elles. Des campagnes comme la Marché de Yaba Mars, qui cherchaient à lutter contre la culture du tâtonnement et du harcèlement sexuel, ont retrouvé leur vie sur Twitter.

« C’est devenu un espace d’opportunités partagées, un lieu d’appel contre la violation de nos droits, de soutien émotionnel, etc. », a expliqué la consultante en relations publiques et militante Ebele Molua. « Nous luttons pour trouver un débouché pour nous maintenir dans une société qui ne se soucie pas des droits humains et de la progressivité des groupes marginalisés. »