Le gourou indien de la perte de poids Rujuta Diwekar explique pourquoi grand-mère sait mieux

“Rujuta Diwekar ne mesure pas son poids et sa taille”, m’a-t-on informé par courrier électronique de son bureau, qui a signé comme “Team Rujuta”.

De quelqu’un qui est considéré comme le gourou indien de la perte de poids et dont le nom évoque encore l’image de la transformation corporelle de la star de Bollywood Kareena Kapoor Khan en une “taille zéro” de peau et d’os pour une scène de bikini dans un film de Bollywood de 2008, ce serait une réponse étrange.

Mais Diwekar, basé à Mumbai, dont les clients sont répartis dans 50 pays et comprennent certaines des plus grandes stars indiennes de Bollywood et des magnats des affaires, a toujours été à contre-courant.

L’Inde compte environ 13 000 diététiciens enregistrés – ainsi que de nombreux autres nutritionnistes et coachs de vie autoproclamés qui se battent pour une part du régime de perte de poids et de gestion de 502,7 millions de dollars du pays, selon Triton Market Research, basé à Londres.

Diwekar, 43 ans, a réussi à se faire une place de choix dans cet espace surpeuplé en prodiguant des conseils à la fois discordants et uniques, traditionnels mais attrayants.

À l’ère du jeûne intermittent, des régimes céto, des jus de désintoxication du matin et des PDG survivant avec un repas par jour, Diwekar considère les grands-mères indiennes comme l’idéal à imiter. La nourriture, dit-elle, n’est pas destinée à être mangée en paquets. Au lieu de cela, dit-elle, mangez comme votre grand-mère avait l’habitude de le faire – tout ce qui est naturel, saisonnier et local.

“Il n’y a rien dont nous avons besoin pour rester en forme, en bonne santé et perdre du poids qui ne soit pas disponible dans notre cuisine ou à l’épicerie locale”, a déclaré Diwekar à Al Jazeera lors d’un chat vidéo depuis son salon à Mumbai. Elle est vêtue de façon décontractée, dans un T-shirt rose, et a alloué 30 minutes pour la conversation qui s’étend finalement au-delà d’une heure.

L’acteur de Bollywood Varun Dhawan avec Rujuta Diwekar [courtesy Rujuta Diwekar]

Selon l’enquête nationale indienne sur la santé de la famille, l’Inde grossit très rapidement. Selon la Fédération mondiale de l’obésité, 30% des Indiens seront probablement obèses d’ici 2040.

Cette épidémie d’obésité alimente les problèmes de santé, mais elle alimente également une industrie du bien-être d’une valeur de 24 milliards de dollars – dont le “marché des aliments santé” devrait à lui seul atteindre près de 9,35 milliards de dollars d’ici l’année prochaine, selon un rapport d’Ernst & Young et du Fédération des chambres indiennes de commerce et d’industrie.

Diwekar est irritée que les deux personnes – les grands-mères et les agriculteurs, qui, selon elle, devraient nous dire quoi manger et quand briser ce cycle yo-yo d’Indiens dépensant de l’argent pour manger uniquement pour dépenser plus pour perdre du poids – ne soient jamais consultées par l’industrie. , décideurs ou personnes à la diète.

«Notre sagesse alimentaire traditionnelle et collective n’a pas de prix, mais notre vision des aliments et des coutumes autochtones est faussée en raison des médias sociaux et de l’influence des gros budgets de marketing de l’industrie alimentaire», a déclaré Diwekar.

Elle essaie de résoudre ce problème, un régime à la fois.

Diwekar a aidé la star de Bollywood Kareena Kapoor Khan à perdre du poids pour une scène de bikini dans un film de 2008 [Courtesy Rujuta Diwekar]

« Nutritionniste le plus suivi »

Mumbai, la capitale indienne des affaires et du glamour, abrite 16 933 millionnaires et 60 milliardaires, selon le rapport Hurun 2021, ainsi que les plus hauts échelons de l’industrie cinématographique indienne de 2,44 milliards de dollars. Beaucoup d’entre eux sont des clients de Diwekar. Elle ne laisse pas tomber son nom – pour des raisons de confidentialité, peut-être, mais aussi parce que cela détournerait l’attention de la marque « Rujuta Diwekar ».

Travaillant avec une équipe entièrement féminine de cinq personnes dans un petit bureau de la banlieue de Mumbai, Diwekar est l’une des diététiciennes les plus recherchées d’Inde, avec une formidable influence en ligne. «Parmi les nutritionnistes les plus suivies au monde» (c’est ainsi que Diwekar se réfère à elle-même dans la plupart de ses marques), elle a une coterie en ligne qui totalise 3,6 millions de followers sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.

Elle est également l’auteure à succès et prolifique de neuf livres qui se sont vendus à 1,5 million d’exemplaires en Inde.

“Ce qui distingue Rujuta, c’est sa perspective vraiment unique et ses excellentes compétences en communication”, explique Chiki Sarkar, qui, en tant que rédactrice en chef de Random House India en 2008, avait surenchéri sur un autre éditeur pour remporter le premier livre de Diwekar, Don’t Lose. Votre esprit, perdez votre poids. Treize ans plus tard, il reste le livre le plus vendu en Inde dans la section « remise en forme et alimentation », selon Nielsen BookScan India. Le deuxième livre de régime le plus vendu au cours des 10 dernières années est également celui de Diwekar.

« Le point de vue de Rujuta est 100 % indien. Aucun autre écrivain sur la santé ne communique cette perspective avec clarté. Qu’est-ce qu’elle dit? Retour à un système alimentaire indien… Cette vision profonde du monde est intégrée dans tout ce qu’elle fait », a déclaré Sarkar à Al Jazeera.

Travaillant avec une équipe de cinq femmes dans un petit bureau de la banlieue de Mumbai, Diwekar est l’un des conseillers en perte de poids les plus recherchés en Inde, avec une formidable influence en ligne. [courtesy Rujuta Diwekar]

Diwekar, qui se dit nutritionniste (elle n’est techniquement pas qualifiée en tant que diététicienne), écrit comme elle parle. Chummy, jovial, mais concentré et pratique. Elle utilise souvent des slogans, des axiomes et des proverbes de Bollywood au lieu de la science pour faire valoir son point de vue. « Un régime d’urgence, écrit-elle, c’est comme une aventure avec un mauvais garçon. Même lorsque vous y êtes, vous savez que cela ne fonctionnera pas à long terme.

L’acteur Anupam Kher, qui a sollicité les services de Diwekar il y a quelques années, dit qu’il l’aimait parce qu’elle n’est pas conventionnelle et qu’elle le laissait satisfaire ses goûts. Sous sa direction, il a perdu 14 kg (30,8 lb) et ses paramètres de santé se sont améliorés. Aujourd’hui âgé de 66 ans, il dit qu’il est en meilleure forme qu’il ne l’était à 60 ans – et les règles de Diwekar sont restées avec lui. « Vous savez », dit-il à Al Jazeera, « elle est psychologue … Je veux dire, elle sait très bien écouter. »

Ce qu’il veut dire, c’est que Diwekar comprend où et pourquoi la relation de ses clients avec la nourriture est rompue et est capable de résoudre ce problème.

Lorsque Diwakar envoie un tableau de régime, elle fait plusieurs choses simultanément. Tout d’abord, elle essaie de relever le défi de la perte de poids. “La santé”, dit-elle, “ne peut pas être quelque chose qui n’est accessible qu’aux personnes dotées d’une volonté exceptionnelle.”

La nourriture, c’est la vie, profitez-en, dit-elle.

Elle façonne son alimentation en fonction des besoins de santé et des objectifs de perte de poids de ses clients, bien sûr, mais ne divise pas les aliments en protéines, fibres et glucides. Elle ne précise pas non plus les portions.

Son régime alimentaire comprend des plats indiens traditionnels et elle répond aux fringales. Mangez des mangues, buvez du lait ordinaire sans marque de votre laiterie locale, ajoutez du ghee (beurre clarifié) au riz blanc et au dal, buvez du jus de canne à sucre, ajoutez du sucre à votre chai, dit-elle.

En même temps, elle insiste pour que les clients s’en tiennent à ses six règles simples, notamment se réveiller plus près du lever du soleil, manger des fruits ou des noix dans les 10 minutes suivant le réveil, prendre un petit-déjeuner fait maison et, au lieu de trois gros repas, les casser vers le bas et manger toutes les deux heures.

En permettant aux gens des aliments réconfortants en fonction de la tradition culinaire et de la région d’où ils viennent, elle ramène la grand-mère et la fermière à table et défie directement les derniers régimes à la mode de l’industrie des aliments naturels et les aliments « exotiques » vendus avec le convenant à tous. boniment.

Mais les conseils folkloriques de Diwekar ne sont pas bon marché.

Pour un programme de 12 mois où elle rencontre un client pendant une demi-heure, deux fois par mois, elle facture 20 000 $. C’est 1 666 $ de l’heure et il faut attendre deux mois pour entrer.

Diwekar a été sous les feux de la rampe lorsqu’elle a aidé le magnat Anil Ambani à courir le marathon de Tata Mumbai en 2004 [File: Sherwin Crasto/Reuters AD/FA]

Kher dit qu’il a trouvé l’argent qu’il a dépensé en consultant Diwekar « en valait la peine… parce que je pouvais me le permettre ». Cela mis à part, il aimait aussi “l’arrogance de celle-ci”, car elle est “quelqu’un qui est venu de zéro et a réussi à s’en sortir”, dit-il.

Un sourire et un namaste

Né dans une famille Maharashtrian de caste supérieure d’une mère professeur de chimie, Diwekar est diplômé en chimie industrielle et titulaire d’un diplôme en sciences du sport et en nutrition. Elle pratique et étudie le yoga et est une randonneuse passionnée – et pour les deux, elle retourne sans cesse dans l’Himalaya, où elle a trouvé l’amour au moins deux fois : une fois en 2005, lorsqu’elle a rencontré un grand Allemand avec des dreadlocks dans un institut de yoga, et le l’année suivante, lorsqu’elle a rencontré son futur mari lors d’un voyage de trekking.

C’est un peu avant, en 2004, que Diwekar s’est fait connaître pour la première fois. Elle entraînait Anil Ambani – le frère cadet de l’homme le plus riche d’Inde, Mukesh Ambani – à courir le marathon de Tata Mumbai. Ambani a perdu un tiers de son poids, a couru le marathon et la marque « Rujuta Diwekar » est née.

Outre les clients payants, Diwekar s’est également construit une clientèle impressionnante en ligne en proposant gratuitement des conseils et des programmes de perte de poids.

Rujuta Diwekar est également un auteur à succès et prolifique de neuf livres qui se sont vendus à 1,5 million d’exemplaires en Inde. [courtesy Rujuta Diwekar]

En janvier 2018, Diwekar a expérimenté un programme gratuit de perte de poids de 12 semaines en ligne. En cinq heures, 75 000 personnes se sont inscrites dans 40 pays. Elle publie désormais régulièrement des vidéos de nourriture et d’exercices, des conseils de régime et des instantanés de moments personnels pour ses fans.

Toutes les vidéos de Diwekar commencent de la même manière animée et invitante : un sourire chaleureux, un namaste et un hochement de tête. Ses cheveux sont souvent relevés en queue de cheval et elle est vêtue de façon décontractée, en T-shirt sur un short ou un pantalon stretch. Sur sa petite silhouette, trois éléments ressortent : le grand cadran blanc de sa montre-bracelet, ses grosses lunettes d’aviateur et un front proéminent. Elle parle vite et fait des gestes énergiques. Certains matins, elle fait le poirier. Certains jours, on parle à la craie des vertus des cornichons indiens, des mangues ou du sucre. Les autres jours, elle est dans la cuisine, en train de cuisiner.

Tous ses messages et vidéos tournent autour du même message : « Notre sagesse alimentaire traditionnelle n’a pas de prix car elle a été vécue, essayée et testée au fil des siècles, et elle l’emporte sur ce que la science soutenue par l’industrie nous dit ».

Mais tout le monde n’adhère pas à ce message.

Shonali Sabherwal est une chef végétalienne, macrobiotique et nutritionniste basée à Mumbai qui a dirigé un service de repas pendant neuf ans pour des stars de Bollywood, dont Katrina Kaif et Jacqueline Fernandez. Elle se souvient du tollé suscité par la suggestion de Diwekar d’avoir du sucre qui était inclus dans son livre, Indian Superfoods, dans un chapitre intitulé Sugar: The Anti-Ageing Secret.

« Elle dit, prends un peu. Qu’est-ce qu’un petit peu ? Il existe une chimie de la santé intestinale et le sucre détruit les bactéries intestinales. Le sucre peut être un poison… [but] quand vous devenez aussi gros, vous pouvez vendre de la merde sur un sandwich et il se vendra », a déclaré Sabherwal à Al Jazeera.

Diwekar rejette toute critique, proposant des documents de recherche obscurs, des obscurcissements et des expressions idiomatiques pour correspondre à l’histoire qu’elle veut raconter. « Le jour où les gens cesseront de vous critiquer, vous n’êtes plus pertinent ou vous êtes mort », dit-elle.

De toute évidence, elle est pertinente car au cours des dernières années, il y a eu un essor de diététiciens Rujuta Diwekar-esque à travers l’Inde qui offrent des conseils similaires à un prix moins cher. Mais aucun n’est aussi populaire que Diwekar.

L’une des raisons en est les déclarations publiques régulières de Diwekar selon lesquelles elle n’approuve et n’approuvera aucun produit ni aucune marque. Elle obtient beaucoup de tels emplacements. Au cours des seuls mois de la pandémie de COVID-19, elle a reçu plus de 700 demandes d’approbation de marque pour des produits prétendant être des boosters d’immunité.

« Chaque crise est une opportunité pour quelqu’un. L’industrie alimentaire d’entreprise s’approprie maintenant notre culture, nos aliments, les reconditionne et nous les vend… Jamais auparavant la peur n’a été monétisée comme cela a été fait au cours de la dernière année », a déclaré Diwekar, rappelant qu’il y avait des fabricants d’huiles, de biscuits , des céréales et même des rouges à lèvres prêts à payer pour des publications sur les réseaux sociaux.

La crise du COVID-19 a déclenché une évolution anxieuse vers des produits sains, naturels et biologiques et les principales entreprises indiennes d’aliments emballés l’ont bien compris. Certains, comme Hindustan Unilever Ltd et Dabur India, prévoient une nouvelle gamme de suppléments de santé, tandis que d’autres se seraient engagés à améliorer le contenu nutritionnel de leurs produits existants.

Diwekar dit qu’elle est ambitieuse, mais pas de la manière que les entreprises voudraient qu’elle soit. Elle n’est pas intéressée à rendre publique son entreprise – une entreprise individuelle qui porte son nom. Elle veut garder sa marque « Rujuta Diwekar », simple, petite et personnelle.

« La nourriture est une chose très, très intime… vous construisez une relation pour la vie », dit-elle. « Je suis très ambitieux. Je veux que les petits-enfants de mes clients héritent des régimes qu’ils suivent.