Le dilemme afghan pour l’administration Biden / Harris

GENÈVE, 3 février (IPS) – Saber Azam est un ancien fonctionnaire des Nations Unies qui a servi avec le HCR et le DOMP à des postes clés en Europe, en Afrique et en Asie. Il est également l’auteur de SORAYA: The Other Princess, une fiction historique qui survole les sept dernières décennies de l’histoire afghane, et Hell’s Mouth, également une fiction historique qui retrace l’excellent travail des acteurs humanitaires et des droits humains en Côte d’Ivoire pendant la première guerre civile libérienne.Le président Biden et son administration font face à une situation très difficile aux États-Unis et à l’étranger. Son prédécesseur, M. Trump, a refusé d’accepter la défaite ou d’étendre toute coopération à l’équipe entrante.

Simultanément, la menace de terrorisme interne, fomentée par la rhétorique de l’ancien président, est réelle. Les appareils de sécurité nationale sont en alerte maximale. De plus, les dirigeants républicains n’ont pas encore décidé de réaligner leur parti sur des valeurs défendues par Abraham Lincoln.

La crise sanitaire est sans précédent. Jusqu’à présent, plus de 450’0000 Américains ont perdu la vie en moins d’un an à cause des seuls ravages du coronavirus. L’économie est fragile et le chômage monte en flèche. Le président Biden et le vice-président Harris héritent d’un pays profondément divisé. Un tel état de choses est particulier et ne s’est jamais produit dans l’histoire récemment rappelée des États-Unis d’Amérique.

À l’étranger, les États-Unis ont subi un énorme revers au cours des quatre dernières années. M. Trump a snobé chaque ami, allié et institution responsable, opposant pratiquement le monde entier à ses politiques.

Entre autres lacunes importantes, sa discorde avec les Européens et l’OTAN, le retrait unilatéral de l’accord sur le nucléaire iranien et de l’accord de Paris sur le climat, le soutien sans entrave à la tragédie du Yémen dirigée par l’Arabie saoudite et le retrait des troupes de Syrie et d’Afghanistan ont été des écarts flagrants par rapport à la norme et au son. démarches entreprises par tout gouvernement, démocrate ou républicain.

En ce qui concerne l’Afghanistan, plus précisément, les États-Unis et leurs alliés ont dépensé des billions de dollars depuis 2001 dans les programmes bilatéraux et multilatéraux d’aide militaire, humanitaire et au développement. Des milliers de leurs soldats ont perdu la vie ou ont été grièvement blessés.

Cependant, en raison de l’inefficacité évidente, de la corruption systématique, du népotisme endémique, du tribalisme intentionnel et de la négligence traditionnelle des dirigeants de Kaboul, peu de choses ont changé dans la vie des gens ordinaires. Une insécurité alarmante dans tout le pays, une économie quasi-inexistante, un état de droit inapplicable, des violations des droits de l’homme qui font rage, un sectarisme croissant et un manque de vision pour l’avenir illustrent la situation actuelle.

L’accord Trump-Taliban est perçu comme un clou visant à cerner durablement l’espoir de démocratie, de prospérité et d’un avenir pacifique. Il y a un sentiment croissant à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan que les États-Unis n’ont pas obtenu de résultats tangibles de leur guerre la plus longue et la plus coûteuse depuis le Vietnam.

L’administration Biden / Harris pourrait transformer la déception imminente des États-Unis en une réussite de leur politique étrangère. L’audace et un peu plus de patience sont essentiels à une telle réalisation.

Pratiquement tous les chefs post-talibans en Afghanistan se sont révélés incompétents et ont fait partie du problème. L’espoir d’une solution et de sortir l’Afghanistan de l’abîme repose sur une génération jeune et incorruptible. Certains étudiants et universitaires ont exprimé leur point de vue en s’adressant au président Biden et au vice-président Harris dans une lettre le 26 janvier 2021, transmise à la Maison Blanche deux jours plus tard.

Ils mettent vaillamment en évidence une certaine incohérence entre la politique et la pratique et le soutien malheureux continu apporté aux individus inefficaces et corrompus par la communauté internationale. Ils soulignent en outre leur crainte croissante que l’Afghanistan soit devenu le champ de bataille d’un nouveau «grand jeu» entre les superpuissances qui durerait des décennies.

Ils jugent nécessaire de tirer les leçons des erreurs commises par la communauté internationale et les dirigeants afghans. À leur avis, la nouvelle administration des États-Unis doit opter pour une approche novatrice qui apporterait enfin la paix et la stabilité en Afghanistan et permettrait un retrait honorable des troupes étrangères de ce pays. En particulier, ils insistent sur les points suivants:

1 – Révision globale de l’accord Trump-Taliban: Cet accord est “unilatéral, non calculé et même dangereux pour la paix et la sécurité de la région”. De plus, il est le résultat d’un processus accéléré visant à garantir un «succès de politique étrangère» à l’ancien président des États-Unis. En effet, les talibans estiment que c’est leur succès indéniable, suscitant des inquiétudes compréhensibles parmi le peuple afghan et les puissances régionales, en particulier l’Inde, la Fédération de Russie, les pays d’Asie centrale, la République islamique d’Iran et la République populaire de Chine. 2 – Efforts vigoureux d’édification de la nation: Il est évident que l’Afghanistan est un pays qui possède des frontières définies avec ses voisins et un siège et une reconnaissance dans toutes les structures internationales et régionales pertinentes. Cependant, l’histoire a démontré que les dirigeants afghans n’ont jamais entrepris d’efforts substantiels pour souder durablement différents groupes ethniques et intérêts autour de valeurs nationales communes. Sans une telle entreprise, toute entreprise de sauvetage de l’Afghanistan sera confrontée à des défis insurmontables. En outre, les rivalités ethniques, les tensions et les conflits ont toujours conduit les adversaires du pays à profiter des divisions et à atteindre leurs objectifs au détriment du bien-être du peuple afghan. 3 – Initier un processus de paix viable et juste: Depuis l’Accord de Genève de 1988 entre le régime communiste de Kaboul et le Pakistan, parrainé par les Soviétiques, de nombreux autres accords futiles ont été conclus dans lesquels «le transfert et / ou la répartition du pouvoir» constituaient l’essence de délibérations entre les protagonistes, ignorant les causes fondamentales internes et externes du conflit. Le processus de paix de Doha, déjà vieux de dix ans, se concentre simplement sur des formules de partage du pouvoir, considérées comme une entreprise périphérique. Avec une nouvelle politique étrangère, c’est une occasion en or pour le gouvernement des États-Unis de s’engager dans un processus qui aborde les préoccupations interafghanes, régionales et internationales profondément enracinées de manière impartiale. 4 – Révision de la constitution afghane et de ses lois dérivées: Il est clair que le résultat de l’accord de Bonn de décembre 2001 et de la constitution post-taliban de l’Afghanistan qui a suivi n’a pas reflété les profondes transformations de la société afghane au cours des dures années du communisme et du régime soviétique. l’invasion, les violentes batailles entre les factions entre les moudjahidin et le régime inhumain des talibans. Par conséquent, la réforme de la constitution afghane est nécessaire. Continuer à bâtir sur de mauvaises bases prolongerait l’agonie du peuple afghan et rapprocherait la certitude d’un «grand échec». 5 – Recherche d’un accord amiable avec le Pakistan: Le Pakistan a joué un rôle crucial en accueillant des millions de réfugiés et en permettant aux groupes moudjahidin de combattre les Soviétiques et leurs régimes fantoches. Cependant, leur ingérence postcommuniste en Afghanistan et leur soutien aveugle aux Taliban, l’une des organisations terroristes les plus notoires de la région, ont provoqué des tragédies impardonnables. Néanmoins, les Afghans doivent trouver un accord amiable avec le Pakistan pour la paix, la sécurité et la prospérité des deux pays. Il doit conduire le Pakistan à mettre fin à l’hébergement, à l’entraînement et à l’armement des talibans. De plus, la question cruciale à laquelle les amis de l’Afghanistan doivent répondre serait de savoir si les talibans sont “un groupe d’opposition armé” ou des mercenaires au service d’une nation étrangère. La réponse à cette question est fondamentale pour la paix et la sécurité futures de la région. 6 – Élaboration et mise en œuvre d’un cadre, d’une politique et d’un plan d’action vigoureux de bonne gouvernance et d’éthique pour les secteurs public et privé: Il ne fait aucun doute que la corruption, le népotisme, le tribalisme et l’inefficacité des décideurs ont gangrené tous les organes publics et privés segments en Afghanistan. Sans élaborer et mettre en œuvre une politique et un plan d’action clairs pour lutter et vaincre les fléaux mentionnés ci-dessus et cultiver et promouvoir la bonne gouvernance dans la strate communautaire, éducative, administrative et commerciale, l’aide internationale continuerait d’être gaspillée et les ressources nationales détournées en grande partie. . 7 – Nécessité de préparer l’avenir: les dirigeants afghans n’ont guère expliqué où leurs visions politiques, sociales et économiques conduiraient le pays dans un avenir proche et lointain. En outre, les trucs électoraux répétés ont induit un manque total de confiance dans le système démocratique, fomentant davantage la corruption et la mauvaise gestion. Sans procédures électorales claires, transparentes et honnêtes et sans des responsables compétents, il n’y aura aucun espoir pour un pays pacifique. La présence de plans de développement à court, moyen et long terme permettrait à la population de déterminer où se situerait son pays dans dix, vingt ou cinquante ans et quels sacrifices sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Les signataires de la lettre appellent à juste titre le président Biden et le vice-président Harris à promouvoir et à soutenir une jeune génération incorruptible de dirigeants afghans pour tenter de surmonter les obstacles mentionnés ci-dessus.

En toute sincérité et humilité, la nouvelle administration de Washington doit adopter cette nouvelle approche et abandonner la politique de construire sur ce qui n’a pas fonctionné. C’est également le bon moment pour exercer une pression intense sur le Pakistan afin qu’il cesse son soutien sans entrave et destructeur aux Taliban.

Enfin, la communauté internationale et les États-Unis, en particulier, doivent définir leur position à l’égard des talibans et de ceux qui les hébergent, les arment, les forment et les financent, sachant que leur succès à partager ou à s’emparer du pouvoir serait perçu comme le succès. d’autres organisations terroristes sur les forces de la démocratie et de l’État de droit.

Les Afghans ont souffert pendant plus de quarante ans des guerres, de la destruction, du meurtre d’innocents – principalement des femmes et des enfants, de l’extrémisme, du terrorisme, du sectarisme et de l’ineptie de leurs dirigeants. Il est grand temps de mettre fin à leurs souffrances avec une politique rafraîchissante et une nouvelle génération de dirigeants!

