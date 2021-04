Le dernier: l’Allemagne fait face à une “ crise de confiance ” au milieu d’une pandémie

Revue nationale

Dans une «mairie» télévisée, le président Biden a laissé échapper qu’il n’avait jamais été dans la résidence de la Maison Blanche jusqu’à ce qu’il devienne lui-même président. Ceci, bien que vous ayez été vice-président pendant huit ans, comme vous le savez. Il a également déclaré: Vivre à la Maison Blanche est très différent de vivre à la vice-présidence. Dans ce dernier, vous avez beaucoup de place et vous pouvez sortir et faire des choses. La Maison Blanche, cependant, est comme une «cage dorée». De plus, les gens vous attendent à la Maison Blanche. Ils vous donnent votre manteau de costume et ainsi de suite. “Je me trouve extrêmement gêné”, a déclaré Biden. «Je ne sais pas pour vous tous, mais j’ai été élevé de la manière que vous ne cherchiez personne pour vous attendre. Être à la Maison Blanche vous donne un sens de l’histoire, ou devrait, je suppose. «Je ne suis pas Abraham Lincoln», a déclaré Biden. «Je ne suis pas Franklin Roosevelt. Comment gérer ces problèmes? » Le fait de ne pas avoir été dans la résidence de la Maison Blanche m’a rappelé George W. Bush – au début, au début de son premier mandat. La deuxième semaine, en fait. Le premier film qu’il a projeté était Treize jours, le film de Kevin Costner sur la crise des missiles de Cuba. Le nouveau président a invité les membres de la famille Kennedy à regarder le film avec lui. Donc, c’était en février 2001. Si je me souviens bien, Ted Kennedy et certains des autres n’avaient pas été invités à la résidence depuis l’assassinat de JFK, près de 40 ans auparavant. L’invitation était très, très Bush. Écoutez Chris Matthews, dans une chronique: Appelez-moi traditionnel, mais c’est ainsi qu’une première famille devrait utiliser la maison la plus chère de ce pays. Matthews a ajouté: «C’est le gouvernement américain à son meilleur. Un président républicain rend hommage à une famille démocrate et, ce faisant, développe la bonne volonté pour son programme législatif. Un conservateur avec un ensemble de valeurs et de loyautés exploite la grandeur de la Maison Blanche pour forger un lien de travail avec le libéral le plus en vue du pays. (La dernière référence concernait Ted.) Matthews a ensuite critiqué le prédécesseur de George W. Bush, Bill Clinton, pour n’avoir aucun sens de responsabilité historique sur la maison. “Il a traité la Maison Blanche comme un casino de collecte de fonds”, a déclaré Matthews. Et c’est ainsi que sa chronique s’est terminée: je me souviens d’être assis à dîner dans les semaines inaugurales de 1993 aux côtés d’un jeune assistant de Clinton qui a ri à haute voix à quelque chose dit par l’homme que son gars avait vaincu, le senior George Bush. «On lui a demandé quelle était la plus grande chose dans le fait d’être président», a-t-elle hurlé avec une moquerie forte, «et il a dit:« C’est l’honneur ».» Elle pensait que le sentiment du vieil homme était au-delà du mépris. Je crois que l’une des premières bonnes choses que le jeune Bush puisse faire est de le ramener. Oui, l’honneur de celui-ci. Très, très important. • Lorsque je faisais une petite lecture sur la vie à la Maison Blanche, je suis tombé sur un fait assez surprenant: Barron Trump a été le premier garçon à vivre à la Maison Blanche depuis John F. Kennedy Jr., plus de 50 ans auparavant. Beaucoup de filles – mais pas de garçons. • Voici le président Biden à propos de Xi Jinping: «Il n’a pas d’os démocratique – avec un petit os dans son corps, mais c’est un type intelligent et intelligent.” Oui. • La réunion à Anchorage entre des responsables américains et chinois a été «admirablement acrimonieuse», a déclaré George F. Will. Je suis d’accord. Et permettez-moi de passer en revue quelques remarques. Avant la réunion, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré: «Nos relations avec la Chine seront compétitives quand elles le devraient, collaboratives quand elles peuvent l’être et contradictoires quand elles le doivent.» Je pense à une phrase de Buckley: «parfaitement formulé». Blinken a poursuivi en disant: «Et nous allons engager la Chine en position de force.» À Anchorage, l’homologue de Blinken, Wang Yi, a déclaré: «Je ne pense pas que l’écrasante majorité des pays du monde reconnaîtrait les valeurs universelles prônées par les États-Unis. Ma principale préoccupation est la suivante: est-ce qu’une majorité d’Américains reconnaissent ces valeurs? • Arrêtons-nous pour une note de langue, comme je le fais parfois dans cette drôle de colonne. Ci-dessus, j’ai dit: «Faites une majorité» – préférez-vous «Est-ce qu’une majorité»? En anglais, c’est soit-eyether. • Un titre m’a rappelé l’Union soviétique: «Le militant de Hong Kong Andy Li est détenu dans un hôpital psychiatrique en secret après son retour du continent.» (Pour lire l’article, allez ici.) Oui, c’est ce qu’ils ont fait en URSS: ils détenaient des dissidents et des critiques dans des hôpitaux psychiatriques, les torturant généralement, parfois à mort. Le PCC et le PCUS sont en effet des cousins. • En 2015, j’ai écrit un article intitulé «Une question d’honneur: alors que les loups circulent, les Irakiens qui nous ont aidés plaident pour des visas». Pour l’Atlantique, George Packer a maintenant écrit un article intitulé «Une dette d’honneur: les États-Unis doivent assumer leurs responsabilités envers les Afghans qui mettent leur confiance et leur vie entre les mains des Américains.» Nous avons foutu les Vietnamiens. Nous avons foutu les Irakiens. Nous allons baiser les Afghans. Il est très, très dangereux d’être un ami des États-Unis, comme Bernard Lewis et bien d’autres l’ont observé – souvent plus dangereux que d’être un ennemi. • Bill Browder – père des actes Magnitsky – a tweeté ce qui suit: Alexey Navalny a entamé une grève de la faim pour protester contre le refus sadique de soins médicaux pour ses problèmes de dos paralysants. Poutine essaie de le tuer au ralenti. J’ai vu exactement la même chose avec Sergei Magnitsky. Oui. • L’été dernier, des agents russes ont empoisonné Navalny avec l’agent neurotoxique militaire Novichok. Finalement, il a été sauvé dans un hôpital en Allemagne. Avant cela, il a été soigné dans une salle d’urgence à Omsk, une ville de Sibérie. Récemment, deux responsables de cet hôpital sont décédés subitement – de manière inattendue. Je pense à l’une de mes répliques préférées de Garry Kasparov: “Je crois aux coïncidences, mais je crois aussi au KGB.” • Avez-vous vu ce titre dans le Wall Street Journal? «La campagne de désinformation russe vise à saper la confiance dans Pfizer, d’autres vaccins Covid-19, disent les responsables américains. Ouais, bien sûr. Quel mo malade, l’OMI. (Pour l’article du Journal, allez ici.) • «Donc, vous connaissez Vladimir Poutine», a déclaré George Stephanopoulos au président Biden. «Vous pensez qu’il est un tueur? “Mmm hmm, je fais,” répondit Biden. C’était en contraste frappant avec le prédécesseur de Biden. Pour vous rafraîchir la mémoire: la première fois que Donald Trump a été interrogé sur Poutine et le meurtre, il a dit: «Eh bien, je pense que notre pays fait aussi beaucoup de meurtres.» L’autre fois qu’on lui a posé des questions à ce sujet, il a dit: «Quoi, vous pensez que notre pays est si innocent?» Les conservateurs appelaient cela «l’équivalence morale», dans le mauvais vieux temps. En réaction au commentaire de Biden, Poutine a rappelé son ambassadeur et il a défié Biden à un débat. Beaucoup de démocrates – notez le petit «d» – ont déclaré que Poutine devrait débattre de ses opposants politiques en Russie, plutôt que de les emprisonner. Sur Fox et ainsi de suite, certains droitiers gloussaient que Poutine nettoierait l’horloge de Biden, etc. Avez-vous vu le commentaire d’Adam Kinzinger? Comme vous le savez, il est un membre du Congrès républicain renégat de l’Illinois (et ancien pilote de l’armée de l’air): la Russie n’est pas notre alliée; Poutine est un meurtrier. C’est un tyran qui cible les personnes épris de liberté et leurs élections. Il a aidé Assad à tuer plus de 50 000 enfants en Syrie et à torturer des militants en Biélorussie. Il sème le chaos et agit en toute impunité à travers le monde. J’encourage l’Amérique, toujours. Kinzinger parle comme un républicain du mauvais vieux temps. Il devrait être dans un musée ou quelque chose comme ça. • Je voudrais citer Alon Ben-Meir. Il est un expert chevronné des relations internationales, né à Bagdad. En 2019, j’ai fait un podcast avec lui, en écrivant à ce sujet dans un article de blog, ici. L’autre jour, a-t-il tweeté, la guerre civile de dix ans en Syrie est allée bien au-delà d’une tragique dévastation massive. Les enfants, les femmes et les hommes innocents ne devraient pas mourir de faim alors que leur seul crime est qu’ils sont nés au mauvais endroit au mauvais moment. Oui. D’après mon expérience, personne ne donne un rat sur les Syriens (sauf les Syriens). Personne ne veut en entendre parler. Les gens se lasseront aussi des Ouïghours. Je regarde et j’écris sur la mode des droits de l’homme depuis longtemps maintenant. Il y a une saveur du mois. Ensuite, les gens perdent leur goût pour cela. Tu te souviens du Darfour? Le génocide à l’ouest du Soudan? Des crimes terribles ont encore lieu au Darfour, mais le monde a évolué. Pendant des années, j’ai essayé d’intéresser les gens aux Ouïghours – les gens avaient tendance à ricaner au nom. Maintenant les gens essaient de me faire la leçon sur le sujet. Typique. La question des droits de l’homme est comme des ourlets. Je veux dire, l’intérêt monte et descend. • D’accord, permettez-moi de m’éclaircir – avec le problème des armes à feu? Oui. Michael Che, sur Saturday Night Live, avait une réplique amusante (et sérieuse aussi). Son co-présentateur dans le sketch «Weekend Update», Colin Jost, parlait de crimes et de lois sur les armes à feu. Che a plaisanté: «Je viens d’acheter une arme l’été dernier lorsque tous ces enfants blancs ont commencé à parler de se débarrasser de la police.» • Je tire mon chapeau au City Journal, pour son numéro actuel: qui est un plan pour la renaissance de New York. Le monde a faim d’idées. De «tremper» et de snarking – «les posséder» et «boire leurs larmes» – nous en avons beaucoup. Pour les idées – des idées bonnes, honnêtes et efficaces – nous sommes affamés. Alors, hourra pour CJ. • Le Masters arrive. Et ces derniers jours, j’ai eu un souvenir. En 2008, j’ai assisté à un événement au «Golf House», alias le US Golf Association Museum. Arnold Palmer était l’un des invités étoilés – le plus étoilé – et il a animé une petite conférence de presse. Quelqu’un lui a posé des questions sur Tiger et son avenir: le livre des records, etc. Palmer a dit, essentiellement, “Le ciel est la limite, tant qu’il reste en bonne santé.” Puis il a parlé de certaines de ses propres blessures, si je me souviens bien. J’ai pensé: «Tant qu’il reste en bonne santé»? Allez, c’est du golf dont nous parlons – pas du football, ni même du basket-ball. ” Arnold, bien sûr, avait raison. • Il y a deux ans, je suis allé voir Charles Hill à Yale. Nous avons fait un podcast ensemble, dont j’ai écrit ici. (Le message vous mènera au podcast.) Hill était un grand spécialiste des relations internationales, un grand officier du service extérieur, un excellent enseignant – un «grand stratège». Il est maintenant décédé à 84 ans. Permettez-moi de vous donner un autre lien: à l’appréciation d’Eric Edelman à son égard. Edelman est également un éminent diplomate et universitaire américain. Avant d’aller à Yale, j’ai dit à Charlie Hill: «Voulez-vous faire un podcast?» «Bien sûr», dit-il. «Qu’est-ce qu’un podcast?» C’était une telle joie de le connaître et de correspondre un peu avec lui. Il connaissait non seulement le monde, mais aussi l’Amérique et ce qui la rend formidable. Et si jamais notre sel perd sa saveur – une fois pour toutes – nous sommes cuits. Toutes les compétences diplomatiques et la puissance militaire du monde ne compenseront pas la pourriture interne. • De la musique? Je passe en revue un enregistrement – musique pour piano et orchestre de Chopin (bien sûr), Rimsky-Korsakov (quoi?) Et Korngold (quoi?) – ici. Aussi, je raconte une histoire intéressante dans celle-ci, nourrie par un ami musicologue. Je raconte l’histoire à William Shatner, de Star Trek – vous verrez. • Un peu de langage? Les critiques me diront, à propos d’un de mes articles: «Vous m’avez perdu. . . » Cette phrase a grandi comme une mauvaise herbe. C’est partout, envahissant la pelouse. Je ne sais pas si tu l'as essayé, mais Pepsi a sorti une version Peeps, pour Pâques – tu sais, Peeps, comme les poussins (guimauve). D'une part, je pense que cela annonce la fin des temps. De l'autre, je pense: «L'ingéniosité des Yankees». Bénissez-vous, mes amis, et merci de vous joindre à moi. À bientôt.