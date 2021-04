Le choc des cultures est-il réel ou un écran de fumée?

Au cours de la dernière décennie, les points de vue anti-immigrés et les stéréotypes culturels sur lesquels ils se fondent ont été élevés au rang de récit principal dans de nombreux contextes politiques. Crédit: UNOHCR.

AMSTERDAM / ROME, avril 08 (IPS) – La notion de «choc des cultures» est le plus souvent utilisée pour justifier les préjugés anti-immigrés et, en particulier en Europe et aux États-Unis, pour l’islamophobie. Le raisonnement est le suivant: les immigrés, en particulier les musulmans, ont une culture profondément différente de celle des communautés d’accueil et ces différences créent des tensions et des conflits insurmontables.

De plus, les immigrants sont accusés d’avoir volé des emplois aux travailleurs locaux, en particulier aux travailleurs peu qualifiés; priver la population locale de services sociaux; et, en général, agissent comme un frein à l’économie. La seule vraie solution est d’arrêter, ou de réduire drastiquement l’immigration – en particulier ce que l’on appelle la migration économique; et, si possible, commencez à expulser les immigrants qui s’y trouvent déjà.

La culture est un mélange de normes, de modes, de conventions, de croyances et d’idéologies. Il existe des différences culturelles majeures entre les régions et les pays; même les villes ou villages voisins peuvent avoir des façons très différentes de vivre des expériences joyeuses et tristes, telles que le mariage et la mort, ou d’aborder des problèmes et des conflits.

Et il y a des frictions et des irritations lorsque des personnes de cultures différentes vivent les unes avec les autres. Ces frictions, mal gérées, peuvent exploser en disputes, en bagarres et même en émeutes.

Mais au cours de la dernière décennie, les points de vue anti-immigrés et les stéréotypes culturels sur lesquels ils se fondent ont été élevés au rang de récit principal dans de nombreux contextes politiques. Aux États-Unis, le président Trump a fait de la campagne pour «arrêter les violeurs et les meurtriers du Mexique» un problème de signature et a attiré avec succès des millions d’électeurs.

Au Royaume-Uni, c’était un facteur clé dans le vote sur le Brexit. En Europe, berceau de la démocratie et du libéralisme, les mouvements anti-immigrés poussent la «politique de haine» vers de nouveaux sommets – les immigrés sont accusés de crime, de maladie, de gratuité des allocations publiques et de chômage.

Le succès des mouvements anti-immigrés parmi les électeurs a modifié l’équilibre politique et a rendu même les partis politiques traditionnels hésitants à paraître indulgents envers les immigrés.

Même la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi est tombée dans le piège de voir l’action contre les extraterrestres et les intrus comme justifiée. Elle est restée silencieuse pendant que l’armée du Myanmar et les moines bouddhistes justiciers – souvent considérés comme des icônes de paix et de solidarité – ont commis des atrocités contre les musulmans rohingyas qui vivent au Myanmar depuis plusieurs générations, affirmant qu’ils se trouvaient illégalement au Myanmar et que leurs voies polluaient le pureté du pays.

Il est intéressant de se demander pourquoi le mouvement anti-immigrant doit devenir si important; d’autant plus que le consensus parmi les analystes est que l’immigration est généralement bénéfique pour les immigrés, ainsi que pour les pays d’où ils émigrent et pour les pays dans lesquels ils immigrent.

Pour ceux qui émigrent, les avantages sont évidents. L’émigration leur permet d’augmenter considérablement leurs revenus, souvent plusieurs fois.

Cela profite généralement aussi à leur famille et à leur communauté, car l’argent qu’ils envoient à la maison déclenche des investissements plus importants dans le capital physique et humain. En règle générale, leurs pays d’origine en bénéficient également en raison des envois de fonds plus élevés et des compétences qu’ils rapportent en cas de retour.

L’immigration profite également aux pays d’accueil. Il fournit de la main-d’œuvre pour les tâches les plus difficiles et les plus ardues, par exemple dans l’agriculture et l’élevage; pour le soin des personnes âgées ou des jeunes enfants; ou dans la gestion de petites entreprises qui nécessitent de longues heures pour seulement de faibles rendements, comme les dépanneurs de quartier.

Cela permet de garder certains de ces services essentiels bon marché et permet également aux autochtones de s’engager dans des activités plus productives. Dans de nombreux pays, les immigrants sont également des contributeurs nets au système fiscal, payant beaucoup plus qu’ils ne perçoivent de prestations, bien que l’ampleur de cela dépende de facteurs tels que les régimes fiscaux et de prestations dans ces pays, ainsi que le profil d’âge, l’ensemble des compétences et le statut d’emploi des immigrants.

L’immigration apporte également des compétences spécifiques qui peuvent être limitées dans le pays d’accueil. Cela peut aller des médecins et des travailleurs de la santé à un savoir-faire hautement technique dans le domaine des TIC. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les immigrants de la deuxième génération fournissent aux partis politiques traditionnels un leadership et une réflexion stratégique – une indication claire que les pays hôtes manquent de ces compétences plutôt vitales.

Mais y a-t-il des effets secondaires négatifs? L’immigration cause-t-elle un préjudice, au moins à certaines franges de la population, dans les pays d’accueil développés? En particulier, déplacent-ils les travailleurs locaux non qualifiés et font-ils baisser leurs salaires?

Des décennies de recherche empirique montrent que les effets secondaires négatifs de la migration sont exagérés. En particulier, les effets négatifs de l’immigration sur les salaires des travailleurs autochtones peu qualifiés dans les pays développés sont relativement faibles et de courte durée.

Au Royaume-Uni, l’immigration sans restriction en provenance des pays de l’UE à faible revenu en Europe de l’Est a plus que triplé et la composante de la main-d’œuvre née à l’étranger a augmenté à environ 7%. Au lieu de créer du chômage parmi les travailleurs britanniques à bas salaires, cet afflux s’est accompagné d’une expansion des emplois pour les habitants.

De même, se débarrasser ou réduire l’utilisation des immigrés à bas prix ne fait pas grand-chose pour les emplois et les revenus des travailleurs domestiques peu qualifiés. Lorsque les États-Unis ont restreint l’utilisation de la main-d’œuvre saisonnière dans l’agriculture, au lieu d’embaucher des travailleurs autochtones, les agriculteurs ont réduit le nombre d’employés en changeant de culture ou en investissant dans de nouvelles, technologie bien que plus chère.

Alors pourquoi l’immigration est-elle devenue un problème si important avec autant de désinformation? L’une des principales raisons est qu’elle fournit un écran de fumée pour d’autres changements qui divisent la société, dont le plus important est la montée des inégalités.

Au cours des trois ou quatre dernières décennies, le monde s’est rapidement globalisé et interconnecté. Dans le même temps, la technologie a radicalement changé le paysage de l’emploi.

La productivité et les revenus globaux ont augmenté et la plupart des gens ont vu leur niveau de vie augmenter tandis que l’extrême pauvreté diminuait. Mais les gains n’ont pas été uniformément répartis. Certaines personnes ont très bien réussi, mais il y a beaucoup de perdants – des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont vu leurs revenus baisser.

Les jeunes sont particulièrement à risque, en particulier ceux dont les compétences et l’éducation sont limitées, qui ont peu de chances d’obtenir un emploi sûr et stable qui leur permettrait de planifier un avenir pour eux-mêmes et leur famille.

Ces changements ont créé d’énormes tensions et tensions sociales. Les partis populistes et les dirigeants populistes ont rapidement exploité ces sentiments de malaise et de difficulté, et les immigrants sont une cible facile à blâmer.

En fait, ils sont si faciles à blâmer que vous n’en avez vraiment pas besoin. Au Royaume-Uni, de nombreux électeurs du Brexit venaient de régions où il y a peu d’immigrants mais qui ont été durement touchées par la désindustrialisation.

En Europe continentale, la rhétorique anti-immigrés la plus virulente et la plus réussie se trouve dans des pays comme la Pologne et la Hongrie, bien que les flux d’immigrants soient extrêmement faibles.

Dans les décennies à venir, l’immigration restera essentielle à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Compte tenu de leurs faibles taux de natalité, qui sont encore réduits par la pandémie du COVID-19, les immigrants sont nécessaires pour faire fonctionner leurs fermes et leurs usines, maintenir leur niveau de vie et, surtout, financer les pensions et les soins de santé de leur population vieillissante.

Il incombe donc aux partis politiques responsables dans les pays en développement, ainsi qu’aux intellectuels des deux côtés de la division pays en développement / pays développés, de contrer le discours toxique sur l’immigration, la culture et les conflits.

Dans le même temps, les gouvernements des pays en développement doivent être plus énergiques et plus articulés dans leur défense des droits et le traitement des communautés d’immigrants.

Et il est peut-être temps d’aller encore plus loin. Il est peut-être temps pour les pays en développement, en particulier les pays d’où proviennent un grand nombre d’immigrants – comme le Bangladesh, l’Inde, le Pakistan, les Philippines et la Roumanie – de demander le remboursement des frais encourus pour l’éducation et les soins aux immigrants avant leur départ. .

Ces pays devraient demander qu’une partie des impôts payés par leurs travailleurs immigrés soit reversée à leur pays d’origine. Et s’ils s’inquiètent de la manière dont les gouvernements hôtes utiliseraient ces fonds, ils pourraient être affectés à certaines activités telles que la santé et l’éducation. Peut-être que même des agences telles que la Banque mondiale ou l’ONU pourraient proposer de gérer ces fonds.

Daud Khantravaille comme consultant et conseiller pour divers gouvernements et agences internationales. Il est diplômé en économie de la LSE et d’Oxford – où il était boursier Rhodes; et un diplôme en gestion de l’environnement de l’Imperial College of Science and Technology.Il vit en partie en Italie et en partie au Pakistan

Leila Yasmine Khan est un écrivain et éditeur indépendant basé aux Pays-Bas. Elle détient une maîtrise en philosophie de la cognition et une en théorie de l’argumentation et en rhétorique – toutes deux de l’Université d’Amsterdam – ainsi qu’une licence en philosophie de l’Université de Rome (Roma Tre). Elle a fourni un soutien à la recherche et à la rédaction.