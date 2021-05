Le Brésil dépend des précipitations qui dépendent des forêts

La monotonie de la monoculture du soja domine le paysage dans de nombreuses régions du Mato Grosso et d’autres États brésiliens. La régularité des pluies dans le biome du Cerrado – la savane brésilienne – favorise cette culture en début de saison des pluies, en septembre ou octobre, et permet une seconde plantation de maïs ou de coton avant la saison sèche. CRÉDIT: Mario Osava / IPS

RÃ O DE JANEIRO, 4 mai (IPS) – “Les précipitations sont fondamentales; les ruisseaux et les rivières que nous avons ne suffiraient pas pour l’irrigation, même s’il s’agissait du fleuve Amazone”, a déclaré Dirceu Dezem, faisant référence à la quantité d’eau nécessaire pour les cultures extensives dans le Midwest brésilien.

Ce pays aux dimensions continentales possède 12 pour cent de l’eau douce du monde, mais les sécheresses qui ont aggravé la pauvreté dans le nord-est semi-aride et conduit au rationnement de l’eau dans un certain nombre de grandes villes au cours de la dernière décennie ont montré que les précipitations – en partie générées par la forêt écosystèmes qui ont été mutilés – est plus important.

Ce n’est pas seulement une question de quantité, mais aussi de timing: “La pluie au bon moment” est également la clé de la productivité, a déclaré Dezem, président de l’Union rurale des propriétaires terriens de Tapurah, une municipalité du nord de l’État du Mato Grosso. .

C’est là que se concentre la plus grande production nationale de soja, de maïs et de coton au Brésil, premier producteur et exportateur mondial de soja.

Les précipitations ne diminuent pas dans cette région, a déclaré l’agriculteur de 64 ans, qui a émigré du sud du Brésil en 1986 et a prospéré là où «il n’y avait rien» auparavant. Les rapports faisant état d’une diminution des précipitations “ne sont que des intuitions exprimées par des personnes qui ne connaissent pas la situation”, a-t-il déclaré à IPS par téléphone depuis sa ville natale.

Dezem a basé son affirmation sur les mesures qu’il a effectuées pendant plus de 20 ans, en utilisant un pluviomètre qu’il admet n’est pas totalement précis mais qui montre des variations de 1600 à 1800 millimètres par année agricole (septembre à septembre), avec des pics de 1500 et 2500.

Mais le secteur de l’électricité, qui dépend aussi principalement de la pluviométrie puisque les fleuves fournissent les deux tiers de l’énergie électrique du pays, connaît une situation différente.

Le niveau d’eau est bas dans les réservoirs des centrales hydroélectriques, en particulier dans deux régions clés du Brésil, le Midwest et le Sud-Est, en raison de la réduction des précipitations dans tout le pays, a averti l’opérateur national du système électrique, qui contrôle les sources qui produisent de l’électricité.

La rareté de l’eau oblige à activer des centrales thermoélectriques alimentées par des combustibles fossiles, qui génèrent de l’électricité plus chère en plus des gaz à effet de serre.

Abel Manto a réussi à faire pousser des légumes et des arbres fruitiers sur sa ferme à l’intérieur de l’État de Bahia, dans la région du nord-est du Brésil, dans un verger de l’écorégion semi-aride, grâce à l’eau de pluie collectée et stockée dans des réservoirs. En l’absence de ruisseaux à proximité, la production annuelle de la ferme dépend de la collecte des eaux de pluie. CRÉDIT: Mario Osava / IPS

Certaines régions métropolitaines sont déjà confrontées à des difficultés d’approvisionnement en eau. São Paulo, avec 22 millions d’habitants, a souffert de graves pénuries de 2014 à 2016, suivie de Brasília (3 millions d’habitants) en 2017-2018, et de Curitiba (3,7 millions d’habitants), où des mesures de rationnement sont en place depuis 2019, sans perspective qu’ils seront levés cette année.

«L’intensité et la fréquence de la sécheresse ont augmenté dans toutes les régions du Brésil depuis les années 2000, à l’exception du sud», a rapporté Ana Paula Cunha, chercheuse à la Centre national de surveillance et d’alerte en cas de catastrophe naturelle (Cemaden), sur la base d’une étude menée auprès de 13 de ses collègues utilisant des données depuis 1961.

La région sud bénéficie de sa plus grande proximité avec l’Antarctique, en raison des fronts froids qui apportent la pluie. La pointe sud du Brésil, ainsi que le nord, ont des précipitations toute l’année, sans la saison sèche que connaissent d’autres régions, a déclaré Cunha à IPS depuis São José dos Campos, où Cemaden est basé.

“La circulation atmosphérique est le principal mécanisme de formation des précipitations dans le centre-sud du Brésil, avec des fronts froids et la zone de convergence de l’Atlantique Sud produisant des précipitations pendant l’été”, a ajouté le climatologue José Marengo, un autre chercheur du Cemaden.

Cette zone de convergence transporte des nuages ​​de la forêt amazonienne au nord-ouest vers le sud-est, en passant par le Midwest, assurant des précipitations également à l’agriculture à grande échelle du Mato Grosso, qui occupe principalement une partie du biome de la savane Cerrado qui bénéficie également d’être entouré par jungle au nord et au sud-ouest.

Si ce système cesse de fonctionner, les précipitations peuvent être réduites de moitié, comme cela s’est produit dans le Pantanal (à la frontière centre-ouest du Brésil), qui a subi de terribles incendies ces deux dernières années.

“La saison sèche semble devenir plus sèche, plus chaude et plus longue, retardant le début des pluies et amplifiant le risque d’incendies”, a déclaré Marengo à IPS depuis São José dos Campos, dans l’état de São Paulo au sud-est.

“Les forêts en général sont une source d’humidité pour les précipitations dans leur région et les régions adjacentes, en plus de protéger le sol et les rivières”, a-t-il souligné.

La zone avec la production de soja la plus élevée au Brésil, en plus du maïs et du coton, est surlignée en jaune, dans le biome de la savane Cerrado au centre de l’état nord du Mato Grosso. Des pluies régulières, abondantes entre septembre et avril, et des terrains plats favorisent la plantation de soja par les agriculteurs qui ont migré du sud depuis les années 1970. La région produit 28 pour cent du soja au Brésil, qui est le plus grand producteur et exportateur du monde. CARTE: Francisco Marcuzzo, Thiago Guimarães Faria et Murilo Raphael Dias Cardoso

La forêt amazonienne recycle un énorme volume d’eau, générant les trois quarts des précipitations locales et “transportant l’humidité, les soi-disant rivières volantes, vers le bassin de La Plata” et le centre-sud du Brésil, a-t-il expliqué.

La forêt atlantique, une bande boisée le long de la côte brésilienne de centaines de kilomètres de large à certains endroits, transporte l’humidité de l’océan à l’intérieur des terres, en particulier dans le sud et le sud-est où la forêt est plus étendue. Dans le nord-est, les forêts occupent peu de zones côtières et ce sont les alizés qui transportent les nuages ​​océaniques vers l’intérieur des terres.

“La destruction de la forêt atlantique sur la côte a contribué à un climat plus chaud et à moins de précipitations dans le nord-est”, a déclaré Cunha. La majeure partie de la région – 61 pour cent – a un climat semi-aride, avec des précipitations allant de 200 à 800 millimètres par an.

La Caatinga, le biome exclusif de la région semi-aride, avec une végétation basse et tordue avec peu de feuilles, a également subi une grande dégradation, entraînant moins de pluie et des températures plus élevées, a déclaré le chercheur, un physicien titulaire d’un doctorat en météorologie.

Elle a dit qu’il est important de considérer que des températures plus élevées aggravent le déficit hydrique en provoquant plus de perte d’eau par évapotranspiration (évaporation plus transpiration des plantes). En d’autres termes, la sécheresse s’intensifie avec la chaleur.

«La suppression de la végétation n’a pas d’impact immédiat sur le climat, elle prend du temps, elle a un effet cumulatif. Mais elle impacte le climat et l’altération du climat impacte la végétation», dans un cercle vicieux qui explique les «changements de microclimats locaux, “avec des différences croissantes entre les quartiers observées par les résidents locaux, a observé Cunha.

Les silos et les entrepôts de la ville de Lucas do Rio Verde, l’une des capitales du soja du Mato Grosso, un État du nord du Brésil, reflètent la force de l’agriculture locale, qui est à la tête de la production de soja, de maïs et de coton du pays. CRÉDIT: Mario Osava / IPS

«Les forêts aident à maintenir le cycle hydrologique, à produire plus de précipitations et à contenir les températures locales. Le couvert végétal le long de la côte était un mécanisme pour maintenir le flux d’humidité à l’intérieur des terres, mais il s’est raréfié», a-t-elle déploré.

Ce processus est visible dans les différences entre la forêt pluvieuse le long de la côte où la végétation d’origine a survécu et une zone de transition avec moins de pluie et des forêts moins abondantes avant d’atteindre le «sertão» semi-aride.

Les dommages environnementaux se reflètent dans l’avancée de la désertification dans certaines régions, mais la semi-aridité et les sécheresses éventuelles sont dues à la circulation océan-atmosphère affectée par les phénomènes climatiques de l’Atlantique et du Pacifique, tels qu’El Niño et La Niña, a déclaré Cunha.

Avec des rivières principalement intermittentes et peu pérennes, la pluie est vitale dans le nord-est semi-aride. La collecte de l’eau de pluie dans des réservoirs ménagers et par d’autres moyens est devenue une micro-infrastructure massive dans les zones rurales, qui a atténué les dégâts de la plus longue sécheresse de la région, de 2012 à 2017.

Dans la région productrice de soja du Mato Grosso, les précipitations sont davantage un facteur économique.

“Cela varie beaucoup. Il pleut beaucoup une année, moins la suivante, mais la moyenne reste la même. Cette année, par exemple, les pluies étaient un peu tardives. Il était possible de planter dès le 20 septembre, mais nous avons attendu jusqu’en octobre », a déclaré Dezem, le propriétaire foncier.

Le cycle de vie y suit les pluies. Du 10 janvier au 25 février, le soja est récolté et le maïs est semé en même temps, car “90 jours d’humidité sont nécessaires pour une récolte complète” et en avril, les précipitations commencent à diminuer, avant la saison sèche de mai à août .

Des pluies ponctuelles et des terres plates, propices à la mécanisation, constituent les conditions de base d’une production à grande échelle qui a attiré les agriculteurs du sud vers ce qui est aujourd’hui le grenier du Brésil.