Le biogaz en Argentine: transformer un problème environnemental en solution

Le biodigesteur de la coopérative agricole et d’élevage de Monje, qui rassemble 550 petits agriculteurs dans cette ville du nord-est de l’Argentine sur les rives du fleuve Paraná, produit du biogaz qui alimente en électricité son usine oléagineuse et des biofertilisants utilisés sur les cultures. CRÉDIT: avec l’aimable autorisation de CopMonje

BUENOS AIRES, 11 mai (IPS) – “Jusqu’à il y a cinq ans, nous ne connaissions pas l’économie circulaire, mais aujourd’hui nos déchets génèrent des produits écologiquement neutres qui offrent également un retour”, explique José Luis Barrinat, directeur d’une coopérative qui rassemble quelque 550 petits agriculteurs à Monje, en Argentine.

Leur histoire reflète une réalité qui a commencé à se répandre ces dernières années dans les zones rurales de ce pays sud-américain, puissance traditionnelle de la production alimentaire. Aujourd’hui, tant les petits agriculteurs que les grandes entreprises agroalimentaires génèrent de l’énergie et d’autres produits à partir de ce qui était autrefois considéré comme un déchet et qui était uniquement un problème environnemental.

le Coopérative agricole et d’élevage de Monje est situé à 370 km au nord de Buenos Aires, dans la province nord-est de Santa Fe, et possède un élevage de porcs d’environ 200 truies qui vend environ 90 animaux chaque semaine, a déclaré Barrinat à IPS par téléphone depuis sa ville natale.

Jusqu’à récemment, le fumier était collecté dans de grands étangs ouverts, qui étaient un important émetteur de méthane, l’un des principaux gaz à effet de serre (GES) contribuant au réchauffement climatique, dans l’atmosphère.

Cependant, tout a changé avec l’inauguration en 2018 d’un biodigesteur, où les effluents de l’élevage porcin sont désormais traités avec d’autres déchets organiques, tels que les céréales en décomposition.

Le biodigesteur reproduit la nature en convertissant la matière organique en énergie à l’aide de bactéries qui effectuent un processus de dégradation anaérobie.

Le biodigesteur de Monje est constitué d’un grand réservoir aux parois imperméabilisées recouvertes d’une toile renforcée de caoutchouc qui le scelle hermétiquement, dans lequel s’écoulent les effluents des activités agricoles par des canaux.

Barrinat a expliqué que le biogaz résultant a deux utilisations: «Nous l’utilisons comme carburant pour un générateur électrique, qui couvre une partie de la consommation de notre usine d’huile, et aussi pour un séchoir à grains que nous utilisons lorsque la récolte est humide. Nous extrayons également les biofertilisants, que nous utilisons sur notre champ de 35 hectares. “

La construction du biodigesteur a coûté près de 100000 dollars et a été rendue possible grâce à une subvention des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les conseils du gouvernement argentin Institut national de technologie agricole (INTA).

«L’utilisation du biogaz s’est énormément développée depuis 2015 dans ce pays, parallèlement à la recherche et à la création de connaissances», a déclaré Jorge Hilbert, conseiller international à l’INTA. “Malheureusement, cela s’est arrêté au cours des deux dernières années, en raison des difficultés de financement que connaît l’Argentine”, a-t-il ajouté, s’adressant à IPS dans la capitale.

À Cristophersen, une ville du nord-est de l’Argentine, des biodigesteurs ont été construits par Adecoagro, une entreprise agro-industrielle qui a investi six millions de dollars pour produire du biogaz à partir du fumier de 12 000 vaches. Adecoagro vend de l’énergie renouvelable au réseau électrique national depuis plus de trois ans. CRÉDIT: avec l’aimable autorisation d’Adecoagro

Hilbert coordonne le projet Global Digital Biogas Cooperation dans le pays, qui a étudié l’année dernière les conditions du marché en Argentine, en Éthiopie, au Ghana, en Indonésie et en Afrique du Sud. L’initiative a été financée par l’Union européenne, qui souhaite exporter sa technologie de biogaz vers les pays émergents.

Dans le cas de l’Argentine, l’étude a noté qu’il y a 100 usines de biogaz en fonctionnement et que le principal potentiel de cette énergie renouvelable réside dans les effluents issus de la production porcine et bovine et de l’industrie laitière.

La production de biogaz a reçu un coup de pouce en 2015, lorsque la Loi pour la promotion des énergies renouvelables a été réussi. L’année suivante, le gouvernement a lancé le RenovAr Programme, par lequel l’État garantit l’achat d’électricité produite à partir de sources de combustibles non fossiles.

L’ingénieur en environnement Mariano Butti, chercheur à l’INTA de la ville de Pergamino, a déclaré à IPS que grâce à RenovAr, 36 usines de biogaz à grande échelle ont été construites ou sont en construction, qui injectent de l’énergie dans le réseau électrique national.

Cependant, Butti a déclaré par téléphone depuis cette ville, située à environ 220 km de la capitale, qu’il y a encore un long chemin à parcourir, en particulier pour les petits et moyens agriculteurs.

«L’avantage des biodigesteurs est double, car ils génèrent des biofertilisants qui remplacent les engrais chimiques à base de fossiles, et parce qu’ils réduisent les émissions de GES des effluents non traités», a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, en Argentine, nous gaspillons une ressource», a ajouté Butti, qui a cité des exemples concrets, comme Navarro, une municipalité agricole située à 120 km de Buenos Aires.

L’expert a expliqué que “Navarro compte 20 000 habitants et 180 fermes d’élevage, avec un total de 38 000 vaches. Aujourd’hui, ils produisent de l’électricité locale avec deux moteurs diesel et déversent les effluents du bétail dans une rivière, au lieu de s’en servir.”

Cependant, développer le potentiel des déchets agricoles en Argentine n’est pas une tâche facile.

En 2018, l’INTA a développé un projet pour Chañar Ladeado, une ville de 6000 habitants, également dans la province nord-est de Santa Fe, où l’activité principale est l’élevage de porcs. Grâce à l’effluent, le biogaz aurait été fourni à toute la communauté, qui utilise actuellement du gaz en bouteille, mais le plan s’est effondré car le financement a échoué.

Face à l’échec de l’initiative, un éleveur de porcs local, Gabriel Nicolino, a installé un biodigesteur dans sa propre ferme, qui compte 200 truies. “Je l’ai fait avec l’aide de l’INTA, un peu par essais et erreurs, car dans ce pays, il est très difficile d’obtenir du crédit”, a déclaré Nicolino à IPS par téléphone depuis cette ville.

“Je commence à utiliser le biogaz comme combustible pour produire de l’électricité pour l’étable d’élevage, ce qui comprend le chauffage des porcs dans leurs premières semaines de vie. J’espère récupérer l’investissement à long terme”, a-t-il ajouté.

José Luis Barrinat, directeur de la coopérative agricole et d’élevage de Monje, se tient à côté du biodigesteur, à côté du filtre à gaz et des installations où le gaz est refroidi avant d’être envoyé au générateur d’électricité. Le biodigesteur fonctionne avec les effluents de l’élevage porcin et d’autres déchets organiques. CRÉDIT: avec l’aimable autorisation de CopMonje

Qui paie les coûts environnementaux?

Ignacio Huerga, spécialiste INTA de la ville de Venado Tuerto, note que les perspectives de production de biogaz à partir de déchets agricoles sont très différentes selon l’échelle des exploitations.

“Les grands agriculteurs doivent penser à des investissements de millions de dollars avec des technologies importées de pays comme l’Allemagne et l’Italie. Les petits producteurs se retrouvent avec les développements des universités ou des entreprises nationales qui fournissent la technologie”, a-t-il déclaré à IPS depuis cette ville.

Il a ajouté que << le problème de la viabilité économique tient au fait qu'en Argentine personne ne paie le coût de l'impact environnemental de son activité. S'ils devaient le payer, les choses seraient différentes. De toute façon, le biogaz est sûr de le faire. grandir au cours des prochaines années dans ce pays. "

L’une des grandes entreprises agroalimentaires argentines qui ont choisi le biogaz est Adecoagro, qui produit du lait, des céréales, du riz, du sucre et de l’éthanol en Argentine et exerce également des activités au Brésil et en Uruguay. Adecoagro se décrit comme un “producteur d’aliments et d’énergie renouvelable selon un modèle durable”.

L’entreprise possède quatre fermes laitières dans la ville de Cristophersen, Santa Fe, avec 12 000 vaches laitières.

«En 2004, nous avons commencé à étudier comment nous pourrions tirer parti du fumier de vache. À l’époque, nous l’avons appliqué sur nos champs comme engrais, car notre premier biodigesteur naturel est l’estomac des vaches, mais nous avons vu qu’il y avait plus de potentiel,» Lisandro Ferrer , responsable des projets industriels chez Adecoagro, a déclaré à IPS.

Grâce au plan RenovAr et en utilisant la technologie italienne, Adecoagro a investi six millions de dollars dans un biodigesteur et injecte de l’électricité dans le réseau national depuis novembre 2017. «Nous avons 1,4 MW de puissance installée. Nous pourrions couvrir les besoins énergétiques d’une ville entre 500 et 1 000 habitants », a déclaré Ferrer par téléphone depuis Cristophersen.

«Le biodigesteur est alimenté avec 200 tonnes de fumier de vache par jour, qui est envoyé dans trois réservoirs en béton de 5 000 mètres cubes. La façon dont nous le voyons, c’est que les vaches transforment le maïs qu’elles mangent en lait, et ce qui reste, nous le transformons. dans le biogaz pour produire de l’électricité », a-t-il expliqué.

Cependant, les promoteurs du biogaz doivent encore travailler pour susciter l’intérêt des producteurs agricoles. Il y a quatorze ans, Diego Barreiro a fondé la société argentine Biomax, dédiée à la fabrication et à la commercialisation de biodigesteurs, et depuis lors, il parcourt le pays pour expliquer les avantages du système.

«Nous travaillons dur pour réduire les coûts. Aujourd’hui, nous avons 54 biodigesteurs installés et l’intérêt grandit. Nous avons un agriculteur qui, grâce au biofertilisant fabriqué à partir de fumier de porc, a tellement réussi à augmenter le rendement de son champ de soja qu’en un an, il a récupéré l’investissement », a déclaré Barreiro à IPS à Buenos Aires.

Il a déclaré: «Les agriculteurs commencent à se rendre compte que les effluents de la production animale ne sont pas un déchet mais une matière première qui peut générer de la valeur, et qu’un problème environnemental peut devenir une solution rentable.