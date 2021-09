L’avenir des systèmes d’alimentation et d’approvisionnement en eau au Pakistan et en Asie centrale ?

Agriculteur travaillant dans une rizière au Pakistan. Crédit : Faseeh Shams / IWMI

COLOMBO, Sri Lanka, 03 sept. (IPS) – Une saison de mousson intense au Pakistan signifie que le système alimentaire du pays est confronté au défi à la fois d’inondations extrêmes et de sécheresses prolongées. Dans un effort pour relever ces défis grâce à une collaboration intersectorielle, le Dr Mohsin Hafeez, représentant national de l’IWMI pour le Pakistan et représentant régional pour l’Asie centrale, a organisé un dialogue régional avant la Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (qui doit avoir lieu aux Nations Unies, le 23 septembre) .

Les actions humaines sont à l’origine d’une grande pénurie d’eau, mais ces dialogues internationaux sont une opportunité pour les humains de faire partie de la solution en travaillant à réparer nos dommages en transformant notre approche des systèmes alimentaires.

Le Pakistan se classe 88e sur 107 pays sur le Indice mondial de la faim et les conditions météorologiques extrêmes, intensifiées par le changement climatique, ont fait de l’agriculture une entreprise difficile là-bas. Une grande partie de la nourriture pakistanaise est maintenant importée d’outre-mer.

Le travail du Dr Hafeez se concentre sur l’amélioration de la résilience et de l’efficacité des systèmes d’approvisionnement en eau du Pakistan. Cela inclut des systèmes innovants de captage et de stockage d’eau à Islamabad et Rawalpindi, où il travaille à l’introduction de solutions basées sur la nature, telles que la recharge des eaux souterraines avec le ruissellement des précipitations.

En convoquant le dialogue régional d’avril et en organisant quatre dialogues provinciaux depuis lors, le Dr Hafeez a fourni les plates-formes collaboratives nécessaires pour atteindre les sources d’eau gérées de manière durable dans sa région. Ce n’est que par le biais de dialogues et de travaux intersectoriels que le Pakistan parviendra à une gestion durable des systèmes alimentaires.

« Il est urgent de promouvoir la coopération intersectorielle grâce à des informations factuelles pour assurer la sécurité eau-alimentation-énergie et la durabilité environnementale pour la transformation du système alimentaire au Pakistan », a déclaré le Dr Hafeez.

Les pré-sommet organisé en Italie était une autre occasion de réunir diverses parties prenantes des systèmes alimentaires dans la perspective de l’UNFSS. Sur le blog de l’IWMI, nous explorerons ce que les directeurs de pays en Ouzbékistan et au Pakistan espèrent réaliser grâce au processus UNFSS.

Questions-réponses avec le Dr Hafeez :

Comment les systèmes d’eau et d’alimentation sont-ils connectés?

Les systèmes d’approvisionnement en eau sont premiers et fondamentaux dans les systèmes alimentaires. Au Pakistan, plus de 90 à 95 % de nos ressources en eau totales sont utilisées pour l’irrigation des cultures. C’est un système d’eau intrinsèquement lié au système alimentaire.

Lorsqu’il y a pénurie d’eau, nous constatons un impact direct sur la production alimentaire car il s’agit d’un environnement aride et les agriculteurs ne sont pas en mesure de faire de l’agriculture sans application artificielle d’eau.

Quels sont les défis les plus urgents auxquels sont confrontés les systèmes d’alimentation et d’approvisionnement en eau dans votre région ?

Le Pakistan est un pays d’insécurité alimentaire. Nous n’avons même pas de nourriture à manger, encore moins d’options nutritives. Environ 45% des enfants ont un retard de croissance. Les gens n’ont pas assez de nourriture pour satisfaire leurs besoins caloriques. Nous importons toutes les autres grandes cultures des 4 à 5 dernières années de l’étranger.

Et le système alimentaire dépend de l’eau. Lorsque nous n’avons pas assez d’eau, les agriculteurs ne sont pas en mesure de cultiver quoi que ce soit, ce qui a un impact sur la vie et les moyens de subsistance de tout le monde.

Si vous parlez même des liens entre le système d’approvisionnement en eau et le système alimentaire : les systèmes de stockage d’eau actuels ne peuvent supporter que 30 jours d’approvisionnement en eau.

Ensuite, il y a aussi la question de la qualité de l’eau. Il y a beaucoup d’eaux usées et d’effluents qui se mélangent directement dans le système d’approvisionnement en eau, y compris les canaux et les réseaux d’eau. Cela a également un impact sur le système alimentaire, de sorte que ce que nous cultivons peut ne pas avoir la même valeur nutritive.

Pourquoi le stockage de l’eau est-il si essentiel au Pakistan ?

80% des précipitations annuelles se produisent pendant la saison de la mousson, qui dure environ 60 à 90 jours entre juillet et septembre. Les neuf mois restants, nous ne recevons que 16 à 20 % de l’approvisionnement en eau.

Les systèmes d’approvisionnement en eau ici ne sont pas résilients, la capacité de stockage de l’eau est donc assez faible. Et lorsque nous sommes confrontés à des chocs climatiques extrêmes comme les sécheresses, cela met à l’épreuve les systèmes hydrique et alimentaire. Soit nous sommes confrontés à trois mois d’inondations, soit à neuf mois sans eau en quantité suffisante.

À quoi ressemblerait un monde sûr en eau pour le Pakistan et que doit-il se passer pour y parvenir ?

Nous devons rendre les systèmes d’eau plus efficaces, et cela ne se produira que si nous améliorons l’efficacité du système d’irrigation, ce qui rendrait l’eau plus disponible pour les autres secteurs. Nous devons également rendre les systèmes d’approvisionnement en eau plus résilients.

On s’est beaucoup concentré sur la construction de grands barrages, mais ils nécessitent beaucoup de ressources en capital. Je pense que nous devrions également nous concentrer sur l’amélioration de la résilience de l’eau grâce à des solutions basées sur la nature comme la récupération des eaux de pluie et la recharge des eaux souterraines au niveau local.

Nous avons besoin de solutions locales basées sur la nature et le gouvernement du Pakistan prévoit d’introduire 3000 petits étangs à travers le Pakistan afin que les agriculteurs aient plus d’eau disponible.

Une approche holistique et une base de données fiable sur les ressources en eau et leur utilisation à travers le Pakistan sont essentielles pour parvenir à la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique. Nous sommes le cinquième pays le plus vulnérable au climat au monde et il est urgent de promouvoir la coopération intersectorielle grâce à des informations factuelles.

Nous avons également besoin d’une politique de gestion des eaux souterraines. Même si nous avons une politique nationale sur l’eau et des lois provinciales sur l’eau, nous n’avons pas de plan global sur les eaux souterraines. Les ministères, comme ceux chargés des politiques relatives au changement climatique et à la sécurité alimentaire, doivent cesser de travailler en vase clos et collaborer.

Le dialogue régional que nous avons organisé l’a fait. Cela a réuni les ministères et les a fait parler de la façon dont chacun pourrait s’aider dans le lien eau, alimentation, énergie (WEF).

Comment avez-vous pu donner la parole au cours du dialogue à des groupes historiquement sous-représentés comme les petits agriculteurs, les femmes, les enfants et les communautés rurales ?

Nous avons invité des gens de divers secteurs gouvernementaux et privés et des agriculteurs. Mais parce qu’ils se sont déroulés en anglais, nous avons été confrontés au défi d’une barrière linguistique. De nombreux agriculteurs ruraux ne parlent pas anglais. Alors, nous en avons invité quelques-uns et avons fait ce que nous pouvions pour les aider avec des traducteurs.

Un autre défi est que ce dialogue a été mené virtuellement, et de nombreux petits agriculteurs n’y ont pas eu accès. Donc, nous n’avions que deux ou trois agriculteurs à participer.

Mais nous avions de nombreuses agences gouvernementales qui sont directement impliquées dans la communauté des agriculteurs. Ils ont pu représenter les agriculteurs et un groupe appelé Farmer’s Federation a également pu y assister.

Femme travaillant dans une rizière. Crédit : Faseeh Shams / IWMI

Comment des événements tels que les dialogues régionaux puis l’UNFSS plus large affectent-ils les systèmes d’approvisionnement en eau de votre région ? Et qu’aimeriez-vous voir comme résultat de l’UNFSS ?

Lorsque les gens parlent de systèmes alimentaires, ils parlent de production, de chaîne de valeur alimentaire et de consommation. Et ils ignorent souvent l’importance de l’eau. C’est vraiment la première fois en 10 ans que nous parlons d’alimentation de manière holistique d’une manière qui inclut tous les aspects du système.

Lors d’un récent dialogue provincial, dans le cadre du dialogue des États membres, des personnes travaillaient sur la nutrition, l’agriculture, la chaîne d’approvisionnement, l’agriculture traditionnelle, l’eau et les politiques. Il a fourni une plate-forme où les gens ont travaillé ensemble et réfléchi au-delà de leur propre spécialité : identifier les vrais problèmes et comment ils pourraient être améliorés ensemble à l’avenir.

Le Pakistan a rejoint une coalition UNFSS pour les pays en développement confrontés à l’insécurité alimentaire. Le gouvernement pakistanais insiste sur la nécessité de construire des sociétés résilientes et d’améliorer l’accessibilité à la nourriture. Il y aura des actions et des engagements pris pour investir davantage dans les domaines des systèmes alimentaires qui ont été généralement ignorés.

Selon vous, quels projets à venir de l’IWMI affecteront le type de transformation du système alimentaire souhaité par l’UNFSS ?

L’IWMI et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires conçoivent une initiative du CGIAR pour intensifier la gestion intégrée de l’eau, de l’énergie, de l’alimentation, des terres, de la biodiversité et des forêts pour un développement inclusif et durable dans les bassins fluviaux transfrontaliers dans le contexte d’un changement climatique.

L’initiative NEXUS Gains changera la donne, mais de nombreux autres projets IWMI seront également utiles dans la réflexion interconnectée sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et des systèmes d’approvisionnement en eau.

Au fur et à mesure que l’IWMI et les autres centres One CGIAR travailleront ensemble, nous serons en mesure d’apporter des changements d’une manière plus systématique et holistique qui changera l’état d’esprit concernant les systèmes alimentaires et, en fin de compte, améliorera la résilience des systèmes d’approvisionnement en eau.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir quant à l’avenir des systèmes d’alimentation et d’approvisionnement en eau au Pakistan et en Asie centrale ?

Le gouvernement actuel du Pakistan dit que la sécurité alimentaire est l’une de leurs plus hautes priorités. Ils ont lancé de nombreuses initiatives sociales dans ce domaine, y compris un programme de ressources où ils fournissent de la nourriture aux communautés vulnérables, en mettant l’accent sur le genre et le retard de croissance des enfants.

Le gouvernement a également souligné la nécessité de comprendre les défis du secteur agricole, en reliant le système de production de base à la chaîne d’approvisionnement, car, comme je l’ai mentionné, 22% des pertes au niveau du système sont là.

