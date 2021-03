L’augmentation du nombre de migrants défie les solutions faciles ou rapides pour Biden

Le gouvernement tente également de réduire le temps nécessaire pour transférer un enfant des installations frontalières vers les refuges en rationalisant un système qui les envoie à travers trois bureaucraties différentes: la patrouille frontalière, l’agence de contrôle de l’immigration et des douanes et le ministère de la Santé. et les services à la personne. La coordination entre les trois agences s’est souvent rompue et a entraîné des retards.

L’administration Biden a commencé à placer des fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux dans des installations frontalières pour accélérer le processus de recherche d’un parent ou d’un autre parrain aux États-Unis qui puisse accueillir les migrants.

Alors que l’administration continue d’invoquer la règle de la pandémie d’urgence pour refuser la plupart des adultes et des familles de migrants, les hauts responsables de la sécurité intérieure ont reconnu qu’ils ne pourront utiliser la règle d’urgence que tant que la vaccination sera plus largement disponible.

Dans l’intervalle, le président et ses principaux responsables des frontières ont publié des déclarations sur le périlleux voyage aux États-Unis, dans l’espoir de décourager la migration vers la frontière.

L’administration a organisé une série d’appels privés avec des groupes et des défenseurs pro-immigrants la semaine dernière pour discuter du programme d’immigration de M. Biden. David Shahoulian, un haut responsable de l’immigration au département de la Sécurité intérieure, a déclaré que le message pour décourager les migrants de venir n’avait pas fonctionné et que l’administration devrait être plus claire à l’avenir, d’autant plus que les passeurs continuent d’encourager les migrants à voyager. aux États-Unis, selon des personnes proches de la discussion.

M. Mayorkas avait déclaré ce mois-ci que le message de l’administration n’était pas «ne venez pas» mais plutôt «ne venez pas maintenant». Roberta S. Jacobson, une assistante spéciale chargée des questions frontalières, a d’abord déclaré à tort en espagnol lors d’un point de presse que la frontière n’était pas fermée, mais s’est ensuite corrigée pour dire qu’elle était fermée.

Mardi, le président a eu un message encore plus direct: «Je peux dire très clairement: ‘Ne venez pas’ ‘, a déclaré M. Biden sur ABC News, ajoutant que l’administration travaillait à créer des opportunités pour les migrants de postuler de plus près. à leur domicile pour l’asile. «Ne quittez pas votre ville, votre ville ou votre communauté.»