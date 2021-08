L’Argentine fait un pas en arrière controversé dans la production de biocarburants

Une vue de l’usine de biodiesel d’Explora à la périphérie de la ville de Rosario, où se concentrent la plupart des entreprises qui transforment l’huile de soja en Argentine. Ces dernières années, les biocarburants ont généré des investissements de plus de trois milliards de dollars dans le pays, auxquels s’ajoutent plus d’un milliard de dollars par an d’exportations, avant l’effondrement de la demande provoqué par la pandémie de COVID. CRÉDIT : avec l’aimable autorisation d’Explora

BUENOS AIRES, 30 août (IPS) – L’Argentine, historiquement une puissance agricole, est devenue un important producteur de biocarburants ces dernières années. Cependant, ce pays d’Amérique du Sud recule aujourd’hui dans l’utilisation de ce substitut du pétrole dans les transports, une décision dans laquelle l’économie a pesé lourdement et les préoccupations environnementales ont été ignorées.

Le 15 juillet, avec le soutien du gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernández, le Congrès a adopté une nouvelle Cadre réglementaire des biocarburants, qui sera en vigueur jusqu’en 2030.

La nouvelle loi publiée le 4 août a réduit de 10 à 5% le mélange minimum obligatoire d’huile de soja biodiesel dans le carburant diesel, et a donné à l’exécutif la possibilité de l’abaisser à 3% si cela est jugé nécessaire pour réduire les prix du carburant pour les consommateurs.

En ce qui concerne l’essence, la loi a maintenu le mélange actuel de 12 pour cent de bioéthanol – à base de maïs et de canne à sucre -, mais donne au gouvernement la possibilité de l’abaisser à neuf pour cent.

“Les mélanges obligatoires de carburants dérivés du pétrole avec des biocarburants sont entrés en vigueur en 2010 et ont depuis généré la plus grande réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’histoire de l’Argentine, au moins jusqu’en 2019”, consultant en énergie Luciano Caratori, chercheur au La Fondation Torcuato Di Tella, qui se concentre sur les questions environnementales, et ancien sous-secrétaire à la planification énergétique, a déclaré à IPS.

L’expert a évoqué 2019 car c’était la première année que les énergies renouvelables non conventionnelles – essentiellement éoliennes et solaires – représentaient une part importante de la production d’électricité dans ce pays du Cône Sud de 44,4 millions d’habitants.

Aujourd’hui, selon les chiffres officiels, ils représentent 9,7% du mix électrique, dans un pays où 87% de l’approvisionnement en énergie primaire est basé sur les combustibles fossiles : 54% de gaz naturel, 31% de pétrole et le reste, le charbon.

L’Argentine, troisième économie d’Amérique latine, est un exportateur net de pétrole, mais en raison de sa capacité de raffinage limitée, elle est également un importateur net d’essence et de diesel.

Caratori a déclaré que la réduction de l’utilisation de biocarburants est incompatible avec les engagements d’atténuation du changement climatique que l’Argentine a soumis en décembre 2020, dans la mise à jour de son Contribution déterminée au niveau national (NDC) dans le cadre de l’Accord de Paris.

Ce pays s’est engagé à réduire ses émissions de GES de plus de 20 % d’ici 2030 par rapport au pic de 2007 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

L’un des moyens d’atteindre ces objectifs, selon le NDC, est de réduire les émissions des transports – un secteur qui représentait 33% de la demande totale d’énergie en 2019 – grâce à l’utilisation de biocarburants et d’hydrogène et à l’électrification.

La session publique spéciale du Sénat argentin au cours de laquelle la loi réduisant le pourcentage obligatoire de biocarburants dans le mélange avec des dérivés du pétrole a été approuvée. La plupart des législateurs ont voté à distance, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID. CRÉDIT : Sénat argentin

“Il ne semble pas y avoir trop d’opportunités en Argentine pour compenser les économies d’émissions perdues en réduisant l’utilisation de biocarburants, et 2030 approche à grands pas”, a déclaré Caratori.

“Pour atténuer, nous avons besoin de tous les outils disponibles”, a-t-il souligné. “Et dans ce cas, le pire est peut-être le recul dans un domaine dans lequel le pays a acquis beaucoup de savoir-faire et de capacités, ce qui en fait l’un des plus grands utilisateurs d’énergie renouvelable dans les transports au monde.”

Au Sénat, Rubén Uñac, président de la commission de l’énergie du parti au pouvoir, a reconnu que l’industrie des biocarburants a permis la création de “nouvelles entreprises et de milliers d’emplois” au cours de la dernière décennie, grâce à “plus de trois milliards de dollars d’investissements”. Mais il a déclaré que le système avait besoin d’une “réforme en profondeur”.

Dans l’opposition, la présidente de la commission sénatoriale de l’environnement et du développement durable, la sénatrice Gladys González, a dénoncé « le lobbying féroce des compagnies pétrolières » et a fait valoir que le gouvernement « dit une chose et en fait une autre », car il exprime en public une engagement profond dans la lutte contre le changement climatique qui ne se traduit pas par des actes.

Une étude publiée en juillet par Caratori et Jorge Hilbert, un expert de l’Institut national de technologie agricole (INTA) du gouvernement, souligne que la capacité de production actuelle de biodiesel et de bioéthanol pourrait couvrir entre 4,5 et 8,0 pour cent de l’engagement international de l’Argentine envers les émissions de GES. réduction.

« L’opportunité de décarbonation offerte par les biocarburants est considérée comme très importante avec un investissement minimal », souligne le document.

Avantages et inconvénients, selon qui le regarde

En tout état de cause, l’impact environnemental réel des biocarburants est contesté. María Marta Di Paola, directrice de recherche au Fondation pour l’environnement et les ressources naturelles (FARN), a soulevé plusieurs réserves.

Vue d’un champ de soja dans la province de Santa Fe, dans l’ouest de l’Argentine. Le biodiesel est fabriqué à partir d’huile de soja dans plus de 50 usines près de la ville de Rosario, située dans le sud de la province. CRÉDIT : Confederaciones Rurales de Argentina

“Nous craignons qu’ils alimentent l’expansion de la frontière agricole, concurrencent l’utilisation des cultures pour l’alimentation et dépendent d’une production agricole fortement dépendante des combustibles fossiles”, a-t-elle déclaré à IPS.

“Par conséquent, bien que les biocarburants soient présentés comme une alternative pour la transition énergétique, il est très difficile de quantifier leur contribution réelle à la lutte contre le changement climatique”, a déclaré l’expert de la FARN, l’une des institutions environnementales les plus respectées du pays.

“En tout cas, la décision prise par le gouvernement et le Congrès concernait d’autres questions, ce qui démontre clairement que la priorité accordée en Argentine aux débats environnementaux est très faible”, a affirmé Di Paola.

En tout cas, l’industrie écarte les appréhensions qui sont soulevées.

« Moins de cinq pour cent des terres arables de l’Argentine sont consacrées à la production de biocarburants », a déclaré Claudio Molina, directeur exécutif de la Association argentine des biocarburants et de l’hydrogène, qui promeut la production de biocarburants depuis 15 ans, a déclaré à IPS. “Seulement trois pour cent de la récolte totale de maïs sont utilisés pour fabriquer du bioéthanol.”

En Argentine, le biodiesel, produit par des capitaux privés nationaux et internationaux, a reçu son premier grand coup de pouce grâce aux exportations, qui entre 2012 et 2019 ont généré plus d’un milliard de dollars par an, selon les données officielles.

Cependant, la baisse de la demande due à la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte baisse en 2020, lorsque les exportations ont chuté à 468 millions de dollars.

Le principal marché est l’Union européenne, depuis que les États-Unis ont imposé des droits de douane élevés sur le biodiesel argentin en 2017 pour protéger leurs producteurs de soja.

L’impact de la pandémie sur la demande et la hausse du prix du biodiesel ont mis la pression sur le gouvernement et lui ont laissé deux alternatives qu’il veut éviter : autoriser une augmentation des prix des carburants à la consommation ou réduire la marge bénéficiaire des compagnies pétrolières, notamment de l’Etat appartenant à YPF.

Ceci est inclus dans le texte de la nouvelle loi, qui stipule que le gouvernement se réserve le droit de réduire davantage le pourcentage de biocarburants dans les mélanges de carburants lorsqu’une augmentation des prix des intrants de biodiesel ou de bioéthanol « pourrait fausser le prix des carburants fossiles à la pompe.”

Axel Boerr est vice-président d’Explora, une entreprise capable de produire 120 000 tonnes de biodiesel par an dans son usine située à la périphérie de la ville de Rosario, une zone qu’il décrit comme « le Koweït argentin », en raison du nombre d’usines qui produisent de l’énergie à partir du pétrole des champs de soja qui abondent dans la région.

Dans une interview avec IPS, Boerr a déclaré que les biocarburants étaient un moyen d’ajouter de la valeur à la production agricole et d’aider les pays d’Amérique latine à devenir plus que de simples exportateurs de produits primaires.

“De plus, cela aggravera notre dépendance extérieure, car l’Argentine est un importateur d’essence et de diesel et devra en acheter de plus en plus, puisqu’elle n’a plus de capacité de raffinage de pétrole”, a-t-il prédit.

Les négociations politiques ont garanti que le mélange actuel de six pour cent resterait en place pour le bioéthanol de canne à sucre. Cela a obtenu des votes au Congrès des législateurs des provinces du nord-ouest, qui sont des producteurs de canne à sucre.

Une réduction possible de six à trois pour cent a été laissée ouverte dans le cas du bioéthanol de maïs.

“Nous ne croyons pas à l’argument selon lequel nous devons nous occuper des prix des carburants à la consommation, car ce qui les détermine, c’est le pétrole, pas les biocarburants”, a déclaré à IPS Patrick Adam, directeur exécutif de la Corn Bioethanol Chamber.

“Aujourd’hui, nous travaillons à 70 % de nos capacités et avec ces changements, qui représentent un recul climatique, nous tomberions à 40 %. Nous étions prêts à grandir et cette loi nous a pris au dépourvu”, a-t-il conclu. .