L’agriculture africaine sans les agriculteurs africains

Avec le passage du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires très contesté le mois dernier, la tâche de « nourrir le monde » a pris une nouvelle urgence.

Mais un point apparemment oublié des participants au sommet est que le projet de « modernisation agricole » que nombre d’entre eux soutiennent depuis des décennies ne fait qu’aggraver l’insécurité alimentaire ces dernières années, notamment en Afrique.

Depuis la crise mondiale des prix alimentaires de 2007-08, les gouvernements occidentaux et les organismes philanthropiques, dirigés par les États-Unis et la Fondation Gates, ont soutenu une multitude de programmes à travers le continent pour augmenter la productivité des agriculteurs et les connecter aux chaînes d’approvisionnement commerciales. Ensemble, ces efforts portent la bannière d’une « révolution verte africaine » – une approche qui n’est pas sans rappeler la révolution verte principalement asiatique et latino-américaine qui l’a précédée.

Mais au cœur de cette entreprise philanthropique et gouvernementale massive se trouve une contradiction essentielle : la « modernisation » agricole, nous dit-on, profitera aux petits agriculteurs africains en donnant des avantages aux agriculteurs-entrepreneurs possédant de plus grandes propriétés foncières. Le résultat est une « révolution » censée aider les pauvres, ce qui rend la vie rurale difficile pour tous, sauf pour les hommes d’affaires les plus aisés, bien connectés, à vocation commerciale et « efficaces ».

Dans nos recherches, nous avons tous deux rencontré la réalité de la Révolution verte africaine au Ghana, un pays qui a connu une augmentation de l’aide étrangère à l’agriculture ces dernières années.

Comme les professeurs de géographie Hanson Nyantakyi-Frimpong et Rachel Bezner Kerr l’ont mentionné dans leur article de 2015, les colonialistes britanniques ont développé des systèmes de production et de marché pour extraire le cacao – une culture peu consommée dans le pays mais qui continue d’attirer des investissements et des subventions importants aujourd’hui. Dans la période post-coloniale des années 1960 et 1970, le gouvernement du Ghana, avec le soutien de donateurs gouvernementaux occidentaux, a introduit des variétés de riz et de maïs à haut rendement, ainsi que des engrais chimiques importés.

Dans un article de 2011, le professeur et anthropologue de l’Université du Ghana, Kojo Amanor, explique également que de 1986 à 2003, Sasakawa Global 2000, une organisation de développement fondée par l’industriel japonais Ryoichi Sasakawa et Norman Borlaug, l’initiateur de la Révolution verte asiatique, a tenté en vain de apporter de nouvelles technologies agricoles dans les zones rurales du Ghana et dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne. Sasakawa Global 2000 a repris le rôle précédent du gouvernement, distribuant des forfaits de crédit à faible taux d’intérêt aux petits exploitants désireux d’acheter des semences hybrides, des engrais chimiques et d’autres produits agrochimiques, et de faire partie des chaînes d’approvisionnement commerciales mondiales.

Sasakawa Global 2000 a trouvé de nombreux agriculteurs prêts à accepter leur aide. Mais selon Amanor, de nombreux agriculteurs qui ont initialement adopté la technologie sont revenus aux pratiques traditionnelles et aux variétés de semences locales après la fin du projet. Même après des années de travail dans les zones rurales du Ghana, l’organisation n’a constaté qu’une reprise de 45 pour cent des investissements dans les cultures.

De nos jours, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les petits exploitants ne coopèrent pas avec les programmes de « modernisation » de la Révolution verte africaine. Dans leur étude de 2015, Nyantakyi-Frimpong et Bezner Kerr ont découvert que les petits agriculteurs préféraient souvent planter leurs propres variétés de maïs, même lorsque le gouvernement et les organisations de développement mettaient à disposition des hybrides plus « avancés ».

Comme les agriculteurs l’avaient bien compris, leurs propres variétés locales de maïs plus robustes étaient plus résistantes à la sécheresse, nécessitaient moins de main-d’œuvre, coûtaient moins cher et nécessitaient peu ou pas d’engrais chimiques. De plus, contrairement aux hybrides, dont les feuilles larges obstruent le soleil pour les plantes voisines, les agriculteurs pourraient planter leurs propres variétés de maïs aux côtés des arachides, du niébé et des haricots bambara – toutes des cultures nutritives bien adaptées à l’écologie locale.

Les planificateurs du développement ont longtemps vanté les technologies telles que les semences hybrides comme des « solutions » aux nombreux problèmes résultant du changement climatique, et il est vrai que les agriculteurs se tournent parfois vers elles dans leur lutte pour s’adapter à des conditions écologiques imprévisibles. Dans une étude, l’un d’entre nous a découvert que de nombreux petits exploitants d’une région du nord du Ghana se sont tournés à contrecœur vers ces technologies dans un pari désespéré pour s’adapter à des précipitations de plus en plus irrégulières, à un raccourcissement des saisons de croissance et à des sols plus secs et moins fertiles.

Mais au-delà du changement climatique, les agriculteurs ont également adopté la technologie pour faire face aux problèmes induits par la Révolution verte africaine elle-même, comme la concurrence croissante pour la terre, alors que les hommes d’affaires locaux (et ce sont en grande majorité des hommes) acquièrent des fermes pour capitaliser sur les programmes mêmes censés pour aider les petits exploitants.

Malgré le besoin apparent de plus de technologie, les petits exploitants se retrouvent piégés dans un cercle vicieux, sacrifiant le sol de demain pour la plantation d’aujourd’hui. Alors que même certains des agriculteurs les plus pauvres du Ghana dépendent des engrais chimiques pour produire suffisamment de nourriture pour survivre, un certain nombre d’agriculteurs ont déclaré que leurs sols étaient infertiles sans des doses toujours plus importantes de produits chimiques. Ou comme certains l’ont dit, la terre était « accro aux produits chimiques ». Cette dépendance a accru leur endettement et leur risque de dépossession des terres, en particulier pour les femmes.

Loin d’uniformiser les règles du jeu pour que tout agriculteur puisse réussir, l’accent mis sur une technologie coûteuse et l’accès commercial n’a fait que rendre plus difficile la survie des petits agriculteurs sur leurs terres natales, tout en ouvrant la porte aux hommes d’affaires locaux qui voient dans la révolution verte africaine leur propre opportunité d’investissement. Comme l’a dit un agriculteur : «[donors] sont censés aider, mais que voyons-nous? […] vous voyez de grosses voitures. Cet exécutif de district veut 50 acres, le chef du parti veut 100 acres. »

Comme l’a dit un autre, les agents de développement « traitent les agriculteurs comme s’ils étaient si stupides ».

Même à la plus petite échelle, l’agriculture est plus qu’un moyen de subsistance. Des études montrent qu’une part importante de l’alimentation mondiale est cultivée par de petits agriculteurs. Pourtant, de nombreux penseurs agraires critiques comme Henry Bernstein ont soutenu que l’agriculture paysanne devient de plus en plus difficile, voire impossible dans certains endroits. L’aide au développement qui va en grande partie aux entreprises agroalimentaires et aux hommes d’affaires bien capitalisés, alors que les petits exploitants perdent les terres agricoles dont ils ont besoin pour survivre, est sans doute l’une des causes sous-jacentes de ce phénomène.

Il est tentant de considérer les déplacements de masse comme une conséquence imprévue de la Révolution verte africaine. Mais le déplacement et la marginalisation ont toujours été le résultat d’un effort qui considère rarement les petits exploitants comme autre chose qu’un élément d’une chaîne d’approvisionnement gérée par d’autres acteurs plus puissants.

Au Ghana, plusieurs organisations, dont World Vision, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, financée par Gates, et la Banque mondiale ont permis à des hommes d’affaires relativement aisés de fournir une assistance aux agriculteurs que l’État fournissait autrefois. Dans le cadre d’un projet que nous avons étudié, l’USAID a soutenu un groupe de « noyaux d’agriculteurs » relativement aisés pour distribuer des semences et faciliter l’entretien occasionnel d’un tracteur pour les petits exploitants en échange d’une partie de leur récolte. L’agence d’aide et son contractant ont déclaré que le projet pluriannuel, qui s’est terminé en 2020, impliquait directement des dizaines de milliers d’agriculteurs appauvris dans un effort pour moderniser l’une des chaînes de transformation agricole du pays.

Mais lorsque l’un de nous s’est rendu au Ghana en 2016 et a demandé à certains des agriculteurs du noyau comment ils traitaient les petits exploitants qui, malgré l’aide, ne pouvaient pas cultiver suffisamment de soja pour les compenser, ces agro-entrepreneurs ont révélé un côté plus sombre du programme. Sous leur direction, les petits agriculteurs en difficulté ont emprunté de l’argent aux banques locales pour acheter des collations à vendre au bord de la route pour rembourser la dette. Lorsqu’un agriculteur n’a pas réussi à plusieurs reprises à produire des quantités suffisantes de la récolte, un agriculteur du noyau a déclaré qu’il a demandé à l’agriculteur de laisser quelqu’un d’autre reprendre sa parcelle pour le reste de la saison. Alors que certains sont revenus la saison suivante, beaucoup ne l’ont pas fait.

Interrogé sur ces résultats, un cadre de l’entrepreneur de développement gérant le programme s’est reporté à un refrain standard. Les agriculteurs noyaux étaient des « entreprises indépendantes » et la façon dont ils traitaient avec les agriculteurs ne les concernait pas. Mais le fait que les petits agriculteurs africains quittent leurs exploitations n’était pas une raison de s’inquiéter.

“C’est un processus évolutif”, a déclaré cette personne. “Je ne pense pas que ce soit quelque chose que quelqu’un essaie de contrer.”

Les partisans d’une révolution verte en Afrique emploient souvent de telles justifications lorsqu’ils sont confrontés à des histoires peu flatteuses sur la vie rurale en Afrique : les petits exploitants quittent la campagne, mais c’est leur choix. Et si ce n’est pas leur choix, leur départ n’est qu’une partie d’un processus naturel hors du contrôle de quiconque. Dans tous les cas, lorsque les petits exploitants laissent tomber leurs houes et se dirigent vers la ville la plus proche, ils ne le font que pour trouver de meilleurs moyens de subsistance.

Mais parmi les personnes partageant les mêmes idées, les passionnés exprimeront souvent clairement leur position sur l’exode rural. S’adressant à un auditoire comprenant plusieurs chefs d’État africains et de nombreux entrepreneurs en développement à Kigali, au Rwanda, en 2018, le président de la Fondation Rockefeller Rajiv Shah – l’un des plus éminents partisans de la Révolution verte africaine – a déclaré : la révolution agricole visait à vaincre la faim en rendant la nourriture plus disponible et accessible. Mais cette révolution visait également à créer une économie diversifiée et moderne, où la production alimentaire ne dominait plus la façon dont les nations déployaient la majorité de leur main-d’œuvre. »

Comme d’autres planificateurs du développement qui se réjouissent de l’effondrement de l’agriculture paysanne en Afrique, Shah – qui dirigeait auparavant l’USAID sous l’administration Obama et le programme agricole de la Fondation Gates – n’a pas reconnu certaines des conséquences les plus sombres de ce changement de population : les bidonvilles croissants et le chômage dans les villes (et les villes d’autres continents), l’insécurité alimentaire croissante et une dépendance croissante à l’égard des monocultures et d’autres techniques agricoles destructrices de l’environnement dans les zones rurales.

Au lieu de cela, il a poursuivi en disant que de 2003 à 2018, la population de l’Afrique subsaharienne était passée de 700 millions à plus d’un milliard de personnes, tandis que la proportion de personnes travaillant dans l’agriculture sur le continent était tombée de 65% à 57%.

« Un vrai progrès », a-t-il déclaré. “Mais la baisse de huit points en 15 ans de la part de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture est tout simplement trop faible pour être célébrée.”

En d’autres termes, un déplacement massif de petits agriculteurs n’est pas un processus naturel ou un effet secondaire de la Révolution verte africaine. C’est exactement le résultat que les planificateurs du développement veulent et attendent.

Comme le comprennent les nombreuses organisations locales représentant les petits agriculteurs en Afrique et dans le monde, cette histoire concerne fondamentalement qui mérite de cultiver et de récolter les fruits des terres agricoles africaines. C’est l’une des raisons pour lesquelles tant d’entre eux ont boycotté le Food Systems Summit en septembre. Mais pour réussir, les groupes de défense des petits exploitants devront continuer sur de nombreux autres fronts.

Nous appelons les militants à continuer à dire la vérité sur la Révolution verte en Afrique et à prendre position contre les donateurs, les philanthropes, les diplomates et les universitaires qui en font la promotion. Appelons les acteurs qui prétendent aider les petits exploitants, mais s’efforcent en réalité de chasser les petits exploitants de leurs terres.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.