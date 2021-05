L’Afrique passe au numérique

Viral Facts Africa, une première initiative africaine du genre visant à lutter contre la désinformation en ligne sur la santé, a été lancée récemment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et un réseau d’organisations de vérification des faits et d’organismes de santé publique de premier plan.

NATIONS UNIES, 7 mai (IPS) – Lors de la reconstruction après le COVID-19, les décideurs doivent investir dans des technologies innovantes pour surmonter les obstacles au développement inclusif. L’Afrique a connu une forte croissance économique pendant la majeure partie du XXIe siècle, principalement en raison de la forte demande mondiale de produits de base.

Mais le récit de «la montée de l’Afrique» qui a accompagné cette croissance est surtout une histoire de hausse du PIB, qui est trop unidimensionnelle. En fait, la croissance économique de l’Afrique n’a pas réussi à créer de nombreux emplois de qualité, ce qui a retardé, une fois de plus, les avantages du dividende démographique d’une importante population en âge de travailler.

Parce qu’il y a moins de personnes âgées et de jeunes qui ont besoin de soutien que les personnes en âge de travailler, le dividende est censé libérer des ressources qui peuvent être consacrées au développement inclusif.

Au lieu de cela, l’élaboration des politiques africaines a continué à croire depuis près d’un demi-siècle que la réalisation du «développement» se limite à la gestion de la pauvreté – en d’autres termes, à assimiler les activités de développement à la réduction de la pauvreté.

Le passage du programme d’industrialisation du début de la période post-indépendance à un programme de réduction de la pauvreté est une des principales raisons du malaise économique du continent. Comme l’a dit le Sommet africain de l’innovation (2018), le programme de développement est passé de la transformation socio-économique au plus petit dénominateur commun, la gestion de la pauvreté.

Pour générer une croissance économique menant au développement durable, l’Afrique doit se concentrer sur la conservation et la création de richesses, une meilleure gestion de ses ressources, la promotion de l’inclusivité, la progression des chaînes de valeur mondiales, la diversification de ses économies, l’optimisation du mix énergétique et la mise en valeur du capital humain. le centre de l’élaboration des politiques.

Cristina Duarte

Pour que cela se produise, la politique africaine doit favoriser les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation (R & D & I) pour redémarrer les structures économiques du continent et rattraper technologiquement le reste du monde. L’innovation et la technologie de l’information numérique qui l’accompagne sont devenues une composante nécessaire de tout effort visant à relever des défis tels que la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, l’énergie et la compétitivité.

Le monde est motivé par l’innovation: à moins que les décideurs africains ne récoltent les avantages potentiels de la R & D & I, le fossé mondial continuera de se creuser. Le problème est que l’innovation est discutée et débattue, mais pas de stratégie.

C’est ici, paradoxalement, que la pandémie COVID-19, malgré toutes les dévastations économiques et sociales qu’elle a provoquées, offre aux pays africains l’opportunité d’innover et de passer au numérique. Les pays africains devront reconstruire leurs économies. Ils ne doivent pas simplement les réparer; ils devraient les refaire, la numérisation ouvrant la voie.

Jusqu’à présent, les sociétés civiles semblent plus prêtes que les décideurs politiques à adopter la technologie numérique. Sans l’aide du gouvernement, l’industrie des technologies numériques s’est développée en Afrique, grâce à des incubateurs et des start-ups, des pôles technologiques et des centres de données.

Les activités des technologies de l’information et de la communication (TIC) se répandent à travers le continent et les jeunes Africains répondent avec la technologie numérique aux défis posés par le COVID-19.

Par exemple, dans un centre de TIC au Kenya, FabLab a créé Msafari, une application de suivi des personnes qui peut retracer la propagation des infections. Une application similaire, Wiqaytna6, a été développée au Maroc. Au Rwanda, le gouvernement montre ce que des politiques éclairées peuvent réaliser.

Le pays a investi massivement dans l’infrastructure numérique: 90% du pays a accès à Internet à large bande et 75% de la population possède des téléphones portables. Au début de la pandémie, le Rwanda a exploité cette prouesse technologique pour développer une cartographie numérique en temps réel pour suivre la propagation du COVID-19, élargi la télémédecine pour réduire les visites dans les cliniques et créé des chatbots pour informer les gens de la maladie.

Ce sont des efforts prometteurs, mais la numérisation n’est pas répandue en Afrique. Le Rwanda est l’exception. Seuls 28% des Africains utilisent Internet, une fracture numérique qui empêche le continent de tirer pleinement parti de la capacité de la technologie numérique à atténuer certains des pires effets de la pandémie.

Cette lente diffusion de la technologie Internet rend également difficile pour le continent de surmonter les obstacles au développement durable. Pour générer une croissance transformatrice, la numérisation ne peut pas être laissée principalement à la société civile et au secteur privé.

La fracture socio-économique en Afrique alimente la fracture numérique, et vice versa. La numérisation doit être intensifiée avec force par les décideurs politiques pour ouvrir la voie à une transformation structurelle.

Fracture numérique

Lors de l’évaluation de la fracture numérique, il est important de se rappeler que le problème ne se limite pas à l’accès à Internet. La façon dont l’utilisation d’Internet profite à l’utilisateur est également un facteur. L’objectif de la numérisation ne doit pas être simplement une plus grande consommation; il doit renforcer la résilience des sociétés civiles, ce qui exige un cadre réglementaire clair et une population éduquée.

En Afrique, il n’y a pas que la connectivité Internet qui manque. Il en va de même pour les autres bases – y compris l’électricité, l’alphabétisation, l’inclusion financière et la réglementation. Le résultat est que les gens ne peuvent pas utiliser les solutions numériques disponibles.

En outre, une bonne partie des populations africaines est toujours aux prises avec des problèmes potentiellement mortels tels que les conflits et l’insécurité alimentaire, qui font de la survie quotidienne leur seul objectif.

Des millions d’Africains ne sont pas seulement du mauvais côté de la fracture numérique, ils sont du mauvais côté de nombreux clivages – manquant de soins de santé de base et de nécessités publiques telles que l’électricité, l’eau potable, l’éducation et les soins de santé. Le COVID-19 a exacerbé leur sort car les verrouillages et la distanciation sociale ont rendu de nombreux services publics accessibles uniquement en ligne.

La terrible vérité est que ces centaines de millions de personnes ont été laissées pour compte, et à moins que les décideurs africains ne se rendent compte que l’accès aux technologies numériques est un outil essentiel pour l’inclusion socio-économique, les progrès seront confinés à ceux qui disposent de services d’électricité et de télécommunications – isolant davantage le vaste majorité sans un tel accès. Le fossé s’élargira.

Les bouleversements profonds engendrés par la pandémie ont ouvert des opportunités de refaire la société qui sont subtiles. Ce sont des moments qui mettent à l’épreuve la vision et le leadership des décideurs.

Comme l’a noté McKinsey & Company (2020), «la crise du COVID-19 contient les germes d’une réimagination à grande échelle de la structure économique, des systèmes de prestation de services et du contrat social de l’Afrique.

La crise accélère les tendances telles que la numérisation, la consolidation du marché et la coopération régionale, et crée de nouvelles opportunités importantes – par exemple, la promotion de l’industrie locale, la formalisation des petites entreprises et la modernisation des infrastructures urbaines. “

Alors que l’Afrique se reconstruit après les perturbations du COVID-19, elle ne doit pas revenir à une réalité pré-pandémique. Le moment est maintenant.

Alors que l’Afrique se reconstruit après les perturbations du COVID-19, elle ne doit pas revenir à une réalité pré-pandémique; il doit construire une meilleure réalité qui reconnaît le besoin d’innovation, en particulier les technologies numériques.

C’est la condition préalable à la victoire sur ses innombrables défis de développement – tels que la pauvreté, la santé, la productivité, la compétitivité, la diversification économique, la sécurité alimentaire, le changement climatique et la gouvernance.

Réceptif au changement

Au cours des cinq dernières années, des changements sont survenus en Afrique, ce qui suggère que le continent peut être réceptif à mieux bâtir plutôt qu’à simplement reconstruire. Liu (2019) a identifié trois initiatives africaines majeures qui signalent une telle réceptivité au changement:

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à créer un marché unique avec un PIB combiné supérieur à 3,4 billions de dollars et comprenant plus d’un milliard de personnes;

Le nouveau Centre du gouvernement sud-africain pour la quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial (WEF), pour le dialogue et la coopération sur les défis et les opportunités présentés par les technologies de pointe;

La plateforme de croissance en Afrique du WEF, qui vise à aider les entreprises à se développer et à être compétitives au niveau international, en tirant parti de l’activité entrepreneuriale de l’Afrique – 13% de plus à son stade initial que la moyenne mondiale.

Ces initiatives en cours pourraient changer la donne et donner vie à la dimension descendante du passage au numérique. Jusqu’à présent, le changement s’est produit presque uniquement de bas en haut. Plus de 600 pôles technologiques – des lieux conçus pour aider les entreprises en démarrage – ont vu le jour à travers le continent.

Trois ont acquis une reconnaissance internationale: Lagos au Nigéria, Nairobi au Kenya et Cape Town en Afrique du Sud. Ces pôles technologiques accueillent des milliers de start-up, d’incubateurs, de parcs technologiques et de centres d’innovation animés par le secteur privé et des jeunes qui, malgré l’adversité, sont conscients du lien entre le travail indépendant et l’innovation.

Absence de politique publique

Les choses sont moins prometteuses de haut en bas. Selon un rapport du WEF de 2018, 22 des 25 pays analysés n’avaient pas de politiques publiques axées sur un écosystème d’innovation.

Investir dans la numérisation à grande échelle, d’un point de vue géographique et sectoriel, est essentiel non seulement pour résoudre les problèmes socio-économiques, mais aussi pour faire face aux défis de la paix et de la sécurité.

Et cela stimule la croissance économique. Une étude de l’Union internationale des télécommunications a révélé qu’une pénétration du haut débit mobile supérieure de 10% entraînerait une augmentation de 2,5% du PIB par habitant de l’Afrique.

Mais les solutions numériques ne peuvent pas être réalisées dans le vide. Les décideurs doivent faire de la mise en œuvre des technologies numériques un élément d’un écosystème d’innovation, et il n’y a pas de temps à perdre. Des cadres réglementaires bien calibrés, l’investissement dans les infrastructures, les compétences numériques et l’inclusion financière doivent être prioritaires.

La plupart des recherches montrent que les technologies numériques sont essentielles pour relever les défis socio-économiques. Ils sont souvent décrits comme le seul ingrédient dont l’Afrique a besoin pour passer à un développement économique durable et inclusif.

D’un point de vue économique, de meilleures technologies de l’information et de la communication démocratisent les informations cruciales pour les agents de production et de marché, ce qui permet des chaînes de valeur plus efficaces et des produits et services plus abordables. Et les personnes les plus vulnérables en bénéficieront.

Cependant, l’adoption massive des technologies numériques signifie également que les décideurs doivent être conscients de l’impact juridique et éthique complexe de la technologie dans la société et y remédier, y compris la vie privée, les données et l’évasion fiscale.

Cela est particulièrement vrai en Afrique, où des institutions faibles pourraient ne pas être assez fortes pour défendre les droits et les intérêts de leur peuple contre ceux du marché.

Source: Finances et développement, Fonds monétaire international (FMI), Washington DC

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram