L’Afghanistan, un tournant ?

Des femmes marchent parmi des tentes de fortune dans un camp pour personnes déplacées à l’intérieur de la ville de Mazar-e Sharif, dans le nord de l’Afghanistan. Crédit : UNHCR/Edris Lutfi

COLOMBO, Sri Lanka, sept. 06 (IPS) – Les gros titres de la presse, la télévision en direct et la couverture Internet du chaos à l’aéroport de Kaboul après le retrait américain d’Afghanistan ont généré l’impression dans le monde entier d’une débâcle de la politique étrangère américaine, dépréciant la suprématie de la puissance militaire américaine.

Avec des alliés de l’OTAN encore plus petits comme la Lettonie critiquant les États-Unis pour le manque de consultation préalable sur le retrait, ce sera un tournant pour les Européens d’assumer plus de responsabilités pour leur sécurité et même de façonner un système de défense paneuropéen comme l’a suggéré le président Macron de La France?

Les cyniques ne seront pas d’accord, étant donné que les alliés européens se sont battus pendant des années pour ne même pas augmenter leurs contributions financières à l’OTAN, malgré la pression constante des États-Unis. Cependant, la France a assumé un rôle de premier plan en tant que fournisseur de sécurité, le président Macron effectuant des visites officielles en Afrique et en Irak, où il a déclaré que la France continuerait à soutenir la lutte mondiale contre le terrorisme même là où les États-Unis ont décidé de partir.

Le véritable tournant historique, cependant, est que les États-Unis qui ont qualifié les talibans de « terroristes » et les ont chassés de Kaboul il y a vingt ans, négocient maintenant avec les mêmes talibans sur la base d’intérêts partagés.

Dans le tohu-bohu des images médiatiques chaotiques, on peut ne pas voir que le retrait américain et la date limite du 31 août faisaient en fait partie d’un processus de négociation soigneusement convenu remontant à l’ère Trump (et formellement signé dès février 2020 entre l’ambassadeur américain Khalilzad et le chef des talibans Baradar), qui se déroule maintenant dans la dernière étape de la mise en œuvre d’une mission humanitaire d’évacuation/retrait sans combat.

Le point de basculement pour les planificateurs américains de la sécurité était survenu il y a quelques années lorsqu’ils se sont rendu compte que le gouvernement élu à Kaboul était incapable de diriger les forces de sécurité afghanes pour maintenir leur contrôle du territoire, malgré la formation et l’équipement fournis par les États-Unis à quelque trois cent mille forces de sécurité afghanes.

Ce qui s’est passé sur le terrain au cours des dernières semaines a des implications juridiques puisque la reconnaissance d’un gouvernement dépend de sa capacité à contrôler le territoire à l’intérieur de ses frontières acceptées. La vitesse à laquelle les villes régionales sont tombées sous le contrôle des talibans lors de leur récente offensive souligne la capacité des talibans à négocier des accords de partage du pouvoir avec les seigneurs féodaux contrôlant ces villes et représentant divers groupes ethniques.

Comme aujourd’hui, malgré les craintes largement répandues dans les médias, la guerre ethnique n’a pas éclaté bien que de nombreux rapports fassent état de violations des droits humains et de meurtres individuels, en particulier de la part de la communauté ethnique Hazara. Malgré le sourire narquois du public sur la soi-disant « défaite » des États-Unis, les grandes puissances voisines de l’Afghanistan comme la Russie et la Chine ont étendu leur soutien (c’est-à-dire voir la référence à « un atterrissage en douceur ») en engageant les talibans dans leur intérêt commun d’un Afghanistan stable qui ne abriter et secourir les groupes terroristes.

Le Qatar est devenu le principal négociateur de la communauté internationale et, avec la Russie, la Chine a maintenu ses ambassades ouvertes en Afghanistan. Le Pakistan, avec ses anciens liens avec les talibans, a également été un intermédiaire clé entre les talibans et la communauté internationale, laissant l’Inde isolée et le partenariat stratégique entre l’Inde et les États-Unis quelque peu dans les limbes.

Initialement, des conseillers politiques américains comme Peter Galbraith avaient suggéré qu’il y avait des signes positifs avec le contrôle des talibans, qu’aucun des actifs américains restants n’avait été attaqué et qu’il y avait un calme relatif à Kaboul sans aucune violence majeure.

Malgré l’attentat suicide revendiqué jeudi 26 août par l’Etat islamique K, tuant quelque 14 militaires américains et plus de 100 Afghans qui se pressaient aux portes de l’aéroport, la coopération américano-talibans s’est poursuivie.

Les talibans ont affirmé qu’une trentaine de leurs membres figuraient également parmi les victimes et n’ont fait aucun commentaire lorsque les États-Unis, en représailles, ont lancé des frappes de drones contre les auteurs présumés d’ISIS K sur le territoire afghan. Certains suggèrent même que les talibans ont peut-être fourni les renseignements au sol pour les frappes.

L’engagement des États-Unis avec les talibans et la tentative de les sortir du froid sont comparables au processus de paix d’Oslo qui cherchait à amener l’OLP et Israël à un accord. Le retrait américain, aussi spectaculaire qu’il ait été grâce à la couverture médiatique, n’est en fait qu’une étape dans un processus qui a impliqué des pourparlers sur plusieurs volets avec les talibans depuis quelques années maintenant.

Avec le retrait des troupes étrangères achevé le 31 août, les semaines et les mois à venir verront peut-être le tournant le plus important, à savoir si un groupe armé comme les talibans avec son code islamique strict peut en fait se convertir en un gouvernement « inclusif » avec une légitimité suffisante. pour permettre la reprise de l’aide monétaire et humanitaire occidentale vraisemblablement sous la supervision des Nations Unies et des organisations humanitaires internationales, y compris le CICR avec des opérations étendues à travers l’Afghanistan, toujours à Kaboul.

Les talibans ont publiquement rassuré le changement de comportement, notamment un plus grand respect des droits des femmes à l’éducation et au travail, par exemple. Cependant, la levée des sanctions internationales et la reconnaissance du gouvernement taliban seront les dernières à l’ordre du jour, étant donné l’incertitude entourant le dilemme de la lutte contre le terrorisme et le respect des normes internationales des droits humains.

La reformulation de la politique étrangère américaine répondant à l’agenda national pour ramener les troupes américaines chez elles et appelant les alliés à assumer une plus grande part des coûts des accords de base étrangère a pris une apparence impétueuse de « showman » sous le président Trump.

Cependant, c’est le président Biden qui a pris la décision difficile (« l’argent s’arrête avec moi ») sur le retrait d’Afghanistan qui est devenu possible après la capture d’Oussama Ben Laden et la destruction de son réseau Al-Qaïda sous l’administration Obama.

Les appels nationaux à enquête ont également joué un rôle dans cette décision suite à l’audit des millions de dollars américains dépensés dans ce pays, principalement via des centaines d’entrepreneurs américains. D’autres scandales éclateront avec des centaines de milliers de pièces d’armes américaines transférées à l’armée afghane, désormais affichées entre les mains des talibans.

Le retrait américain d’Afghanistan marque la fin de la guerre mondiale contre le terrorisme déclarée par le président George Bush après le 11 septembre et représente un tournant important pour la reformulation de la politique de sécurité étrangère et nationale des États-Unis.

Une analyse perspicace a suggéré que le futur leadership mondial américain « accordera la priorité à la diplomatie, aux outils de puissance douce, aux leviers économiques et financiers, à l’avantage technologique, à la collecte de renseignements et aux capacités défensives spécialisées » (The Guardian) lors de l’engagement de troupes dans des invasions et des occupations à grande échelle.

Cela a été qualifié de « pouvoir intelligent » pour une nouvelle ère. Cette analyse a également suggéré que dans le cadre de la nouvelle stratégie, la politique antiterroriste des États-Unis ira au-delà du « terrorisme islamiste pour se tourner vers la menace intérieure croissante des extrémistes d’extrême droite ».

Depuis un certain temps, l’armée américaine remet en question son rôle dans les activités de « construction de la nation » dans des endroits éloignés comme l’Afghanistan et appelle à un retour à son rôle traditionnel de sécurisation du territoire national.

Alors, quelle est la pertinence pour des pays comme le Sri Lanka ? Sur la question de la reconnaissance, le ministère des Affaires étrangères à Colombo est resté à juste titre évasif compte tenu de l’évolution rapide de la situation. Les dirigeants de l’opposition, appelant à la non-reconnaissance des talibans, sont loin de la réalité.

Le plus important pour nous est peut-être de réfléchir à la façon dont un petit groupe « terroriste » autrefois vaincu par une superpuissance prééminente pourrait encore se maintenir, se regrouper et prendre le pouvoir après vingt ans, attirant le soutien de combattants étrangers et vainquant les centres de pouvoir locaux.

Il y a un autre point, les talibans ont annoncé publiquement qu’ils n’abriteraient pas d’autres groupes terroristes en Afghanistan – à quel point cela est authentique, a été mis en doute par beaucoup de ceux qui indiquent qu’Al-Qaïda et l’État islamique sont implantés dans tous les districts.

À la suite de l’attentat à la bombe près de l’aéroport de Kaboul revendiqué par ISIS K, les États-Unis ont pris des mesures de représailles probablement sur la base des renseignements fournis par les talibans – un nouveau modèle de coopération pragmatique sur les intérêts mutuels à surveiller, pour l’avenir.

Au niveau national, l’exemple des talibans encouragera-t-il les groupes locaux dans d’autres pays à s’appuyer sur la mobilisation de ressources nationales pour leurs opérations avec des objectifs lointains en tête, tout en se nourrissant d’une idéologie étrangère ?

C’est pourquoi il est si important de connaître les ramifications du renseignement des attentats de Pâques au Sri Lanka et le lien entre les réseaux étrangers et nationaux, comme l’exige l’église catholique au nom des victimes.

Sarala Fernando, a pris sa retraite du ministère des Affaires étrangères au Sri Lanka en tant que secrétaire supplémentaire. Sa dernière nomination en tant qu’ambassadrice était celle de représentante permanente auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Son doctorat portait sur les relations Inde-Sri Lanka et elle écrit sur la politique étrangère, la diplomatie et la protection du patrimoine.

