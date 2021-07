‘Lack of global solidarity’, slow vaccination rates put Indonesia in the spotlight

UN News asked Resident coordinator, Valérie Julliand, on the situation in the country and what the rest of the world could learn from Indonesia’s experience.

What is the current situation in Indonesia?

Indonesia, like many countries in Southeast Asia, had until recently been successful in mitigating the worst effects on human health. COVID-19[feminine; une certaine forme de mesures de distanciation physique est en place depuis longtemps.

Depuis que j’ai pris mon poste ici en octobre 2020, je n’ai rencontré la plupart de mes collègues qu’à l’écran et j’ai presque entièrement évité les embouteillages notoires de Jakarta. Pourtant, les impacts non sanitaires de la pandémie sont frappants.

L’Indonésie a fait des progrès remarquables dans la réduction de la pauvreté au cours de la dernière décennie, mais COVID-19 a fait reculer certains de ces gains vitaux. Comme ailleurs, le fardeau économique de COVID-19 est tombé de manière disproportionnée sur les femmes et d’autres groupes marginalisés.

Depuis mai pourtant, la crise sanitaire est devenue de plus en plus urgente. Les nouveaux cas de COVID-19 ont quintuplé au cours du mois dernier.

Le 17 juillet, l’Indonésie a signalé plus de nouvelles infections quotidiennes que l’Inde et le Brésil, ce qui a amené plusieurs médias à la surnommer le nouvel épicentre COVID de l’Asie. Et le 21 juillet, l’ONU L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré il y avait eu plus de 77 500 décès dans le pays.

Le total de quelque 3 millions de cas confirmés en Indonésie est encore bien inférieur aux plus de 31 millions que l’Inde a enregistrés depuis le début de la pandémie.

Mais des comparaisons ont inévitablement été faites avec la tragique poussée printanière de l’Inde. Dans certaines régions, des hôpitaux débordés ont été contraints de refuser des patients et des groupes de bénévoles se sont mobilisés pour localiser des réservoirs d’oxygène et construire des cercueils.

Comment les choses ont-elles pu si mal si vite ?

C’est dû à plusieurs facteurs. La flambée est due à la variante Delta hautement transmissible et nous constatons également une augmentation du nombre de cas dans la région et dans de nombreux autres pays. Mais à un niveau plus profond, il n’y a tout simplement pas eu de sens de la sagesse collective pendant la pandémie.

Les mêmes oublis qui se sont produits dans un pays se sont répétés dans un autre. L’expérience mondiale a démontré qu’une application stricte des mesures de santé publique est essentielle pour contenir les épidémies, et que ces mesures doivent être guidées par une surveillance précise de la transmission du virus. Cela ne s’est pas produit en Inde. Ce que nous voyons ici en Indonésie est également en partie le résultat de rassemblements de masse et de voyages alors que le taux d’infection était encore élevé.

De plus, les vaccinations n’ont pas été déployées assez rapidement. Au 17 juillet, six personnes sur cent parmi la population indonésienne de 270 millions d’habitants avaient reçu deux doses de vaccin COVID-19, avec une faible couverture chez les personnes âgées et autres groupes vulnérables.

L’Indonésie s’est assuré un approvisionnement relativement bon de vaccins, notamment de la part des Installation COVAX— qui est soutenu par des organisations telles que QUI et UNICEF— et est en avance sur les autres pays de la région.

Mais il y a eu un manque mondial de solidarité malgré les appels du Secrétaire général de l’ONU pour un accès équitable aux vaccins.

Les pays riches ont accumulé des vaccins. Aussi triste soit-elle, l’Indonésie n’est certainement pas la plus mal lotie ; seulement 1,1 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose de vaccination.

L’épidémie en Indonésie est-elle à son apogée ou les choses pourraient-elles empirer ?

C’est une situation alarmante. Après que l’Inde a mis en place un verrouillage national total en réponse à la pandémie, il a fallu environ deux semaines avant de constater une réduction des cas.

L’Indonésie a introduit des restrictions strictes sur les déplacements à Java et à Bali au début du mois de juillet, et a depuis étendu ces restrictions, mais elle n’a pas encore mis en place de restriction de mouvement ou de verrouillage strict au niveau national, comme l’ont fait d’autres pays dans une situation similaire. Il est difficile de dire quand nous atteindrons le pic, mais les chiffres continuent d’augmenter.

Le gouvernement indonésien s’est engagé à vacciner un million de personnes par jour. Il convertit également 40% des lits d’hôpitaux non COVID en lits COVID. Entre autres interventions, le gouvernement va distribuer des kits de soutien médical à certaines des personnes les plus pauvres du pays, afin que celles qui présentent des symptômes plus légers n’aient pas à aller à l’hôpital.

Ces mesures sont toutes importantes. Mais l’expérience dans d’autres pays prouve que les restrictions totales sur les déplacements, la vaccination, la recherche/le dépistage des contacts et le traitement sont les meilleurs moyens de contenir le virus.

Comment l’ONU soutient-elle la réponse de l’Indonésie au COVID-19 ?

Du côté de la santé, l’ONU a fourni un soutien technique et opérationnel. L’ONU met beaucoup l’accent sur la prévention, nous aidons donc à tester la capacité, à la fois en termes d’équipement, de protocoles et de formation.

À ce jour, nous avons facilité l’arrivée de 16,2 millions de doses de vaccins via l’installation COVAX et nous aidons à leur diffusion, car la logistique de la chaîne du froid est complexe sur un archipel de 17 000 îles.

Nous mettons également beaucoup d’énergie dans la communication, y compris sur les protocoles de santé et les vaccins, et sur la lutte contre la désinformation et les canulars.

Then there is the work we do to support those affected by COVID-19 beyond the realm of health. This involves ensuring that we also give advice on the economic implications of the pandemic.

Many United Nations agencies work with people who are among the poorest in Indonesia. For example, we worked on the social protection package and on an adaptive version for disaster response, proposed by the government, including ensuring that people living in remote areas can access the program.

UN Women raised awareness that the economic and social burden of COVID-19 has fallen disproportionately on women, who manage around two-thirds of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) registered in Indonesia; as well as responding to the increase in gender-based violence that has corresponded to lockdowns in Indonesia and elsewhere in the world.

IMO and UNHCR work with local governments to ensure refugees are included in local immunization programs.

UNICEF supports national efforts to address the immediate and longer-term effects of COVID-19 on children, such as continued learning, support for social protection and responding to issues and vulnerabilities in child protection.

What lessons can we learn globally from what is happening in Indonesia?

© UNICEF / COVAX / Fauzan Ijazah A COVID-19 vaccine is given in Kediri, East Java, Indonesia.

Some issues may be contained within a country. But when it comes to viruses, they don’t recognize borders and don’t distinguish between rich and poor countries.

If we make a little cocoon in which we feel safe but outside that cocoon it is chaos, then we will not be safe for a long time.

To me, this pandemic demonstrates what environmentalists have been arguing for decades: what we do in one country impacts what happens in another because we share an ecosystem, a planet.

There is not a single environmentalist who has succeeded in convincing governments that we should reduce air travel. Yet COVID-19 has ground global aviation to the ground!

The pandemic has forced us to work together, to limit ourselves and to change the way we live in ways that were unthinkable until recently. But with regard to vaccines, if the COVAX installation has worked well, global solidarity has sometimes been lacking. I think that’s one of the reasons we see a situation like Indonesia’s.

It sounds like a UN cliché to say that we are all in the same boat. But it’s so obvious with COVID-19. The pandemic has taught us that it is possible to make unprecedented changes in the way we live. The question is: are we going to implement the lessons that we have paid a high price to learn?