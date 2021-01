La transition vers les énergies renouvelables est la clé pour relever le défi du changement climatique

Une centrale éolienne située à Loiyangalani dans le nord-ouest du Kenya. La centrale devrait être la plus grande d’Afrique, produisant 300 MW. Ce projet d’énergie renouvelable a été soutenu par la Banque africaine de développement. Crédits: Isaiah Esipisu / IPS

BONN, Allemagne, 13 janvier (IPS) – 2021 sera critique, non seulement pour enrayer la pandémie de COVID-19 qui se propage rapidement, mais aussi pour relever le défi climatique. Mais comme l’a clairement souligné le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le défi climatique est essentiellement un défi énergétique. Et alors que les grands pollueurs continuent de s’engager à atteindre des objectifs d’émissions nettes nulles d’ici 2050, le monde pourrait – en théorie – relever le défi climatique.

«L’énergie qui alimente notre vie quotidienne, nos économies produit à elle seule environ 80% des émissions mondiales», a noté Birol en abordant le Table ronde virtuelle COP26 sur la transition énergétique propre plus tôt cette semaine, le 11 janvier.

Et comme l’ONU prévoit de se concentrer sur la construction d’une coalition mondiale pour la neutralité carbone d’ici le milieu de ce siècle, il y aura une concentration accrue et une poussée vers la fourniture d’une énergie propre et renouvelable à tous d’ici 2030.

Les énergies propres et renouvelables étaient au centre des discussions de la table ronde virtuelle COP26 de cette semaine sur la transition énergétique propre.

Birol a déclaré que la bonne nouvelle était que la Chine, l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon avaient des objectifs ambitieux de zéro émission nette pour 2050. Il a déclaré qu’il était convaincu qu’une fois qu’il aurait pris ses fonctions, le président élu des États-Unis, Joe Biden, prendrait des engagements similaires et que d’autres grands pays en développement pourraient les rejoindre. Les émissions mondiales communes des pays actuellement engagés à atteindre les objectifs de zéro émission nette représentent 60 pour cent des émissions mondiales.

«Le problème est de savoir comment transformer ces ambitions en une véritable action énergétique», a déclaré Birol. Il a déclaré qu’à la lumière de cela, l’AIE allait présenter la première feuille de route au monde pour une réduction des émissions nettes d’ici 2030, qui devrait être publiée le 18 mai afin qu’elle puisse être utilisée pour la COP26.

La feuille de route décrira comment le monde doit transformer le secteur de l’énergie, combien d’investissements sont nécessaires et ce qui doit être fait pour atteindre l’objectif et «fournir un plan concret pour nous tous».

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a également pris la parole lors de la Table ronde virtuelle COP26 sur la transition énergétique propre, affirmant que pour parvenir à zéro émission nette d’ici 2050, une transition urgente des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables était nécessaire, mais aussi que les pays en développement devaient être soutenus dans ce changement. .

Notant les chiffres de quelque 789 millions de personnes à travers le monde sans accès à l’électricité – dont la majorité vit en Afrique subsaharienne, Guterres a déclaré que si toutes les nations doivent être en mesure de fournir de l’électricité à tous, cette énergie doit être «propre et renouvelable pour ne pas contribuer au réchauffement dangereux de notre planète ».

Selon l’AIE, alors que le nombre de personnes sans accès à l’électricité a diminué au cours des dernières années – environ deux tiers des progrès mondiaux se produisant en Inde «où le gouvernement a annoncé que plus de 99% de la population avait accès à l’électricité en 2019, grâce à l’ambitieux programme Saubhagya lancé en octobre 2017 »- atteignant un creux en 2019, la pandémie COVID-19 a annulé les gains passés, en particulier en Afrique subsaharienne.

«L’Afrique subsaharienne, qui abrite les trois quarts de la population mondiale sans accès à l’électricité, a été particulièrement touchée, et les progrès récents réalisés dans la région sont annulés par les effets de la pandémie: nos premières estimations indiquent que la population sans accès à l’électricité pourrait augmenter en 2020 pour la première fois depuis 2013 », L’AIE déclare dans son rapport sur les données et projections de l’ODD7.

Damilola Ogunbiyi, PDG de Énergie durable pour tous, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’énergie durable pour tous, coprésident d’ONU-Énergie et coprésident des Campagnes de la COP pour la transition énergétique, a déclaré qu’il serait impossible d’atteindre zéro émission sans fournir une énergie durable à tous.

«Nous devons clarifier quelque chose. L’histoire de la transition énergétique est aussi l’histoire de l’accès à l’énergie, en particulier en Afrique. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 sans fournir une énergie durable pour tous d’ici 2030 », a-t-elle déclaré.

Ogunbiyi, qui a été la première femme directrice générale de l’Agence nigériane d’électrification rurale, a poursuivi en disant que 2021 a été une année charnière pour l’Objectif de développement durable 7, qui met l’accent sur l’accès à une énergie abordable et propre pour tous.

Elle a déclaré qu’avec moins de 10 ans pour atteindre les ODD, le monde doit «maintenant se tourner vers le soutien de plans audacieux et ambitieux qui auront un impact à grande échelle pour aider à atteindre l’ODD 7 d’ici 2030».

Le Dr Akinumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), qui est également membre du conseil de transition énergétique de la COP26, a décrit ce que la banque faisait pour soutenir la transition énergétique à travers le continent africain.

Adesina reconnaît que l’Afrique a les niveaux d’accès à l’énergie les plus bas au monde avec 570 millions de personnes sans électricité.

«Le défi pour l’Afrique est simple. L’Afrique a si peu d’électricité. Cela présente une réelle opportunité de construire des systèmes énergétiques fiables, abordables et durables pour l’Afrique », a déclaré Adesina. Il a déclaré que c’était l’une des raisons pour lesquelles la banque avait lancé le projet Light Up and Power Africa comme l’une de ses 5 priorités pour transformer le continent. Depuis 2015, la banque a fourni de l’électricité à 16 millions de personnes en se concentrant principalement sur les énergies renouvelables, a déclaré Adesina.

En effet, ses commentaires interviennent comme la semaine dernière, la BAD a annoncé qu’elle déploierait un deuxième projet géant de production d’électricité cette fois dans le Sahel. Le premier et le plus grand projet d’énergie solaire au monde est financé par la banque et basé au Maroc.

La banque a déclaré que le projet Desert-to-Power – qui couvre 11 pays du Sénégal à l’ouest à Djibouti à l’est, et comprend les pays sahéliens du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger – une fois terminé, «transformera le Sahel en l’une des plus grandes centrales solaires. zones génératrices dans le monde ». La BAD a poursuivi en déclarant que le programme de 20 milliards de dollars «vise à produire 10 gigawatts d’électricité d’ici 2025, fournissant de l’électricité à 250 millions de personnes, dont au moins 90 millions seront connectées au réseau électrique pour la première fois».

«La banque a été à l’avant-garde des projets d’énergies renouvelables transformatrices en Afrique, y compris des projets d’énergie solaire concentrée à grande échelle, au Maroc… qui sont les plus importants au monde, le projet« wind to power »qui est le plus grand d’Afrique subsaharienne », A-t-il dit, ajoutant que la BAD ne soutiendrait plus les projets charbonniers.

«Débloquer cet avenir d’énergie renouvelable garantira que nous ayons une Afrique propre, cependant, il y a quelques défis», a-t-il dit, expliquant que cela incluait l’intermittence de l’énergie solaire et éolienne, le besoin d’électricité de base pour la stabilité du réseau et les coûts prohibitifs. du stockage de l’énergie avec des environnements politiques et réglementaires pour les énergies renouvelables.

Adesina a déclaré que la banque prévoyait d’investir 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le secteur de l’énergie.

Pendant ce temps, Ogunbiyi a souligné l’importance des engagements ainsi que de leur financement et de leur soutien technique pour une transition réussie vers les énergies renouvelables.

«La campagne COP26 et le dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l’énergie doivent se renforcer mutuellement, tout comme l’accès à l’énergie et la transition énergétique en soutiennent un autre», a déclaré Ogunbiyi. Elle a déclaré que le pacte de l’ONU sur l’énergie – un résultat du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l’énergie – serait l’endroit où les pays peuvent s’engager par écrit à leurs nouveaux engagements ambitieux en matière d’énergie durable.

Alors que les États membres, les organisations, les pays et les villes signent les pactes énergétiques des Nations Unies, Ogunbiyi a déclaré qu’il était essentiel que la communauté internationale se rallie à ces engagements et les soutienne avec un financement et une assistance technique.

Pendant ce temps, Birol a déclaré que pour atteindre des émissions nettes nulles, il était essentiel de rassembler les pays du monde et de créer une dynamique dans un contexte international.

La COP26 sera accueillie par le Royaume-Uni et se tiendra à Glasgow, en Écosse, du 1er au 12 novembre et pourrait donner l’impulsion à cet élan.

Le Royaume-Uni a annoncé le programme de croissance compatible avec le climat (CCG) – un fonds de 38 millions de livres sterling qui se concentrera sur le soutien à la transition des pays en développement vers l’énergie verte.

Le Dr Amani Abou-Zeid, commissaire chargé de l’énergie et des infrastructures à l’Union africaine, a déclaré que 900 millions de personnes en Afrique dépendaient du charbon de bois et du bois de chauffage pour cuisiner.

«Ce n’est pas seulement un problème économique, mais principalement une question et une cause d’ordre moral», a déclaré Abou-Zeid.

En effet, l’accès à l’énergie concerne également les droits de l’homme.

En septembre dernier, Ogunbiyi a dirigé un panel lors de l’événement Uniting Business Live du Pacte mondial des Nations Unies, où Chebet Lesan, fondateur de la start-up d’énergie renouvelable BrightGreen a discuté de l’impact de leur travail de fourniture d’énergie de cuisson renouvelable aux communautés vulnérables du Kenya et d’Afrique de l’Est sur un être humain de base. droite.

BrightGreen recycle les déchets après récolte, les déchets laissés dans les fermes après la récolte, puis transforme les déchets en carburant facilement adaptable par les clients.

«Ils n’ont pas besoin de beaucoup de changement de comportement en matière de coût de changement, car les clients avec lesquels nous traitons sont très défavorables au risque et très à court d’argent», a expliqué Lesan.

Elle a déclaré qu’en réponse à une question sur la manière d’accélérer les services énergétiques en Afrique, elle a déclaré qu’un indicateur clé était la façon dont de bons services d’accès à l’énergie amélioraient la vie des populations en Afrique.

«Nous commençons à comprendre qu’autant que nous sommes dans l’espace de l’énergie de cuisson, notre travail a un impact direct sur les droits de l’homme les plus fondamentaux, même en dehors de l’énergie», avait déclaré Lesan.