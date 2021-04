La transition énergétique complexe des piments "Zones de sacrifice"

Une équipe de nettoyage appelée par AES Gener, propriétaire des centrales au charbon opérant à Quintero et Puchuncaví, nettoie régulièrement le charbon de la plage (Image: Saul Mansilla)

SANTIAGO, 27 avril (IPS) – Debout sur Punta Ventanilla, Carlos Vegas, 65 ans, regarde le parc industriel qui a été là presque toute sa vie. Il examine l’impact des 15 industries réparties autour de la baie qui relie les villes de Quintero et Puchuncaví, dans le centre du Chili.

Bien qu’il soit issu d’une famille de pêcheurs, il y a 20 ans, l’autorité sanitaire chilienne lui a interdit, à lui et à son syndicat, de vendre et de cultiver des moules parce qu’elles avaient des niveaux élevés de cadmium, d’arsenic et de cuivre. Si les gens tombaient malades, ce serait sa faute, lui a-t-on dit.

Carlos connaît ces eaux du Pacifique comme sa poche. Il sait qu’il y aura demain des gisements de charbon sur la plage. Il prend son téléphone portable, regarde les données sur la hauteur des vagues à Puchuncaví, et dit: “La marée est basse, écoutez-moi, demain à huit heures du matin, la plage sera pleine de charbon.”

Le lendemain matin, un représentant de la marine – l’autorité maritime du Chili – marche le long de la côte et donne un avertissement. Le charbon débarque à Ventanas, la plage à côté du parc industriel. Immédiatement après, un groupe de quatre artisans pêcheurs, chargés de pelles et de sacs, arrive pour récupérer le charbon laissé par la marée.

Lorsque la mer est calme et que les vagues sont basses, le charbon est laissé dans le sable. «C’est comme quand vous avez la tasse de lait. Si vous le laissez immobile, la crème ressort par dessus. Si vous le déplacez, il colle », a expliqué José Carvajal, 58 ans, pêcheur artisanal de longue date. Il est le coordinateur du groupe de nettoyage convoqué par AES Gener, propriétaire des trois centrales thermoélectriques au charbon qui opèrent dans la région.

En janvier 2021, les pêcheurs artisanaux de Ventanas ont collecté quatre tonnes de charbon de bois sur la plage. Au fil des années, il est devenu normal de voir le sable noircir au lever du soleil. La Fondation Terram estimé la quantité de charbon à 832 tonnes entre 2009 et 2020.

Comment une destination touristique populaire finit-elle par être saturée de charbon année après année? En 2017, le parquet maritime de la Marine a mené une enquête et a conclu que les gisements étaient dus au «manque de contrôle d’AES Gener dans la gestion des déchets de ses processus de production». L’entreprise a fait appel et une enquête a été rouverte. Il n’est pas encore conclu.

En 2020, AES Gener a brûlé plus de 1,4 million de tonnes de charbon bitumineux, principalement en provenance des États-Unis et de Colombie. Il est arrivé dans la baie sur des navires. Des pelles mécaniques et des grues l’ont extraite et l’ont déchargée sur un tapis roulant qui s’étend sur 1,4 km jusqu’à la mer à partir de la côte, l’amenant à un champ de stockage extérieur. Ce procédé a fonctionné pendant des décennies dans le port de Ventanas.

L’énergie au charbon représentait 39% de la production d’électricité au Chili en 2019, année au cours de laquelle le président Sebastián Piñera a fait une annonce sans précédent. Il s’est engagé à fermer les 28 centrales à charbon de ce petit pays d’Amérique du Sud – qui contribue à peine à 0,26% des émissions mondiales de CO2 – d’ici 2040. La décarbonation du mix énergétique est devenue le principal engagement climatique du Chili et a soutenu son plan de neutralité carbone.

Puchuncaví a déjà entamé sa transition, avec la fermeture, en décembre 2020, de l’usine «Ventanas 1», qui fonctionnait depuis 1964. Mais le défi n’est pas simple pour une région qui vit depuis plus d’un demi-siècle. avec de multiples conséquences environnementales.

Un demi-siècle de sacrifice

Entre août et octobre 2018, 1553 enfants et adolescents ont été traités pour des symptômes d’empoisonnement, notamment des étourdissements, des évanouissements, des saignements de nez et des crises de panique dans huit centres médicaux de la région de Valparaíso, selon un rapport par le médiateur des enfants.

La Cour suprême, dans une décision sans précédent, a affirmé que l’État n’avait pas protégé les habitants de Quintero et Puchuncaví. Mais en même temps, la décision ne pouvait pas déterminer qui était responsable.

Le parc industriel comprend, entre autres, une raffinerie de pétrole; une fonderie de concentré de cuivre; un complexe thermoélectrique au charbon; un terminal de stockage et de déchargement des produits chimiques; une usine de production de ciment; une centrale thermoélectrique au gaz naturel; un terminal qui stocke du gaz; un autre terminal de déchargement de carburant; et une usine de lubrification.

En 2011, des garçons et des filles de l’école rurale de La Greda ont été empoisonnés en mars, août et novembre. le cour prouvé La responsabilité de Codelco dans la mauvaise gestion de sa fonderie de cuivre. L’école a été relocalisée, à moins de deux kilomètres. En 2019, des chercheurs chiliens et américains ont publié une étude montrant que les enfants âgés de un à cinq ans sont à risque de cancer en raison des niveaux d’exposition à l’arsenic dans les sols.

Cette présence industrielle ne s’est pas traduite par un développement positif pour la ville. Puchuncaví enregistre 27% de sa population au niveau de la pauvreté, 7% de plus que la moyenne nationale, et 32% de ses habitants n’ont pas accès aux services de base, 20% au-dessus de la moyenne chilienne.

Décarboner le mix énergétique

Sebastián Piñera a donné l’ordre de fermer l’usine Ventanas 1 de La Moneda, le palais présidentiel de Santiago, le 29 décembre 2020. Il s’agissait de la plus ancienne centrale thermoélectrique au charbon du pays.

«C’est une étape importante dans l’histoire énergétique de notre pays», a déclaré Fernanda Pinochet, secrétaire ministérielle régionale de l’énergie de la région de Valparaíso, qui était présente.

Trois autres centrales thermoélectriques au charbon fonctionnent toujours dans la baie de Puchuncaví: Ventanas 2, Nueva Ventanas et Campiche. Tous détenus par AES Gener.

«La fermeture de Ventanas 1 est le fruit d’un effort tripartite entre l’entreprise, le gouvernement et le syndicat. Nous nous sommes assis à la table pour voir ce dont ils avaient besoin et nous avons pu couvrir complètement leurs besoins », a déclaré Pinochet. Au total, 35 travailleurs faisaient partie de l’usine. Parmi ceux-ci, 16 ont pris une retraite anticipée et 17 ont été transférés dans d’autres usines du même complexe.

Les résidents de Quintero et Puchuncaví font de l’exercice sur la plage, avec le parc industriel en arrière-plan (image: Saul Mancilla).

Hernán Ramírez, chercheur à la Fondation Terram, décrit la fermeture comme une vitrine du gouvernement: «Ventanas 1 était la plus ancienne et la plus petite, avec des coûts de fonctionnement très élevés. L’année dernière, selon les données du coordinateur électrique, il a brûlé 3% de tout le charbon rejeté dans la baie et a fonctionné pendant 140 heures tout au long de l’année. La fermeture n’a aucun effet. “

L’ONG Sustainable Chile réalisé une étude dans lequel ils ont montré les différentes théories sur ce que serait une transition juste. Son auteur, Claudia Fuentes, affirme que la proposition du gouvernement chilien «est plus que tout un calendrier. La décarbonisation était associée à l’arrêt des usines, mais les défis ultérieurs n’ont pas été vus, tels que la reconversion, l’assainissement de l’environnement et tout ce qui a trait à une transition juste ».

Le Chili a déclaré qu’il élaborera une «stratégie de transition juste» dans le cadre de son engagement en faveur du changement climatiqueNDC), l’engagement formel envers l’Accord de Paris, qui sera l’un de ses piliers pour le processus de décarbonation. Dans les mois à venir, le ministère de l’énergie présentera le projet de stratégie.

Cependant, le processus ne suscite toujours pas beaucoup de confiance dans la communauté locale. «Ils ne sont pas responsables de toute responsabilité environnementale ou des externalités négatives ou de la santé des personnes. Parce que quand on vous diagnostique un cancer, vous êtes laissé seul », a déclaré Katta Alonso, représentante de l’organisation Women in the Sacrifice Zone à Resistencia.

Il proposerait que toute transition commence par la fermeture des trois centrales au charbon restantes et de la fonderie de cuivre de Codelco. La prochaine étape serait la réduction du parc industriel afin qu’aucune entreprise ne soit installée et que la communauté décide de ce qui se passera sur le territoire.

L’avenir renouvelable du Chili

Depuis le plan de décarbonisation annoncé en 2019, six centrales thermoélectriques ont déjà fermé au Chili. Cinq autres le feront d’ici la fin de 2024 et les 17 autres fermeront leurs portes avant 2040. Le gouvernement a signé un accord volontaire avec les quatre sociétés propriétaires des usines de liquidation: AES Gener, l’Italien Enel, le Français Engie et le Chilien Colbún.

Bien que le charbon continue d’être la principale source d’énergie au Chili aujourd’hui, la croissance rapide des énergies renouvelables a également accéléré sa disparition. Au cours des 6 dernières années, le Chili a quintuplé la capacité générée par l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. Les projections du gouvernement actuel indiquent que ces énergies couvrent 70% du mix d’ici la fin de cette décennie.

Selon le ministère de l’Énergie, en janvier 2021, il y avait 6 335 MW de centrales électriques en construction, dont 94% générera de l’énergie renouvelable. La grande majorité sont le solaire et l’éolien qui, selon les projections, pourront couvrir toute la génération fossile dont le Chili dispose aujourd’hui en 2040.

Les investissements dans les énergies renouvelables proviennent principalement des mêmes entreprises impliquées dans la décarbonation: Enel, Engie et Colbún, qui ont été rejoints par d’autres petits acteurs, dans le pays, comme Acciona.

Cependant, l’entreprise la plus importante dans l’ensemble du processus est AES Gener. Elle possède 14 des 22 centrales au charbon en service aujourd’hui. Seul Ventanas 2 fermera avant 2024. Les autres font l’objet de nouvelles négociations tous les cinq ans. Pour Claudia Fuentes, AES Gener «a été l’entreprise la plus réticente au changement. Ce sont eux qui s’engagent le moins à fermer les usines ».

AES Gener contrôle 26% du marché de la production d’électricité au Chili, avec 3 541 MW de capacité installée, dont 77% sont aujourd’hui des centrales thermoélectriques au charbon. Bien que la société ait manifesté son intérêt pour diversifier sa société mère, son gros pari au Chili est la centrale hydroélectrique d’Alto Maipo, qui ajoutera 531 MW à son portefeuille d’ici la fin de cette année. Cela a été vu des années de résistance de la part de la communauté locale qui prétend que cela menacerait l’approvisionnement en eau potable à Santiago.

L’entreprise a annoncé la conversion éventuelle de l’infrastructure de ses usines de Puchuncaví en usines de dessalement d’eau de mer ou en usines vertes d’hydrogène. De plus, il a annoncé il y a quelques semaines la vente de ses cinq centrales au charbon de Huasco à la Groupe WEG comme un pas en avant dans sa décarbonisation. Cependant, WEG n’a signé aucun engagement de fermeture avec le gouvernement.

* AES Gener a été contacté pour faire partie de ce rapport mais n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Cet article a été initialement publié par ChineDialogue