La traite des enfants en Asie du Sud facilitée par les frontières ouvertes

Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes chaque année de la traite des êtres humains, d’un crime grave et d’une grave violation des droits de l’homme. La jeune fille de 18 ans (photo) a été emmenée à Almaty, au Kazakhstan, et a promis de travailler comme femme de ménage, mais a été forcée de devenir une travailleuse du sexe. Crédit: UNICEF / UN045727 / Pirozzi

KATHMANDU, Népal, 20 avril (IPS) – Les chiffres sont si stupéfiants qu’il est à peine imaginable de donner un ton positif à la situation de la traite des enfants au Népal et pourtant, des développements positifs se produisent ici dans un pays qui pourrait bientôt sortir de le groupe des pays les moins avancés.

La semaine dernière seulement, un article a été publié sur sept filles âgées de 10 à 18 ans d’un district voisin de l’Inde qui avaient disparu mais qui, heureusement, ont été retrouvées en sécurité par la police indienne et renvoyées dans leurs familles.

L’existence d’une frontière ouverte entre les deux pays pose l’un des plus grands défis dans la lutte contre la traite des enfants ainsi que expliqué par Kailash Satyarthi, lauréat du prix Nobel de la paix, dans un programme organisé en décembre 2020. Il ne s’agit que d’un épisode au milieu d’une crise en cours qui affecte des milliers d’enfants chaque année.

Par exemple, le 2 avril, la police nationale arrêté cinq hommes accusés de trafic et de forcer à la prostitution des adolescentes mineures.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, selon les données officielles du gouvernement du Népal, environ 300 enfants, dont la majorité des filles, sont portés disparus en raison de la traite des enfants.

Ceux qui se retrouvent en Inde, trompés et piégés sans évasion apparente, sont contraints de s’engager dans un cercle d’exploitation et d’abus qui marqueront leur vie, tandis que pour d’autres, leur subjugation signifie une nouvelle vie caractérisée par des abus et des mauvais traitements dans les pays du Golfe.

Dans le même temps, nous ne devons pas oublier les schémas odieux d’asservissement au Népal qui alimentent de nombreuses industries, du divertissement à la construction en passant par les transports publics. Si les garçons sont également victimisés, il est clair que la traite des enfants est particulièrement difficile pour les filles mineures qui deviennent des travailleuses domestiques et sexuelles.

Dans tous les cas, aucun des enfants entraînés dans ces abus ne sait si un jour pourra être secouru, réhabilité et avoir une chance de recommencer sa vie.

Visuel #EndHumanTrafficking. Selon le rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes, 30% des victimes de la traite des êtres humains sont des enfants. Crédit: UNODC

Une récente rapport publié par le ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées décrit la situation même en termes plus clairs, avec des estimations selon lesquelles 2729 enfants, dont 831 garçons et 1898 filles, ont été portés disparus au cours de l’exercice 2019-2020, un nombre impressionnant mais toujours une réduction par rapport à la comparaison. à l’année précédente où 3 422 manquaient.

Probablement le seul facteur qui a contribué au ralentissement a été la fermeture des frontières internationales en raison de la pandémie, mais avec le verrouillage qui a suivi frappant le plus les plus pauvres et avec une deuxième vague du virus atteignant maintenant le pays, il est très réaliste d’imaginer un scénario bien pire dans les mois à venir avec de plus en plus d’enfants finissant dans les réseaux de trafiquants sans scrupules, dont beaucoup sont des parents ou des personnes connues.

Le boom économique qui a suivi la signature des accords de paix et l’abolition de la monarchie ne s’est pas matérialisé par des avantages positifs pour les segments les plus vulnérables de la population, une autre preuve qui se répercute sur l’économie ne fonctionne que pour aider la classe moyenne à évoluer sur le plan socio-économique. échelle.

Malgré le sombre scénario, nous assistons à des évolutions positives qui pourraient contribuer à inverser la tendance et constituer des étapes importantes pour mettre fin à l’exploitation des enfants dans le pays.

L’Office de surveillance et de lutte contre la traite des personnes du Département d’État des États-Unis dernière édition de son rapport annuel sur la traite des personnes publié en 2020 met en évidence les défis auxquels le pays est confronté, mais reconnaît également certaines améliorations importantes, notamment en ce qui concerne l’engagement du gouvernement à éradiquer le problème.

Tout d’abord, le Népal a ratifié le Protocole des Nations Unies pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes également connu sous le nom de Protocole de Palerme qui est entré en vigueur dans le pays le 16 juin 2020.

Il s’agit d’une étape législative importante qui incite désormais le gouvernement à modifier la loi sur la traite des êtres humains et les transports (contrôle), ce qui en fait une législation plus robuste capable de mieux dissuader et punir ceux qui se livrent à des actes de traite d’enfants.

En raison de la complexité de la question, d’autres législations doivent être modifiées, notamment la loi sur l’emploi à l’étranger mais aussi la loi sur l’immigration, exposant les liens entre la traite des enfants, le travail forcé et les abus dans l’emploi à l’étranger.

Le Conseil national des droits de l’enfant est une nouvelle institution qui s’appuie sur l’héritage du Conseil central de la protection de l’enfance et est né de l’article 59 de la loi de 2018 sur l’enfance, la récente loi visant à moderniser l’ensemble de l’approche de la protection de l’enfance dans le pays. .

Tout récemment, le Conseil a été en mesure de secourir 53 enfants au Népal impliqués dans la vente dans les rues de vente d’articles comme de l’eau et de la nourriture par l’intermédiaire de sous-traitants locaux qui ont été recommandés au Bureau du travail pour des poursuites.

Désormais, ces enfants sont protégés, grâce au Conseil, dans des abris sûrs dans le but de les retrouver avec leur famille dès que les conditions le permettront.

«Nous développons notre coopération avec les gouvernements provinciaux, notre action dans les sept provinces et bientôt nous serons en mesure d’avoir une présence plus forte dans tout le pays», déclare Milan Raj Dharel qui a été impliqué dans le domaine de la protection de l’enfance pour son toute la vie, en travaillant d’abord avec des organisations de la société civile établies et maintenant en tant que directeur exécutif fondateur du Conseil.

Afin de mieux intervenir dans les incidents de traite d’enfants comme celui impliquant les sept filles, le Conseil, explique Dharel, s’emploie à systématiser les protocoles de sauvetage transfrontalier afin qu’il soit plus facile pour les enfants secourus en Inde d’être rapatriés au Népal. .

En outre, certaines améliorations ont également été apportées au processus délicat de désinstitutionalisation, fermant de nombreux faux orphelinats qui profitaient et profitaient des enfants hébergés.

Il s’agit toujours d’un problème grave, a déclaré Dharel, mais des progrès importants ont été accomplis à cet égard, mais au moins des réglementations plus strictes sont en place et, ce qui est très important, elles sont maintenant appliquées.

«Un autre domaine dans lequel nous travaillons est l’entrée en vigueur prochaine des nouvelles règles relatives aux droits de l’enfant» que nous espérons être approuvées d’ici la fin du mois de mai de cette année ».

Selon Dharel, avec la nouvelle loi sur les enfants en place, il est désormais impératif de faire approuver les nouvelles règles qui refléteront mieux la transformation du pays en une république fédérale où de nombreux pouvoirs sont consacrés par des gouvernements et des provinces élus localement.

Le nouveau règlement codifiera également l’existence de deux lignes d’assistance aux enfants, la 104 étant gérée par la police centrale avec le soutien technique du Conseil et la 1098 qui est à la place gérée, toujours avec l’aide du Conseil, par CWIN, une organisation de premier plan de la société civile travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance.

Selon ses données officielles, ce n’est qu’en 2021 que 492 cas ont été enregistrés par la ligne d’assistance 1098, dont la majorité a été faite par des femmes victimes de maltraitance et de mariage d’enfants, ce qui constitue les deux principales causes des demandes d’aide, renforçant le raisonnement selon lequel seule des solutions à long terme englobant une gamme complète de soutiens, y compris de meilleurs régimes de protection sociale visant directement les familles les plus vulnérables, sont les réponses aux facteurs complexes qui sous-tendent les abus envers les enfants, y compris la traite.

Selon Dharel, le Ministère de la femme, de l’enfance et des affaires sociales s’efforce de faire en sorte que les amendements à la loi sur le contrôle de la traite des êtres humains et des transports soient déposés à la prochaine session d’hiver si la situation le permet, car le Népal traverse une situation délicate. des élections politiques et nouvelles pourraient être déclenchées prochainement.

Malgré les difficultés objectives du problème lui-même et l’instabilité à laquelle le pays est confronté, le fait que dans cette sphère de gouvernance particulière, axée sur l’amélioration des perspectives de vie des enfants les plus vulnérables, il existe une volonté politique d’agir et d’améliorer les législations existantes alors que nécessaire et enfin leur application est certainement encourageante.

Les partenariats avec les organisations de la société civile restent indispensables car ils jouent un rôle important dans l’arrêt et le sauvetage de nombreux mineurs et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir des collaborations intra-institutionnelles au sein des organes de l’État, y compris avec la Commission nationale des droits de l’homme qui depuis 2005 publier l’annuel phare Rapport national sur la traite des personnes au Népal.

Le pays sera-t-il en mesure de faire plus, en tirant parti de son approche de «l’ensemble du système», en mobilisant davantage de partenariats et de programmes sociaux innovants pour éradiquer les causes de la traite des enfants et enfin mettre un terme à cette activité sombre qui enrichit encore beaucoup et victimise beaucoup plus de mineurs innocents ?

*Simone Galimberti écrit sur le volontariat, l’inclusion sociale, le développement des jeunes et l’intégration régionale en tant que moteur pour améliorer la vie des gens.

