BERLIN, sept. 06 (IPS) – Vladimir Popov – Chercheur principal, Institut central d’économie et de mathématiques, Académie des sciences de Russie, Ph.D. La principale contradiction de l’ère moderne, et en fait de toute l’histoire humaine, n’est pas entre le capitalisme et le socialisme , et même pas entre autoritarisme et démocratie, mais entre individualisme et collectivisme, entre intérêts publics et personnels. Les pays qui prennent de l’avance dans la course économique s’accordent le luxe de l’individualisme, privilégiant les droits de l’homme, ce qui sape finalement leur pouvoir politique et économique et provoque leur déclin et l’essor de civilisations plus collectivistes. C’est littéralement l’histoire qui est aussi vieille que le monde lui-même…

Vladimir Popov « Les valeurs asiatiques »

Les “valeurs asiatiques” sont la priorité des intérêts de la communauté (village, entreprise, nation, communauté mondiale) sur les intérêts de l’individu. En fait, ce qu’on appelle aujourd’hui les « valeurs asiatiques », avant le protestantisme du XVIe siècle, était un principe universel de toute l’humanité — il n’y avait pas de primauté des intérêts de l’individu sur les intérêts de la société avant cette époque.

Les valeurs collectivistes sont souvent juxtaposées aux valeurs libérales occidentales, qui mettent l’accent sur la primauté des droits de l’homme qui ne peuvent en aucun cas être aliénés à l’individu, même pour le bien public le plus élevé. John Rawls, philosophe politique et autorité en la matière, a formulé le principe de préséance des valeurs démocratiques et des droits de l’homme : selon lui, les droits de l’homme, y compris les droits politiques, « ne sont pas soumis au marchandage politique ou au calcul des intérêts sociaux. ” Les défenseurs des ” valeurs asiatiques “, dont les racines sont souvent recherchées dans le confucianisme, pensent qu’en principe, les droits politiques des individus peuvent être sacrifiés pour le plus grand bien public, par exemple, dans le but d’atteindre des taux de croissance élevés et soutenus et égalité sociale.

Les valeurs, bien sûr, sont en grande partie un concept vague et subjectif. Les économistes aiment fonctionner avec quelque chose de plus tangible – des catégories objectives et mesurables, mais il y en a aussi. L’harmonie sociale repose sur des inégalités de revenus et de richesses parfaitement mesurables : en Chine et en Asie de l’Est aujourd’hui, elle est plus faible que dans d’autres pays, si seulement les comparaisons sont faites correctement – ajustées à la taille et au niveau de développement du pays. Et « l’intensité de l’oligarque » (le ratio de la richesse des milliardaires au PIB), qui mesure les inégalités tout en haut de la pyramide immobilière, est plus faible en Chine que dans la plupart des autres pays.

La part de l’État dans l’économie (la consommation publique en pourcentage du PIB, pour être précis) est plus élevée que dans les États ayant des caractéristiques similaires, le nombre d’infractions à l’ordre public et aux sanctions pénales (le taux de criminalité, le taux de meurtre et d’incarcération taux) est inférieur1. Il existe d’autres indicateurs objectifs mesurables – taux d’emploi et de chômage à vie, ratio du crédit bancaire au marché boursier, concentration du contrôle sur les entreprises, etc. Il existe également des différences dans les préférences subjectives mesurées par le World Value Survey et d’autres sondages – le degré de la confiance dans le gouvernement, la volonté de défendre son pays, l’importance des liens familiaux, etc.2.

Mais la chose la plus importante, bien sûr, est que la masse comprenne que le pays et la société dans son ensemble sont plus importants que n’importe quel individu, même le plus important. Par exemple, la politique de l’enfant unique, pratiquée en Chine depuis le début des réformes en 1979 et jusqu’à récemment, est traditionnellement considérée en Occident comme une violation des droits reproductifs « inaliénables » des citoyens, mais en Chine elle était soutenue par l’écrasante majorité majorité de la population et n’a pas soulevé de questions.

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous – demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays », – cette phrase célèbre de John F. Kennedy a fait forte impression aux États-Unis et en Occident, mais pas en Chine. “Comme s’il pouvait en être autrement” – mon ami chinois l’a clairement remarqué.

Concours de civilisations

Il fut un temps où il semblait que le pari de l’Occident sur la liberté personnelle et les droits de l’homme portait ses fruits alors que l’Occident dépassait toutes les autres civilisations à la fois économiquement et militairement. Le sentiment universel était que « le Reste » ne pouvait qu’imiter l’Occident pour obtenir le même succès. Cependant, la montée de l’Asie de l’Est dans l’après-guerre, et surtout la montée en puissance de son État central — la Chine, fait penser que la « fin de l’histoire » est reportée, et il est trop tôt pour clore le débat sur la concurrence. des civilisations. La Chine (et plus tôt – d’autres pays d’Asie de l’Est basés sur la culture chinoise – le Japon, la Corée, Taïwan, les pays de l’ANASE) dans la période d’après-guerre a réussi à augmenter les taux de croissance à 7-10% et à maintenir ces taux de croissance pendant plusieurs décennies. En conséquence, l’Asie de l’Est dans la seconde moitié du 20e siècle est devenue, en fait, la seule grande région qui a réussi à réduire l’écart des niveaux de développement économique avec l’Occident.

Ni l’Amérique latine, ni le Moyen-Orient, ni l’Asie du Sud, ni l’Afrique, ni l’ex-URSS et l’Europe de l’Est n’y sont parvenus. Certes, dans les années 1950 et 1970, l’URSS et l’Europe de l’Est, ainsi que l’Amérique latine, ont réduit l’écart avec l’Occident. Mais ensuite, leur modèle de développement de substitution aux importations s’est retrouvé dans l’impasse : l’Amérique latine après la crise de la dette du début des années 1980 a connu une « décennie perdue », l’Europe de l’Est dans les années 1990 a connu une récession transformationnelle comparable uniquement à la Grande Dépression des années 1930. . années.

En fait, il n’y a qu’en Asie de l’Est qu’il y a des pays qui ont pu se transformer de pays en développement en pays développés – Japon, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong. Aucun autre État au monde n’a réussi à rattraper l’Occident grâce à des taux de croissance élevés (et non à des prix plus élevés des ressources). Les deux derniers cas peuvent être attribués à de petites échelles — ce sont des villes, pas des pays, mais il n’y a aucun moyen de dénoncer les trois premiers cas. Surtout maintenant, alors que la Chine marche sur les traces de ces pays qui comptent un cinquième de la population mondiale.

L’importance de cette croissance aujourd’hui est difficile à surestimer, et pas seulement parce que la Chine est le plus grand pays du monde, mais aussi parce que, pour la première fois dans l’histoire moderne, nous avons affaire à un développement de rattrapage réussi basé sur des principes antilibéraux, voire anti -les principes libéraux —sur les « valeurs asiatiques », les institutions collectivistes dans leur essence. Après l’effondrement de l’URSS, le modèle de développement chinois, ou plutôt est-asiatique, gagne de plus en plus d’adeptes dans les pays en développement — du Brésil à Fidji. La géopolitique et le potentiel militaire comptent beaucoup, bien sûr, mais au final, ce seront les pays ayant la plus grande efficacité économique qui domineront. « En dernière analyse, la productivité du travail est la chose la plus importante, la chose principale pour la victoire du nouveau système social » (Lénine).

La dynamique économique et sociale comparée lors de la pandémie de COVID-19 en 2020-21 est une autre preuve des avantages du modèle collectiviste, si une telle preuve est encore nécessaire. En Chine, au Japon, en Corée du Sud, il n’y a pratiquement pas eu d’augmentation de la mortalité par rapport à la période précédente (2015-19), et l’espérance de vie n’a pas diminué. Parmi les pays occidentaux, seuls l’Australie, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont affiché un tel résultat, tandis qu’aux États-Unis, le taux de mortalité a augmenté d’environ 25 % sur une base annuelle, l’espérance de vie a diminué d’un an et demi – de 78,8 en 2019 à 77,3 ans en 2020. Cette année 2021, l’espérance de vie aux États-Unis diminuera probablement encore plus, tandis qu’en Chine elle augmentera, afin que la Chine puisse dépasser les États-Unis en longévité.

Et dans le même temps, la Chine est en tête de la croissance économique : les taux de croissance du PIB en 2020 n’ont que légèrement ralenti (de 6% en 2019 à 2% en 2020 ; 8-9% sont attendus en 2021 pour compenser le ralentissement précédent), alors que dans tous les autres pays du G-20, à l’exception de la Turquie, il y a eu une baisse de la production, parfois importante – de 5 à 10 % en 20203.

Prévision

La Russie se situe entre l’Est et l’Ouest pendant presque toute son histoire. Le modèle socio-économique russe moderne est en partie libéral, mais en partie collectiviste, surtout après avoir surmonté le chaos des années 90.

Perdant la concurrence du modèle économique et social chinois à bien des égards, l’Occident tentera probablement de créer un front uni d’États, qu’ils soient libéraux et démocratiques ou non, pour contenir la montée de la Chine et la prolifération des le modèle collectiviste. On peut supposer que tous les pays que l’Occident considère aujourd’hui autoritaires, du Venezuela à la Corée du Nord, recevront une indulgence pour les violations présumées des droits de l’homme et de la démocratie si seulement ils rejoignent la coalition anti-chinoise. L’Occident tentera probablement de séduire la Russie avec la levée des sanctions et même la possibilité de rejoindre le club occidental des « pays civilisés ».

Si la Russie et d’autres pays que l’Occident considère autoritaires acceptent un tel compromis, la montée de la Chine et la propagation du modèle est-asiatique pourraient être ralenties, mais pas arrêtées. Mais si la Russie lie son destin à la Chine et au nouveau modèle collectiviste, le déclin de l’Occident pourrait se produire plus rapidement que prévu.

