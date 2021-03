La pire catastrophe humanitaire au monde déclenchée par des armes mortelles des États-Unis et du Royaume-Uni

Une femme d’Aden, au Yémen, prépare de la nourriture dans une colonie pour les personnes qui ont fui leurs maisons en raison de l’insécurité. Crédit: UNOCHA/ Giles Clarke

NATIONS UNIES, mars 08 (IPS) – Les Nations Unies ont à juste titre décrit les morts et les ravages dans le Yémen ravagé par la guerre comme la «pire catastrophe humanitaire au monde» – causée principalement par des attaques aériennes généralisées contre des civils par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis (EAU).

Mais rarement, voire jamais, le monde a dénoncé les principaux marchands d’armes, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, pour plus de 100 000 meurtres depuis 2015 – malgré les accusations de «crimes de guerre» par les organisations de défense des droits humains.

Les meurtres sont principalement dus à des frappes aériennes sur des mariages, des funérailles, des maisons privées, des villages et des écoles. En outre, plus de 130 000 sont morts en grande partie à cause de pénuries de nourriture et de soins médicaux liées à la guerre.

L’Arabie saoudite, qui avait la distinction douteuse d’être le plus grand importateur d’armes au monde en 2015-19, a augmenté ses importations de 130% par rapport à la période de cinq ans précédente, et représentait 12% de toutes les importations mondiales d’armes, selon le Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Et malgré les inquiétudes aux États-Unis et au Royaume-Uni concernant l’intervention militaire de l’Arabie saoudite au Yémen, les deux fournisseurs d’armes ont continué d’exporter des armes vers l’Arabie saoudite – 73% des importations d’armes de l’Arabie saoudite provenant des États-Unis et 13% du Royaume-Uni.

Mais l’administration Biden nouvellement inaugurée a menacé d’arrêter certaines des ventes d’armes américaines proposées par l’ancienne administration Trump, qui entretenait une relation politiquement et militairement confortable avec les Saoudiens.

Les ventes en attente comprennent 478 millions de dollars de munitions à guidage de précision vers l’Arabie saoudite et 23 milliards de dollars de ventes d’armes aux EAU, dont 50 avions de combat F-35 et 18 drones Reaper.

L’arsenal militaire saoudien comprend des avions de combat F-15, des hélicoptères Apache, des missiles sol-air (SAM) Stinger et Hellfire, et plusieurs systèmes de lancement de roquettes (des États-Unis), des chasseurs bombardiers Tornado, des entraîneurs à réaction avancés Bae Hawk et des hélicoptères de combat Westland ( du Royaume-Uni) et des hélicoptères aérospatiaux et des systèmes de défense aérienne (de France).

Les systèmes d’armes américains avec les forces des Émirats arabes unis comprennent des avions de combat F-16, des chasseurs à réaction F-35 Stealth, des hélicoptères Blackhawk et des missiles Sidewinder et Maverick, tandis que les fournitures d’armes du Royaume-Uni comprennent des chasseurs bombardiers Typhoon et Tornado et des armes à sous-munitions. Les EAU sont également équipés de chasseurs à réaction Mirage-2000 de fabrication française, peut-être mis à niveau vers la version Mirage 2000-9.

Toutes ces armes – et plus encore – ont été utilisées pour bombarder des civils au Yémen au cours du conflit qui dure depuis six ans.

Le Dr Stephen Zunes, professeur de politique et d’études internationales à l’Université de San Francisco et directeur fondateur du programme d’études sur le Moyen-Orient, a déclaré que la décision d’IPS Biden de couper le soutien direct à la guerre de l’Arabie saoudite contre le Yémen était attendue depuis longtemps.

Le Congrès américain, a-t-il dit, avait tenté de couper cette assistance l’année dernière en adoptant une interdiction par une grande majorité bipartisane. Trump, cependant, a déclaré l’état d’urgence annulant le pouvoir législatif.

«Malheureusement, Biden s’est engagé à (continuer) de fournir des armes afin de soutenir ce qu’il appelle les besoins de défense de l’Arabie saoudite contre l’agression iranienne présumée, malgré le fait que le budget militaire de l’Arabie saoudite est cinq fois celui de l’Iran et est donc parfaitement capable de se défendre », a-t-il souligné.

Biden a également promis une aide pour protéger le royaume des attaques des rebelles houthis, qui ont parfois lancé des roquettes sur l’Arabie saoudite, mais seulement en représailles des attaques massives saoudiennes contre le Yémen.

En outre, “Biden a appelé à un soutien continu aux opérations antiterroristes saoudiennes, ce qui est préoccupant étant donné la tendance de la monarchie à dépeindre même les opposants non violents comme des terroristes”, a déclaré le Dr Zunes, qui est reconnu comme l’un des principaux chercheurs du pays du milieu américain. East policy et est analyste politique principal pour le projet Foreign Policy in Focus de l’Institute for Policy Studies.

Parallèlement au refus de Biden d’imposer des sanctions au prince héritier Mohamed ben Salmane (connu sous le nom de MBS), «malgré la reconnaissance de son rôle clé dans le meurtre d’un éminent journaliste soutenu par les États-Unis ainsi que sa conversation téléphonique de conciliation avec le roi Salmane le mois dernier, soulève de sérieuses questions. quant à savoir si Biden est vraiment intéressé à tenir tête au régime saoudien », a-t-il soutenu.

Crédit: YPN, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA)

Pendant ce temps, Human Rights Watch et 41 autres organisations font appel au président Joe Biden d’imposer les sanctions prévues par le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act aux responsables aux plus hauts niveaux de la direction saoudienne, y compris MBS.

La coalition affirme que les violations du droit de la guerre commises par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite constituent des «crimes de guerre».

Le Dr Simon Adams, directeur exécutif du Global Center for the Responsibility to Protect, une organisation de défense des droits de l’homme qui travaille à la prévention des crimes de guerre et d’autres atrocités dans le monde, a déclaré à IPS que la crise humanitaire massive au Yémen n’est pas le résultat d’un tremblement de terre ou de certains autre catastrophe naturelle; il est entièrement fabriqué par l’homme.

«La famine est le résultat de frappes aériennes et d’une guerre sans merci qui a complètement détruit la vie des gens», a-t-il ajouté. L’essentiel est que les États-Unis ne devraient vendre d’armes à aucun État responsable d’atrocités au Yémen, a-t-il déclaré. À maintes reprises, a-t-il déclaré, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont été responsables de crimes de guerre.

«Les États-Unis sont complices de ces crimes s’ils continuent de fournir les bombes, les drones et les avions de combat utilisés pour bombarder les civils yéménites», a déclaré le Dr Adams dont le Centre mondial pour la responsabilité de protéger a mené un plaidoyer auprès du Conseil de sécurité de l’ONU depuis la guerre. au Yémen a commencé, affirmant que l’impunité pour les crimes de guerre commis par toutes les parties a créé la plus grande crise humanitaire au monde.

Dans un article d’opinion le mois dernier, Dr. Alon Ben-Meir, professeur de relations internationales au Center for Global Affairs de l’Université de New York, a écrit «D’innombrables enfants yéménites meurent de faim et de maladie alors que le monde regarde sans vergogne en silence, comme s’il ne s’agissait que d’une histoire d’horreur d’une époque différente et d’un endroit lointain, où un pays est ravagé par une guerre insensée et impossible à gagner tandis que toute une génération périt sous nos yeux ».

Ceux au sommet qui combattent la guerre détruisent les personnes mêmes qu’ils veulent gouverner; ils sont le mal qui fleurit sur l’apathie et ne peut pas durer sans lui, a-t-il ajouté.

«Que leur reste-t-il à gouverner? Vingt millions de Yéménites sont affamés, un million d’enfants sont infectés par le choléra et des centaines de milliers de petits garçons et filles sont affamés – mourant, ne laissant aucune trace et aucune trace pour dire au monde qu’ils étaient jamais ici. Et le pays le plus pauvre de la planète Terre est encore en ruine et en désespoir de cause, a déclaré le Dr Ben-Meir.

Selon le Norwegian Refugee Council * (NRC): 4 millions de personnes ont été déplacés par la guerre depuis 2015; 66% de la population du Yémen – plus de 20 millions de personnes – ont besoin d’une forme d’aide; La moitié de la population – 16 millions – aura faim cette année.

Plus de 5 millions de personnes sont estimés à un pas de la famine; Seul la moitié des établissements de santé et les deux tiers des écoles fonctionnent actuellement; L’infrastructure de l’eau fonctionne à moins de 5% d’efficacité.

La guerre a tué directement plus de 100 000 personnes; Un autre 130 000 sont morts de «causes indirectes» telles que les pénuries alimentaires et les crises sanitaires; Une moyenne de un enfant meurt toutes les 10 minutes de causes évitables.

Les coupures de financement signifient que 9 millions de personnes ont vu leur aide alimentaire réduite de moitié, et 15 grandes villes ont un approvisionnement en eau réduit. Et le CNRC à lui seul a dû réduire les rations alimentaires à 360 000 personnes.

Lors d’un événement de haut niveau des Nations Unies pour le Yémen, le 1er mars, le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans son appel: «Nous avons besoin de 3,85 milliards de dollars cette année pour soutenir 16 millions de Yéménites au bord de la catastrophe».

Soulignant que plus de 20 millions de Yéménites ont besoin d’une aide humanitaire et d’une protection, les femmes et les enfants étant parmi les plus durement touchés, il a déclaré que plus de 16 millions de personnes devraient souffrir de la faim cette année et que près de 50000 Yéménites meurent déjà de faim dans des conditions proches de la famine. .

Mais à la suite de la conférence, Guterres a qualifié le résultat de «décevant» car les promesses, qui s’élevaient à 1,7 milliard de dollars, étaient inférieures à ce qui avait été reçu pour le plan de réponse humanitaire l’année dernière, et un milliard de moins que ce qui avait été promis en 2019.

* Les sources des chiffres comprennent: UNOCHA, l’UNICEF, l’initiative de classification intégrée des phases de sécurité alimentaire (IPC), le projet de données sur l’emplacement et les événements des conflits armés (ACLED), le Programme alimentaire mondial

Thalif Deen est ancien directeur des marchés militaires étrangers chez Defense Marketing Services; Analyste principal de la défense chez Forecast International; et rédacteur militaire Moyen-Orient / Afrique au Jane’s Information Group.

