La peur d’une arrestation parmi les risques sans-papiers La Malaisie pousse un vaccin

Alors qu’elle lutte contre une vague mortelle de coronavirus alimentée par une variante Delta qui a vu des cas et des décès augmenter, la Malaisie se précipite pour s’assurer que tous les adultes du pays reçoivent deux doses du vaccin d’ici octobre.

Dans le but d’accélérer le processus et d’obtenir plus rapidement l’immunité collective, il a récemment fait des efforts pour encourager les migrants et les réfugiés à se faire vacciner.

Mais après une année entachée d’arrestations et d’explosions de rhétorique anti-étrangers, certains migrants et réfugiés se méfient.

Mohammad Zubair, un réfugié rohingya à Kuala Lumpur, a déclaré à Al Jazeera que même s’il s’était inscrit pour le coup début août, il essayait toujours de se décider s’il devait emmener sa femme lorsque le gouvernement ouvrira un centre sans rendez-vous pour sans-papiers. migrants la semaine prochaine car elle n’a pas encore été reconnue comme réfugiée et il craint qu’elle ne soit arrêtée.

“Si je l’emmène pour le vaccin, la police pourrait nous arrêter en chemin”, a-t-il déclaré. “Je peux l’emmener à une condition : si le gouvernement s’assure que les personnes sans papiers peuvent se faire vacciner et ne pas être arrêtées en chemin ou au centre de vaccination.”

Al Jazeera a utilisé un pseudonyme pour Mohammad Zubair et les autres réfugiés interrogés pour cet article en raison de leurs craintes de représailles.

Selon une enquête de MSF, les migrants sans-papiers et les réfugiés sont impatients de se faire vacciner, mais craignent que fréquenter un centre de vaccination ne les expose au risque d’être arrêtés au milieu des messages mitigés des ministres du gouvernement. [Hasnoor Hussain/Al Jazeera]

Lorsque le déploiement du vaccin a commencé fin février, la Malaisie a cherché à instaurer la confiance avec les millions de migrants qui vivent et travaillent dans le pays afin de les encourager à se faire vacciner. Mais en juin, les autorités ont procédé à une nouvelle vague d’arrestations d’immigrants.

Maintenant, le gouvernement semble offrir à nouveau un rameau d’olivier. Mais pour des réfugiés comme Mohammad Zubair, la situation actuelle présente des similitudes fâcheuses avec les premiers mois de la pandémie.

Messages mixtes

En mars 2020, Ismail Sabri Yaakob, ministre malais de la Défense et maintenant vice-Premier ministre, a déclaré que le gouvernement n’arrêterait personne qui solliciterait un test ou un traitement COVID-19 en fonction de son statut d’immigration. Mais deux mois plus tard, il a annoncé que le la période d’amnistie a expiré, et les autorités ont mené une série de perquisitions dans des appartements sous verrouillage du coronavirus et sur des chantiers. Cela a entraîné l’arrestation de plus de 2 000 personnes et des épidémies de COVID-19 dans les centres de détention pour migrants.

Khairy Jamaluddin, le ministre des Sciences qui dirige le programme de vaccination, a souligné depuis le début du déploiement du vaccin que le statut d’immigration ne devrait pas être un obstacle à l’accès.

“[Undocumented migrants] peuvent se manifester librement et ils seront convaincus que le gouvernement les vaccinera et ne les arrêtera pas », a déclaré Khairy aux médias le 17 février. « Nous devons renforcer la confiance dans ces communautés afin qu’elles puissent se manifester volontairement et librement afin que nous puissions administrer les vaccins.”

Mais les mois suivants ont été moins rassurants.

Le 29 mai, le ministre de l’Intérieur Hamzah Zainudin a déclaré que la Malaisie « rassemblerait » les migrants sans papiers dans le but de « les aider » et de « protéger les Malaisiens ».

“Si [undocumented migrants] ne sortez pas pour vous faire vacciner, nous [will] poursuivez-les », a-t-il déclaré aux médias, ajoutant que les autorités travailleraient ensuite avec les employeurs et les ambassades pour obtenir des documents aux fins de vaccination.

En juin, plus de 500 personnes ont été arrêtées lors de descentes d’immigration, y compris le 26 juin, lorsque 39 personnes détenant une pièce d’identité de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) figuraient également parmi les personnes arrêtées lors d’une descente dans un marché de gros.

Le même mois, le gouvernement a commencé à mettre en place des centres de détention temporaires pour héberger les migrants nouvellement arrêtés en attendant la vaccination, selon BenarNews, un service d’information en ligne affilié à Radio Free Asia.

Dirk van der Tak, chef de mission auprès de Médecins Sans Frontières (Médecins Sans Frontières ou MSF) en Malaisie, estime que l’arrestation de migrants à des fins de vaccination est « contre-productive ».

Des recherches menées par MSF en mai et juin de cette année ont révélé que de nombreux migrants, y compris des réfugiés et des demandeurs d’asile, étaient prêts à demander le vaccin tant qu’il était accessible en toute sécurité et gratuit.

« La répression contre les sans-papiers doit cesser car elle dissuade les comportements de recherche de santé, y compris de se faire vacciner », a-t-il déclaré.

La répression continue des migrants sans papiers et la rhétorique anti-étrangers ont contribué à accroître la peur et la méfiance parmi les migrants et les réfugiés, qui n’ont aucun statut juridique en Malaisie [Hasnoor Hussain/Al Jazeera]

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Malaisie abriterait, en plus des 1,7 million de travailleurs étrangers documentés en Malaisie qui relevaient du ministère des Ressources humaines en 2020, entre deux et quatre millions de sans-papiers. Fin juin 2021, il y avait également près de 180 000 réfugiés, pour la plupart originaires du Myanmar, enregistrés auprès du HCR.

La Malaisie n’est pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et ne reconnaît pas les réfugiés dans son système juridique. Les personnes enregistrées auprès du HCR sont généralement épargnées par l’arrestation, mais les groupes communautaires de réfugiés estiment que des dizaines de milliers de personnes sont en attente d’enregistrement, un processus qui peut prendre des années. En attendant cette reconnaissance, ils risquent d’être arrêtés en tant que migrants sans papiers.

‘Immgration interrogation centre’

Mohammad Zubair, dont l’épouse et la fille de sept ans sont arrivées en Malaisie en avril 2019 et attendent l’enregistrement du HCR, a déclaré à Al Jazeera que craignant leur arrestation, il ne leur a pas permis de quitter leur appartement depuis mars 2020, lorsque le pays a imposé sa première , et le plus strict, le verrouillage. Il ne sort aussi que pour son travail : balayer ou tondre l’herbe.

La pandémie a vu une hostilité accrue envers les migrants et les réfugiés, et en particulier les Rohingyas qui, depuis des années, considèrent la Malaisie majoritairement musulmane comme un lieu de refuge.

Au début de 2020, citant les efforts de prévention du coronavirus, les autorités ont repoussé les bateaux transportant des demandeurs d’asile rohingyas et ont arrêté les passagers d’autres bateaux pour entrée illégale. En avril 2020, le ministre de l’Intérieur a déclaré que les Rohingya n’avaient aucun statut, aucun droit ou aucune base pour faire des demandes au gouvernement malaisien et deux mois plus tard, le Premier ministre Muhyiddin Yassin a déclaré que le stress de la pandémie signifiait que le pays “ne pouvait plus supporter” les Rohingyas. .

Maintenant, avec la pandémie bien pire, la rhétorique anti-étranger et anti-Rohingya est resurfaçage.

En juin dernier, le ministre de l’Intérieur et directeur général de l’Immigration s’est rendu dans deux complexes d’appartements dans l’État de Penang pour vérifier le nombre d’étrangers, et en particulier de Rohingya, à la suite de plaintes d’habitants qui se disaient « sales », « tapageurs » et « poussaient de la drogue ». . Le ministre de l’Intérieur a également publié sur sa page Facebook officielle qu’il avait ordonné aux autorités de surveiller les zones où vivaient un grand nombre d’étrangers « pour maintenir la paix publique ».

Toujours en juin, le ministère de l’Immigration a partagé une affiche sur sa page Facebook officielle avec le titre « Migrants ethniques rohingyas, votre arrivée n’est pas la bienvenue », accompagnée d’une image de membres des forces de l’ordre brandissant des armes à feu et de bateaux de migrants. Après un tollé, il a été retiré.

Naw Naw, un réfugié enregistré par le HCR de l’État Kachin au Myanmar, a déclaré à Al Jazeera que son expérience de l’obtention de sa première dose de vaccin au stade national de Kuala Lumpur en juillet avait été déchirante.

Selon son récit, un membre du corps de volontaires paramilitaires malaisien connu sous le nom de RELA, l’acronyme malais du groupe, s’est approché de lui alors qu’il sortait sa pièce d’identité du HCR pour remplir le formulaire de consentement pour le vaccin. La RELA fait partie du ministère de l’Intérieur et est chargée de « s’attaquer aux immigrants illégaux », selon le site Web du gouvernement ; des volontaires ont également été déployés sur les sites de vaccination pour aider à assurer la distanciation physique.

“[The RELA member] m’a parlé fort dans la foule. J’avais l’impression qu’il me traitait comme un criminel et me faisait honte en public », a déclaré Naw Naw. « Il n’a pas compris ma lettre de l’ONU… il m’a demandé en malais : ‘Comment êtes-vous entré dans notre pays sans passeport ?’ »

Les réfugiés et les sans-papiers craignent d’être arrêtés en partageant leurs données personnelles afin de se faire vacciner [File: Fazry Ismail/EPA]

Après avoir examiné la pièce d’identité de Naw Naw du HCR, rédigée en malais et en anglais, le membre de la RELA a consulté ses supérieurs, puis a emmené Naw Naw dans une pièce séparée, où des policiers vérifiaient les documents d’une poignée d’autres personnes. Après que les policiers aient discuté du cas de Naw Naw avec un officier supérieur, Naw Naw a finalement été autorisé à se faire vacciner.

Il a déclaré que l’expérience lui avait donné l’impression d’être « dans un centre d’interrogatoire pour l’immigration ».

“J’étais vraiment inquiet de savoir si je pourrais être arrêté”, a-t-il déclaré. « Bien que j’aie un document de l’ONU, ils ont quand même enquêté sur moi, alors comment les sans-papiers oseront-ils se faire vacciner ? »

Al Jazeera a contacté l’attaché de presse de Khairy pour obtenir des éclaircissements sur la politique du gouvernement en matière de vaccins pour les sans-papiers, la manière dont les données des migrants seront utilisées et la présence de la police, des agents d’immigration et du personnel de la RELA dans les centres de vaccination, mais on lui a dit que le ministre n’était pas disponible pour commenter.

« Peur et méfiance »

Le week-end dernier, le groupe de travail malaisien COVID-19 a annoncé un calendrier de vaccinations sans rendez-vous à neuf endroits, dont l’un, le stade national, sera désigné pour les migrants, y compris les sans-papiers, à partir du 9 août.

Les médias d’État Bernama ont indiqué que le Département de l’immigration n’interférerait pas avec le programme de vaccination des migrants ou ne placerait pas ses agents à proximité des sites de vaccination afin d’assurer un « passage sûr pour les étrangers ».

« La vaccination de millions de migrants en situation irrégulière en Malaisie fait toujours partie du plan du pays pour prendre le contrôle du COVID-19 à l’intérieur de ses frontières », a déclaré Bernama.

Mais quelle que soit la politique officielle, la peur d’être arrêtée lors de la vaccination est omniprésente, en particulier chez les personnes sans papiers, a déclaré à Al Jazeera un volontaire qui a aidé des personnes de sa communauté de réfugiés et de demandeurs d’asile Kachin à s’inscrire au vaccin.

Plus de 300 personnes de cinq pays ont été arrêtées lors d’un raid de l’immigration sur un chantier de construction à Dengkil, Selangor en juin [Hasnoor Hussain/Al Jazeera]

Leur inquiétude a été aggravée par la suspension par le HCR de ses services de renouvellement des cartes d’identité des réfugiés depuis mars 2021. Beaucoup n’ont pas pu renouveler leurs documents expirés depuis le début des fermetures.

Une autre inquiétude pour certains demandeurs d’asile, a déclaré le bénévole de la communauté, est que les gens doivent fournir leur nom et leur adresse pour que leur statut vaccinal soit enregistré et certains craignent que les autorités n’utilisent ces informations pour faire une descente plus tard dans leurs maisons.

Van der Tak de MSF prévient que les craintes qui se sont aggravées parmi les populations migrantes au cours de la pandémie seront difficiles à surmonter et que les messages mitigés que la Malaisie a transmis aux migrants peuvent constituer un obstacle permanent à l’accès aux vaccins.

Il exhorte la Malaisie à mettre fin sans équivoque à toutes les politiques qui imposent l’arrestation des migrants et des réfugiés recherchant des services de santé, y compris une politique vieille de 20 ans connue sous le nom de circulaire 10/2001 qui exige que le gouvernement les travailleurs de la santé signalent des migrants sans papiers aux services de police et d’immigration.

“La peur et la méfiance, en plus de la méconnaissance des voies d’enregistrement des vaccinations existantes … entravent la réponse du pays au COVID-19 à un moment où l’accès aux soins de santé pour tous est crucial pour surmonter la pandémie”, a-t-il déclaré.