La pandémie met en évidence le besoin urgent d’améliorer l’assainissement au Brésil

De nombreuses personnes vivant sur les rives des rivières de la forêt amazonienne vivent dans des maisons sur pilotis au-dessus de l’eau. Eau dans laquelle sont déversés les ordures et autres déchets – la même eau qui est utilisée pour la consommation humaine, avec des conséquences importantes sur leur santé, dont l’ampleur a été soulignée par la pandémie de Covid. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

RÃ O DE JANEIRO, 08 oct (IPS) – L’assainissement de base, un secteur sous-évalué car, selon les politiciens, il ne rapporte pas de voix, a gagné en importance au Brésil en raison de la pandémie qui a particulièrement touché les pauvres et la sécheresse qui menace des millions de personnes.

Le Brésil a fait très peu de progrès dans la construction d’égouts au cours de la dernière décennie. En 2010, seulement 45,4 % de la population disposait d’un service d’égout, une proportion qui est passée à 54,1 % en 2019. L’accès à l’eau traitée est passé de 81 à 83,7 % au cours de la même période.

Pendant ce temps, cependant, les hospitalisations dues à des maladies d’origine hydrique ont diminué de 54,7%, passant de 603 623 à 273 403, selon l’étude “Assainissement et maladies d’origine hydrique” de la Institut Trata Brésil, sorti le 5 octobre dans la ville de São Paulo.

Chez les enfants de moins de quatre ans, qui représentent 30 pour cent des patients nécessitant une hospitalisation, la réduction a été légèrement plus prononcée, 59,1 pour cent.

“Les données montrent clairement que toute amélioration de l’accès du public à l’eau potable, à la collecte et au traitement des eaux usées entraîne de grands avantages pour la santé publique”, a déclaré la présidente de l’Institut, Édison Carlos, dans le rapport.

Covid-19 a souligné les inégalités sociales et économiques du pays en affectant de manière disproportionnée les pauvres, qui sont d’une part les moins susceptibles d’avoir des services d’assainissement.

Cela se reflète dans la répartition des infrastructures d’assainissement de base par région au Brésil. Dans le Nord, seulement 12,3% de la population était desservie par un système d’égouts en 2019, les données de l’année dernière étaient disponibles auprès du gouvernement. Système national d’information sur l’assainissement (SNIS), qui a servi de base à l’étude.

De ce fait, c’est la région avec le taux d’hospitalisations le plus élevé, 22,9 pour 10 000 habitants. C’est aussi la région qui concentre les ressources en eau les plus généreuses du pays, car elle est entièrement située dans le bassin amazonien.

Mais la présence d’autant de grands fleuves ne signifie pas que la population locale a de l’eau potable. En fait, seulement un peu plus de la moitié de la population a accès à l’eau potable.

Le résultat est une incidence élevée de diarrhée, de dengue, de leptospirose, de schistosomiase, de paludisme et de fièvre jaune, qui sont toutes des maladies d’origine hydrique.

L’une des favelas ou bidonvilles de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, où les résidents locaux ont transformé un ruisseau en dépotoir à ciel ouvert et une source d’inondations fréquentes en raison du manque d’égouts et de ramassage des ordures. Les favelas des villes brésiliennes n’ont pas non plus d’eau courante. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

A l’autre extrême, la région du Nord-Est souffre d’une pénurie d’eau sur la majeure partie de son territoire semi-aride. Avec seulement 28,3% de la population locale desservie par des réseaux d’égouts et 73,9% ayant accès à de l’eau traitée, elle a enregistré 19,9 cas d’hospitalisation pour 10 000 habitants en 2019.

Une partie des progrès de l’assainissement dans la région est due aux plus de 1,2 million de réservoirs de stockage d’eau de pluie qui ont été installés dans les zones rurales par le Articulation Semi-Aride (ASA), un réseau de 3 000 organisations sociales créé en 1999.

L’écorégion semi-aride, une superficie de 1 130 000 kilomètres carrés (la plupart dans le nord-est) qui abrite 27 millions de personnes, a subi la plus longue sécheresse jamais enregistrée de 2012 à 2017, et même jusqu’en 2019 dans certaines régions.

Mais cette fois, la faim, la violence et l’exode vers d’autres régions déclenchés par des calamités similaires dans le passé ne se sont pas produits.

Disparités en santé

Une comparaison des 26 États du Brésil révèle des disparités plus alarmantes. L’État du nord-est du Maranhão, en bordure de la forêt amazonienne, a enregistré 54,04 hospitalisations pour 10 000 habitants, bien plus que son voisin amazonien à l’ouest, le Pará, avec 32,62.

“Le Maranhão est confronté à d’énormes défis en matière d’assainissement, tout comme le Pará, mais il a une densité de population plus élevée, plus de personnes vivant à proximité et en contact avec de l’eau sale à l’air libre, par exemple. Ses plages, souvent polluées par des déchets irréguliers, sont un autre facteur à considérer », a déclaré Rubens Filho, responsable de la communication au Trata Brasil Institute et coordinateur de sa nouvelle étude.

A l’autre extrémité de l’échelle, Rio de Janeiro se distingue avec le taux d’hospitalisations le plus faible, seulement 2,84 pour 10 000 habitants, même si certaines de ses communes à faibles revenus font partie de celles dont la couverture en assainissement est la plus faible.

“Il est possible que certaines municipalités n’enregistrent pas les cas de maladies d’origine hydrique ou que les gens ne demandent pas d’assistance médicale”, a déclaré Filho à IPS depuis São Paulo, dans une tentative de mettre le faible taux d’hospitalisations dans son contexte.

« Au-delà des différences entre les États, le Brésil compte encore plus de 270 000 hospitalisations pour des maladies évitables ; ce sont des coûts qui pourraient être considérablement réduits si tout le monde avait une couverture en assainissement », a-t-il souligné.

Les réservoirs de récupération d’eau de pluie font désormais partie du paysage du nord-est semi-aride du Brésil, grâce aux récentes initiatives visant à aider les gens à vivre avec la sécheresse. Il existe quelque 200 000 réservoirs pour l’irrigation des cultures, comme ceux de l’agriculteur Abel Manto, et 1,2 million pour le stockage de l’eau potable. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Le Nord et le Nord-Est sont les régions les plus pauvres du pays, malgré l’énorme contraste en termes d’écosystèmes – forêt tropicale vs semi-aride. Ils sont tous deux loin de l’objectif d’un assainissement quasi universel dans le pays d’ici 2033, fixé par une loi – le Cadre juridique de l’assainissement – ​​votée en 2020.

Plus précisément, l’objectif est d’amener l’eau traitée à 99 % de la population et l’assainissement à 90 % dans cet immense pays de 213 millions d’habitants.

Les trois régions les moins touchées par l’absence de telles infrastructures, le Midwest, le Sud et le Sud-Est, subissent cette année les effets d’une baisse des précipitations, apparemment due au changement climatique et non plus à des sécheresses occasionnelles et de courte durée.

Les faibles précipitations ont commencé en 2020 et ont depuis provoqué des interruptions de l’approvisionnement en eau dans des villes telles que Curitiba, capitale de l’État méridional du Paraná, et une augmentation des incendies de forêt dans le Pantanal, des zones humides à la frontière avec la Bolivie et le Paraguay, et dans le sud de la jungle amazonienne.

Cette année, de nombreuses villes du sud-est de l’État de São Paulo ont commencé à rationner l’eau. Dans la capitale de l’État, São Paulo, et dans les zones urbaines environnantes, l’entreprise locale d’assainissement réduit la pression dans les canalisations la nuit, une mesure qui empêche les fuites mais laisse certaines zones sans eau.

La crainte est qu’il y ait une répétition de la crise de la pénurie d’eau de 2014 et 2015, qui était similaire à d’autres pénuries qui se sont produites ce siècle. Il y a vingt ans, une sécheresse similaire a provoqué des pannes d’électricité et a inauguré un rationnement de l’énergie pendant neuf mois, à partir de juin 2001.

Le Brésil dépend fortement des fleuves pour son approvisionnement en électricité. Même si la proportion était beaucoup plus élevée il y a vingt ans, les centrales hydroélectriques représentent encore 63 % de la capacité de production totale installée.

Le reboisement et la récupération des sources et des sources font désormais partie de la politique d’assainissement et d’énergie du pays.

La fréquence des sécheresses dans le centre-sud du Brésil confirme le rôle de la forêt tropicale luxuriante amazonienne dans l’augmentation des précipitations dans de vastes zones de ce pays et de l’Argentine et du Paraguay voisins.

Les « rivières volantes » transportent l’humidité de l’Amazonie vers les terres agricoles les plus productives d’Amérique du Sud et vers les bassins versants qui jouent un rôle clé dans la production d’hydroélectricité. Mais la déforestation de la plus grande forêt tropicale du monde fait des ravages.

Une vue du bidonville de São Bernardo do Campo, plaque tournante de l’industrie automobile brésilienne, près de São Paulo. Un spectacle courant dans les quartiers pauvres des villes brésiliennes : des maisons en parpaing non peintes sont empilées les unes sur les autres au-dessus des ruisseaux, dans lesquelles elles déversent leurs débris et leurs ordures. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Leçons tirées du Covid-19

Le Covid-19 a mis en évidence le besoin urgent d’assainissement. Il existe un consensus parmi les épidémiologistes sur le fait que le manque d’assainissement est l’un des facteurs de la propagation inégale et de la létalité du coronavirus, au détriment des pauvres, en limitant l’accès à une bonne hygiène à titre préventif.

Avec 598 152 décès reconnus par le ministère de la Santé jusqu’au 4 octobre, le bilan des morts au Brésil est juste derrière celui des États-Unis, qui dénombre plus de 703 000 décès dus au Covid. Mais en termes proportionnels, 280 Brésiliens sont morts pour 100 000 habitants, contre 214 aux États-Unis, selon l’Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, qui conserve un record mondial sur la pandémie.

Le besoin d’infrastructures d’assainissement améliorées prend également de l’ampleur pour des raisons financières. Les États brésiliens, dont les gouvernements contrôlent les principales sociétés d’assainissement, voient dans la privatisation une source de revenus pour surmonter leur déséquilibre fiscal et éventuellement donner un coup de fouet au secteur.

Le cadre juridique 2020 pour l’assainissement encourage la concession du service au secteur privé comme moyen d’attirer les investissements et d’atteindre l’objectif d’une couverture quasi universelle.

Des entreprises de quatre États brésiliens ont déjà été privatisées. A Rio de Janeiro, le 30 avril 2021, les services d’assainissement de trois des quatre zones dans lesquelles l’Etat était divisé seront remis à des groupes privés pour 4,2 milliards de dollars, soit 133% de plus que prévu.

Le quatrième domaine doit être privatisé plus tard cette année. La concession d’une durée de 35 ans nécessite des investissements plus importants que les sommes versées pour l’exploitation des services.

Nettoyer les rivières, les lacs et les baies, étendre et réparer le réseau de canalisations, améliorer la qualité de l’eau et réduire les pertes de distribution, estimées à 41 pour cent, sont des tâches qui incomberont aux nouveaux propriétaires.