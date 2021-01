La pandémie COVID-19 façonne le futur que les gens du monde veulent

Les répondants sont interrogés pour la conversation mondiale des Nations Unies sur le monde qu’ils veulent. Beaucoup ont appelé à des soins de santé universels à la suite de la pandémie de COVID-19. Gracieuseté: Nations Unies



BONN, Allemagne, 11 janvier (IPS) – Les peuples du monde sont unanimes – l’accès aux services de base tels que les soins de santé universels doit devenir une priorité à l’avenir. Il en va de même pour la solidarité mondiale, en aidant les plus durement touchés par la pandémie COVID-19 et en faisant face à l’urgence du changement climatique.

Les pensées collectives de l’avenir du monde par quelque 1,5 million de personnes, y compris celles de diverses organisations et réseaux, de tous les pays du monde ont été mises en évidence dans une initiative mondiale des Nations Unies, qu’elle a qualifiée de plus grande conversation au monde sur l’avenir. les gens veulent.

L’année dernière, pour marquer le 75e anniversaire de l’ONU, elle a mené diverses discussions publiques, dialogues et une enquête en ligne de janvier à novembre 2020.

Le rapport qui en résulte, Façonner notre avenir ensemble, a montré que les gens du monde entier étaient unis dans leurs préoccupations, la pandémie actuelle de coronavirus étant la principale dans leur esprit.

«Lorsque vous interrogez les gens sur leurs craintes et leurs espoirs pour l’avenir, lorsque vous interrogez les gens sur leurs attentes en matière de coopération internationale sur leurs priorités dans l’immédiat, après le COVID, il existe une unité remarquable entre les générations, les régions, les groupes de revenu, les groupes éducatifs, et de personnes de différentes directions politiques », a déclaré Fabrizio Hochschild, Conseiller spécial du Secrétaire général pour la commémoration du 75e anniversaire de l’ONU, lors d’une conférence de presse virtuelle sur les résultats le vendredi 8 janvier.

En effet, les personnes interrogées lors de la conversation avec l’ONU dans toutes les régions sauf deux – l’Afrique subsaharienne et l’Asie de l’Est et du Sud-Est – avaient classé l’accès aux soins de santé universels comme une priorité immédiate à court terme, selon le rapport.

Dans les régions de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, l’appel à un soutien accru aux régions les plus durement touchées par la pandémie et à une plus grande solidarité mondiale est en tête. Vient ensuite le besoin de soins de santé universels.

«Cela reflète la triste réalité rapportée par le PNUD – que les décès quotidiens liés au COVID-19 ont dépassé les autres causes courantes de décès pendant une grande partie de 2020. Les services d’urgence, les systèmes de santé et les agents de santé sont soumis à d’énormes pressions dans le monde entier, avec des impacts indirects sur la santé également devrait augmenter », note le rapport.

Hier, le 10 janvier, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a marqué le 75e anniversaire de la première Assemblée générale des Nations Unies tenue à Londres en prononçant un discours liminaire. Il a noté que la pandémie du COVID-19 «a eu un impact disproportionné et terrible sur les pauvres et les dépossédés, les personnes âgées et les enfants, les personnes handicapées et les minorités de toutes sortes».

«Il a poussé environ 88 millions de personnes dans la pauvreté et a mis plus de 270 millions de personnes en danger d’insécurité alimentaire aiguë», a déclaré Guterres.

La deuxième priorité à court terme était un appel à une plus grande solidarité mondiale et à un soutien accru aux régions les plus durement touchées par la pandémie.

En effet, Guterres a déclaré dans son discours que la pandémie COVID-19 avait mis en évidence de graves lacunes dans la coopération et la solidarité mondiales.

«Nous l’avons vu récemment dans le nationalisme des vaccins, certains pays riches se font concurrence pour acheter des vaccins pour leur propre peuple, sans aucune considération pour les pauvres du monde», a-t-il déclaré.

Mais il a poursuivi en remerciant le gouvernement et la population du Royaume-Uni pour leur soutien à l’installation COVAX, créée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vise à garantir que les vaccins seront disponibles pour tous.

COVAX est l’initiative mondiale visant à garantir un accès rapide et équitable aux vaccins COVID-19 pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu. En décembre, COVAX a annoncé qu’elle avait mis en place des arrangements pour accéder à deux milliards de doses de candidats vaccins COVID-19 au nom de 190 pays participants. À l’époque, L’OMS a déclaré dans un communiqué que cela garantirait les livraisons du vaccin au premier trimestre de 2021 aux pays participants.

Guterres a déclaré que la pandémie a mis en évidence les «profondes fragilités de notre monde» et que pour y faire face, nous devons réduire les inégalités et l’injustice et renforcer les liens de soutien et de confiance mutuels.

Il a également déclaré que le monde avait besoin «d’un multilatéralisme en réseau, afin que les organisations mondiales et régionales communiquent et travaillent ensemble vers des objectifs communs».

«Et nous avons besoin d’un multilatéralisme inclusif, basé sur la représentation égale des femmes et accueillant les jeunes, la société civile, les entreprises et la technologie, les villes et les régions, la science et le monde universitaire», a-t-il déclaré.

Les gens du monde entier ont également appelé à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi qu’à l’éducation.

Repenser l’économie mondiale et la rendre plus inclusive pour lutter contre les inégalités était une autre préoccupation.

Pendant ce temps, la lutte contre le changement climatique et la destruction de l’environnement est également restée longtemps au cœur des préoccupations des répondants.

«Les répondants de toutes les régions ont identifié le changement climatique et les problèmes environnementaux comme le défi mondial numéro un à long terme», note le rapport.

Guterres était pragmatique, admettant que si l’ONU était fière de ses réalisations au cours des 75 dernières années, notamment en contribuant à améliorer la santé mondiale, l’alphabétisation, le niveau de vie et la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, elle était également consciente de ses échecs. Le plus important est l’incapacité de faire face adéquatement au changement climatique.

«L’urgence climatique est déjà sur nous et la réponse mondiale a été totalement inadéquate», a-t-il déclaré.

«La dernière décennie a été la plus chaude de l’histoire de l’humanité, les niveaux de dioxyde de carbone sont à des niveaux records, les incendies apocalyptiques et les inondations, les cyclones et les ouragans sont en train de devenir la nouvelle norme», a-t-il déclaré.

«Si nous ne changeons pas de cap», a averti Guterres, «nous pourrions nous diriger vers une augmentation catastrophique de la température de plus de 3 degrés ce siècle.

«La biodiversité s’effondre, un million d’espèces sont menacées d’extinction et des écosystèmes entiers disparaissent sous nos yeux.

«C’est une guerre contre la nature et une guerre sans vainqueur», a déclaré Guterres.

Il a déclaré que si la pandémie était une tragédie humaine, elle pouvait aussi être une opportunité.

«Les derniers mois ont montré les énormes transformations qui sont possibles, lorsqu’il existe une volonté politique et un consensus sur la voie à suivre», a déclaré Guterres.

Il a déclaré que l’Accord de Paris et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en fournissent déjà le plan directeur.

«Nous avons maintenant besoin d’une ambition et d’une action accrues pour y parvenir – à commencer par l’urgence climatique. L’objectif central de l’ONU cette année est de construire une coalition mondiale pour la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle », a-t-il dit, ajoutant que des réductions significatives – réduction des émissions mondiales de 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010 – étaient nécessaires.

«Chaque pays, ville, organisation, institution financière et entreprise doit adopter des plans pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050 – et commencer à les exécuter dès maintenant, avec des objectifs clairs à court terme.»

Akosua Agyepong, un jeune militant du Ghana, a demandé à Guterres après son discours comment les leçons tirées de la pandémie actuelle pourraient être utilisées pour lutter contre le changement climatique «afin que nous puissions réaliser l’Accord de Paris et les ODD».

Guterres a répondu en disant que des milliards de dollars étaient actuellement dépensés pour soutenir l’économie face aux impacts du COVID-19. «En dépensant ces milliers de milliards, nous empruntons par rapport à l’avenir. Nous devons nous assurer que ces billions sont dépensés pour faire face à la reprise du COVID, mais aussi au défi du changement climatique. »

«Nous pouvons utiliser le même argent pour construire des centrales électriques au charbon ou construire des énergies renouvelables. Nous pouvons utiliser le même argent pour soutenir les industries qui polluent ou utiliser le même argent pour créer de nouveaux emplois dans l’économie verte. Nous pouvons taxer les gens et les revenus ou taxer le carbone et la pollution. Il existe de nombreuses façons d’organiser notre relèvement pour le rendre durable et inclusif, en réduisant à la fois les inégalités et en faisant la paix avec la nature et notre planète afin de nous assurer que nous sommes en mesure d’apprivoiser le changement climatique, et afin de faire sûr que nous ne permettons pas que les températures augmentent de plus de 1,5 degrés C à la fin du siècle et que nous pouvons obtenir une coalition net zéro au milieu du siècle pour nous assurer que nous sauvons notre planète », a-t-il déclaré.

Dans son discours, Guterres a également souligné le rôle de l’égalité des sexes dans le développement, affirmant que la justice et l’égalité, y compris l’égalité des sexes, étaient des conditions préalables à la transformation des défis à venir.

«Le leadership des femmes et la participation égale sont des moyens clés de relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés.

«L’année écoulée a mis en évidence l’efficacité du leadership des femmes, ajoutant aux preuves que la prise de décision équilibrée entre les sexes conduit à des accords climatiques plus solides, à un investissement accru dans la protection sociale, à une paix plus durable et à plus d’innovation», a déclaré Guterres, ajoutant que la représentation égale des femmes exige une action audacieuse.

Malgré les défis des années à venir, les peuples du monde étaient optimistes quant à l’avenir, beaucoup pensant qu’ils seront mieux lotis en 2045, les personnes interrogées en Afrique subsaharienne – où l’âge médian n’est que de 18 ans – étant les plus optimistes quant à l’avenir. .

Guterres était également optimiste, louant à son tour la jeunesse du monde.

«Aujourd’hui, ce sont souvent les jeunes qui font preuve de courage et qui exigent du courage de notre part. Laissez-moi être clair: je suis avec vous. Vous me donnez de l’espoir. Les jeunes peuvent changer le monde et le font », a-t-il déclaré.

Il s’est dit convaincu qu’en travaillant ensemble, le monde peut sortir de la pandémie «et jeter les bases d’un monde plus propre, plus sûr et plus juste pour tous et pour les générations à venir».