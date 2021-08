La numérisation stimule l’agriculture mécanisée chez les agriculteurs kenyans

Kimani Mwaniki, un producteur de pommes de terre irlandais à Elburgon, au Kenya, s’occupe de sa récolte après avoir préparé la terre à l’aide d’une charrue à ciseaux et d’un tracteur qu’il a acquis avec AMS. Crédit : Justus Wanzala

Nakuru, Kenya, 13 août (IPS) – Lorsque Kimani Mwaniki, 33 ans, un producteur de pommes de terre irlandais à Elburgon, dans le comté de Nakuru dans la vallée du Rift au Kenya, a entendu parler d’une école virtuelle d’agriculteurs, il n’a pas hésité à s’inscrire. Il souhaitait savoir comment le programme lui permettrait d’obtenir des rendements plus élevés pour son marché dans la capitale Nairobi et ailleurs.

Pendant des années, le jeune agriculteur comptait sur la visite occasionnelle d’un agent de vulgarisation agricole pour obtenir des informations sur les meilleures pratiques sur ses cinq acres de terre, mais plus maintenant.

Désormais, armé d’un smartphone, Mwaniki peut se connecter avec des experts et des agriculteurs comme lui à travers le comté pour obtenir des informations sur les bonnes semences, quand les planter et comment s’occuper de ses cultures. Il lui indique également les bonnes machines, où les trouver et comment les utiliser.

Il dit que grâce à l’école virtuelle, il a pu trouver les bonnes machines pour préparer son terrain à faible coût.

Le programme d’école virtuelle est soutenu par Nakuru Agri Call, une intervention du gouvernement du comté de Nakuru. Il vise à donner à quelque 3 000 petits exploitants agricoles de la région des informations sur les pratiques agricoles compétitives, notamment la mécanisation, la préparation appropriée des terres, l’approvisionnement en semences, les soins aux cultures et la gestion post-récolte.

En se connectant simplement à Facebook et Twitter sur la page Nakuru Agri Call, les agriculteurs obtiennent des conseils sur l’analyse des sols, la collecte d’échantillons de sol pour analyse et l’envoi de leurs échantillons pour analyse. Les utilisateurs peuvent également trouver des conseils sur l’agriculture sur la page WhatsApp de l’école.

Le programme est axé sur la mécanisation. Les responsables disent qu’il est sur le point d’inciter les petits agriculteurs comme Kimani à s’engager dans l’agro-industrie et à améliorer leurs moyens de subsistance tout en soutenant les économies rurales dépendantes de l’agriculture.

Dans le but de réduire le coût de production généralement élevé, à chaque saison de plantation, les producteurs de pommes de terre irlandais peuvent utiliser la plate-forme pour demander du matériel appartenant au gouvernement pour préparer leurs terres à un prix modique.

Kimani fait partie des agriculteurs qui ont demandé un tracteur et une charrue ciseau à travers l’école virtuelle pour préparer sa terre à cultiver des pommes de terre irlandaises.

Il dit qu’avec l’aide de l’école, il a appris que la charrue est meilleure que la charrue à disques traditionnelle que lui et d’autres agriculteurs de son quartier utilisent depuis de nombreuses années.

La charrue à ciseaux, dit-il, fait les lits de semence surélevés recommandés sans endommager la structure du sol comme la houe conventionnelle et la charrue à disques, qui transforment le sol fragile d’une manière qui conduit à une perte d’humidité rapide et à l’érosion pendant les fortes pluies, ce qui réduit la productivité de le sol.

Il dit qu’une charrue à ciseaux est un outil efficace pour éliminer les mauvaises herbes, donc utile aux agriculteurs qui cherchent à minimiser la main-d’œuvre et le temps consacré à la production agricole, de la plantation à la maturité.

Mwaniki dit qu’avec seulement des shillings kenyans (2 800 Ksh), environ 28 USD, un agriculteur peut demander un tracteur et la charrue pour préparer un acre par rapport aux 5 000 Ksh (environ 50 USD) utilisés pour louer une charrue à disques et un tracteur. pour un acre. Il espère augmenter son rendement de 50 à 60 sacs à l’acre actuellement.

Il félicite le service de mécanisation agricole (AMS) du gouvernement du comté de Nakuru pour avoir allégé le fardeau des agriculteurs, affirmant qu’avec des coûts de production réduits, les petits agriculteurs peuvent augmenter leurs marges de profit, créer de la richesse et des emplois.

Le programme a également permis aux petits agriculteurs d’accéder au foin, à l’équipement de récolte du blé et aux machines à décortiquer les maïse afin de minimiser les pertes après récolte, qui, selon les agriculteurs, réduisent leurs revenus.

Le directeur du service de mécanisation agricole, Stephen Waithaka, affirme que le programme encourage l’adoption de la technologie et de l’agriculture mécanisée parmi les petits exploitants agricoles afin d’améliorer la production et la qualité de leurs produits. Il dit qu’en plus de fournir des services de mécanisation aux petits agriculteurs, le programme vise à former les agriculteurs sur les bons choix d’équipements agricoles et comment les utiliser pour un meilleur rendement.

Waithaka dit que le gouvernement du comté a acheté du matériel d’une valeur de 25 millions de KShs (250 000 USD) pour distribution aux groupes de petits agriculteurs dans la première phase du projet de services de mécanisation agricole.

À un moment où les préoccupations concernant la conservation des sols augmentent, Waithaka conseille aux agriculteurs d’utiliser le service pour des pratiques de labour appropriées qui protègent l’intégrité de leur sol.

Il observe qu’avec une mécanisation accrue, on s’attend à ce que davantage de jeunes pratiquent l’agriculture et créent des emplois tout en assurant le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays.

Cependant, il dit que l’équipement disponible n’est pas adéquat avec l’utilisation croissante des machines parmi les agriculteurs. Selon lui, davantage d’équipements permettra au service d’étendre sa couverture et permettra à davantage de petits agriculteurs d’améliorer leur rendement et leurs moyens de subsistance grâce à la mécanisation.

Mwaniki, comme d’autres petits agriculteurs, espère tirer parti du programme pour de meilleurs moyens de subsistance. Il espère que le programme, grâce à des partenariats public-privé, étendra la couverture Internet dans les zones agricoles productives pour permettre à davantage d’agriculteurs d’y puiser.

Le rôle de la numérisation dans l’amélioration de la mécanisation est salué par diverses parties prenantes du secteur agricole du Kenya. Selon Harriet Tergat, responsable de la numérisation et des communications, Alliance de la ferme au marché au Kenya (FtMA-Kenya), une alliance d’organisations kenyanes axées sur l’agriculture qui soutient la mécanisation par la numérisation, la technologie transforme l’agriculture. Elle dit que cela a apporté de l’efficacité, une diminution des coûts de production et d’exploitation, une optimisation et une transparence.

« La technologie peut être reproduite ailleurs en Afrique pour stimuler le secteur agricole, compte tenu de la très jeune population du continent, de la propagation rapide des TIC en raison de l’amélioration des infrastructures telles que les smartphones à forte propriété et la connectivité Internet. La numérisation est un catalyseur, pas une fin en soi », dit-elle.

Harriet ajoute que grâce à la numérisation, la transformation du secteur agricole a permis un accès accru aux services de mécanisation, ce qui a entraîné une augmentation de la productivité et une diminution des coûts de production.

Harriet explique que la Farm to Market Alliance travaille avec des partenaires à l’aide d’une application de téléphone mobile pour connecter les propriétaires de tracteurs aux petits agriculteurs ayant besoin de services de tracteurs. « Hello Tractor est comme l’Uber pour les tracteurs. Grâce à ce partenariat, les services de mécanisation nécessaires ont été fournis à 11 327 petits agriculteurs et 3 800 acres desservis », observe-t-elle.

En plus des avantages que la numérisation apporte aux petits agriculteurs, note Harriet, elle ouvre également de nouvelles opportunités d’emploi indépendant pour les jeunes qui travaillent comme agents Hello Tractor et gagnent des commissions pour chaque transaction qu’ils facilitent via l’application.

En effet, une étude de Food Sustainability Index, une recherche mondiale sur la nutrition, l’agriculture durable et le gaspillage alimentaire, développée par le Barilla Center for Food & Nutrition Foundation (BCFN) et l’Economist Intelligence Unit, indique que la numérisation est une aubaine pour l’agriculture en Afrique. Selon l’étude, les outils numériques émergents contribuent à l’efficacité et à la durabilité de meilleurs rendements agricoles.

Baptisée “Fixing Food 2018 : Best Practices to the Sustainable Development Goals”, l’étude a analysé les aspects sociaux, économiques et environnementaux de la durabilité alimentaire. Il a examiné le lien entre les principaux défis tels que l’accès à la nourriture, des régimes alimentaires sains et durables, et la production et la distribution alimentaires responsables.

L’étude a collecté des données de 67 pays à travers le monde pour mettre en évidence les meilleures pratiques et les domaines d’amélioration concernant l’alimentation et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Le Rwanda se classe parmi les meilleurs dans l’utilisation de pratiques durables comme l’eau agricole, car il utilise des sources renouvelables.

Outre le Rwanda et le Kenya, le rapport indique que la technologie contribue à l’agriculture durable dans des pays comme le Mozambique et la Tanzanie, par exemple, via le Connected Farmer Alliance—un TechnoServe qui utilise la technologie mobile pour connecter les agriculteurs aux agro-industries multinationales et faciliter les paiements, améliorant ainsi la productivité, les revenus et la résilience des petits agriculteurs.

Néanmoins, dans le cas du Kenya, le niveau d’utilisation devrait augmenter rapidement. En février de cette année, lors du lancement des cinq centres de mécanisation dans le comté de Nakuru, Immaculate Maina, membre du comité exécutif du comté pour l’agriculture, l’élevage et la pêche, a déclaré que, grâce au programme, le gouvernement du comté avait soutenu cinq groupes d’agriculteurs enregistrés à hauteur de 20 millions de Ksh (200 000 USD).

Pour Mwaniki, la saison des semis était souvent un casse-tête. Il était souvent pris aux côtés d’autres agriculteurs dans une course folle à l’équipement alors qu’ils préparaient leur terre pour les semis, mais ce n’est plus le cas.

La demande de herses, de semoirs et d’autres machines agricoles était élevée, ce qui signifie que les agriculteurs ont dû attendre plus longtemps, ce qui a ralenti les semis à temps pour les pluies.

« Lorsque chaque personne voulait faire planter sa ferme, cela devenait mouvementé car nous devions attendre des jours pour avoir accès à une charrue et à d’autres machines agricoles. Les coûts de location de la machinerie étaient également prohibitifs », dit-il.

Alors que l’avenir de l’agriculture repose sur les agriculteurs émergents à petite échelle et de la classe moyenne, il dit qu’il est urgent de responsabiliser ce groupe pour assurer la sécurité alimentaire.

Mwaniki indique que depuis qu’il s’est inscrit au programme AMS l’année dernière, ses rendements en pommes de terre par acre ont augmenté de plus de 50 pour cent. En revanche, les coûts du travail du sol et du désherbage grâce à l’utilisation de machines modernes avaient considérablement baissé.

« L’équipement me permet d’entreprendre plus d’une activité dans la ferme, économisant ainsi les coûts à long terme et améliorant la productivité », observe-t-il.

