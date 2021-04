La liberté de la presse sous verrouillage dans les deux tiers du monde

Reporters sans frontières a déclaré que la liberté de la presse était limitée en partie ou totalement dans les deux tiers du monde. Il a averti que les régimes autoritaires avaient utilisé la pandémie pour «perfectionner leurs méthodes de contrôle totalitaire de l’information», et comme prétexte pour imposer «une législation particulièrement répressive avec des dispositions combinant propagande et répression de la dissidence». (photo d’archive) Crédit: Miriam Gathigah / IPS

BRATISLAVA, 22 avril (IPS) – Le journalisme indépendant fait face à une répression croissante un an après le début de la pandémie de COVID-19 alors que les gouvernements du monde entier restreignent l’accès à l’information et muselent les reportages critiques, les médias et les organismes de surveillance des droits ont mis en garde.

Les régimes autoritaires ont utilisé la législation existante et nouvelle pour attaquer, intimider et emprisonner les journalistes sous prétexte d’agir pour protéger la santé publique, disent-ils, et craignent que la situation ne s’améliore dans de nombreux États si et quand la pandémie prend fin.

«Les dictateurs et les dirigeants autoritaires ont exploité la couverture de COVID pour réprimer les reportages et les critiques indépendants. Certains, au lieu de lutter contre le virus, se sont tournés vers la lutte contre les médias.

«Des pays du Cambodge à la Russie, l’Égypte et le Brésil ont tous cherché à détourner l’attention de leurs échecs à faire face à la crise sanitaire en intimidant ou en emprisonnant des journalistes», a déclaré à IPS, Rob Mahoney, directeur exécutif adjoint du Comité pour la protection des journalistes.

Ces derniers mois ont vu une multitude de rapports soulignant comment la liberté des médias dans de nombreux endroits a été limitée pendant la pandémie.

En février, Human Rights Watch a publié un rapport COVID-19 déclenche une vague d’abus de la liberté d’expression montrant comment plus de 80 gouvernements avaient utilisé la pandémie de COVID-19 pour justifier des violations du droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique avec des journalistes parmi les personnes touchées alors que les autorités attaquaient, détenaient, poursuivaient et dans certains cas tuaient des critiques et fermaient les médias, tandis que promulguer des lois vagues criminalisant les discours qui, selon eux, menacent la santé publique.

En avril, les militants mondiaux de la liberté de la presse Institut international de la presse (IPI), a publié un rapport peignant une image tout aussi sombre et détaillant les violences physiques et verbales des journalistes rapportant sur COVID-19 à travers le monde.

Et juste cette semaine, Reporters sans frontières a déclaré que le journalisme était limité en partie ou complètement dans les deux tiers du monde.

Il a averti que les régimes autoritaires avaient utilisé la pandémie pour «perfectionner leurs méthodes de contrôle totalitaire de l’information», et comme prétexte pour imposer «une législation particulièrement répressive avec des dispositions combinant propagande et répression de la dissidence».

Il a également souligné comment certains avaient élaboré une législation pour criminaliser la publication de “ fausses nouvelles ” relatives aux rapports sur les coronavirus et utilisé COVID-19 comme prétexte pour approfondir la censure et la surveillance existantes sur Internet.

Dans certains États, les autorités avaient interdit la publication de chiffres de pandémie non gouvernementaux et arrêté des personnes pour avoir diffusé d’autres chiffres. Dans d’autres, comme la Tanzanie, ils sont même allés jusqu’à imposer un black-out complet de l’information sur la pandémie, a déclaré le groupe.

Les problèmes ne se limitent à aucune région du monde, selon les rapports des groupes. Cependant, certaines des restrictions les plus sévères ont été observées dans la région Asie-Pacifique et en Afrique.

Les journalistes sur le terrain dans ces régions ont déclaré avoir constaté une détérioration de la liberté de la presse au cours de l’année dernière.

Le propre correspondant d’IPS et journaliste primé en Ouganda, Michael Wambi, a déclaré que le gouvernement avait utilisé les restrictions pandémiques introduites pour l’ensemble de la population pour restreindre délibérément les reportages des journalistes.

Des élections présidentielles ont eu lieu dans le pays en janvier et, a déclaré Wambi à IPS, il y a eu «des attaques ciblées contre des journalistes dans le but de les empêcher de couvrir les principaux candidats de l’opposition» avant eux.

Des journalistes ont été violemment attaqués par la police lors des événements, et la police a ensuite accusé les journalistes d’avoir violé les restrictions du COVID-19 en y assistant.

Wambi a déclaré que le chef de la police ougandaise, Martin Okoth Ochola, avait fait une blague sur la situation.

«Il a plaisanté aux journalistes en disant que« les forces de sécurité continueraient à les battre pour les garder hors de tout danger »», a déclaré Wambi.

Stella Paul, journaliste primée d’IPS en Inde – que RSF décrit comme l’un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes – a déclaré à IPS: «En Inde, les restrictions COVID étaient essentiellement utilisées comme excuse pour intimider les journalistes.»

Les groupes de liberté de la presse affirment que le gouvernement indien a profité de la crise des coronavirus pour accroître son contrôle de la couverture médiatique, en utilisant des poursuites judiciaires contre des journalistes qui ont rapporté des informations sur la pandémie qui diffèrent de la position officielle.

Au début de la pandémie, le gouvernement a lancé un certain nombre de poursuites judiciaires contre des journalistes pour des reportages sur les effets du verrouillage imposé par le gouvernement sur les travailleurs migrants tandis qu’un rédacteur en chef d’un portail d’information local a été arrêté et accusé de sédition pour avoir écrit sur un éventuel changement de leadership de l’État suite à une augmentation des cas de coronavirus.

«L’année dernière, de nombreux journalistes ont été détenus alors qu’ils essayaient de rapporter la vérité sur la pandémie, d’obtenir des informations exactes et de découvrir des choses», a déclaré Paul.

Paul, qui écrit également pour IPS, coopère avec un certain nombre d’autres journalistes à travers l’Asie et dit que la situation des médias indépendants dans la plupart des autres parties de la région est tout aussi périlleuse.

«C’est la même chose dans de nombreux autres pays. Ce que nous avons vu pendant COVID, c’est que beaucoup de journalistes, pas seulement en Inde, se demandent ce qui va se passer si je rapporte quelque chose? Vais-je finir en prison? Ils ont peur d’être arrêtés », a-t-elle déclaré.

Le Bangladesh est un pays où la liberté des médias est considérée comme particulièrement restreinte. Il est arrivé à 152 sur 182 dans l’Indice de la liberté de la presse 2021 de RSF. Le groupe a déclaré qu’il y avait eu «une augmentation alarmante de la violence policière et civile contre les journalistes» au cours de la pandémie, de nombreux journalistes arrêtés et poursuivis pour leurs reportages à ce sujet.

Cela a été facilité par la loi sur la sécurité numérique (DSA) adoptée en 2018 en vertu de laquelle la «propagande négative» peut conduire à une peine de 14 ans de prison, selon des journalistes locaux.

La DSA était au centre de la mort controversée en garde à vue d’un écrivain et commentateur bangladais en début d’année.

Mushtaq Ahmed, qui a été détenu par la DSA en mai de l’année dernière pour avoir prétendument critiqué la réponse du gouvernement au COVID-19 sur Facebook, est décédé en garde à vue en février. Une enquête officielle a révélé qu’il était mort de causes naturelles, mais d’autres en prison avec lui à l’époque ont affirmé qu’il avait été torturé et certains soupçonnaient qu’il était décédé des suites de ses blessures pendant son incarcération.

Peu de journalistes locaux étaient disposés à parler de leurs expériences de travail dans le pays, mais un, qui a parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré que l’arrestation et la mort d’Ahmed avaient eu un effet profond sur les médias.

«Après ce qui est arrivé à Mushtaq Ahmed, de nombreux journalistes étaient immédiatement moins disposés à contester tout ce que le gouvernement avait dit à propos de la pandémie de coronavirus», a déclaré le journaliste à IPS.

«La DSA est utilisée pour harceler des journalistes – beaucoup ont été arrêtés en vertu de la loi après avoir publié des informations critiquant les autorités.

«Faire des reportages dans le cadre de la DSA est le principal défi pour les journalistes au Bangladesh en ce moment. Les organes de presse recourent à l’autocensure pour éviter le harcèlement en vertu de la DSA. Si quelqu’un voit une seule information négative à son sujet, il peut utiliser le DSA pour intenter une action en justice contre le journaliste et le rédacteur en chef », a ajouté le journaliste.

Mais si la pandémie COVID-19 a sans aucun doute permis aux gouvernements de sévir contre les médias critiques, rien ne garantit que la situation s’améliorera une fois la pandémie terminée, affirment les chiens de garde de la liberté de la presse.

Scott Griffen, directeur adjoint de l’IPI, a déclaré à IPS: «Qui décidera de la fin de la pandémie? Les gouvernements pour qui la pandémie est un outil utile pour supprimer les libertés civiles peuvent être tentés de maintenir un état d’urgence sous une forme ou une autre, même après la disparition immédiate de la menace sanitaire. »

Il a ajouté que l’on craignait également que les mesures prises pendant la pandémie ne soient pas du tout annulées.

«Les suites des attentats du 11 septembre aux États-Unis ont entraîné de nouvelles mesures antiterroristes, y compris des réductions sans précédent des libertés civiles. Des pays du monde entier ont utilisé des lois antiterroristes pour réprimer les discours critiques. De même, nous craignons que les lois d’urgence introduites lors de la pandémie de coronavirus ne fassent partie du cadre juridique permanent de certains États, sans parler d’une culture de suivi et de surveillance des citoyens qui est très peu susceptible d’être annulée. Cela a de profondes implications pour la vie privée des journalistes et leur capacité à protéger leurs sources », a-t-il déclaré.

Cependant, malgré les sombres perspectives de liberté de la presse dans de nombreux États alors que la pandémie se prolonge, on espère que les médias indépendants continueront, quelle que soit la sévérité de leurs restrictions.

«Les journalistes continueront de produire des reportages indépendants, même dans les circonstances les plus hostiles. C’est leur mission. Vous pouvez avoir un journalisme indépendant sans démocratie. Mais vous ne pouvez pas avoir de démocratie sans un journalisme indépendant », a déclaré Mahoney.