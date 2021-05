La liberté de la presse est-elle incompatible avec l’autonomisation des sexes?

Femmes journalistes à Kaboul, juin 2019. Crédit: Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) / Fardin Waezi

NATIONS UNIES, 02 mai (IPS) – Dans le monde contemporain du journalisme, les femmes reporters sont confrontées à un double danger: elles sont de plus en plus ciblées à la fois en tant que journalistes et en tant que femmes – en particulier dans les régimes répressifs et les sociétés misogynes.

Alors que les Nations Unies intensifient leur campagne pour les droits des femmes dans le monde – alors même qu’elles commémorent chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai – l’une des questions qui persistent dans l’esprit des militantes est la suivante: la liberté de la presse est-elle incompatible avec l’autonomisation des femmes?

Marianna Belalba Barreto, responsable du cluster spatial civique chez CIVICUS, l’alliance mondiale de la société civile basée à Johannesburg, a déclaré à IPS que le CIVICUS Monitor avait documenté de nombreux cas de femmes journalistes confrontées au harcèlement en ligne et à la nature sexiste de celui-ci.

Dans son rapport annuel: People Power Under Attack (PPUA) 2020, CIVICUS a documenté l’utilisation de l’intimidation comme tactique pour dissuader les journalistes et les défenseurs des droits humains (DDH).

En particulier, plusieurs cas d’intimidation de femmes journalistes ont été documentés dans la région des Balkans, les menaces étant souvent de nature sexiste.

Dans Macédoine du Nord, une journaliste a reçu via Facebook et Twitter des messages contenant des abus verbaux et des discours de haine. Elle a reçu des dizaines de messages la menaçant de viol et de mort en réponse à son travail.

Dans Bosnie Herzégovine une femme journaliste a été menacée pour avoir couvert un reportage sur les droits environnementaux.

Dans Bulgarie, une journaliste, dont l’histoire dépeint un groupe d’extrême droite sous un jour négatif, a dû fuir le pays avec sa famille après avoir prétendument reçu des menaces de personnes inconnues contre elle et sa famille, ses informations personnelles ayant été divulguées en ligne.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris et le Centre international des journalistes (ICFJ) basé à Washington ont mené une enquête mondiale l’année dernière pour évaluer l’ampleur et les impacts de violence en ligne ciblant les femmes journalistes, «et pour aider à trouver des solutions à ce problème pernicieux».

L’ICFJ affirme qu’il s’agit de l’enquête la plus complète et la plus diversifiée géographiquement jamais entreprise sur le thème, ayant été proposée en cinq langues et ayant reçu les réponses de 714 femmes journalistes * dans 113 pays.

Les principales constatations sont les suivantes: près de trois femmes interrogées sur quatre (73%) ont déclaré avoir été victimes de violence en ligne; les menaces de violence physique (25%) et sexuelle (18%) ont frappé les femmes journalistes interrogées; et une femme sur cinq (20%) a déclaré avoir été attaquée ou maltraitée hors ligne lors d’incidents semés en ligne.

Lucy Westcott, associée à la recherche sur les urgences de James W.Foley au Comité pour la protection des journalistes (CPJ), a déclaré que les femmes journalistes d’IPS du monde entier sont confrontées à un certain nombre de risques pour la sécurité lors de leurs reportages et risquent de se faire taire parce qu’elles sont à la fois des journalistes et des femmes en public. vie.

Le CPJ s’est entretenu avec des femmes journalistes à travers le monde, y compris dans de nombreux pays mis en évidence dans le rapport UNESCO-ICFJ, tels que Brésil, Afrique du Sud, les Royaume-Uni et le nous—Qui a décrit avoir fait face à des menaces à sa sécurité lors du signalement, du harcèlement en ligne, des attaques misogynes et des menaces de violence sexuelle et de mort.

Elle a déclaré que les femmes journalistes sont également exposées au risque d’attaques physiques lorsqu’elles reportent sur le terrain, surtout si elles font des reportages seules. Les femmes journalistes indépendantes sont confrontées à un risque particulier, car elles n’ont pas le soutien d’une salle de rédaction traditionnelle et de son soutien.

«Le harcèlement en ligne continue d’être l’un des plus grands risques pour la sécurité des femmes journalistes dans le monde, et les menaces en ligne peuvent se propager et se répercutent dans la vie réelle. L’impact du harcèlement en ligne est considérable et peut également entraîner des traumatismes et des problèmes de santé mentale, a déclaré Westcott, ancien rédacteur de Newsweek et correspondant de l’ONU pour l’agence de presse Inter Press Service (IPS).

Elle a ajouté: «La sécurité des journalistes est une question de liberté de la presse, et les femmes journalistes devraient être en mesure de faire leur travail et de rapporter les informations sans craindre pour leur sécurité et leurs moyens de subsistance. Les rédacteurs en chef doivent être conscients des risques auxquels leurs femmes journalistes sont confrontées et les aider à prendre des mesures pour atténuer ces risques. »

Tara Carey, Responsable des médias at Equality Now a déclaré à IPS que des femmes journalistes du monde entier parlent de leurs expériences de violence et de harcèlement en ligne, et des études font état d’une augmentation inquiétante des abus numériques misogynes ciblant les femmes journalistes.

<< La pêche à la traîne et la violence psychologique en ligne se manifestent de diverses manières et sont menées pour intimider, stigmatiser et faire taire les femmes. Cela peut aller du harcèlement sexuel et des menaces de violence sexuelle et physique, y compris le meurtre, jusqu'aux violations de la vie privée telles que le piratage, la non- diffusion consensuelle d'images intimes et «doxing», qui implique la divulgation d'informations personnelles et de coordonnées au public.

«La pêche à la traîne fait parfois partie d’une campagne orchestrée impliquant plusieurs agresseurs, et les abus sont souvent pires lorsqu’ils se croisent avec d’autres formes de discrimination, telles que celles associées à la race, la nationalité, la religion, la caste, l’ethnie et l’orientation sexuelle», a-t-elle déclaré.

La violence et le harcèlement en ligne peuvent faire des ravages, laissant les personnes ciblées se sentir stressées, effrayées, déprimées et, dans certains cas, exposées à un plus grand risque.

De manière inquiétante, l’abus numérique est étroitement associé à la violence hors ligne, de nombreuses femmes journalistes confirmant avoir subi des menaces, des abus ou des agressions lors de rencontres en face à face tout en travaillant, a déclaré Carey.

“Cette attaque réduit la participation des femmes dans les médias et nuit à notre capacité de participer librement au débat public, de rendre compte de questions litigieuses ou de contester la discrimination. Certaines femmes sont poussées à censurer ce qu’elles disent, à se retirer des conversations publiques en ligne et des reportages de première ligne, ou même abandonner complètement le journalisme.

«Les abus en ligne contre les femmes journalistes sont une attaque contre la liberté de parole et d’expression. Une réduction de la représentation des femmes dans les reportages érode la diversité des sexes dans le discours public et risque de marginaliser les reportages sensibles au genre sur les questions touchant les femmes et les filles», a déclaré Carey.

Parallèlement, à l’occasion de la Journée internationale de la femme en mars dernier, l’UNESCO a lancé une campagne pour mettre en évidence les risques spécifiques auxquels sont confrontées les femmes journalistes en ligne.

Guy Berger, directeur des politiques et stratégies, de la communication et de l’information à l’UNESCO, déclare que «cette violence porte atteinte au droit de parole des femmes et au droit de la société de savoir».

«Pour faire face à cette tendance croissante», ajoute-t-il, «nous devons trouver des solutions collectives pour protéger les femmes journalistes de la violence en ligne». Cela inclut des réponses fortes des plateformes de médias sociaux, des autorités nationales et des organisations de médias.

Belalba Baretto a déclaré que CIVICUS continue également de documenter des cas dans différentes régions du monde, comme indiqué par les exemples suivants:

Trois femmes journalistes au Liban, Dima Sadek, Luna Safwan et Mahassen Moursel, ont fait l’objet d’une intense campagne de haine: https://monitor.civicus.org/updates/2020/11/03/year-october-revolution-human-rights-violations-continue-amid-lack-accountability/ Geri Scott, la correspondante du Yorkshire Post à Westminster, a été victime de harcèlement en ligne après son apparition dans l’émission télévisée Andrew Marr Show sur BBC One. Suite à son apparition dans l’émission, Scott a été la cible d’une «campagne de pêche à la traîne en ligne», lorsqu’elle a reçu 52 demandes d’abonnement Instagram et «des messages abusifs et même des menaces de viol: https://monitor.civicus.org/updates/2020/12/15/peaceful-assembly-under-threat-crackdown-environmental-and-blm-protesters Au Brésil, CIVICUS a documenté plusieurs cas (https://monitor.civicus.org/updates/2020/03/28/journalists-under-assault-brazil-judicial-harassment-smear-campaigns-and-vilification/). En outre, un rapport publié par l’Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) sur la violence contre les femmes journalistes au Brésil, a identifié 20 attaques contre des femmes journalistes brésiliennes entre janvier 2019 et février 2020, y compris des délits misogynes et sexistes, des campagnes de dénigrement et la divulgation de informations. Sur les 17 cas recensés en 2019, 13 ont été menés par des membres du congrès fédéral et d’État, des ministres et le président Bolsonaro lui-même. 84% des journalistes interrogés dans l’étude ont également déclaré avoir été confrontés à des violences basées sur le genre au travail. Le média Prensa Comunitaria et leurs femmes journalistes ont fait l’objet d’une campagne de dénigrement dans les médias conservateurs et sur les réseaux sociaux pour leur couverture de la marche de la Journée internationale de la femme qui s’est tenue le 8 mars 2020 à Guatemala City: https://monitor.civicus.org/updates/2020/05/12/journalists-denounce-guatemala-government-hostility-towards-press/

Carey of Equality Now a déclaré: “La lutte contre les abus en ligne ne doit pas tomber sur les épaules des personnes ciblées. Les médias doivent élaborer et mettre en œuvre des directives et une formation sexospécifiques qui intègrent des politiques de lutte contre le harcèlement. Les femmes journalistes doivent se sentir à l’aise pour faire part de leurs préoccupations à propos des abus et les rédactions devraient prendre la responsabilité de s’assurer qu’elles se sentent en sécurité et soutenues.

<< Les lois doivent être mises à jour et appliquées pour faire face à ce problème. Les systèmes de justice pénale devraient apporter soutien et réparation aux victimes et punir les coupables. Justice rendue et être perçue comme étant rendue est importante à la fois pour l'individu et parce que les conséquences peuvent agir. comme moyen de dissuasion pour les autres.

“Il faut également une meilleure prise de conscience et une meilleure compréhension parmi les forces de l’ordre et les entreprises de médias sociaux, ainsi que l’adoption de politiques de tolérance zéro qui impliquent que les détenteurs d’obligations prennent des mesures rapides et appropriées contre les auteurs.”

