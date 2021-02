La législation argentine sur l’avortement suscite l’espoir dans la région des Caraïbes

KINGSTON, Jamaïque, 12 février (IPS) – C’était une célébration joyeuse et en larmes aux premières heures du matin du 30 décembre 2020 pour d’innombrables Argentins lorsqu’ils ont appris la nouvelle: le Sénat avait légalisé les licenciements jusqu’à 14 semaines de grossesse. Auparavant, des militants avaient déclaré que plus de 3000 femmes étaient mortes d’avortements bâclés et illégaux depuis 1983. Et dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC), ce sentiment renouvelé d’optimisme s’est aggravé après le président Joe Biden annulé ce que l’on appelle la «règle du bâillon mondial», qui a essentiellement refusé de financer des organisations internationales à but non lucratif qui fournissaient des conseils ou des références en matière d’avortement.

Désormais, les femmes et les militants de la région LAC espèrent que ces développements inciteront les législateurs à envisager de dépénaliser l’avortement dans leur pays, en épargnant aux femmes leur vie, leur bien-être économique, leur dignité et l’accès à une gamme d’options pour faire le meilleur choix santé globale.

La région ALC possède l’une des législations les plus restrictives au monde.

Selon au Guttmacher Institute, un organisme de recherche et de politique de santé basé à New York, entre 2010 et 2014, 6,5 millions d’avortements provoqués ont été pratiqués chaque année. Dans cette région, 97% des femmes vivent dans des pays dotés d’une législation restrictive sur l’avortement, mais 46% des 14 millions de grossesses non désirées estimées se terminent par un avortement. Environ 60% d’entre eux étaient considérés comme «dangereux».

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un sentiment d’espoir que la législation argentine stimulera le changement dans le reste de la région, Tonni Brodber, représentante d’ONU Femmes, Bureau multipays des Caraïbes, dit qu’il y a des signes encourageants. “Je l’espère. À l’heure actuelle, nous sommes au milieu d’une pandémie, les gens luttent pour le rétablissement et essaient de gérer la vie quotidienne dans une pandémie, mais il y a beaucoup de soutien pour ce qui s’est passé dans les espaces des organisations de femmes. Elle a ajouté que “c’est une conversation difficile, donc elle sera débattue pendant longtemps”, ajoutant que les droits de l’homme devraient être centrés et que les parties prenantes devraient se concentrer sur les leçons tirées de l’Irlande et d’autres pays, ainsi que sur l’empathie et les objectifs communs. . Elle a noté que la Jamaïque, comme tous les pays de la CARICOM, est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dont l’article 16 traite du droit à la liberté de procréation. (La CEDEF (article 16) garantit aux femmes des droits égaux en décidant «librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et aux moyens leur permettant d’exercer ces droits.» CEDAW (article 10) également précise que le droit des femmes à l’éducation comprend «l’accès à des informations éducatives spécifiques pour aider à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris des informations et des conseils sur la planification familiale.») En Jamaïque, où l’avortement est criminalisé par une possible condamnation à perpétuité avec ou sans travaux forcés (sauf pour sauver la vie d’une femme ou préserver son bien-être mental et physique) Brodber dit que c’est un signe encourageant que les dirigeants hommes et femmes donnent la priorité à la question. «Cela peut être motivant pour beaucoup de personnes qui peuvent penser que ces problèmes ne sont pas prioritaires.» Plusieurs députés, dont un homme, ont exprimé leur soutien à l’abrogation de la législation.

Les Jamaïcains débattent de cette question depuis des décennies sans résolution, et comme l’Argentine et l’Irlande, se heurtent à une forte opposition à toute législation moins restrictive de l’Église. C’est également le cas dans toute la région.

La Barbade, le Belize, Saint-Vincent-et-les Grenadines autorisent l’avortement pour sauver la vie d’une femme ainsi que la santé mentale et le bien-être socio-économique. Cuba, la Guyane, l’Uruguay et Peurto Rico autorisent tous l’avortement sans restrictions. Il n’est toujours pas autorisé pour une raison quelconque dans six pays, tandis que neuf autres ne l’autorisent que dans le but de sauver la vie d’une femme, selon le Guttmacher Institute.

Juliet Cuthbert-Flynn est ministre d’État au ministère de la Santé et du Bien-être du parti travailliste majoritaire de la Jamaïque. En 2018, elle a déposé une motion visant à abroger la législation qui criminalise le licenciement. Elle a été débattue au niveau du comité, mais la motion est morte au Feuilleton avec la dissolution du Parlement en septembre dernier pour une élection. Cuthbert-Flynn dit qu’elle travaille au niveau politique pour faire avancer à nouveau la question. En attendant, les femmes souffrent encore, dit-elle. «Ce sont les femmes qui se présentent avec des complications d’un avortement bâclé», dit-elle. «Je pense que nous, parlementaires, devons comprendre notre rôle et débattre des lois même si cela va provoquer la controverse.»

Natalie Campbell Rodriques, une sénatrice du Parti travailliste majoritaire de la Jamaïque, est d’accord.

«Personnellement, je pense que c’est quelque chose que nous devrions apporter au débat, en particulier pour les femmes, nos corps surveillés ne me conviennent pas», dit-elle.

Les avortements à risque sont la troisième cause de mortalité maternelle en Jamaïque et, selon les estimations, de 6 000 à 22 000 femmes par an interrompent une grossesse. Bien qu’il semble que personne n’ait été condamné à une peine de prison, au moins un médecin a été arrêté pour avoir exécuté un licenciement sur une fille de 12 ans.

Si le FNUAP ne promeut pas l’avortement, il cherche à le dépénaliser, à donner la priorité aux efforts de planification familiale et à gérer les conséquences des avortements à risque, efforts qui sont tous centrés sur une compréhension commune des droits de l’homme qui a été consacrée dans plusieurs traités et accords.

«Je pense que nous devons être honnêtes, ce n’est pas une question simple», déclare Brodber de l’UNFPA. «C’est une conversation difficile, donc elle sera débattue pendant longtemps. Nous ne donnons toujours pas la priorité à la même compréhension commune des droits humains et des droits des femmes en particulier », dit-elle, ajoutant que la Jamaïque est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui souligne le droit à la liberté de procréation. .

Les implications des législations restrictives ont de nombreuses conséquences, de la stigmatisation des femmes qui interrompent leur grossesse, aux coûts financiers et émotionnels, aux risques potentiels pour la santé. La législation affecte également de manière disproportionnée les femmes pauvres et rurales, qui n’ont pas le même accès que leurs homologues riches des zones urbaines.

Au cours des dernières années, une militante jamaïcaine recueille des histoires de femmes qui ont subi un avortement. Une de ces femmes raconte avoir subi deux avortements, un en 2015 et un en 2107.

«J’ai suivi le chemin du bandoloo et comme prévu, j’ai failli mourir… La douleur que j’ai ressentie cette nuit-là, j’aurais pu pousser ma tête à travers un gril sans la ressentir. Ce fut la pire nuit de ma vie », écrit la femme.

Ce sont les histoires qui donnent vie au problème, au-delà des chiffres, et un rapport publié le 4 février montre clairement la réalité.

Leanne Levers, directrice du plaidoyer au Caribbean Policy and Research Institute, qui vient de publier le rapport financé par l’Union européenne intitulé «Le coût d’un accès inégal à l’avortement sans risque en Jamaïque», affirme que la législation a des conséquences désastreuses: «Les gens se font avorter quelle que soit la légalité, et elles sont effectuées d’une manière qui n’est pas sûre et entraîne de graves complications sanitaires et sociales pour les femmes, les enfants et la société en général, ce qui a un coût économique. »

Le rapport de CAPRI a fait trois recommandations majeures, y compris un vote de conscience secrète pour dépénaliser l’avortement et le rendre légal sur demande; l’accès à l’avortement des mineurs sans le consentement des parents et les avortements financés par l’État.

Le rapport, qui vise à éliminer la rhétorique et à fournir aux gens des recherches factuelles sur lesquelles prendre des décisions, a également révélé qu’il y avait un coût de 1,4 million de dollars en perte de production économique pour s’occuper des femmes qui ont eu des avortements à risque. Un des électeurs de Cuthbert-Flynn décédés d’un avortement bâclé, et elle s’est engagée à continuer d’essayer d’introduire le changement.

«Je suis parlementaire, donc mon rôle en tant que parlementaire est d’abord de légiférer et de promulguer des lois. C’est mon premier travail, et donc si je ne suis pas disposé à faire cela, et à regarder les lois promulguées en 1864, alors je ne sais pas pourquoi je suis là.

Pour sa part, Cuthbert Flynn a bon espoir que la législation argentine puisse aider à provoquer le changement, mais elle dit que les gens doivent faire entendre leur voix, en particulier à la lumière d’un lobby très bruyant contre la décriminalisation de la part de groupes représentant les églises de la Jamaïque. Elle dit avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux, mais aucune contre sa personne.

«Je pense que la société civile doit se lever et s’exprimer, l’église s’exprimant. Nous entendons de plus en plus de voix, mais elles doivent faire comme l’Argentine. Les gens se sont vraiment mobilisés pour cela, et ont essayé de le faire. J’ai été choqué par eux et l’Irlande de voir une société catholique (changer la législation). Il a fallu aux gens pour vraiment sortir et galvaniser.

La militante des droits des femmes Nadeen Spence dit que les menaces de l’église de manifester pour protester contre l’avortement et de voter contre les politiciens favorables ne sont pas pertinentes.

«Je ne suis même pas concerné par l’église, je suis préoccupé par ce que je considère comme la paresse de nos politiciens.

Ailleurs dans la région, la République dominicaine partage avec la Jamaïque la distinction de la législation la plus restrictive au monde.

L’avortement est complètement illégal, et les femmes qui provoquent un avortement peuvent être emprisonnées jusqu’à deux ans, tandis que les prestataires de soins médicaux risquent jusqu’à 20 ans. Selene Soto, avocate principale chez Women’s Link Worldwide, une ONG qui se concentre sur les droits de l’homme, déclare la récente législation argentine: «Nous pensons qu’en général, cela a eu un impact, car ces questions sont importantes, et elles sont toujours à l’ordre du jour en raison de s’est passé en Argentine », dit-elle. Les militants en République dominicaine font pression pour, au minimum, l’inclusion de trois exceptions dans lesquelles l’interdiction de l’avortement pourrait être levée: le viol, la vie de la mère est en danger et le fœtus n’est pas viable. «Nous pensons qu’une interdiction ou une restriction totale est contraire aux normes des droits de l’homme qui ont été très bien établies par plusieurs mécanismes internationaux», déclare Soto.

