La fantaisie est devenue un cauchemar pour un survivant de la traite des êtres humains qui prospère maintenant aux États-Unis

KINGSTON, Jamaïque, 03 mars (IPS) – Marcela Loaiza n’avait que 21 ans lorsqu’un homme l’a approchée sur son lieu de travail à Pereira City, en Colombie, avec des promesses de gloire et d’argent. Le colombien bien habillé et mystérieux a déclaré qu’il pourrait lui donner une chance d’avoir une vie meilleure. Loaiza travaillait également dans un supermarché pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille de trois ans et demi.

“Il a dit qu’il voulait m’aider à devenir un danseur international, qu’il m’emmènerait dans un autre pays pour chanter”, a déclaré Loaiza à IPS News depuis sa maison de Las Vegas.

Au début, elle a refusé, mais l’économie s’est détériorée et elle a perdu son emploi au supermarché. Sa fille a également été hospitalisée pour asthme. Elle était désespérée, alors elle a accepté l’offre. L’homme a immédiatement payé les factures médicales, lui a obtenu un passeport et lui a acheté un billet d’avion.

«J’étais heureuse de cette opportunité et j’ai créé mon propre fantasme selon lequel je vais être célèbre et riche et donner de l’argent à ma famille, mais j’étais aussi triste parce que je dois quitter ma famille», a-t-elle déclaré.

Loaiza a fait le long voyage à Tokyo, au Japon, et à son arrivée, une femme colombienne agréable l’a accueillie. Mais son passeport a été pris et Loaiza a remarqué la façon dont la femme la regardait de haut en bas, l’évaluant de la tête aux pieds. Elle a été emmenée quelque part pour dormir, et le lendemain, le cauchemar a commencé.

«Elle vient de se transformer complètement en monstre.» Loaiza a été forcée de se teindre les cheveux, de porter des lentilles de contact et on lui a dit qu’elle serait une prostituée. Si elle voulait partir, elle devrait leur payer 50 000 $. «Je me suis mis à pleurer, je perdais la tête.» Loaiza a dit à la femme qu’elle appellerait la police, et la femme a répondu en menaçant la vie de sa fille. Loaiza a découvert plus tard qu’elle avait été surveillée – ils savaient tout sur sa vie – les membres de sa famille, l’endroit où ils vivaient et les routines de chacun.

Pendant les 18 mois suivants, Loaiza a travaillé comme prostituée avec 30 autres femmes. Elle ne partage pas les détails des horreurs qu’elle a vécues, disant seulement qu’il s’agissait d’exploitation sexuelle. Elle avait remboursé sa «dette» envers ce qu’elle appelle la mafia, mais avait toujours peur de partir. Enfin, l’espoir est apparu lorsqu’un client a contacté. Il lui a dit qu’elle avait besoin de s’échapper et lui a acheté une perruque, une carte à l’ambassade colombienne et lui a donné de l’argent. Loaiza s’est rendue à l’ambassade, où des fonctionnaires l’ont hébergée pendant une semaine, l’aidant à se préparer à quitter le Japon.

De retour en Colombie, Loaiza a déposé un rapport auprès de la police, mais c’était futile.

Les autorités ne pensaient pas que Loaiza ne savait pas à l’avance qu’elle deviendrait une prostituée.

Six mois plus tard, elle s’est rendue au poste de police pour vérifier son cas. «J’avais toujours peur. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient jamais eu ce cas. Ces gens sont plus puissants que quiconque », a-t-elle dit, faisant référence à la mafia qui, selon elle, est derrière ce qui lui est arrivé.

Loaiza sait maintenant qu’elle a été victime de la traite des êtres humains, mais à l’époque, elle n’avait aucune idée de ce que c’était.

En effet, il s’agit d’un concept nébuleux qui évolue rapidement pour garder une longueur d’avance sur les autorités et s’adapter à la demande. Les Nations Unies décrit il est «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, au moyen de la menace ou de l’emploi de la force ou d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou d’une position de vulnérabilité ou de l’octroi ou de la réception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre personne, à des fins d’exploitation. L’exploitation comprend au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. “

Cela comprend également le travail du sexe, le travail du sexe, la pornographie, les divertissements (danses exotiques, etc.), le travail domestique, le travail agricole / construction / minier, le travail d’usine, l’industrie de la restauration, la mendicité, ainsi que la pêche commerciale.

Ana Margarita Gonzalez, avocate principale chez Women’s Link, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des droits humains des femmes et des filles, explique qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles la traite n’a pas été éradiquée. «C’est un crime complexe», dit-elle, expliquant qu’il y a des échecs au niveau des politiques publiques. «L’un des problèmes est que les victimes de la traite des êtres humains ne sont généralement pas identifiées comme telles.» Un manque de formation parmi les fonctionnaires, ainsi qu’un manque de concentration sur la traite en tant que crime lui-même sont également problématiques.

Il est estimé par les Nations Unies qu’il y a environ 50 000 personnes qui ont été victimes de la traite, mais ce ne sont que des personnes qui ont été en contact avec les autorités, donc le nombre est probablement beaucoup plus élevé. L’Organisation internationale du travail rapports qu’à un moment donné en 2016, il y avait 40,3 millions de personnes en esclavage moderne, un terme utilisé de manière interchangeable avec la traite des êtres humains. Sur ce total, 25 millions étaient victimes de travaux forcés (dont 4,8 millions d’exploitations sexuelles) et 15 millions de mariages forcés.

Dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC), les chiffres exacts ne sont pas connus, mais cela reste un endroit idéal pour les trafiquants, selon un article universitaire du Dr Mauricia John. Les raisons incluent des frontières vastes, variées, poreuses et côtières; la prévalence du tourisme et de la migration, qui rend difficile le suivi des mouvements; et des taux élevés de criminalité et de violence combinés à des ressources limitées. Les citoyens les plus vulnérables sont les personnes vivant dans la pauvreté, les chômeurs, les membres d’un groupe autochtone, l’analphabétisme, l’abus de drogues et d’alcool, l’itinérance, des antécédents d’abus physiques ou sexuels et d’appartenance à un gang, ainsi que les personnes LGBTQIA, selon un gouvernement américain de 2016. rapport.

À Trinité-et-Tobago, Adrian Alexander dirige le Caribbean Umbrella Body for Restorative Behaviour (CURB), un groupe à but non lucratif qui lutte contre la traite des êtres humains, entre autres activités. Il dit qu’un rapport a montré qu’il y avait 16 victimes identifiées entre 2016 et 2018, mais en réalité, il y a probablement 100 victimes supplémentaires pour chaque personne identifiée. Il dit que le problème est omniprésent pour plusieurs raisons: «Les vulnérabilités existent toujours. La demande est là et l’impunité avec laquelle les trafiquants peuvent opérer est toujours là. C’est à haut profit et à faible risque et les gens s’engageront dans l’activité, l’humanité de base manque à beaucoup d’individus qui font ce travail », dit Alexander.

Le Département d’État des États-Unis classe les pays sur trois niveaux en fonction de leur conformité aux méthodes de prévention de la traite des êtres humains. Dans l’ALC, Cuba est le seul pays classé au niveau 3, ce qui signifie qu’il est le moins conforme. Au moins une douzaine d’autres pays sont classés au niveau 2 en 2020, tandis qu’une poignée reste sur une liste de surveillance. Seuls l’Argentine, le Chili, les Bahamas et la Colombie sont classés parmi les pays de niveau 1 en termes de conformité. En termes d’amélioration de la conformité, la situation s’est améliorée, mais c’est toujours un tel sujet de préoccupation que la CARICOM a priorisé son inclusion sera discutée lors d’un sommet spécial sur la sécurité.

<< Une autre question très préoccupante pour notre communauté est le sentiment croissant d'insécurité provoqué par le fléau du trafic illicite de biens et de personnes dans notre région. Ces menaces pour les forces de l'ordre et la sécurité, en particulier le trafic illicite de personnes, ont été particulièrement déconcertantes car la communauté poursuit sa lutte contre la pandémie de COVID-19 », ont déclaré le président de la CARICOM et président de la Trinité-et-Tobago, le Dr Keith Rowley, dans un rapport des médias locaux.

Dans la région ALC, le trafic implique plusieurs flux, y compris la migration illégale dans la région de personnes en transit vers d’autres zones; ceux qui recherchent une vie meilleure en Amérique du Nord et en Europe et une «migration intrarégionale» des pays pauvres vers les pays riches des Caraïbes, selon l’article du Dr John.

Le Dr Ninna Sorensen, professeur à l’Institut danois d’études internationales, étudie la migration. Ses travaux les plus récents se sont concentrés sur la République dominicaine, où la traite se manifeste le plus souvent dans le travail du sexe. Elle dit que la traite est le résultat de mesures de contrôle aux frontières plus strictes qui obligent les gens à rechercher d’autres moyens de migration non officiels. «Très peu de personnes victimes de la traite dans la région que j’ai rencontrée étaient des personnes conscientes des risques qu’elles prenaient en voyageant comme elles le faisaient si elles étaient victimes de la traite à des fins de travail du sexe», dit-elle.

D’après son expérience, les femmes sont souvent conscientes qu’elles sont victimes de la traite à des fins de travail du sexe, mais recherchent des opportunités. Ils ne font pas non plus partie d’un vaste réseau criminel, mais plutôt d’un réseau communautaire ou familial, dit le Dr Sorensen.

Les experts affirment que plusieurs mesures doivent être prises pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment une législation plus stricte, des campagnes d’éducation, la lutte contre la corruption et la réduction de la pauvreté.

Loaiza, la survivante de la traite des êtres humains, dit que si elle a créé une vie sûre et épanouissante maintenant, elle n’est pas la même personne qu’elle était avant son expérience. «C’est comme avoir un tatouage sur l’âme. Je suis marié depuis 15 ans et j’ai trois belles filles, un travail, ma propre entreprise, mais c’est toujours quelque chose là-bas en toute circonstance qui me rappelle. Une odeur, de la nourriture, quelque chose sort toujours à tout moment en toute circonstance. “

Loaiza est maintenant propriétaire d’entreprise, conférencière motivante, a écrit deux livres et possède une organisation à but non lucratif qui aide les survivants de la traite des êtres humains. Elle exhorte les gouvernements à renforcer les politiques, à mettre en œuvre des campagnes d’éducation du public et à fournir davantage de ressources aux victimes. Les familles devraient également parler ouvertement de la traite, dit-elle, en particulier avec la prévalence des médias sociaux.

