La crise climatique augmente le coût de l’électricité et apporte de grands changements au Brésil

Des panneaux solaires recouvrent le toit d’un hôtel de l’État méridional de Santa Catarina – un exemple de la production d’électricité distribuée qui s’est largement développée au Brésil au cours de la dernière décennie, grâce à une résolution de l’agence de réglementation qui encourage les consommateurs à produire leur propre électricité, dans le cadre de l’évolution du mix énergétique du pays. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

RÍO DE JANEIRO, sept. 08 (IPS) – Alors que la majeure partie du monde cherche à modifier son bouquet énergétique pour atténuer le changement climatique, le Brésil a également été contraint de le faire pour s’adapter à la crise climatique dont les effets se font sentir dans le pays en raison de la rareté des précipitations.

Il sera difficile d’éviter les pannes d’électricité, voire peut-être le rationnement de l’électricité, d’ici octobre ou novembre de cette année en raison de la baisse du niveau d’eau dans les réservoirs des régions du sud-est et du centre-ouest, qui représentent 70 % de la capacité de production hydroélectrique du pays.

“La crise n’a pas commencé cette année, elle dure depuis près d’une décennie”, a déclaré Luiz Barata, ancien directeur général de la Exploitant du réseau électrique national (ONS) et consultant actuel pour le Institut pour le climat et la société. « Le climat a modifié le régime des précipitations, qui ne redeviendra plus ce qu’il était. Les sécheresses ne sont plus périodiques et diffuses, elles sont liées à la déforestation.

L’ONS est une association d’entreprises de production, de transmission et de distribution, avec les consommateurs et le gouvernement, qui coordonne et supervise l’ensemble de la structure qui assure l’électricité dans ce pays d’Amérique du Sud de 214 millions d’habitants.

Au Brésil, l’énergie hydroélectrique représente désormais 62 pour cent de la capacité de production totale, actuellement 174 883 MW, selon le Agence nationale de l’énergie électrique (ANEEL), l’organisme de réglementation du secteur.

De ce fait, le devenir des précipitations a un fort impact sur la vie nationale, en raison des effets environnementaux, climatiques et énergétiques.

Les régions les plus durement touchées aujourd’hui ont subi de graves sécheresses en 1999-2002 et 2013-2015, et le phénomène pourrait se répéter en 2021, a déclaré Barata, un ingénieur qui a travaillé dans trois entreprises publiques du secteur et qui, depuis 1998, a occupé divers postes de direction. postes, dont celui de directeur général de l’ONS de 2016 à 2020.

Le sud-est et le centre-ouest du Brésil sont les principaux destinataires de l’humidité apportée par les vents – les soi-disant “rivières volantes” qui prennent leur origine dans la forêt amazonienne, selon les climatologues. La sécheresse actuelle serait une conséquence de la déforestation, qui touche déjà près de 20 pour cent de la jungle amazonienne.

Mais les pénuries d’eau affectent presque tout le pays. Le nord-est, qui est en grande partie semi-aride, a connu sa plus longue sécheresse depuis 2012, six ans en tout et même plus dans certaines régions.

Vue de la centrale hydroélectrique d’Itaipú partagée par le Brésil et le Paraguay sur le fleuve Paraná, qui fait partie de la frontière entre les deux pays. Dans les années de précipitations abondantes, c’est la plus grande centrale électrique au monde. Avec une capacité installée de 14 000 MW, elle est beaucoup plus petite que les Trois Gorges chinoises, avec une capacité de 22 400 MW. Mais cette année, la génération du barrage d’Itaipu chutera fortement à cause de la sécheresse. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Le Brésil a perdu 15,7 pour cent de son territoire couvert d’eau, l’équivalent de 3,1 millions d’hectares, entre 1991 et 2020, selon une étude d’imagerie satellitaire du projet brésilien de cartographie annuelle de l’utilisation des terres et de la couverture des terres connue sous le nom de Mapbiomes, un réseau d’organisations non gouvernementales, d’universités et d’entreprises technologiques.

Le ministre des mines et de l’énergie, l’amiral à la retraite Bento Albuquerque, a reconnu que le réchauffement climatique était un facteur de gravité de la crise de l’eau qui menace l’alimentation électrique. Mais le ministre fait partie d’un gouvernement qui nie le changement climatique, ainsi que la nécessité de préserver les forêts et l’environnement en général.

Le Brésil connaît “la pire sécheresse de son histoire”, a-t-il déclaré dans un message à la nation le 31 août pour annoncer des incitations à réduire la consommation pendant la période de pointe de la demande – entre 17h00 et 21h00 – au moyen de remises sur la facture d’électricité.

Mais la véritable incitation aux économies est une augmentation progressive de la facture d’électricité par le gouvernement depuis mai, lorsque la saison sèche a commencé avec des réservoirs à des niveaux critiques, similaires à ceux de 2001, lorsque le Brésil a dû recourir à un rationnement lourd pour éviter un effondrement énergétique.

À cette époque, l’hydroélectricité était prédominante, représentant plus de 85 % de l’électricité consommée dans le pays.

Angra 1 et 2, les deux centrales nucléaires actuellement en exploitation au Brésil, dans une localité côtière à 150 km au sud de Rio de Janeiro, ont respectivement une capacité de 640 et 1 350 MW. Angra 3, en construction par intermittence depuis les années 1980 à côté des deux premiers, aura la même capacité qu’Angra 2. CREDIT : Mario Osava/IPS

Il y avait très peu de centrales thermiques. Depuis, diverses administrations ont fomenté la construction de centrales thermiques, renforçant la sécurité énergétique au détriment de l’environnement en augmentant l’utilisation des combustibles fossiles, et des consommateurs, en augmentant le coût de l’électricité.

L’augmentation est due à l’utilisation accrue des centrales thermiques et également à l’importation d’électricité d’Argentine et d’Uruguay, a déclaré le ministre. Le coût est parfois dix fois supérieur à celui de sources moins chères, telles que l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire.

Pour réduire la consommation, et ainsi éviter les pannes d’électricité et l’utilisation de centrales électriques plus chères, le régulateur ANEEL a imposé un supplément pour chaque 100 kilowattheures de consommation, qui est progressivement passé à 14,20 réaux (2,75 dollars) au 1er septembre. de 4,17 reals (0,77 cent de dollar) en mai.

Le mix électrique du Brésil s’est récemment diversifié avec l’expansion de nouvelles sources renouvelables. L’énergie éolienne représente désormais 10 % de la capacité totale installée et l’énergie solaire 1,87 %, tandis que l’énergie thermique, principalement issue de dérivés du pétrole, est passée à 25 %.

Il y aura probablement suffisamment d’approvisionnement pour faire face à la sécheresse et à la pénurie d’eau actuelles, grâce à cette augmentation de la production diversifiée, aux mesures de maîtrise de la consommation et à une économie qui ne décolle pas comme prévu après qu’une grande partie de la population a reçu des anti-COVID. vaccins.

Les autorités excluent la possibilité d’un rationnement car l’extension totale des lignes de transport a doublé depuis 2001, ce qui permet de livrer l’électricité là où elle est nécessaire, et des négociations sont en cours avec les gros consommateurs, principalement industriels, pour réduire la consommation aux heures de pointe.

L’hydroélectricité n’est plus la source d’énergie prédominante au Brésil, car des sources telles que l’éolien et le solaire gagnent du terrain. De certains mégaprojets, il ne reste que de vieilles enseignes, comme celle-ci à Cachuela Esperanza, une ville bolivienne où les anciens présidents Evo Morales de Bolivie et Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil ont annoncé la construction d’une grande centrale hydroélectrique binationale sur la rivière Beni. , qui ne s’est jamais matérialisé. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Mais le mal, à la fois social et économique, est déjà fait. “Une énergie chère aggrave la pauvreté, frappe durement les entreprises et augmente l’insolvabilité, l’inflation et le chômage”, a déclaré Barata à IPS par téléphone depuis Rio de Janeiro.

De plus, ce processus n’est pas neutre. L’énergie coûteuse est un fardeau pour les entreprises de distribution qui sont déjà confrontées aux effets négatifs de la pandémie et de l’évolution du secteur de l’électricité.

“Ils demanderont probablement des corrections tarifaires l’année prochaine, mais comme ce sera une année électorale, le gouvernement rejettera la mesure anti-populaire”, a déclaré Roberto Kishinami, coordinateur de l’énergie à l’Institut non gouvernemental pour le climat et la société.

L’administration du président d’extrême droite Jair Bolsonaro n’est pas non plus intéressée par le rationnement. “Le rationnement de l’énergie implique la planification de mesures rationnelles, quelque chose d’étranger à ce gouvernement, qui s’est montré peu soucieux d’éviter les près de 600 000 décès dus au COVID-19”, a-t-il déclaré à IPS lors d’un entretien téléphonique, également depuis Rio de Janeiro.

Compte tenu de la complexité du système électrique brésilien et de la gestion des crises, des pannes de courant sont susceptibles de se produire dans des zones limitées, pour lesquelles le blâme peut être attribué à des acteurs spécifiques, a déclaré Kishinami.

Selon Barata : « C’est plus grave que le rationnement, car les pannes d’électricité créent le chaos dans l’économie et dans la vie de chacun.

Pour éviter ce risque et d’autres dommages, l’expert estime qu’il est nécessaire de “réduire obligatoirement les consommations résidentielles et commerciales” et ainsi dépressuriser le système.

La solution à moyen et long terme serait « d’aider les réservoirs d’eau à récupérer grâce à l’expansion des nouvelles sources renouvelables et de l’hydrogène », c’est-à-dire l’éolien, le solaire et d’autres sources d’énergie répondant à une grande partie de la demande, donc que l’eau peut être économisée, à d’autres fins également, telles que la consommation humaine, l’agriculture et le transport fluvial, a-t-il déclaré.

Barata prédit que l’éolien et le solaire mèneront la production d’électricité au Brésil au cours de la prochaine décennie. L’hydroélectricité deviendra simplement complémentaire, assurant la sécurité d’approvisionnement, rôle actuellement joué par les énergies fossiles.

« Le monde évolue vers les énergies renouvelables ; les centrales thermiques ne résolvent rien », a-t-il déclaré.