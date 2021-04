La Chine est-elle vraiment sur le point d’envahir Taiwan?

Taipei, Taiwan – Pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, les États-Unis et le Japon devraient faire cette semaine une déclaration commune sur la sécurité du détroit de Taiwan à la suite d’une rencontre entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Bien que largement symbolique, cette déclaration indiquerait une inquiétude croissante quant à la sécurité de l’île démocratiquement dirigée au milieu des terribles avertissements publics de hauts responsables militaires américains sur la menace d’une invasion par Pékin, qui revendique l’île comme la sienne.

L’amiral John Aquilino a récemment déclaré à un comité des services armés du Sénat que la prise de Taiwan est une priorité «numéro un» pour le Parti communiste chinois, tandis que le commandant américain pour l’Asie-Pacifique, Philip Davidson, a déclaré publiquement que la Chine pourrait envahir dans les six prochaines années.

De telles craintes peuvent sembler justifiées par le ton menaçant des médias d’État chinois et augmentation du nombre de missions effectuées par les avions PLA dans la zone d’identification de défense aérienne de Taiwan (ADIZ).

Mais sur le terrain à Taiwan, les gens ne se présentent ni pour l’un des 117 000 abris anti-bombes en activité de l’île ni s’enrôler en masse.

Ayant vécu sous la menace d’une action militaire chinoise au cours des 70 dernières années, les 23 millions d’habitants de l’île en sont venus à comprendre ce qu’ils considèrent comme l’étrange paradoxe de l’existence de Taiwan: même si l’armée chinoise peut croître, l’invasion ne se rapproche pas nécessairement.

Certains experts estiment qu’une grande partie de l’évaluation de la menace par l’armée américaine pourrait en fait refléter davantage un changement de perception des États-Unis sur la Chine au milieu de la détérioration des relations entre les deux géants économiques du monde.

Taïwan a modernisé son armée, notamment en développant de nouveaux sous-marins et navires de guerre [Ritchie B Tongo/EPA]

«Les espoirs (du Parti communiste chinois) pour l’unification avec Taiwan sont clairs depuis des décennies, et (le président) Xi Jinping a clairement indiqué au cours de son mandat que le recours à la force était sur la table», a déclaré Eric Lee, associé de recherche au projet. 2049 Institute à Arlington, Virginie.

«Ce défi n’est pas nouveau. Il reflète plutôt une perception actualisée de la menace du PCC et de l’APL dans le contexte de la concurrence stratégique des États-Unis avec la Chine. »

Bonnie Glaser, directrice du China Power Project au Center for Strategic and International Studies (CSIS), partage cet avis.

Les évaluations, dit-elle, ne sont pas basées sur des renseignements mais sur une analyse de l’équilibre militaire entre les États-Unis et la Chine.

“ Plus difficile que le jour J ”

La Chine a intensifié ses activités autour de Taïwan depuis que Tsai Ing-wen a été élu pour la première fois à la présidence en 2016.

Alors que la politique de Tsai à la maison est considérée comme le maintien du statu quo dans les relations complexes de Taiwan avec la Chine, à l’étranger, elle est associée à une poussée pour une identité taïwanaise unique, distincte de ses liens historiques avec la Chine.

Sa politique et les relations étroites de son administration avec les États-Unis ont provoqué la colère de Pékin, qui revendique Taiwan comme le sien alors qu’elle n’a jamais dirigé l’île.

Dans le cadre de la poussée de Taiwan pour plus d’espace politique, Tsai a cherché à renforcer les défenses de Taiwan en augmentant le budget de la défense, réformer les réserves, améliorant son image à partir d’associations historiques avec l’ère de la loi martiale et achetant des milliards de dollars d’armes aux États-Unis depuis son entrée en fonction.

Le président Tsai a été élu pour la première fois en 2016 et a fait face à une Chine de plus en plus affirmée, qui revendique Taiwan comme la sienne [File: Ritchie B Tongo/EPA]

Son administration a également vu une poussée pour relancer la fabrication d’armes domestique de Taiwan, y compris sous-marins fabriqués localement, des véhicules blindés et des avions militaires, selon le ministère de la Défense.

“Le PCC n’a pas renoncé à l’utilisation de la force pour envahir Taiwan, et l’armée chinoise a continué à renforcer sa préparation au combat et sa disponibilité à augmenter l’utilisation de la force par le PCC”, a déclaré le ministère dans un communiqué à Al Jazeera.

«Il y a toujours un risque de s’emparer de Taiwan. Qu’il s’agisse d’une attaque soudaine… ou d’une invasion à grande échelle, cela aura un impact sérieux sur la survie et le développement du pays. Par conséquent, soutenir les opérations de défense de divers travaux de construction et de préparation militaires est la tâche principale de l’armée nationale.

À la fin du mois de mars, le ministère de la Défense a déclaré que les incursions dans l’ADIZ de Taiwan étaient devenues si fréquentes qu’elles ne se précipiteraient plus pour rencontrer l’avion à chaque fois et les suivraient à la place avec des missiles. Le ministère a déclaré que la décision avait été prise sur l’évaluation selon laquelle les vols consommaient des ressources et augmentaient le risque d’erreur de calcul ou d’accident.

Et alors que certains, en particulier aux États-Unis, ont commencé à spéculer qu’une invasion amphibie par l’APL est quelque part à l’horizon, la plupart des experts adoptent une approche plus mesurée, soulignant qu’une invasion de Taiwan comporte des risques importants pour la Chine.

Premièrement, ses forces devraient traverser les 180 km (100 milles) du détroit de Taiwan avec plus de 100000 soldats et fournitures, selon Michael Tsai, qui a été vice-ministre de la Défense de Taiwan puis ministre de la Défense entre 2004 et 2008.

En route, ils feraient face à des bombardements aériens et navals et, s’ils réussissaient à atterrir, à une forte résistance locale.

«Si Taïwan était attaqué par l’APL, plus des deux tiers des jeunes prendraient des mesures positives pour résister à l’action chinoise», a déclaré l’ancien ministre de la Défense. «Taiwan est un pays libre et démocratique. Nous aimons vivre dans une coexistence pacifique avec la Chine, mais si nous avons été attaqués, nous devons réagir pour certaines défenses. Bien sûr, va beaucoup souffrir. Beaucoup de jeunes perdront la vie, mais aussi l’APL. »

Des soldats taïwanais en action lors de l’exercice militaire du Nouvel An lunaire de l’armée nationale pour l’amélioration de la préparation à l’intérieur d’une base militaire à Hsinchu en janvier [Ritchie B Tongo/EPA]

Il y aurait également d’autres problèmes à résoudre, notamment des terrains difficiles, des conditions météorologiques imprévisibles et même des typhons.

Pour l’expert et historien taïwanais Bill Sharp, ancien chercheur invité à l’Université nationale de Taiwan, une telle manœuvre serait «plus difficile qu’un débarquement du jour J» en raison de la géographie de Taiwan, des eaux agitées et des conditions météorologiques peu fiables. Son littoral offre également peu de plages appropriées, a-t-il dit, pour le débarquement de «véhicules blindés de transport de troupes, de chars, d’artillerie ou d’un grand nombre de troupes d’invasion».

Une attaque de missile, quant à elle, entraînerait une perte considérable de vies humaines et la destruction d’infrastructures et alimenterait l’opposition à toute force d’invasion.

«La Chine préférerait diriger Taiwan tel qu’il est physiquement», a-t-il déclaré. «Avec leur société violemment attaquée, la volonté des Taiwanais de se battre sera piquée.»

Inconnus inconnus

Une invasion pourrait également attirer les alliés les plus proches de Taiwan, comme le États Unis et le Japon, posant trop d’inconnues pour le leadership chinois.

Bien que les États-Unis ne soient pas garantis de venir à la défense de l’île, ils ont promis d’aider l’île à maintenir «des capacités d’autodéfense suffisantes» dans le cadre du Taiwan Relations Act de 1979.

Glaser du SCRS dit qu’elle ne pense pas que la Chine soit encore prête à prendre des mesures aussi drastiques.

«Tous les dirigeants chinois ont déclaré que la réunification était inévitable», a-t-elle déclaré. «Les déclarations de Xi Jinping sur Taiwan ne sont pas très différentes de celles de ses prédécesseurs», a-t-elle dit, ajoutant que le dernier plan quinquennal de la Chine appelait au «développement pacifique des relations inter-détroit» avec Taiwan.

Certains experts estiment qu’une grande partie de l’évaluation de la menace par l’armée américaine peut en fait refléter un changement intérieur aux États-Unis dans la perception de la Chine. Alors que les relations de la Chine avec les États-Unis se sont détériorées, la perception de la menace de l’APL a également augmenté, a déclaré Lee du Projet 2049.

Des mécaniciens réparent des chasseurs de défense autochtones F-CK-1 Ching-kuo dans une base aérienne de Tainan en janvier. L’île a cessé de brouiller pour chaque incursion chinoise, au lieu de suivre l’avion avec des missiles [File: Ann Wang/Reuters]

D’autres avertissent également que la préoccupation des États-Unis est moins pour l’avenir du peuple taïwanais que le reflet de l’inquiétude concernant sa stratégie de chaîne insulaire, une stratégie défensive intégrant Taiwan, le Japon, les Philippines et d’autres îles pour contenir l’expansion de la Chine dans le Pacifique et à proximité de le continent américain.

«Les États-Unis savent que si la Chine prenait la position dominante dans la région Asie-Pacifique, cela aurait un effet néfaste sur les intérêts nationaux des États-Unis, de sorte que les États-Unis essaieront de défendre la« première chaîne d’îles ». Taiwan occupe une position stratégique dans le cadre de la première chaîne d’îles. Si Taiwan perdait face à la Chine, elle pourrait devenir une base navale de l’APL qui menacerait non seulement le Japon mais aussi les intérêts de sécurité nationale des États-Unis », a déclaré l’ancien ministre de la Défense Tsai.

Cependant, les experts affirment que les îles périphériques de Taiwan pourraient encore être ciblées.

«S’emparer des îles périphériques de Taiwan a toujours été à l’ordre du jour de la pratique de l’APL. Si vous regardez la géographie, les îles périphériques de Taiwan sont dispersées, la capacité de se soutenir mutuellement est limitée », a déclaré James Huang, lieutenant-colonel taïwanais à la retraite devenu chroniqueur militaire.

La Chine pourrait facilement bloquer le port de Taiwan à Kaohsiung en prenant son île Pratas de 240 hectares (593 acres) au large de Hong Kong ou renforcer sa position dans la mer de Chine méridionale en envahissant l’île de Taiping – également connue sous le nom d’Ita Abu – dans le Spratly Archipel.

Huang a déclaré que d’autres cibles relativement faciles incluraient des îles proches de la côte chinoise, notamment l’île de Liang et l’île de Gaodeng, qui ont peu de personnel militaire et sont difficiles à réapprovisionner par l’île principale de Taiwan.

Guerre psychologique

Même si Taïwan pourrait ne pas faire face à son scénario apocalyptique dans un avenir proche, il doit encore faire face à une série d’autres défis.

“Taïwan n’est plus la cible principale de la Chine, mais les États-Unis le sont”, a déclaré Huang. «Pour ce qui est de la plus grande menace pour Taiwan de la part de la Chine, ce n’est certainement pas l’invasion militaire traditionnelle.»

Il pense que l’objectif de Pékin est de paralyser Taiwan grâce à l’économie et au commerce.

Confronté à une économie faible et à un voisin fort à côté, en période de non-COVID, Taiwan fait face à une fuite des cerveaux importante vers la Chine avec des centaines de milliers de personnes optant pour des opportunités plus compétitives là-bas.

«En augmentant la dépendance économique de Taiwan vis-à-vis de la Chine, c’est comme le syndrome de la grenouille bouillante, les Taiwanais baisseront leur garde», a-t-il déclaré.

Outre les incursions régulières dans l’espace aérien, Taiwan a également fait l’objet de guerre psychologique des opérations d’influence chinoises dans le monde des affaires et politique, et la pression continue pour faire sortir Taiwan de tout espace international, des Nations Unies à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’ancien sénateur américain Chris Dodd, l’ancien secrétaire d’État adjoint américain Jim Steinberg et l’ancien secrétaire d’État adjoint américain Richard Armitage marchent avec le ministre des Affaires étrangères de Taiwan Joseph Wu et le directeur de l’American Institute in Taiwan Brent Christensen à leur arrivée à Taipei mercredi [Central News Agency/Pool via Reuters]

Bien que moins accrocheur qu’une flottille de porte-avions PLA, il pourrait tout de même avoir un impact puissant, prévient Tsai.

«Pour moi et pour de nombreux stratèges, nous sentons que la Chine sait qu’une action militaire réelle serait également le pire scénario pour eux», a-t-il déclaré. «Par conséquent, ils prennent des mesures de pouvoir plus douces, y compris la cyberguerre, la guerre psychologique, la guerre médiatique en pénétrant à Taiwan et en faisant de la désinformation dans les journaux pour essayer d’influencer et d’induire la population en erreur et aussi de la diviser.

Glaser dit que plutôt que de se focaliser sur le potentiel d’une invasion chinoise, les États-Unis feraient mieux de soutenir Taiwan contre bon nombre de ces autres menaces.

«La réponse politique correcte des États-Unis n’est pas seulement de renforcer la dissuasion militaire – nous devons rendre crédible notre capacité à intervenir et imposer des coûts élevés à une force d’invasion de l’APL – mais nous devons également renforcer les relations économiques entre les États-Unis et Taiwan, aider Taiwan à diversifier ses des liens commerciaux et unir une coalition de pays qui promouvront la participation de Taiwan à la communauté internationale et se prononceront en faveur de sa démocratie », a-t-elle déclaré.

Il y a déjà des signes qui pourraient se produire.

Mercredi, alors que la Chine menait ce qu’elle a qualifié d ‘«exercices de combat» près de Taïwan, Biden envoyé une délégation d’anciens hauts fonctionnaires de confiance à Taiwan. Ils rencontreront le président Tsai jeudi.

Une déclaration avec le Japon constituera une autre partie de ce processus.