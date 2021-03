Journée internationale de la femme, 2021 Leadership féministe aux Nations Unies – Égalité des sexes à l’intérieur et à l’extérieur

Crédit: Equality Now, Tara Carey

NEW YORK, 02 mars (IPS) – L’article d’opinion suivant fait partie d’une série pour marquer la prochaine Journée internationale de la femme, le 8 mars. Antonia Kirkland est responsable mondial de l’égalité juridique et de l’accès à la justice chez Equality Now * .Lorsque les Nations Unies ont été fondées en 1945, le principe de l’égalité pour tous – indépendamment du sexe, de la race, de la langue ou de la religion – était inscrit dans la Charte de l’organisation. .

Plus de soixante-quinze ans se sont écoulés et, au cours des décennies qui ont suivi, l’ONU a joué un rôle de premier plan dans la promotion de l’égalité des sexes dans le monde. Mais il y a une manière significative par laquelle l’ONU, par le biais de l’Assemblée générale des États membres et du Conseil de sécurité, n’a pas été à la hauteur de son ambition déclarée, et c’est dans le choix de son propre chef.

À ce jour, il y a eu neuf secrétaires généraux des Nations Unies. Aucun d’entre eux n’a été une femme.

je travaille à L’égalité maintenant, une organisation mondiale de défense des droits des femmes qui est à l’avant-garde de la campagne pour une femme Secrétaire générale depuis 1996. Il y a vingt-cinq ans, de nombreuses femmes dûment qualifiées auraient pu remplir ce rôle de manière louable, mais aucune n’a été sélectionnée.

Et jusqu’aux dernières élections, pratiquement aucune femme n’était même nommée.

Ces dernières années, le sentiment que la nomination d’une dirigeante est en retard s’est gonflé et est devenu courant. Dans la campagne de 2016 pour choisir le chef actuel, sept des treize derniers candidats étaient des femmes – sans précédent dans l’histoire de l’ONU.

Grâce au plaidoyer réussi de la coalition de la société civile 1 pour 7 milliards et d’autres, un nouveau processus de sélection plus transparent a été introduit, comprenant des conversations télévisées en direct avec les candidats.

Parallèlement, il y avait la «Campagne pour l’élection d’une femme secrétaire générale» (campagne WomanSG) ainsi qu’une initiative du Groupe d’amis dirigée par la Colombie, qui a également défendu la nomination d’une femme.

Même s’il était parfaitement clair à quel point les candidates étaient éminemment qualifiées, et malgré leurs CV impressionnants et leur ampleur et leur expérience, c’est encore une fois un homme qui a été choisi pour le poste le plus élevé.

Lorsque António Guterres a été choisi comme nouveau secrétaire général, les féministes à l’intérieur et à l’extérieur de l’ONU ont développé une série de points d’action pour lui afin de faire progresser l’égalité des sexes au sein de l’organisation.

Cela comprenait la nécessité d’accroître la parité entre les sexes dans les institutions des Nations Unies; fournir un financement adéquat pour parvenir à l’égalité des sexes au sein des Nations Unies; et renforcer ONU Femmes. L’importance de travailler avec les organisations de défense des droits des femmes et de tenir les États membres responsables de leurs engagements en faveur de l’égalité des sexes a également été soulignée. Tout cela englobait l’appel à donner l’exemple.

Progrès et lacunes sous la direction de Guterres

Pendant le mandat de Guterres, le Centre international de recherche sur les femmes (ICRW) a évalué sa performance en leadership féministe. Leur quatrième et dernier rapport lui donne un «B» et salue les grands progrès accomplis pour atteindre la parité entre les sexes au sein de la haute direction de l’ONU sous son mandat.

Cependant, une préoccupation négligée soulignée dans le rapport de l’ICRW comme nécessitant un traitement urgent est harcèlement et abus sexuels dans l’environnement de travail des Nations Unies.

Les problèmes du manque d’indépendance et du manque de responsabilité – reconnus même par le système de justice interne de l’ONU lui-même – ne peuvent rester négligés si la “politique de tolérance zéro” du Secrétaire général en matière de harcèlement sexuel doit être réalisée. Les États membres devraient soutenir ce travail dans le cadre de leur engagement à mettre fin à la violence à l’égard des femmes.

Ces engagements doivent s’étendre au cyberespace. Les abus sexuels, l’exploitation et le harcèlement sexuels en ligne ont connu une croissance exponentielle depuis le début de la pandémie et il n’y a aucune raison de penser que le lieu de travail virtuel de l’ONU est immunisé.

L’état de droit doit être appliqué dans la sphère numérique, avec des mesures de protection et de prévention adoptées et appliquées pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris l’exploitation et les abus sexuels en ligne.

Les agences des Nations Unies, les gouvernements, les grandes technologies et la société civile devraient travailler ensemble pour développer et adopter des normes internationales qui fourniront un cadre directeur pour la coopération internationale. La promulgation de lois au niveau national traitant de la nature sexospécifique et multi-juridictionnelle de la cybercriminalité sexiste est incorporée.

La réforme positive du droit au niveau national doit être encouragée et investie par et à travers l’ONU. Les États membres qui ne respectent pas leurs obligations devraient être tenus de rendre des comptes.

Les gouvernements doivent protéger les droits des femmes et des filles dans tous les espaces et relations, publics ou privés, pour s’attaquer à leur statut inégal. Cela comprend la modification ou l’abrogation des lois sur la famille discriminatoires fondées sur le sexe qui sous-tendent le désavantage économique, l’exploitation et la violence, empêchant les femmes et les filles de participer pleinement à la société et d’atteindre leur plein potentiel.

La Campagne mondiale pour l’égalité en droit de la famille, lancé par Equality Now et ses partenaires en mars 2020, vise spécifiquement la réforme des lois sur la famille discriminatoires fondées sur le sexe, l’un des plus grands obstacles à la réalisation de l’égalité des sexes.

L’ONU doit encourager activement les États membres à abroger ou à modifier toutes les lois discriminatoires, à mettre en œuvre des cadres juridiques et politiques progressistes, et à adopter et appliquer des dispositions constitutionnelles qui garantissent l’égalité sans exception.

Une démonstration positive de cela peut être trouvée dans la féministe suédoise plan d’action de politique étrangère pour 2021.

Faire progresser le leadership des femmes

Au cours de la dernière décennie, des progrès impressionnants ont été réalisés dans la progression du leadership des femmes. Un nombre croissant de femmes sont élues à des postes politiques, et diverses femmes chefs d’État sont félicitées pour leur gestion efficace de la pandémie.

Récemment, de hauts plafonds de verre ont été brisés avec l’élection du vice-président Kamala Harris aux États-Unis et la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala au poste de directeur général de l’Organisation mondiale du commerce.

Il est temps que l’ONU emboîte le pas en nommant une femme à son poste le plus élevé. Se concentrer maintenant sur la sélection du prochain Secrétaire général des Nations Unies est opportun compte tenu du thème prioritaire de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme 2021 (CSW65) est: “La participation pleine et effective des femmes et la prise de décision dans la vie publique, ainsi que l’élimination de la violence, pour atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles.”

En outre, le Forum Génération Égalité lancera un Coalition d’action sur les mouvements féministes et le leadership.

Les États membres devraient faire tout leur possible pour respecter les engagements pris il y a plus d’un quart de siècle dans le Programme d’action de Pékin – nommer des femmes à des postes de direction qui promouvront l’égalité des sexes, y compris au sein même de l’ONU.

La représentation compte également au niveau mondial. Aujourd’hui plus que jamais, le monde gagnerait à avoir une femme féministe comme secrétaire générale de l’ONU, gouvernant à la tête de l’organe international le plus important que nous ayons.

Dans de nombreux pays, le COVID-19 a affaibli les systèmes de protection sociale et poussé de nombreuses femmes et filles dans l’extrême pauvreté, creusant davantage l’écart de pauvreté préexistant entre les sexes. En ce qui concerne les informations faisant état de l’augmentation du mariage des enfants, le décrochage scolaire des filles et la violence domestique ne sont que quelques exemples de la manière dont les femmes et les filles subissent les effets néfastes de la pandémie.

L’ONU doit continuer à défendre l’égalité des sexes en tant que partie intégrante des plans de relance du COVID-19 et défier les forces régressives qui s’attaquent aux droits des femmes. Cela exige des États membres de renforcer davantage les efforts internationaux pour autonomiser les femmes sur les plans économique et social, en orientant le soutien financier pour stimuler les mouvements de défense des droits des femmes et en veillant à ce que les féministes, de la base aux plus hauts niveaux de gouvernance, participent à parts égales à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques.

Il semble que le Président de l’Assemblée générale commence la processus de sélection du prochain secrétaire général dans la bonne direction. Il appartient désormais à chaque État membre de l’ONU de désigner des candidates fortes, comme elles ont été encouragées à le faire la dernière fois et qui a été inscrite dans un Résolution 2015.

La transparence continue et la contribution de la société civile contribuant à réduire les opportunités de négociation de réseaux de vieux garçons, une femme Secrétaire générale a beaucoup plus de chances d’être sélectionnée.

Bien que Guterres ait déclaré qu’il était disponible pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans, il doit participer pleinement au processus de sélection à venir comme si sa reconduction n’était pas acquise (comme cela a été le cas lors des réélections précédentes). .

De plus, en tant que «fière féministe» autoproclamée, il devrait faire tout ce qu’il peut pour ouvrir la voie à la nomination et à la sélection des femmes par les États membres lorsqu’il passera les rênes. À une femme féministe. Pour les demandes des médias et les demandes d’interview, veuillez contacter Tara Carey, directrice principale des médias, au [email protected]; +44 (0) 7971556340 (WhatsApp)

* Equality Now est une organisation internationale de défense des droits humains qui œuvre pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles à travers le monde en combinant l’activisme de base avec un plaidoyer juridique international, régional et national. Son réseau international d’avocats, d’activistes et de sympathisants parvient à des changements juridiques et systémiques en tenant les gouvernements responsables de la promulgation et de l’application des lois et politiques qui mettent fin aux inégalités juridiques, au trafic et à l’exploitation sexuels, à la violence sexuelle et aux pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants. .

Pour plus de détails sur ses campagnes en cours, veuillez visiter www.equalitynow.org et sur Facebook @equalitynoworg et Twitter @equalitynow.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News UN Bureau sur Instagram