Journalists who “speak the truth to power” awarded the Nobel Peace Prize

From the Philippines, Maria Ressa, managing director and co-founder of an online media Rapper, and Russian Dmitry Muratov, co-founder and editor-in-chief of Novaya Gazeta journal, were named the 2021 laureates by Berit Reiss-Andersen, chairman of the Norwegian Nobel committee.

“No society can be free and fair without journalists who are able to investigate wrongdoing, inform citizens, hold leaders to account and speak the truth to power, ”said the UN chief in his a message congratulating this year’s winners.

Our best ally

Still anti-media rhetoric and attacks on media workers continue to increase, observed the senior UN official.

“We are seeing an increase in violence and harassment against journalists, in person and online,” he said. “Women journalists are often subjected to particular abuses”.

At the same time, technology has transformed the way information is received and shared – and regularly used to mislead public opinion or fuel violence and hatred.

Stressing that “lies trump facts” too often in the midst of COVID-19[feminine pandémie, M. Guterres a souligné que « cela ne peut pas devenir la nouvelle normalité ».

« Le journalisme libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre la désinformation et la désinformation », a souligné le chef de l’ONU.

« Alors que nous félicitons les lauréats, réaffirmons le droit à la liberté de la presse, reconnaître le rôle fondamental des journalistes et renforcer les efforts à tous les niveaux pour soutenir des médias libres, indépendants et diversifiés ».

Victoires âprement disputées

Pendant plus de trois décennies, Mme Ressa a promu la liberté de la presse, qui parfois, fait d’elle une cible d’attaques et abus.

Après avoir publié des articles critiquant le président philippin Rodrigo Duterte et sa guerre contre la drogue, l’homme de 58 ans a fait face à plusieurs accusations criminelles et enquêtes.

Selon l’organisation culturelle des Nations Unies, UNESCO, Mme Ressa a été arrêtée pour « des délits présumés liés à l’exercice de sa profession » et soumise à une campagne soutenue d’abus, de menaces et de harcèlement en ligne sexiste, ce qui lui a valu à un moment donné de recevoir en moyenne plus de 90 messages haineux par heure sur Facebook.

L’ancien journaliste d’investigation en chef pour l’Asie à CNN et chef de ABS-CBN Nouvelles et actualités, Mme Ressa faisait également partie d’un groupe de journalistes nommés en 2018 comme Le magazine Timela personne de l’année.

Hommage aux collègues décédés

Le journal de Dmitry Muratov est l’un des rares en Russie à être très critique à l’égard de l’élite dirigeante, en particulier du président Vladimir Poutine.

Il aurait fait l’objet de menaces et de harcèlement, notamment en raison de sa couverture des violations des droits humains en Tchétchénie.

Le prix est venu un jour après le 15e anniversaire du meurtre d’Anna Politkovskaya, l’un des six assassinés Novaya Gazeta journalistes.

Selon les médias, le lauréat de 59 ans a affirmé : « Nous continuerons à représenter le journalisme russe, qui est maintenant réprimé ».

Il a ensuite été cité comme dédiant le prix à “ceux qui sont morts en défendant le droit des personnes à la liberté d’expression” et a ensuite nommé Igor Domnikov, Yuri Shchekochikhin, Anna Stepanovna Politkovskaya, Nastya Baburova, Natasha Estemirov et Stas Markelov – chacun d’eux assassinés alors qu’ils vaquaient à leur travail – en disant : « Ceci est pour eux ».

Choisir un gagnant

Le prix prestigieux est accompagné d’une médaille d’or et de plus de 1,4 million de dollars en prix, provenant d’un legs laissé par l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.

Les nominés de cette année comprenaient la militante écologiste Greta Thunberg, la militante biélorusse des droits de l’homme et politicienne biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya et la figure de l’opposition russe emprisonnée, Alexei Navalny.

L’Organisation mondiale de la santé (QUI), initiative de distribution équitable de vaccins dirigée par l’ONU COVAX et Black Lives Matter figuraient parmi les organisations nominées.