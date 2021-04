Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux rendent hommage au prince Phillip après sa mort

Le président Joe Biden fait partie des dirigeants mondiaux qui ont rendu hommage au prince britannique Philip, mari de la reine Elizabeth II, à la suite de la nouvelles de la mort de Philip vendredi matin. Dans un communiqué, les Bidens ont présenté leurs «plus sincères condoléances» à la famille royale et ont ensuite salué l’incroyable vie du duc d’Édimbourg, qui a duré quelques mois à peine un siècle. «Au cours de ses 99 ans de vie, il a vu notre monde changer radicalement et à plusieurs reprises», ont déclaré Joe et Jill Biden. «De son service pendant la Seconde Guerre mondiale, à ses 73 ans aux côtés de la reine, et toute sa vie aux yeux du public – le prince Philip s’est volontiers consacré au peuple du Royaume-Uni, du Commonwealth et à sa famille.

L’héritage du prince Philip vivra non seulement à travers sa famille, mais dans toutes les activités caritatives qu’il a façonnées. Jill et moi gardons dans nos cœurs les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et le peuple du Royaume-Uni de la reine et du prince Philip pendant cette période.

Les anciens présidents américains Barack Obama et Donald Trump ont également rendu hommage au prince Philip. Dans sa déclaration, Trump a salué le prince pour «son exemple exceptionnel de service, de constance et de patriotisme», reconnaissant sa carrière militaire au sein de la Royal Navy. «Au cours des dernières années, Melania et moi avons été honorées d’avoir l’opportunité de visiter le Royaume-Uni. Nous avons vu de première main comment la monarchie incarne et perpétue les vertus du peuple britannique – et personne ne l’a fait plus que le prince Philip », a déclaré Trump. Les Obama ont choisi de se souvenir du prince Philip comme «gentil et chaleureux, avec un esprit vif et une bonne humeur sans faille». Leur déclaration commune faisait référence à un souvenir de leur première rencontre avec le couple royal en 2009.

«En tant que deux Américains peu habitués aux palais et à la pompe, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Nous n’aurions pas dû nous inquiéter. La reine et le prince Philip nous ont immédiatement mis à l’aise avec leur grâce et leur générosité, transformant une cérémonie en quelque chose de beaucoup plus naturel, voire confortable », ont-ils écrit. “Aux côtés de la reine ou à la traîne des deux pas habituels”, ont déclaré les Obama, “le prince Philip a montré au monde ce que signifiait être un mari solidaire pour une femme puissante.” L’ancien président américain George Bush a également publié un déclaration disant que lui et sa femme Laura étaient «attristés» d’apprendre la mort du prince Philip. “Laura et moi avons la chance d’avoir apprécié le charme et l’esprit de son entreprise, et nous savons à quel point il nous manquera”, a déclaré Bush. «Nous nous joignons à ceux du monde entier qui offrent nos sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth II et à toute la famille royale.»

Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson est apparu sur les marches du 10 Downing Street pour honorer Philip avec une adresse à la nation. «Comme l’expert conducteur de voiture qu’il était, il a aidé à diriger la famille royale et la monarchie afin qu’elle reste une institution indiscutablement vitale pour l’équilibre et le bonheur de notre vie nationale», a déclaré Johnson. Le Premier ministre a appelé le Royaume-Uni à adresser ses meilleurs vœux et à manifester son soutien à la famille royale, qui, selon lui, avait perdu «un mari dévoué et un père, un grand-père et, ces dernières années, un arrière-grand-père fier et aimant».

Les anciens premiers ministres britanniques Theresa May et David Cameron figuraient également parmi ceux qui ont publié des déclarations de condoléances. May a déclaré qu’une «dette de gratitude extraordinaire» était due à l’homme de 99 ans pour sa vie au service de la reine et du pays, tandis que Cameron a décrit sa mort comme une «nouvelle désespérément triste».

Partout dans le monde, d’autres dirigeants ont rendu hommage au prince Philip, dont Justin Trudeau, premier ministre du Canada, où la reine est également chef d’État. «Une famille a perdu un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père bien-aimés», a déclaré Trudeau dans un déclaration. «Les pensées des Canadiens accompagnent la reine Elizabeth II et les membres de la famille royale alors qu’ils pleurent une perte aussi importante. Le prince Philip était le patron de plus de 40 organisations au Canada, dont l’Institut canadien de l’aéronautique et de l’espace et l’Outward Bound Trust. Son service lui a valu le tout premier Compagnon extraordinaire de l’Ordre du Canada, qui lui a été présenté par le gouverneur général du Canada lors de sa dernière visite au pays en 2013.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du duc d’Édimbourg aujourd’hui. Homme de grande détermination et de grande conviction, motivé par le sens du devoir envers les autres, le prince Philip a tellement contribué au tissu social de notre pays – et du monde.

Le duc, né en 1921, est également rappelé par d’autres familles royales à travers l’Europe. La reine Margrethe II du Danemark a publié un portrait du prince Philip sur Instagram accompagné d’une déclaration partageant qu’elle avait adressé des condoléances personnelles à son homologue britannique. Le prince Philip était un arrière-petit-fils du roi Christian IX, qui était le roi du Danemark de 1863 jusqu’à sa mort en 1906. Le roi Harald V de Norvège a demandé que les drapeaux soient mis en berne depuis le balcon de son palais vendredi et le jour des funérailles de Philip. La nouvelle de la mort de Philip a été reçue avec «une grande tristesse», a déclaré le monarque norvégien.

Le roi Carl XVl Gustaf et la reine Silvia de Suède avec la reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d'Édimbourg, en 1983.

En Suède, le roi Carl XVI Gustaf a déclaré dans un déclaration que lui et la reine Silvia étaient «profondément attristés» par la nouvelle. «Le prince Philip est un grand ami de notre famille depuis de nombreuses années, une relation que nous apprécions profondément», a déclaré le souverain suédois. «Son service à son pays restera une inspiration pour nous tous.» La famille royale des Pays-Bas – le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et la princesse Beatrix – a également publié une déclaration de condoléances partageant comment «la personnalité animée du prince Philip n’a jamais cessé de laisser une impression inoubliable». Voici quelques-uns des hommages que les autres dirigeants ont partagés.

Le président irlandais Michael Higgins: “Pendant plus de soixante ans, et en tant qu’époux du monarque britannique le plus ancien, le prince Philip a servi le peuple britannique avec un engagement et un dévouement sans faille au devoir.” Déclaration du président Higgins sur la mort du prince Philip: https://t.co/KpvzZQvQUr

Le président français Emmanuel Macron: Je souhaite exprimer mes sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth, à la famille royale et au peuple britannique à la mort de Son Altesse Royale le prince Philip qui a vécu une vie exemplaire définie par la bravoure, le sens du devoir et l’engagement envers la jeunesse et le environnement.

Guðni Th. Jóhannesson, président de l’Islande: Ma femme @elizajreid et moi adressons nos sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth II, la @RoyalFamily et les citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth. Le peuple islandais garde de bons souvenirs des visites de SAR le prince Philip dans ce pays.

Lotay Tshering, Premier ministre du Bhoutan: Le peuple du Bhoutan et moi-même adressons nos prières et nos condoléances à Sa Majesté la Reine et au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth à l’occasion du décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Nos prières et nos pensées accompagnent Sa Majesté et la @RoyalFamily.

Imran Khan, Premier ministre du Pakistan: Mes condoléances pour le décès de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg. La Grande-Bretagne a perdu un ancien sage qui était imprégné d’un esprit unique de service public. Son rôle dans la promotion des relations entre le Pakistan et le Royaume-Uni restera toujours dans les mémoires.

Katerina Sakellaropoulou, la présidente de la Grèce Le duc d’Édimbourg, le prince Philip, né à Corfou, a servi son pays avec dévotion pendant de nombreuses décennies. Je présente mes chaleureuses condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth II, aux membres de @RoyalFamily et au peuple britannique.

Le Premier ministre indien Narendra Modi: Mes pensées vont au peuple britannique et à la famille royale sur le décès de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg. Il a eu une carrière distinguée dans l’armée et a été à l’avant-garde de nombreuses initiatives de service communautaire. Que son âme repose en paix.

