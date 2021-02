Israël est désormais le premier pays où les vaccinations commencent à freiner la pandémie

Plus de six semaines après qu’Israël a commencé une COVID-19 déploiement de vaccins qui a a laissé le reste du monde à la traîne dans son sillage, les experts en santé publique poussent un soupir de soulagement alors que les effets semblent enfin se faire sentir.

Au début de cette semaine, alors que le pays a signalé une baisse claire et soutenue du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus gravement malades, les experts sont devenus convaincus qu’ils voyaient les effets du vaccin. Les personnes de plus de 60 ans ont reçu la priorité dans les étapes initiales du déploiement du vaccin en Israël, c’est donc là que le signal devait apparaître dans les statistiques nationales du COVID-19.

«Nous disons avec prudence, la magie a commencé» tweeté Le scientifique des données Eran Segal de l’Institut Weizmann des sciences à Rehovot, en Israël, le 1er février, notant que les cas de COVID-19, les hospitalisations et les maladies graves chutaient tous chez les plus de 60 ans.

De plus, des études de suivi menées par l’un des plus grands HMO d’Israël, Maccabi Healthcare Services, suggèrent que le vaccin COVID-19 de Pfizer, qui a été utilisé pour la plupart des injections administrées jusqu’à présent, fonctionne presque aussi bien dans le monde réel que il l’a fait dans les essais cliniques, avec une efficacité de plus de 90% après deux doses. Ce n’était pas une garantie: les médicaments et les vaccins peuvent fonctionner légèrement différemment en dehors des limites contrôlées des tests cliniques.

C’est une bonne nouvelle pour les États-Unis et d’autres pays qui espèrent imiter le succès d’Israël dans la distribution des vaccins COVID-19 à leurs populations. Mais les données provenant d’Israël révèlent également les défis qui nous attendent.

Les experts israéliens interrogés par BuzzFeed News avaient espéré que ces résultats positifs se manifesteraient plus rapidement. Ils ont attribué le retard en grande partie au fait que la nation du Moyen-Orient a lutté contre le hautement transmissible B.1.1.7 Variante de coronavirus vu pour la première fois au Royaume-Uni – on pense maintenant qu’il représente plus de 70% des cas israéliens. Et tandis que les deux Pfizer et Moderna ont rapporté que leurs vaccins bloquent efficacement la variante B.1.1.7, d’autres variantes identifiées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil semblent moins sensible aux vaccins actuels, cela pourrait compromettre les progrès futurs si eux ou de nouvelles variantes avec des mutations similaires deviennent dominantes.

Pendant ce temps, Israël a été critiqué par les organisations de défense des droits de l’homme pour ne pas étendre son programme de vaccination aux territoires palestiniens occupés. Et le déploiement a été plus lent parmi les citoyens arabes palestiniens d’Israël et les communautés juives ultra-orthodoxes – ce qui est inquiétant car ce sont les groupes qui ont été les plus durement touchés par le COVID-19.

Cela concerne les experts de la santé qui surveillent le déploiement israélien depuis les États-Unis, car cela se produit malgré le fait que le gouvernement israélien ait lancé un grand effort de communication, impliquant des chefs religieux et d’autres dirigeants communautaires, pour tenter de remédier à l’hésitation à la vaccination des communautés arabes et ultra-orthodoxes.

Aux États-Unis, les Noirs américains ont été tué de manière disproportionnée et écœuré par COVID-19, et sont déjà prendre du retard dans la campagne de vaccination aux États-Unis. Et si les Noirs américains ont de bonnes raisons de se méfier de l’establishment médical héritage du racisme Dans le système de santé, il n’y a rien eu aux États-Unis comme les communications d’Israël poussent à convaincre les groupes sceptiques des avantages de se faire vacciner, a déclaré à BuzzFeed News Peter Hotez, un chercheur de premier plan sur les vaccins au Baylor College of Medicine de Houston.

Hotez craint un terrible bilan parmi les communautés noires si le déploiement du vaccin reste faible et si des variantes de coronavirus plus dangereuses prennent racine. «Nous perdons une génération de mères et de pères et de frères et sœurs», a-t-il déclaré.