INTERVIEW: L’armée birmane redouble d’efforts pour empêcher la vérité de s’échapper, selon un expert de l’ONU

Nouvelles de l’ONU Tom Andrews, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar.

Nouvelles de l’ONU: Il doit être de plus en plus difficile d’obtenir des informations du Myanmar, mais pour autant que vous le sachiez, quelle est la situation sur le terrain?

Rapporteur spécial: Vous avez raison. La junte a déployé de grands efforts pour empêcher l’information de se répandre dans le monde. Non seulement le blocage d’Internet, mais aussi maintenant l’interruption du service sans fil à large bande, et il y a eu au moins 64 journalistes, à ma connaissance, qui ont été arrêtés et détenus.

Il y a donc eu un effort important, qui a augmenté, pour garder la vérité à l’intérieur du pays et ne pas permettre au monde de voir ce qui se passe.

Néanmoins, nous savons que les conditions s’aggravent au Myanmar. Nous savons qu’au moins 700 personnes sont confirmées mortes, au moins 3 000 personnes détenues arbitrairement et au moins 46 enfants tués.

Nous savons maintenant que [troops] ont été dirigés pour déclencher un règne de terreur dans les quartiers… détruire des biens, arrêter des gens ou leur tirer dessus au hasard

Nous savons que l’intensité de la brutalité a augmenté et que les tactiques sont de plus en plus horribles, lorsque des armes de guerre sont lancées contre des personnes non violentes et non armées.

Parmi les choses inquiétantes que nous suivons, c’est que non seulement la junte a ordonné à ses forces de tirer à bout portant sur les manifestants, mais en fait, en tirant pour la tête, elle a en fait averti à la télévision d’État que des jeunes pourraient être touchés à la tête.

Nous savons que [the soldiers] ont reçu pour instruction de déclencher un règne de terreur dans les quartiers du Myanmar, de traverser les quartiers, de détruire des propriétés, d’arrêter des personnes ou de leur tirer dessus au hasard, de tirer sur les maisons des gens. Nous savons que certains des enfants qui ont été tués ont été tués à cause de ces tactiques terroristes qui ont été utilisées.

Donc, les choses vont mal et elles empirent. Les tactiques déployées par la junte sont devenues de plus en plus brutales et impitoyables. Malgré leurs efforts pour la bloquer, la vérité est en train de s’échapper, et c’est une horrible vérité.

Nouvelles de l’ONU: Comment caractériseriez-vous l’état actuel de la réponse internationale?

Rapporteur spécial: La communauté internationale est vivement préoccupée. Je sais que de nombreuses personnes dans le monde, en entendant cette nouvelle, sont horrifiées par ce qui se passe au Myanmar.

Nous avons vu l’ONU Conseil de sécurité se rencontrer à trois reprises et exprimer ses préoccupations. Nous savons que le Conseil des droits de l’homme a eu une session spéciale, juste sur cette crise, dont j’ai parlé. L’Assemblée générale s’est réunie pour une séance d’information sur la situation. Il y a eu un engagement formel de la communauté internationale par le biais des Nations Unies sur divers aspects.

Nous savons également que certains pays ont agi, pas seulement exprimé leur inquiétude, mais aussi agi. Et cela a pris la forme de sanctions. Il existe des dizaines de formes différentes de sanctions et d’embargo sur les armes par des pays du monde entier. Un nombre croissant de pays ont mis en place des sanctions, augmentant les niveaux de sanctions. Et nous savons que de plus en plus de pays envisagent des actions, principalement par le biais de sanctions.

Les gens sont horrifiés. Mais je pense que les mesures qui ont été prises jusqu’à présent ont été insuffisantes, elles n’ont pas relevé le défi auquel le monde est confronté au Myanmar, vu l’horreur qui continue chaque jour.

La communauté internationale peut et doit faire davantage pour répondre.

Unsplash / Zinko Hein Les gens qui tiennent une veillée à Yangon, au Myanmar.

Nouvelles de l’ONU: Pouvez-vous nous parler de certaines de ces sanctions? Le régime militaire du Myanmar gagne-t-il du terrain en termes de reconnaissance ou d’acceptation?

Rapporteur spécial: Non, c’est sûr. Je pense que la brutalité de cette armée a horrifié tout le monde.

Il est même difficile de considérer cela comme une armée. J’avais l’habitude de siéger au Comité des services armés du Congrès des États-Unis, et notre responsabilité était l’armée. Une armée est chargée de sécuriser et de défendre un pays et ses habitants. C’est leur travail.

L’armée birmane fait exactement le contraire. Il attaque le peuple, pas le défend. Il est même difficile de l’appeler une armée, il s’agit davantage d’une entreprise criminelle, qui a illégalement enlevé les dirigeants d’un pays, commis un coup d’État – un coup d’État illégal, violé la constitution même qu’il a rédigée et a toujours brutalisé le peuple. puisque.

Le monde a montré divers degrés de réponses, divers degrés d’expressions de préoccupation. Je sais que la Chine a exprimé sa préoccupation concernant les développements à l’intérieur du pays. Il a appelé à la libération de tous les prisonniers politiques, par exemple. Il a montré clairement que ce qui se passe n’est pas du tout ce que veut la Chine. Il y a eu des expressions de préoccupation dans toute la région.

La junte perd du terrain … à chaque acte de brutalité, elle devient de plus en plus illégitime aux yeux du monde

Certes, la junte a perdu du terrain. A chaque acte de brutalité, il continue de perdre du terrain, devient de plus en plus illégitime aux yeux du monde.

Il y a un certain nombre de sanctions. L’Union européenne vient de passer un régime de sanctions, ils ont augmenté leur niveau de sanctions. Les États-Unis ont augmenté leurs sanctions à trois reprises.

Et les sanctions prennent diverses formes, elles peuvent être contre des individus qui sont responsables de ces atrocités, mais la tendance est maintenant d’inclure non seulement les individus ciblés, mais les entreprises et les intérêts commerciaux, y compris les conglomérats de la junte, et donc ces sanctions. augmentent.

Le Royaume-Uni a également renforcé ses sanctions. Et je sais qu’un certain nombre de pays envisagent activement d’augmenter les sanctions.

ONU News: L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Myanmar a déclaré que le commandant adjoint de l’armée du Myanmar lui avait dit directement que l’armée n’avait pas peur des sanctions, qu’elle avait déjà été sanctionnée et qu’elle n’avait pas non plus peur de l’isolement. Que reste-t-il donc à la communauté internationale pour faire une différence sur le terrain?

Rapporteur spécial: Eh bien, nous pouvons commencer par ne pas les croire. La junte a toujours dit que les sanctions ne fonctionnaient pas. Ils ont toujours dit qu’ils n’avaient pas peur de l’isolement international. Et ils diront probablement toujours cela. Donc, il n’y a rien de nouveau là-bas.

Mais nous savons que ce n’est pas vrai.

Nous savons que les réformes – qui ont été renversées lors du coup d’État – ne sont pas le résultat du réveil des chefs militaires un jour en disant, putain, nous avons commis une grave erreur, peut-être devrions-nous respecter les droits de l’homme et donner aux gens une occasion de responsabiliser les dirigeants.

La junte a toujours dit que les sanctions ne fonctionnaient pas … mais nous savons que ce n’est pas vrai

Non, ce n’est pas comme ça que ça s’est passé, [the reforms] s’est produit précisément à cause des sanctions et nous savons que leurs dirigeants – pour un fait – ont appelé le monde à lever les sanctions.

Nous savons que cela a fait une différence. Nous savons que cela a eu un impact sur eux et que la réforme est intervenue suite à des sanctions. La junte dira toujours que les sanctions ne font aucune différence et que cela ne devrait surprendre personne.

Je pense donc que ce qui reste à la communauté internationale, c’est tout d’abord de s’engager les uns avec les autres. Il faut poursuivre l’engagement diplomatique pour discuter de l’ensemble des options possibles pour tenter de parvenir à une réponse aussi unifiée que possible. Comprendre que tous les pays ne voudront pas agir de la même manière ou suivre la même voie, même si tous les pays que je connais sont gravement préoccupés par ce qui se passe au Myanmar.

Pour les pays qui estiment qu’il est important d’agir à la lumière de l’horreur au Myanmar, je pense qu’ils doivent envisager non seulement des sanctions, mais aussi des sanctions coordonnées. Les régimes de sanctions nombreux et variés doivent être unis, que ces pays doivent se rassembler, discuter de leurs options, puis, dans la mesure du possible, lier leurs régimes de sanctions afin qu’ils aient un impact collectif, qu’ils aient le plus fort possible. impact en travaillant ensemble.

Il en va de même pour l’embargo sur les armes, inclure les technologies à double usage, la surveillance et d’autres types de technologie pour faire tout ce qui est possible pour arrêter le flux de revenus, arrêter ce qui renforce la brutalité des militaires, leur retirer les moyens par lesquels ils peuvent continuer à régner. la terreur, par le biais de sanctions, par l’embargo sur les armes, et de le faire de manière coordonnée.

Désormais, idéalement, le Conseil de sécurité pourrait le faire. Il pourrait également renvoyer ceux qui sont responsables de cette atrocité au Cour pénale internationale (ICC). On me dit que cela n’arrivera pas, les gens disent qu’il n’y a pas de point de vue unifié à ce sujet au Conseil de sécurité et que toute mesure d’action comme celle-ci ferait l’objet d’un veto.

Le travail du Conseil de sécurité est de s’engager quand il y a une crise, qui affecte, dans ce cas, non seulement le pays, mais aussi la région … c’est une crise humanitaire qui va exploser dans la région

C’est peut-être vrai, mais je ne sais pas si c’est vrai. Pourquoi? Parce qu’il n’a pas été essayé.

Aucune résolution n’a été soumise au Conseil de sécurité qui ait été discutée, débattue, examinée et votée. Cela ne s’est pas produit. Une option serait donc que cela se produise. Et s’il y a des nations qui s’opposent à ce genre d’action, pour quelque raison que ce soit, elles peuvent voter contre ou opposer leur veto et expliquer pourquoi, exposer leur cause au monde.

C’est le travail du Conseil de sécurité de s’engager en cas de crise qui affecte, dans ce cas, non seulement le pays, mais aussi la région. C’est une crise humanitaire qui va exploser dans la région. Un grand enjeu est ici. C’est précisément la raison pour laquelle le Conseil de sécurité a été formé. Il semble donc raisonnable qu’il débatte de cette question et envisage des mesures.

Unsplash / Justin Min La pagode Sule au centre-ville de Yangon, le centre commercial du Myanmar.

Nouvelles de l’ONU: Un certain nombre de pays ont déclaré qu’ils ne soutenaient pas les sanctions unilatérales et que de telles mesures ne feraient que provoquer davantage de violence et aggraver les choses, souhaitez-vous faire un commentaire?

Rapporteur spécial: Les sanctions multilatérales sont plus préférables aux sanctions unilatérales, c’est pourquoi j’exhorte les pays qui ont des sanctions à travailler ensemble.

L’argument selon lequel les sanctions aggraveraient les choses. Tout d’abord, comme je l’ai dit, nous savons, par l’histoire, que les sanctions ont amélioré le comportement des chefs militaires au Myanmar. Ils ont eu un impact positif.

Nous savons également que les expressions de préoccupation et les actions limitées sous la forme de sanctions différentes ou de sanctions non coordonnées ont été suivies par une violence et une brutalité croissantes de la part du régime.

Je pense qu’il y a un argument très fort à faire valoir, à savoir que l’utilisation de stratégies dont nous savons qu’elles ont fonctionné dans le passé pourrait fonctionner dans le présent. Nous savons que les mesures limitées qui ont été prises par le monde n’ont pas conduit à une réduction de la violence et de la brutalité contre le peuple du Myanmar

Donc, à mon avis, il y a un argument fort pour que les pays envisagent des régimes de sanctions coordonnés, une action forte et significative, pour essayer ce que nous savons avoir fonctionné dans le passé, pour l’essayer de manière plus ciblée et coordonnée, par le biais de sanctions et par le biais des armes. embargo.

Je pense que cela vaut la peine d’essayer, cela vaut la peine de faire cette tentative, car nous savons que les choses vont mal et s’aggravent. Alors pourquoi ne pas essayer quelque chose dont nous savons qu’il existe des preuves de succès dans le passé.

Pourquoi ne pas essayer ça maintenant? C’est ce que j’exhorte les pays à considérer.