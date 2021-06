Infographie : Ce que vous devez savoir sur l’armée israélienne

Le mois dernier, alors qu’Israël bombardait la bande de Gaza assiégée pour la quatrième fois en 12 ans, les États-Unis ont approuvé une vente d’armes de 735 millions de dollars à Israël. L’approbation a été critiquée par les législateurs du Congrès et plusieurs démocrates résolutions introduites pour bloquer la vente des missiles à guidage de précision de Boeing.

La campagne militaire israélienne de 11 jours a tué au moins 253 personnes, dont 66 enfants, à Gaza. Au moins 12 personnes ont été tuées en Israël par des roquettes tirées par des groupes armés palestiniens à Gaza. le Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a mis en place un panel d’enquêter des deux côtés sur d’éventuels crimes de guerre et le groupe de défense des droits humains Amnesty International a renouvelé son appel pour un arrêt des ventes d’armes américaines à Israël.

Gaza a été décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Depuis 2006, Israël a imposé un blocus terrestre, maritime et aérien à ses 2,1 millions d’habitants. Les forces israéliennes continuent d’occuper militairement Jérusalem-Est et la Cisjordanie où elles ont construit des centaines de colonies illégales.

Le maintien de l’hégémonie militaire régionale d’Israël est un élément central de la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Ceci a été réalisé grâce à une interaction entre le financement américain et une industrie d’armement nationale israélienne en pleine croissance.

Voici ce que vous devez savoir sur l’industrie militaire et d’armement d’Israël.

Combien Israël dépense-t-il pour son armée ?

Israël exploite un vaste appareil militaire où le service militaire est obligatoire pour les citoyens de plus de 18 ans. En 2020, le pays a dépensé 22 milliards de dollars pour son armée, selon une base de données compilée par le SIPRI, un institut de recherche axé sur les conflits et les armements. Israël a dépensé quelque 2 508 dollars par habitant et a alloué 12 % de ses dépenses gouvernementales totales à la défense.

Visualisée, la combinaison de ces mesures montre à quel point les dépenses d’armes d’Israël sont aberrantes par rapport à certaines des plus grandes armées du monde, y compris les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Israël est un fournisseur mondial clé d’armes avancées, notamment de drones, de missiles, de technologies radar et d’autres systèmes d’armes. En 2020, il était le 12e fournisseur d’armes avec plus de 345 millions de dollars de ventes d’armes dans 16 pays, selon la base de données SIPRI.

Combien les États-Unis dépensent-ils pour l’armée israélienne ?

Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur d’aide militaire à Israël, fournissant au pays un total de 3,8 milliards de dollars en 2020 dans le cadre d’un accord record de 38 milliards de dollars sur une période de 10 ans signé sous l’ancien président américain Barack Obama en 2016. Auparavant , Israël a également reçu une aide économique américaine substantielle ainsi que des fournitures militaires. Alors qu’Israël s’enrichit, l’aide économique, qui a commencé en 1951, a été progressivement supprimée et a été presque éliminée en 2007.

Les États-Unis imposent des conditions sur la façon dont l’aide, en particulier l’aide militaire, peut être utilisée. Par exemple, la loi Leahy interdit l’exportation d’articles de défense américains vers des unités militaires complices de violations des droits humains. Cependant, aucune unité israélienne n’a été pénalisée en vertu de cette loi. De même, l’aide économique américaine aux institutions israéliennes telles que les universités devait historiquement être utilisée à l’intérieur des frontières d’Israël d’avant 1967. Cette condition a été levée sous l’administration Trump.

En comparaison, les États-Unis ont alloué 19 millions de dollars sous toutes les formes d’aide aux Palestiniens en 2020, selon l’USAID, après que l’administration Trump a suspendu la plupart des financements à l’Autorité palestinienne alors que son gouvernement a promu un soi-disant «plan de paix» que les Palestiniens ont dénoncé. comme unilatérale.

Depuis la création de l’Autorité palestinienne en 1994, les États-Unis ont fourni 5 milliards de dollars d’aide totale. Contrairement à l’aide à Israël, l’aide palestinienne a de nombreuses conditions. Par exemple, sous le Loi sur la force de Taylor, l’aide économique peut être interrompue si l’Autorité palestinienne effectue des « paiements qui incitent au terrorisme ». L’administration Biden a indiqué qu’elle reprendrait l’aide aux Palestiniens, bien que les totaux resteront une fraction de ceux fournis à Israël.

Washington est également tenu, en vertu de ses lois nationales telles que la Loi de partenariat stratégique américano-israélienne de 2014, de protéger le soi-disant « avantage militaire qualitatif » d’Israël, ce qui signifie qu’Israël doit maintenir sa supériorité militaire sur ses voisins régionaux. La loi garantit à Israël l’accès aux armes américaines avancées. Les responsables américains discutent également régulièrement des ventes de défense régionale avec Israël, pour s’assurer que leur allié n’est pas désavantagé militairement.

Le soutien américain à Israël a commencé en 1948 lorsque ce dernier a déclaré son indépendance, et les États-Unis ont été l’un des premiers pays à reconnaître Israël. Peu de temps après, les États-Unis ont commencé à fournir une aide économique et, dans une moindre mesure, une aide militaire au nouvel État.

Cependant, l’aide militaire aux Israël a considérablement augmenté après la guerre des Six Jours de 1967 quand Israël a vaincu les armées arabes voisines et a commencé à occuper la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Le biais vers le financement militaire depuis 1967 a signifié qu’il représente près de 80 pour cent de toute l’aide fournie par les États-Unis.

Israël a longtemps été considéré par les législateurs américains comme un allié pour aider à protéger les intérêts stratégiques américains au Moyen-Orient. Initialement, cela comprenait le confinement de l’influence soviétique dans la région. Selon le service de recherche du Congrès américain, facteurs pour le soutien militaire continu à Israël comprennent des intérêts stratégiques partagés, « le soutien intérieur des États-Unis à Israël » et « un engagement mutuel envers les valeurs démocratiques ».

Le financement américain pour Israël a généralement été, et reste, une affaire bipartite, les administrations démocrate et républicaine le fournissant. Au cours des deux dernières décennies, l’aide américaine à l’armée israélienne a augmenté malgré les campagnes militaires israéliennes à Gaza en 2008/2009, 2012 et 2014 qui ont tué plus de 3 500 Palestiniens. Environ 100 Israéliens ont été tués au cours des trois guerres.

Concernant le pic de l’aide militaire américaine en 2003, Stephen Zunes, professeur de politique à l’Université de San Francisco, a noté que l’augmentation « faisait partie d’une augmentation globale des transferts d’armes américains au Moyen-Orient et des dépenses militaires américaines » à la suite de la crise. 2001 attaques d’al-Qaïda contre les États-Unis, la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan et l’invasion de l’Irak.

« L’aide américaine à Israël a toujours été principalement liée à la manière dont Israël pourrait aider à faire avancer les objectifs stratégiques américains perçus, et non aux besoins de sécurité israéliens », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

En ce qui concerne l’augmentation de l’aide militaire américaine en 2000, Zunes a noté que les États-Unis avaient convenu dans le mémorandum de Wye River de 1998 d’augmenter l’aide à Israël « en échange de [relatively minor] concessions israéliennes dans les pourparlers de paix israélo-palestiniens ».

« Étant donné que les budgets ont été présentés l’année précédente, il s’agissait du premier budget après cette réunion et était donc probablement le résultat de cela », a-t-il déclaré.

Israël est le bénéficiaire le plus important du financement militaire étranger total (FMF) des États-Unis – un programme qui fournit des subventions et des prêts aux alliés des États-Unis acquérir « Equipement, services et formation de défense américains ». Au cours des deux dernières décennies, 55 % de tous les FMF américains ont été consacrés à Israël, plus que le reste du monde combiné, selon Security Assistance Monitor, qui fait partie du Center for International Policy, un groupe de réflexion basé à Washington DC.

Ces chiffres ne reflètent pas les autres formes indirectes d’aide militaire. Par exemple, l’armée américaine maintient un important stock d’armes « d’urgence » en Israël. Actuellement évalué à 3,4 milliards de dollars, l’armée israélienne peut utiliser cette cache en cas d’urgence.

La Corée du Sud a un arrangement similaire. Ces dispositions ont été conçues à l’origine pour faciliter le déploiement rapide des troupes américaines. En pratique, pour Israël, ils servent de couche de défense supplémentaire et permettent à l’armée israélienne d’accéder rapidement aux munitions et aux armes pendant un conflit. Contrairement aux autres bénéficiaires du FMF, Israël est autorisé à utiliser les fonds du FMF pour acheter à des entreprises locales jusqu’en 2028, en vertu du dernier protocole d’accord américano-israélien sur la défense.

Importations et exportations militaires d’Israël

Historiquement, les importations d’armes d’Israël ont largement dépassé ses exportations. Cependant, au cours de la dernière décennie, les exportations ont commencé à éclipser systématiquement les importations, a montré la base de données SIPRI.

Selon Neve Gordon, professeur à l’Université Queen Mary de Londres, Israël a utilisé la Palestine, le Liban et la Syrie comme « vitrine des produits développés par le complexe militaro-industriel d’Israël ».

“C’est extrêmement important pour l’industrie d’exportation, car les producteurs des systèmes d’armes et de surveillance peuvent prétendre qu’ils ont été utilisés dans des situations de combat réelles et que leur efficacité a été testée”, a déclaré à Al Jazeera.

Israël importe des armes exclusivement des pays occidentaux, avec 83 % de ses importations en provenance des États-Unis entre 1950 et 2020. En revanche, 23 % de ses exportations sont allées à l’Inde, et il a exporté partout. Israël a continué de manière controversée à exporter vers le gouvernement de l’apartheid d’Afrique du Sud.

Les deux pays ont signé un secret accord de défense en 1975 pour contourner un embargo commercial mondial imposé à l’Afrique du Sud en raison de sa politique d’apartheid.

De 2015 à 2020, les principaux marchés d’exportation d’armes d’Israël étaient, en pourcentage du total, l’Inde (43 %), l’Azerbaïdjan (16 %), le Vietnam (10 %) et les États-Unis (4 %), selon la base de données SIPRI. L’Inde était le plus gros acheteur d’armes israéliennes en 2020.

Les relations entre les deux pays se sont épanouies depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre indien Narendra Modi en 2014. Depuis lors, un diplomate indien a été enregistré en faveur de l’utilisation du « modèle israélien » au Cachemire sous administration indienne, faisant référence aux colonies israéliennes dans le Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est.

Des groupes de défense des droits ont accusé l’armée indienne d’abus au Cachemire, notamment d’intimidation, de torture, d’exécutions extrajudiciaires et d’arrestations arbitraires de Cachemiriens. En 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé une enquête formelle sur ces allégations.

“Pas un dollar” – appel à un embargo sur les armes

Les Palestiniens et les militants pro-palestiniens ont longtemps appelé pour un embargo international sur les armes contre Israël, arguant que la coopération militaire avec des gouvernements et des entreprises étrangères aide Israël à maintenir son occupation des territoires palestiniens.

Selon le mouvement dirigé par les Palestiniens Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) – qui a appelé à un mouvement non-violent dirigé par le peuple pour faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à l’occupation et accorde des droits égaux et un droit au retour aux Palestiniens, Israël utilise force militaire « pour maintenir un régime illégal d’occupation, de colonialisme et d’apartheid ».

Des groupes de défense des droits humains tels qu’Amnesty International ont demandé au président américain Biden de reconsidérer la dernière approbation des ventes d’armes à Israël dans une situation dans laquelle « les droits humains et le droit international humanitaire sont violés chaque jour ».

Plusieurs législateurs progressistes américains ont également appelé l’administration Biden à conditionner l’aide américaine à Israël. La députée américaine Betty McCollum a présenté un projet de loi interdisant à Israël d’utiliser l’aide américaine pour détenir des enfants palestiniens, détruire des biens palestiniens et continuer à annexer des terres palestiniennes occupées.

« Pas un dollar de l’argent des contribuables américains ne devrait être utilisé pour violer les droits humains du peuple palestinien vivant sous l’occupation militaire israélienne », a-t-elle déclaré à Al Jazeera au début du mois dernier.