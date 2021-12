Inégalités énergétiques en Amérique latine exacerbées par la pandémie et les prix élevés

Aida Valdez se tient devant sa maison dans la communauté indigène guarani de Yariguarenda, dans le nord de l’Argentine, devant le four à bois qu’elle utilise pour cuisiner – un exemple de pauvreté énergétique dans les communautés rurales vulnérables d’Amérique latine. CRÉDIT : Daniel Gutman/IPS

MEXICO CITY, 15 déc (IPS) – Les effets de la pandémie de covid-19 et les prix élevés de l’énergie ont eu un impact sur la consommation de carburants polluants en Amérique latine et dans les Caraïbes, exacerbant la pauvreté énergétique dans la région.

Dans certains pays, on constate une augmentation de l’utilisation du charbon de bois et du bois de chauffage. Mais il y a eu peu d’études pour refléter cela, car il s’agit d’un développement récent et il y a eu une focalisation tardive sur le comportement des secteurs vulnérables en réponse aux nouvelles réalités auxquelles ils sont confrontés.

Macarena San Martín, chercheuse à l’organisation non gouvernementale Réseau Pauvreté Energétique (RedPE) au Chili, a déclaré que le phénomène va au-delà de la notion d’accès à l’énergie électrique et inclut des aspects tels que la qualité et l’abordabilité de l’énergie.

« Dans tous les pays d’Amérique latine, le problème est considéré comme unidimensionnel, mais plusieurs facteurs doivent être pris en compte », a-t-elle déclaré à IPS depuis Santiago. « L’accès a été considéré comme une question de : pouvez-vous brancher quelque chose ? Si vous le pouvez, c’est résolu. S’ils y ont accès aujourd’hui, cela ne garantit pas nécessairement que la précarité énergétique soit éliminée. Il y a aussi des problèmes d’efficacité.

Dans le centre du Chili, de nombreuses personnes utilisent du kérosène, un dérivé d’hydrocarbure, et du gaz naturel pour l’usage domestique et le chauffage.

En raison de la pandémie, une loi sur les services de base est en vigueur depuis mai, grâce à laquelle les utilisateurs vulnérables d’électricité et de gaz peuvent différer leurs paiements, sans risque d’être coupés. Mais cet avantage expire le 31 décembre, les bénéficiaires devront donc commencer à rembourser ce qu’ils doivent en février prochain, jusqu’à un maximum de 48 mensualités.

le Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) établit qu’un ménage souffre de pauvreté énergétique lorsqu’il n’a pas un accès équitable à des services énergétiques adéquats, fiables, non polluants et sûrs pour couvrir ses besoins fondamentaux et soutenir le développement humain et économique de ses membres, et dépense plus de 10 pour cent de ses revenus sur les dépenses énergétiques.

Bien que l’accès à l’électricité dépasse en moyenne 90 pour cent dans la région, dans les zones rurales et les périphéries urbaines, plus de 10 pour cent des ménages manquent d’électricité dans certains cas, comme en Bolivie, au Honduras, en Haïti et au Nicaragua, selon Données de septembre de la CEPALC.

Cette usine de charbon de bois de l’État d’Oaxaca au sud du Mexique est un exemple d’initiative écologique qui n’a pas réussi à freiner la consommation de charbon, malgré la hausse des prix, ou la consommation d’hydrocarbures. CRÉDIT : Emilio Godoy/IPS

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région du monde la plus inégalitaire, selon les organisations internationales, et cela se reflète dans le secteur de l’énergie. Alors qu’une minorité peut se permettre d’installer des panneaux solaires chez elle ou de conduire une voiture électrique ou hybride essence-électrique, la majorité dépend d’énergies sales ou de transports polluants.

Lorsque les dépenses sont très inégales, comme dans cette région, l’inégalité énergétique qui en résulte a tendance à se creuser, conclut un rapport 2020 de trois chercheurs du École de la Terre et de l’Environnement à l’Université privée de Leeds au Royaume-Uni.

Un autre rapport, intitulé “Las luces son del pueblo (les lumières appartiennent au peuple); Énergie, accès et précarité énergétique” et publié en novembre par l’organisation non gouvernementale Observatoire du pétrole austral, basée en Argentine, évalue à près de 22 millions le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité dans cette région, soit 3,3 pour cent de la population totale de 667 millions de personnes.

En outre, 12 % de la population de la région utilise des sources non propres pour les services énergétiques, comme au Guatemala, au Honduras, en Jamaïque, au Nicaragua et au Paraguay.

Dans le secteur résidentiel, le mix énergétique est basé sur le kérosène, le gaz naturel, le bois de chauffage, l’électricité et le gaz liquéfié.

La beauté des rues enneigées de Coyhaique, la capitale de la région sud de la Patagonie d’Aysén, dément le fait que c’est la ville la plus polluée du Chili, principalement en raison de l’utilisation de bois de chauffage humide pour chauffer les maisons dans une zone où les températures plongent dans l’hiver. CRÉDIT : Marianela Jarroud/IPS

En Argentine, les chiffres officiels indiquent que plus d’un cinquième de la population vit dans la précarité énergétique, malgré des tarifs d’électricité et de gaz subventionnés.

En décembre 2019, peu avant le déclenchement de la pandémie de covid, le Loi sur la solidarité sociale et la réactivation productive entrée en vigueur dans le pays du Cône Sud, qui inclut une révision des tarifs du gaz et de l’électricité pour éviter des augmentations excessives, au profit de la population économiquement vulnérable.

Jonatan Núñez, chercheur au Institut d’études latino-américaines et caribéennes à l’Université publique de Buenos Aires, lie le manque d’accès au service électrique dans la région au niveau de revenu.

Il existe un lien « à l’emploi formel, qui garantit non seulement l’accès à un certain niveau de revenu, mais aussi à la location de logements dans certaines zones, et la possibilité d’accéder à des zones dotées de meilleures infrastructures énergétiques. Dans les quartiers pauvres, il n’y a pas de l’accès aux réseaux d’électricité ou de gaz. Ils sont mis en place manuellement et cela génère des coupures de courant ou des conditions précaires qui peuvent provoquer des incendies”, a-t-il déclaré à IPS depuis Buenos Aires.

Au Mexique, la pauvreté a augmenté en raison de la pandémie, touchant jusqu’à 58,2 millions de personnes, soit 43,5% de la population totale, selon les données officielles publiées en septembre. Cela signifiait une augmentation de plus de six pour cent de la pauvreté par rapport à 2018, malgré les millions de programmes sociaux gouvernementaux visant à lutter contre la pauvreté chronique dans le pays.

Dans les zones urbaines, le gaz de pétrole liquéfié et l’essence ont connu les plus fortes hausses de prix, tandis que dans les zones rurales, le charbon et le bois de chauffage ont enregistré les plus fortes augmentations, peut-être en tant que substitut aux combustibles fossiles.

En raison de la hausse des prix du gaz, tirée par les prix internationaux, le gouvernement mexicain a créé la société d’État Gaz bien-être, qui vend du gaz naturel à un prix subventionné plafonné.

Dans la plupart des stations-service au Brésil, les consommateurs peuvent choisir entre l’essence et l’éthanol à la pompe. Mais les consommateurs n’utilisent le biocarburant que lorsque son prix est favorable par rapport à l’essence. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Le Brésil, où la pauvreté était déjà en augmentation avant la pandémie, est également confronté à la hausse des prix intérieurs du gaz et à l’augmentation conséquente de la consommation de bois de chauffage.

Le Brésil est un pionnier de la transition énergétique en raison de sa promotion des énergies propres et du faible niveau de combustibles polluants brûlés dans les ménages. Mais dans la plus grande économie de la région, la combustion du bois de chauffage a dépassé le gaz en bouteille depuis 2018, une tendance qui s’est exacerbée depuis lors, selon les chiffres de l’Energy Research Company (EPE) du gouvernement.

L’existence de subventions et de tarifs gelés rend plus difficile l’estimation des inégalités énergétiques, car elles ne reflètent pas les coûts réels, selon les experts consultés.

La précarité énergétique est un obstacle à la réalisation des objectifs de la communauté internationale Initiative Énergie durable pour tous, le programme qui sera mis en œuvre pendant les Nations Unies Décennie de l’énergie durable pour tous, de 2014 à 2024.

Cette initiative vise à assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes et à doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial.

De plus, la précarité énergétique fait obstacle à l’atteinte de l’objectif 7 des 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui vise à « Assurer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous » dans le cadre de l’Agenda 2030, adopté en 2015 par les membres des Nations Unies.

San Martín, l’expert chilien, a déclaré que les gouvernements sont confrontés à un “problème complexe” car il existe de nombreuses demandes et difficultés.

« La planète n’est pas infinie. Le défi doit être adapté à la situation de chaque société et aux conditions territoriales et culturelles. Nous devons travailler sur nos usages énergétiques. La transition énergétique doit considérer l’accès, la qualité et l’égalité et elle doit compte que nous ne pouvons pas continuer à dépenser au-delà de la capacité de la planète », a-t-elle déclaré.

Núñez d’Argentine a déclaré que la solution consiste à considérer l’énergie comme un droit plutôt que comme une marchandise.

« La réponse a été assez faible. L’essentiel de l’énergie consommée provient des centrales thermiques au gaz et des centrales hydroélectriques, qui sont concédées en concession à des entreprises privées. Les services sont toujours entre les mains d’entreprises privées », a-t-il souligné.