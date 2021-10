Inde : Des lacunes dans le plan du gouvernement pour aider les travailleurs non syndiqués

Une intervention numérique efficace pour les travailleurs non organisés doit être soutenue par une infrastructure non numérique renforcée. Crédit : Stella Paul/IPS.

11 octobre (IPS) – Le gouvernement indien a lancé le Portail e-Shram avec le mandat d’enregistrer 380 000 000 de travailleurs non syndiqués à la campagne. Le portail vise à combler l’écart dans la capacité des travailleurs non organisés à accéder aux prestations sociales et à l’emploi en délivrant une carte e-Shram (ou carte Shramik) lors de l’inscription.

Cette carte attribue à chaque travailleur un numéro unique à 12 chiffres, qui permet d’accéder aux prestations de sécurité sociale et d’emploi. Le gouvernement prévoit également d’utiliser les données collectées via le portail pour créer le premier Aadhaar de l’Inde Base de données nationale des travailleurs non syndiqués (NDUW).

Fondamentalement, cette initiative unique en son genre est un changement bienvenu car elle rassemblera systématiquement les travailleurs non syndiqués sous un même toit. En élargissant la portée de la définition du terme « travailleur », il permet d’inclure des catégories de national et travailleurs migrants.

Le portail propose des voies d’inscription en ligne et hors ligne. Cependant, comme décrit ci-dessous, les tentatives infructueuses des travailleurs pour accéder au portail numérique attirent l’attention sur l’importance de renforcer l’infrastructure non numérique. Cela améliorera l’accès et l’efficacité des interventions numériques pour la main-d’œuvre pauvre et marginalisée non organisée, dont la réalité est entachée par une fracture numérique marquée.

De plus, les commentaires des travailleurs qui tentent d’accéder et de s’inscrire sur le portail soulignent la nécessité d’une collaboration proactive et efficace entre les employeurs, les collectifs de travailleurs et les organisations de la société civile (OSC). Cela aidera le portail à livrer à ses bénéficiaires cibles.

Obstacles à l’accès aux appareils et à Internet

Les tentatives d’enregistrement de trois travailleurs domestiques migrants travaillant à New Delhi – deux du Bengale occidental (Amira et Nur) et un du Madhya Pradesh (Rita Devi) – ont mis en lumière les obstacles à l’accès, à la sensibilisation et à la capacité de prétendre aux avantages que beaucoup les groupes exclus sont confrontés.

La première tentative d’enregistrement numérique d’Amira a échoué car elle ne pouvait pas accéder au portail e-Shram à l’aide de son combiné à clavier qui n’avait pas d’Internet. Nur était la suivante – elle n’a pas pu accéder au site Web car la page était incompatible avec sa connexion Internet 2G et son combiné. Et Rita, qui n’avait pas de téléphone portable, comptait sur son employeur pour retourner les appels de sa famille.

Obstacles à l’accès aux numéros mobiles Aadhaar

Nous avons ensuite essayé d’utiliser une interface de bureau pour l’enregistrement. Amira n’a pas pu s’inscrire car son numéro de téléphone ne correspondait pas au numéro de portable lié à son Aadhaar. « Lors de la migration vers Delhi en train, j’ai perdu le numéro d’enregistrement que mon mari et moi avons utilisé…

Étant donné qu’Amira n’avait jamais eu accès aux prestations d’aide sociale à l’emploi qui nécessitaient une authentification mobile-Aadhaar, elle n’était pas au courant de la nécessité de mettre à jour son numéro de téléphone portable au fil des ans. En essayant de l’enregistrer en utilisant Aadhaar, ce qu’Amira était le plus sceptique était l’utilisation abusive de son Aadhaar sur un portail en ligne sur lequel elle n’avait pas d’informations. Elle a dit : « Cela n’enlèvera pas les droits PDS de ma famille au Bengale, n’est-ce pas ? »

Pour Nur et Rita, l’inscription en ligne sur le portail a échoué car leur Aadhaar n’était pas associé à un numéro de mobile. Comme le portail en ligne e-Shram nécessite une authentification par numéro de téléphone mobile Aadhaar, les travailleurs n’ont pas pu utiliser l’intervention numérique à leur avantage.

Dans les trois cas, le fait de ne pas s’inscrire en ligne a mis en évidence la nécessité pour les travailleurs de s’appuyer sur les centres de services communs (CSC) et les kiosques pour obtenir de l’aide pour s’inscrire en ligne et relier leur Aadhaar, dépendant ainsi d’une infrastructure non numérique pour réclamer des prestations sociales numériques.

Ceci est en tandem avec les conclusions des précédents rapports, qui montrent que la précarité des travailleurs migrants est renforcée en raison des défis auxquels ils sont confrontés lors du processus de mise à jour de leur Aadhaar. Discussions avec l’équipe de Réseau Chalo, une initiative d’inclusion financière nous dit que les travailleurs migrants sont confrontés à des obstacles, d’une part en raison de la connaissance limitée du processus, et d’autre part en raison du temps et des coûts financiers impliqués.

C’était particulièrement noté pendant la pandémie, lorsque les travailleurs ont été confrontés à un accès limité à l’aide sociale en raison de problèmes de mise à jour d’Aadhaar, ce qui les a obligés à dépendre d’infrastructures non numériques et d’intermédiaires pour le soutien.

Créer un écosystème inclusif et propice pour les bénéficiaires d’e-Shram

Alors que le gouvernement prend des mesures pour construire le NDUW indien d’Aadhaar et faciliter l’accès des travailleurs non syndiqués aux prestations sociales, il reste peu de lacunes à combler. Il est essentiel de combler ces lacunes pour intégrer efficacement les 90 pour cent de la main-d’œuvre informelle qui est jusqu’à présent resté en marge des prestations sociales liées à l’emploi.

Le gouvernement et l’écosystème du bien-être doivent s’attaquer aux goulots d’étranglement qui entravent la capacité des travailleurs à utiliser efficacement l’infrastructure pour réclamer ces avantages. Certains domaines clés à considérer sont:

1. Combler la fracture numérique

Les travailleurs non organisés représentent 92 pour cent de la main-d’œuvre indienne. En Inde, seulement 4,4 pour cent de ménages ruraux et 42 pour cent de ménages urbains avoir accès à Internet, ce qui est encore faussé en raison de genre et disparité régionale.

Dans ce paysage numériquement inégal, l’espoir d’une adoption numérique organique d’e-Shram semble un rêve lointain. Cependant, l’utilisation d’infrastructures d’aide sociale non numériques existantes – conseils d’aide sociale, magasins de prix équitables (FPS), agents CSC et OSC – qui sont présentes à la base et ont travaillé avec des travailleurs non organisés pourrait propulser une adoption rapide et efficace.

2. Renforcer la confiance et la portée

Historiquement, beaucoup travail non organisékers sont restés en dehors du champ d’application des prestations liées à l’emploi par l’État. Compte tenu de leur première inclusion, il est nécessaire de créer une prise de conscience et une confiance parmi les bénéficiaires et l’écosystème de l’emploi sur les avantages de l’inscription sur le portail.

Étant donné que l’informalité reste une caractéristique non seulement des relations État-travailleurs mais aussi des relations travailleurs-employeurs, il est important de renforcer la confiance entre les travailleurs et leurs employeurs quant aux mérites de l’initiative. Ici, des campagnes de sensibilisation fondées à l’aide d’affiches multilingues et d’initiatives de sensibilisation vocales encourageront l’inscription, en particulier parmi les travailleurs migrants, les femmes et les adolescents, qui restent actuellement marginalisés en raison de contraintes liées à l’alphabétisation et à la langue.

3. Renforcement des infrastructures non numériques

Une intervention numérique efficace pour les travailleurs non organisés doit être soutenue par une infrastructure non numérique renforcée. Pour créer un impact à grande échelle, le gouvernement devrait investir dans la formation et le renforcement des capacités des infrastructures non numériques, y compris les CSC et les kiosques, ce qui sera la première étape pour que les travailleurs utilisent efficacement le portail.

De plus, le réseau existant d’agents de livraison du dernier kilomètre d’autres interventions gouvernementales telles que Loi nationale sur la garantie de l’emploi rural du Mahatma Gandhi (MGNREGA), Services intégrés de développement de l’enfant (ICDS), et Système de distribution publique (PDS), entre autres, peuvent être capitalisées pour sensibiliser et toucher les bénéficiaires.

4. Éviter l’autosélection des travailleurs parmi les avantages

Le portail e-Shram étend les prestations sociales à des catégories telles que les travailleurs domestiques et migrants, qui jusqu’à présent ont été exclus de l’infrastructure sociale. Il demande qu’une attention particulière soit accordée à la promotion de la prise de conscience des droits parmi les travailleurs dont le travail a été exclu à la fois dans le domaine politique et sociétal.

Tenant compte de l’exclusion genrée historique du travail domestique des femmes dans le domaine politique, une majorité de travailleurs domestiques ignorent leurs droits et les droits ils sont éligibles. C’est pire lorsque les travailleurs sont des migrants dans des États de destination où ils ont un pouvoir de négociation limité vis-à-vis de leurs employeurs. Dans ce contexte, une campagne de sensibilisation proactive permettra d’éviter l’auto-exclusion des travailleurs et de promouvoir une inclusion équitable en tant que bénéficiaires.

5. Intégrer les employeurs et les OSC en tant que parties prenantes

Enfin, compte tenu de la relation informelle entre les employeurs et les employés dans le secteur non organisé, il est essentiel de travailler avec les OSC, les employeurs et les intermédiaires tels que les cèdres et les entrepreneurs pour créer un écosystème axé sur les avantages pour les travailleurs.

Encourager les employeurs à encourager l’inscription peut potentiellement bénéficier à l’adoption, tout en sensibilisant davantage aux droits dont les travailleurs non syndiqués peuvent bénéficier, sans aucune pénalité pour les employeurs. En particulier, l’intégration des OSC avec e-Shram peut être vue de deux manières.

Premièrement, en permettant aux travailleurs d’avoir accès par le biais d’un enregistrement bénévole non gouvernemental dans leurs programmes existants. Deuxièmement, en s’associant avec les OSC pour une prestation efficace des avantages, similaire aux tentatives précédentes dans le santé et domaines de l’éducation. Une intégration efficace à la base peut fournir un espace novateur pour la collaboration et le renforcement de l’écosystème du bien-être pour les travailleurs non organisés.

Harshita Sinha est doctorant à la London School of Economics et travaille sur les travailleurs migrants et le marché du travail informel indien. Elle est également boursière en migration avec India Migration Now et Bandhu Urban Tech. Son travail examine l’intersection de la citoyenneté et des régimes de travail informels dans les États de destination urbains. Elle a récemment organisé Voices of Informality, une plate-forme de connaissances qui vise à présenter des histoires populaires sur l’informalité pour une action basée sur la pratique.