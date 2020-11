Inde: Comment les jeunes ont-ils eu accès aux soins pendant le confinement?

Au fur et à mesure que la pandémie évolue, il sera essentiel de garantir que les jeunes aient accès à des services de qualité en matière de conseil et d’autres outils de soutien psychosocial. | Photo courtoisie: Sanlaap

06 novembre (IPS) – Le COVID-19 est devenu une crise de santé publique sans précédent, dont l’impact a été observé dans les systèmes et services de santé mondiaux. Alors que la crise continue d’évoluer en Inde, il est nécessaire d’examiner l’impact de la pandémie et de la fermeture nationale qui en résulte sur la vie des jeunes, en particulier leur expérience de la maladie mentale.

Collaboration Dasra Adolescents a mené une enquête de 111 organisations au service des jeunes, travaillant avec plus de 3 200 000 jeunes, pour mieux comprendre leurs points de vue sur les expériences des personnes qu’ils servent.

L’enquête a demandé aux organisations si un ou plusieurs des garçons et des filles avec lesquels ils travaillent avaient signalé des problèmes de santé, des difficultés pour obtenir des services et les variations de l’incidence de ces problèmes, à la fois avant et après le début de la pandémie. Il a également posé des questions sur les mesures prises, le cas échéant, pour améliorer la situation.

Cet article s’appuie sur les résultats de l’enquête, en mettant l’accent sur les implications du programme relatives à la santé et à l’accès aux soins pendant le verrouillage.

Maladie mentale

Les Nations Unies a signalé une augmentation rapide des problèmes de santé mentale dans le monde depuis le début de la pandémie. Aditionellement, la recherche a indiqué que des périodes de quarantaine prolongées peuvent avoir un impact négatif durable sur le bien-être psychologique et, pour les adolescents et les jeunes, un risque accru de trouble de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que des symptômes anxieux et dépressifs. Notre étude rejoint ces tendances:

Panique et anxiété: Soixante-sept à soixante-quatorze pour cent des organisations interrogées ont déclaré que les adolescents et adolescentes les avaient abordés avec des sentiments de panique et d’anxiété. Quarante-six pour cent des organisations ont déclaré avoir été approchées pour la première fois pendant le confinement par des jeunes présentant ces symptômes.

Pour répondre aux besoins des jeunes en matière de counseling en santé mentale, les organisations sondées ont entrepris diverses actions:

Référence à un professionnel: Soixante-quinze pour cent ont veillé à ce que le personnel de terrain fournisse des conseils et des références appropriées aux jeunes dans le besoin; 48 pour cent ont référé le jeune à une ligne d’assistance en santé mentale gérée par lui-même ou un partenaire; et 26 pour cent ont orienté le jeune vers un autre établissement. Seulement trois pour cent des organisations ont indiqué qu’aucune mesure ne pouvait être prise.

Accès aux services de santé

De grandes proportions d’organisations répondantes ont indiqué que les jeunes ont éprouvé des difficultés à accéder aux soins de santé pendant le verrouillage:

Maladies non liées au COVID-19: Soixante et un pour cent ont constaté que les jeunes avaient éprouvé des difficultés à accéder aux soins de santé pour des blessures et des maladies non liées au COVID-19 (89% de ces organisations étaient en mesure d’aider les personnes dans le besoin à accéder à des soins en temps opportun ou à rejoindre un établissement ou un travailleur de première ligne).

Soixante et un pour cent ont constaté que les jeunes avaient éprouvé des difficultés à accéder aux soins de santé pour des blessures et des maladies non liées au COVID-19 (89% de ces organisations étaient en mesure d’aider les personnes dans le besoin à accéder à des soins en temps opportun ou à rejoindre un établissement ou un travailleur de première ligne). Santé menstruelle et comprimés de fer et d’acide folique (IFA): Soixante-quatorze pour cent ont indiqué que les jeunes n’avaient pas accès ou avaient des difficultés à accéder aux serviettes hygiéniques. De plus, entre 35 et 54 pour cent ont indiqué une pénurie de suppléments hebdomadaires de fer et d’acide folique (WIFS). Plusieurs de ces organisations ont observé que de telles pénuries étaient vécues par les jeunes pour la première fois pendant le confinement.

Soixante-quatorze pour cent ont indiqué que les jeunes n’avaient pas accès ou avaient des difficultés à accéder aux serviettes hygiéniques. De plus, entre 35 et 54 pour cent ont indiqué une pénurie de suppléments hebdomadaires de fer et d’acide folique (WIFS). Plusieurs de ces organisations ont observé que de telles pénuries étaient vécues par les jeunes pour la première fois pendant le confinement. Contraceptifs et soins de santé liés à la grossesse: Vingt-six à trente pour cent ont reçu des rapports selon lesquels les jeunes n’étaient pas en mesure d’accéder aux contraceptifs pendant la période de verrouillage, tandis que 52 pour cent ont déclaré que les jeunes enceintes avaient eu des difficultés à accéder aux soins prénatals, d’accouchement et / ou post-partum. Ce qui est remarquable, c’est que de nombreuses organisations ont indiqué que la difficulté à obtenir ces services n’avait été ressentie que pendant la période post-lock-out et pas avant. L’accès à des avortements sécurisés était particulièrement difficile, 12 pour cent des organisations ayant reçu des rapports faisant état de difficultés à obtenir des services d’interruption de grossesse pendant le verrouillage.

Les organisations ont entrepris diverses actions pour lutter contre les défis susmentionnés.

1. Sur les 81 organisations qui ont reçu des informations faisant état d’un accès limité aux serviettes hygiéniques ou aux tablettes IFA:

Quarante-deux pour cent ont pu alerter les autorités pour fournir les fournitures et 27 pour cent ont aidé les fonctionnaires à distribuer les fournitures.

Quarante-trois pour cent ont formé les jeunes à utiliser des vêtements hygiéniques pour les menstruations et 40 pour cent ont cherché à se procurer et à distribuer ces fournitures eux-mêmes. Une organisation ayant répondu a également réussi à obtenir un approvisionnement gratuit en serviettes hygiéniques du fabricant pour distribution.

Quatorze pour cent des organisations n’ont cependant pas été en mesure de prendre des mesures pour aider à obtenir des serviettes hygiéniques ou des comprimés IFA.

2. Parmi les personnes ayant reçu des informations faisant état d’un accès limité aux contraceptifs ou aux services liés à la grossesse:

Quarante-neuf pour cent ont alerté les autorités, 30 pour cent ont aidé les prestataires de soins de santé à distribuer des contraceptifs au niveau communautaire, et 15 pour cent ont acheté des contraceptifs et les ont distribués aux jeunes qu’ils desservaient.

Quatre-vingt-quinze pour cent ont pris des mesures pour accélérer la fourniture de soins maternels et liés à la grossesse et 37 pour cent ont alerté les travailleurs de première ligne et d’autres prestataires de soins de santé pour qu’ils prennent des mesures.

Enfin, chaque organisation qui a reçu des rapports faisant état d’une fille ayant des difficultés à accéder à un avortement sécurisé a pu faciliter la fourniture de services appropriés.

Ce qui doit être fait à l’avenir

Alors que les organisations de la société civile continuent de faire face à cette crise, certaines recommandations clés incluent:

Rétablir la fourniture de fournitures et de services de santé sexuelle et reproductive (SSR): Il est essentiel d’élargir les mécanismes de prestation de services pour les jeunes, notamment en identifiant des voies alternatives pour fournir des services de santé. Cela comprend le fait de permettre aux services de santé de se greffer sur les chaînes d’approvisionnement privées et de donner aux pairs éducateurs les moyens d’identifier les jeunes dans le besoin et de coordonner l’accès aux fournitures et aux services pour eux.

Il est essentiel d’élargir les mécanismes de prestation de services pour les jeunes, notamment en identifiant des voies alternatives pour fournir des services de santé. Cela comprend le fait de permettre aux services de santé de se greffer sur les chaînes d’approvisionnement privées et de donner aux pairs éducateurs les moyens d’identifier les jeunes dans le besoin et de coordonner l’accès aux fournitures et aux services pour eux. Renforcer les plates-formes existantes pour la fourniture de soins de santé: Les plates-formes existantes, telles que Rashtriya Kishor Swasthya Karyakramactivités communautaires de la RKSK et liens avec Centres de santé adaptés aux adolescents (AFHC) doivent être renforcées afin de garantir que les travailleurs de première ligne puissent continuer à fournir des informations sur la SSR, à faire des références et à distribuer des fournitures.

Les plates-formes existantes, telles que Rashtriya Kishor Swasthya Karyakramactivités communautaires de la RKSK et liens avec Centres de santé adaptés aux adolescents (AFHC) doivent être renforcées afin de garantir que les travailleurs de première ligne puissent continuer à fournir des informations sur la SSR, à faire des références et à distribuer des fournitures. Créer et mettre en œuvre des programmes de résilience émotionnelle: À mesure que la pandémie évolue, il sera essentiel de garantir que les jeunes aient accès à des services de conseil de qualité et à d’autres outils de soutien psychosocial, ainsi qu’à des groupes de pairs virtuels et à des interactions sociales. Le réseau AFHC du RKSK et des conseillers qualifiés sont également une ressource clé à cet égard.

À mesure que la pandémie évolue, il sera essentiel de garantir que les jeunes aient accès à des services de conseil de qualité et à d’autres outils de soutien psychosocial, ainsi qu’à des groupes de pairs virtuels et à des interactions sociales. Le réseau AFHC du RKSK et des conseillers qualifiés sont également une ressource clé à cet égard. Assurer la formation et le renforcement des capacités des professionnels: Il est urgent de former les professionnels de la santé, y compris les conseillers et les travailleurs de première ligne, ainsi que les enseignants des écoles et des collèges, à utiliser la technologie pour fournir des services numériquement et à identifier les signes avant-coureurs pour les jeunes à risque.

Il est urgent de former les professionnels de la santé, y compris les conseillers et les travailleurs de première ligne, ainsi que les enseignants des écoles et des collèges, à utiliser la technologie pour fournir des services numériquement et à identifier les signes avant-coureurs pour les jeunes à risque. Engager et former des éducateurs pairs: Former des éducateurs pairs déjà engagés dans des programmes tels que Ayushman Bharat et le RKSK, ainsi que les propres réseaux de jeunes champions des organisations, peuvent jouer un rôle essentiel dans l’identification des signes avant-coureurs de problèmes de santé physique et mentale parmi leurs groupes de pairs, et peuvent orienter vers les établissements ou prestataires concernés.

Former des éducateurs pairs déjà engagés dans des programmes tels que Ayushman Bharat et le RKSK, ainsi que les propres réseaux de jeunes champions des organisations, peuvent jouer un rôle essentiel dans l’identification des signes avant-coureurs de problèmes de santé physique et mentale parmi leurs groupes de pairs, et peuvent orienter vers les établissements ou prestataires concernés. Investissez des ressources dans des interventions numériques ou téléphoniques: Développer de nouveaux outils et maintenir les ressources accessibles existantes, telles que les lignes d’assistance, les ressources de télémédecine »,Trouver une cliniqueLes services et autres outils similaires permettront aux jeunes et à leurs familles d’accéder aux services selon les besoins.

Développer de nouveaux outils et maintenir les ressources accessibles existantes, telles que les lignes d’assistance, les ressources de télémédecine »,Trouver une cliniqueLes services et autres outils similaires permettront aux jeunes et à leurs familles d’accéder aux services selon les besoins. Faire connaître et sensibiliser les parents: Il est essentiel de former et de sensibiliser les parents aux besoins des adolescents, de s’assurer qu’ils sont capables de communiquer ouvertement et sans jugement, aidant ainsi les jeunes à répondre à leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale.

Les informations recueillies à partir de cette étude indiquent que la santé des jeunes a été gravement affectée par la pandémie et nécessite une attention urgente de la part de toutes les parties prenantes. Il est essentiel de donner suite à ces recommandations, en veillant à ce que nous travaillions à protéger et à répondre aux besoins des jeunes, afin de garantir que les adolescents et les jeunes de tout le pays se rencontrent et réalisent leur plein potentiel.

Sucharita Iyer travaille au sein de l’équipe de création et de diffusion des connaissances de Dasra.

Shireen Jejeebhoy est directeur du Centre Aksha pour l’équité et le bien-être.

Nitya Daryanani fait partie de l’équipe Collaborative Adolescents de Dasra, où elle mène des efforts sur le leadership éclairé en rassemblant un éventail de points de vue sur les adolescents en Inde.

Cette histoire était publié à l’origine par India Development Review (IDR)