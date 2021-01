“ Il y a un drapeau rouge ici ”: comment une usine d’éthanol pollue dangereusement un village américain

Pour les habitants de Mead, Nebraska, le premier signe de quelque chose qui clochait était la puanteur, l’odeur de quelque chose pourri. Les gens ont signalé une irritation des yeux et de la gorge et des saignements de nez. Puis les colonies d’abeilles ont commencé à mourir, les oiseaux et les papillons sont apparus désorientés et les chiens de compagnie sont tombés malades, titubant avec des pupilles dilatées.

Il n’y a aucun mystère quant à la cause des inquiétudes à Mead, une communauté agricole si petite que ses 500 habitants la qualifient de village et non de ville.

Après de multiples plaintes auprès de responsables étatiques et fédéraux et une enquête d’un chercheur de l’Université du Nebraska, toutes les preuves indiquent ce qui devrait être un coupable improbable – une usine d’éthanol qui, comme beaucoup d’autres aux États-Unis, transforme le maïs en biocarburant.

La société, appelée AltEn, est censée être utile à l’environnement, en utilisant des grains riches en amidon tels que le maïs pour produire annuellement environ 25 millions de gallons d’éthanol, une pratique que les régulateurs considèrent généralement comme une source écologique de carburant automobile. Les usines d’éthanol produisent généralement également un sous-produit appelé céréales de distillerie à vendre comme aliment nutritif pour le bétail.

Mais contrairement à la plupart des 203 autres usines d’éthanol américaines, AltEn a utilisé des semences enrobées de fongicides et d’insecticides, y compris ceux connus sous le nom de néonicotinoïdes, ou «néoniques», dans son processus de production.

Les responsables de l’entreprise ont annoncé AltEn comme un lieu de «recyclage» où les entreprises agricoles peuvent se débarrasser des approvisionnements excédentaires de semences traitées aux pesticides, une stratégie qui a donné à AltEn un approvisionnement gratuit pour son éthanol, mais l’a également laissé avec un déchet trop chargé en pesticides pour nourrir les animaux.

Au lieu de cela, AltEn a accumulé des milliers de livres d’une purée malodorante vert citron de grains fermentés, en distribuant une partie aux champs agricoles comme «conditionneur de sol» et en accumulant le reste sur les terres de sa plante.

Ce sont ces déchets qui, selon certains chercheurs, polluent dangereusement l’eau et le sol et constituent probablement également une menace pour la santé des animaux et des personnes. Ils signalent des tests commandés par des responsables de l’État qui ont trouvé des néons dans les déchets AltEn à des niveaux plusieurs fois plus élevés que ce qui est considéré comme sûr.

«Certains des niveaux enregistrés sont tout juste hors des graphiques», a déclaré Dan Raichel, un avocat du Conseil de défense des ressources naturelles (NRDC), qui a travaillé avec des universitaires et d’autres groupes de protection de l’environnement pour surveiller la situation à Mead. «Si je vivais dans cette région avec ces niveaux de néonics dans l’eau et l’environnement, je serais préoccupé par ma propre santé.»

Surtout, Raichel et d’autres observateurs disent que la situation à Mead est un signe d’avertissement – un exemple de la nécessité d’une réglementation plus stricte des semences enrobées de pesticides commercialisées par de grandes entreprises telles que Bayer AG et Syngenta.

L’Environmental Protection Agency (EPA) considère que les néoniques dans les aliments et l’eau sont sans danger dans une plage allant jusqu’à 70 parties par milliard (ppb) en fonction du pesticide spécifique. L’agence fixe différentes références pour les invertébrés d’eau douce «aquatiques». Pour le néonique connu sous le nom de clothianidine, le repère est de 11ppb et il est de 17,5ppb pour un néonique appelé thiaméthoxame.

Sur la propriété AltEn, les responsables de l’environnement de l’État ont enregistré des niveaux de clothianidine à un taux stupéfiant de 427 000ppb lors des tests sur l’une des grandes collines de déchets d’AltEn. Le thiaméthoxame a été détecté à 85 100ppb, selon des tests commandés par le département de l’agriculture du Nebraska.

Dans une lagune d’eaux usées d’AltEn, la clothianidine a été enregistrée à 31 000ppb et le thiaméthoxame à 24 000ppb. Un troisième néonique dangereux appelé imidaclopride a également été trouvé dans la lagune, à 312ppb. La référence de l’EPA pour la vie aquatique pour l’imidaclopride est de 0,385 ppb. Le système lagunaire d’AltEn contient environ 175 millions de gallons.

Des niveaux élevés de 10 autres pesticides ont également été trouvés dans la lagune des plantes. Au moins quatre pesticides dans le maïs utilisé par AltEn, y compris la clothianidine et le thiaméthoxame, sont connus pour être «préjudiciables aux humains, aux oiseaux, aux mammifères, aux abeilles, aux poissons d’eau douce» et à d’autres créatures vivantes, ont indiqué les autorités de réglementation dans une lettre d’octobre à AltEn.

Les responsables de l’État ont cité l’usine pour «non-respect» de diverses règles visant à prévenir la pollution, et ont déclaré dans la lettre d’octobre qu’ils craignaient qu’AltEn n’élimine pas correctement les déchets et notent la possibilité de contamination de «court terme et eaux de surface et eaux souterraines à plus long terme ».

«C’est un événement de contamination vraiment important qui a un impact sur les écosystèmes et la communauté locaux», a déclaré Sarah Hoyle, spécialisée dans les problèmes de pesticides pour la Xerces Society, une organisation de conservation basée dans l’Oregon qui aide à rechercher le problème à Mead.

Ni Scott Tingelhoff, directeur général d’AltEn, ni deux autres responsables de l’usine n’ont répondu aux multiples demandes de commentaires du Guardian.

L’année dernière Tingelhoff a dit à une chaîne de télévision locale que l’entreprise travaillait avec les régulateurs de l’État pour répondre aux préoccupations.

Les habitants de Mead se disent préoccupés par les déchets de l’usine qui ne sont pas restés sur la propriété de l’usine. En plus des quantités acheminées vers les exploitations agricoles pour être réparties sur la superficie, d’autres semblent avoir été lessivées et déversées des lagunes d’eaux usées dans les cours d’eau adjacents.

AltEn applique également ses eaux usées à la superficie. Certains résidents de Mead craignent que l’eau de puits dont dépendent leurs maisons ne soit désormais contaminée, tandis que les chercheurs s’inquiètent également de la contamination potentielle d’un aquifère souterrain qui fournit de l’eau dans le Midwest américain.

Ils sont également mécontents de ce qu’ils disent avoir été plus de deux ans d’échecs réglementaires pour protéger la communauté.

«J’ai eu beaucoup de répulsion de la part des gens de l’État», a déclaré Paula Dyas, une résidente de la région, qui a déposé une plainte auprès de l’État lorsque ses chiens sont tombés malades après avoir ingéré une partie des déchets qui avaient été jetés dans une ferme voisine. Ses animaux se sont rétablis, mais étaient si malades qu’elle craignait des dommages durables. «Il n’y a tout simplement aucune considération pour la quantité de ces produits chimiques que nous mettons sur la terre et ce que cela va finalement faire aux animaux, à la faune», dit-elle.

Jody Weible, ancienne présidente de la commission de planification de Mead, a tenté d’obtenir l’aide des dirigeants politiques de l’État ainsi que des régulateurs pour faire face à ce qu’elle appelle le «poison» venant d’AltEn. L’usine est à environ un mile de sa maison de 34 ans.

«J’ai envoyé un e-mail à l’EPA, aux responsables de l’eau, des parcs et de la conservation, à peu près à tout le monde auquel je pourrais penser», a déclaré Weible. «Ils disent tous qu’il n’y a rien qu’ils pensent pouvoir faire à ce sujet.»

D’autres voisins vivant à proximité de l’usine ont informé des responsables de l’État d’étranges maladies et d’oiseaux morts ou mourants.

Après avoir reçu plusieurs plaintes, le département de l’agriculture du Nebraska a ordonné à AltEn de cesser de distribuer ses déchets dans les champs agricoles. Mais cela signifie que de plus en plus s’accumulent sur le site de l’usine d’éthanol ou se déversent dans ses lagunes. AltEn a également commencé à incinérer une partie des déchets et à stocker le «biochar» dans des sacs à l’extérieur sur la propriété de l’usine, une pratique qui inquiète davantage les habitants de la région.

Abeilles mortes

Les régulateurs d’État disent qu’ils n’ont pas testé l’eau, le sol ou la végétation en dehors de la propriété de la plante et n’ont aucune connaissance des dommages potentiels plus larges de la propagation des déchets AltEn. Mais Judy Wu-Smart, une chercheuse de l’Université du Nebraska qui étudie la santé des abeilles, a effectué des tests et a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que la contamination de la plante s’était propagée beaucoup plus loin que ses limites.

Dans un article académique qu’elle a partagé avec les régulateurs et d’autres chercheurs, Wu-Smart a déclaré que chaque ruche entretenue dans une ferme de recherche universitaire située à environ un mile de Mead était morte, des pertes qui coïncidaient avec l’utilisation par AltEn de semences traitées au néonic. Elle a également signalé une pénurie d’autres insectes communs dans la région et a enregistré des enregistrements vidéo d’oiseaux et de papillons dans la région qui semblent atteints de troubles neurologiques.

Après avoir trouvé des résidus néoniques dans la végétation et tracé des voies navigables qui relient le terrain de l’université à AltEn, Wu-Smart craint qu’un vaste événement de contamination par des niveaux élevés de néoniques ne fasse des ravages sur l’environnement, et peut-être sur les personnes vivant dans la région.

«Il y a un drapeau rouge ici. Les abeilles ne sont qu’un bio-indicateur d’un problème grave », a déclaré Wu-Smart. Il y a un «besoin urgent d’examiner les impacts potentiels sur les communautés locales et la faune», a-t-elle déclaré.

Les néoniques sont absorbés par les racines des plantes au fur et à mesure de leur croissance et peuvent persister pendant des années dans l’environnement et sont accusés, avec d’autres pesticides, d’une soi-disant «apocalypse des insectes». Les insecticides ont également été liés à de graves défauts chez le cerf de Virginie, aggravant les inquiétudes quant au potentiel du produit chimique de nuire aux grands mammifères, y compris les humains.

L’Union européenne a interdit l’utilisation en extérieur de néonics clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame en 2018, et les Nations Unies affirment que les néonics sont si dangereux qu’ils devraient être «sévèrement» limités. Mais aux États-Unis, les néoniques sont largement utilisés.

Pas seulement le Nebraska en danger

Meghan Milbrath, professeur adjoint d’entomologie à la Michigan State University, a déclaré que les implications des pratiques d’AltEn «s’étendent bien au-delà de Mead».

«Comme nous l’avons vu ici, des semences traitées mal traitées peuvent entraîner une contamination importante qui perturbe les écosystèmes et met les communautés en danger», a déclaré Milbrath.

Le département de l’environnement et de l’énergie du Nebraska (NDEE) a déclaré qu’il «n’avait pas d’opinion» sur la source de la mortalité des abeilles et qu’il manquait de «compétence» en la matière. L’agence publique a déclaré qu’elle continuait à «examiner les opérations et les activités de l’installation».

Et bien que l’État n’ait pas empêché AltEn d’absorber des semences enrobées de pesticides pour la production d’éthanol, il a ordonné à AltEn de mettre en œuvre un plan de surveillance des eaux souterraines et d’autres mesures d’atténuation, bien que l’État ait noté de multiples problèmes de conformité. L’État a également ordonné à AltEn d’éliminer ses déchets dans une zone d’élimination des déchets solides autorisée.

Les résidents se demandent si cela se produira ou non et signalent que de gros tas de déchets verts sonnent toujours dans l’installation.

Ni Tingelhoff, le directeur général d’AltEn, ni deux autres responsables de l’usine n’ont répondu à une demande de commentaires.

Mais les responsables de l’État ont refusé d’être interviewé pour cette histoire, bien que Blayne Glissman, un spécialiste des permis de déchets NDEE, ait offert une défense pour l’opération d’éthanol, affirmant qu’il pensait que les responsables d’AltEn n’étaient que «des gens qui travaillent dur et essayent de gagner leur vie».