Histoire de la mobilité (im) féminine au Népal

Crédit: Nepali Times

KATHMANDU, 15 février (IPS) – Une proposition du département de l’Immigration du Népal exigeant le consentement d’un tuteur et du gouvernement local pour les femmes de moins de 40 ans voyageant dans le Golfe ou en Afrique a déclenché la fureur du public et est considérée comme une nouvelle preuve d’un misogyne , bureaucratie maladroite.

Le ministère a fait la recommandation au ministère de l’Intérieur mercredi, affirmant qu’il était nécessaire de réduire le trafic de Femmes népalaises sans permis de travail, en particulier dans les pays du Golfe.

Cependant, au lieu de restreindre le “ cadre ” et la collusion entre les recruteurs, les fonctionnaires de l’immigration et les agents basés à l’étranger pour lutter contre la traite, les restrictions négligent le pouvoir des femmes dans la prise de décisions, leur liberté de voyager et de travailler.

Teknarayan Poudel du ministère de l’Immigration a déclaré Nepali Times qu’une directive antérieure de 2009 a dû être modifiée en raison d’un «abus généralisé». Les modifications suivantes ont été proposées:

Les femmes voyageant avec des visas de visite ont besoin d’une assurance voyage d’au moins 1,5 million de roupies Ils devront présenter un bon / reçu comme preuve pour le change de devises Les femmes de moins de 40 ans qui voyagent pour la première fois dans les pays du Conseil de coopération du Golfe ou en Afrique seules doivent obtenir l’autorisation des membres de leur famille et du quartier local.

C’est la troisième proposition qui a provoqué l’indignation du public et elle ignore que dans le passé, les permis de travail ont souvent été utilisés à mauvais escient lorsqu’ils étaient inutilement restrictifs, en particulier pour les femmes.

En n’accordant pas de permis de travail ou d’approbation pour les travaux ménagers à l’étranger, les femmes traversent la frontière ouverte vers l’Inde ou utilisent des visas de visite, car c’est leur seule issue. Il est clair que limiter les visas de visite, au lieu de freiner la traite des travailleuses, intensifier les voyages irréguliers via l’Inde.

Poudel affirme que la réaction du public à la proposition ne tient pas compte des critères selon lesquels elle ne s’applique qu’aux nouveaux voyageurs dans le Golfe et en Afrique. «Ce sont les nouveaux arrivants au CCG qui sont les plus vulnérables à l’utilisation abusive des visas que cette proposition d’amendement vise», a-t-il déclaré.

Mais cela n’enlève pas le ridicule de la proposition. Une fois atteint, le ministère de l’Intérieur a refusé de commenter. Les modifications proposées sont similaires aux recommandations formulées dans un rapport récent d’un groupe de travail interinstitutions relevant du ministère de l’Intérieur chargé d’enquêter sur l’utilisation abusive des visas de visite.

Les travailleurs népalais contournaient les permis de travail encombrants en voyageant à l’étranger avec des visas de visite, et le Département de l’immigration avait été sévèrement critiqué pour une autre proposition dénuée de sens exigeant que tous les détenteurs de visas de visite aient un diplôme minimum d’éducation et des capacités d’expression anglaise.

Poudel a rejeté cela en disant: «C’était l’une des nombreuses options qui avaient été présentées, mais elle n’a jamais été beaucoup considérée.»

Certes, l’utilisation abusive des visas de visite est un problème pressant car elle met en danger de nombreux migrants, en particulier des femmes. En plus de contourner les emplois et les pays pour lesquels les autorisations de travail sont interdites pour des raisons de sécurité, les visas de visite sont également utilisés à mauvais escient par les recruteurs qui souhaitent contourner les garanties légales ou en raison de retards dans la paperasserie.

«Les pays ou secteurs restreints à l’emploi à l’étranger en raison de vulnérabilités sont les plus propices à l’utilisation abusive des visas de visite», déclare Kumar Dahal du Département de l’emploi étranger. «Nous recevons des appels de femmes dans des endroits comme la Syrie qui sont interdits d’emploi à l’étranger. Les travailleurs domestiques bloqués du Koweït nous appellent dans les pires situations imaginables. Ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils sont tous partis avec des visas de visite. »

Il a déclaré que bien que de nombreux travailleurs se rendent aux EAU avec des visas de visite, il s’agit également d’un transit vers des pays tiers. Mercredi même, l’ambassade du Népal à Abu Dhabi a publié un avis demandant aux Népalais de ne pas venir aux EAU avec des visas de visite pour travailler en raison d’une augmentation des cas de migrants bloqués.

La dernière restriction proposée sur les visas de visite a ses racines dans le système de migration de main-d’œuvre du Népal qui oblige les travailleurs à obtenir des autorisations pour travailler à l’étranger. Le permis de travail du gouvernement est comme la carte de sortie du Népal qui signifie que les procédures légales avant le départ sont suivies.

Les permis ont leurs mérites puisqu’ils tiennent les intermédiaires et les employeurs responsables, veillent à ce que les migrants voyagent avec les documents appropriés pour des emplois authentiques, et ils sont inscrits à un fonds contributif en cas de problème.

Cependant, la nouvelle proposition est rappelle les anciennes restrictions imposées aux femmes. Regard sur l’évolution de la clause sur le traitement des femmes migrantes:

1985 La loi sur l’emploi à l’étranger interdit aux recruteurs de fournir des emplois aux femmes et aux enfants sans le consentement des tuteurs.

1988 Un amendement a élargi cela pour inclure la permission des tuteurs ainsi que du gouvernement de Sa Majesté. “ Tuteur ” désigne la mère ou le père d’une femme non mariée ou le mari d’une femme mariée, ou le frère aîné ou cadet âgé de 21 ans ou plus d’une femme non mariée vivant dans la même famille, ou le beau-père ou la belle-mère -loi d’une femme mariée.

2007 La loi sur l’emploi à l’étranger stipulait: Aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit être faite lors de l’envoi de travailleurs à l’étranger conformément à cette loi. À condition que, lorsqu’une institution employeur formule une demande de travailleurs masculins ou féminins, rien n’empêchera l’envoi de travailleurs à l’étranger conformément à cette demande.

Shambhu Niroula, conseiller juridique de l’Association nationale des agences d’emploi étrangères (NAFEA), a déclaré que la clause de non-discrimination de la loi de 2007 était une énorme réussite. «Ce n’était pas seulement la clause non discriminatoire, il y avait aussi des exemples de discrimination positive pour uniformiser les règles du jeu, comme le remboursement des frais d’orientation aux femmes migrantes», dit-il, ajoutant que les règles proposées sont régressives.

Mais des directives telles que interdiction des travailleurs domestiques qui sont à prédominance féminine sont en contradiction avec les clauses juridiques non discriminatoires, et la nouvelle règle proposée est un ajout régressif qui a un impact sur les femmes.

La dernière interdiction des travailleurs domestiques a été mis en place en 2017 après que le comité du Parlement a visité le Golfe au début de 2020 et a décidé que c’était dangereux pour les travailleurs domestiques, quel que soit leur sexe. Après un voyage similaire dans le Golfe par une équipe dirigée par Bimal Prasad Shrivastav, le président de la commission parlementaire de l’industrie, du commerce, du travail et des intérêts des consommateurs a chargé le gouvernement de revoir l’interdiction.

«Nous avons recommandé des politiques spécifiques à chaque pays pour les travailleurs domestiques à l’étranger», a-t-il déclaré. Les critères incluent un accord de travail bilatéral, une loi distincte sur les travailleurs domestiques, une formation avant le départ, l’égalité de traitement entre les Népalais et les habitants, et un accès facile pour communiquer avec les fonctionnaires consulaires et les familles au pays.

Ces conditions préalables étaient toujours jugées restrictives, mais meilleures que les règles précédentes. Cependant, Covid-19 a déraillé l’action. La pandémie elle-même a eu un impact disproportionné sur les travailleuses à l’étranger, en particulier sur celles qui avaient voyagé à travers l’Inde ou avec des visas de visite car elles n’existaient pas dans les archives gouvernementales et n’étaient pas éligibles à un soutien du Fonds de protection de l’emploi étranger.

Il y a aussi des questions sur l’exigence selon laquelle les femmes ont besoin de l’autorisation du service local avant de pouvoir partir à l’étranger. Ils devraient plutôt être mobilisés pour aider les aspirants à prendre des décisions éclairées via des campagnes de conseil et d’information. Ils ont également l’avantage de la proximité pour surveiller les activités illicites.

L’interdiction ou les restrictions réactives de voyage qui ciblent de manière disproportionnée les femmes sont paresseuses car l’alternative exige que les parties prenantes soient proactives, s’engagent dans des discussions bilatérales avec les gouvernements des pays de destination, aient une forte coordination interinstitutions, tiennent les responsables des immigrants complices pour responsables, intensifient l’action contre les trafiquants former et informer les travailleurs sur les pratiques sûres, rechercher des voies légales plus sûres, créer des emplois à la maison et réprimer la violence domestique.

Au lieu de cela, ils ont mis au point des politiques bizarres avec des conséquences néfastes qui ne résolvent pas le problème, mais qui ont des conséquences imprévues mais prévisibles.

Les Népalais réagissant sur les réseaux sociaux à la proposition se sont demandé sur quels motifs un “ tuteur ” pouvait-il autoriser une femme à voyager. «Pourquoi les hommes de moins de 40 ans devraient-ils être épargnés par cette disposition? a demandé un. Comment le consentement du tuteur et des autorités locales abordera-t-il la traite, a déclaré un autre. Et si le même tuteur était la source même de la violence domestique dont la femme s’évade pour travailler à l’étranger?

Même lorsque ces lettres ne sont pas nécessaires, les femmes sont souvent harcelées par les agents d’immigration à l’aéroport.

En raison de la réaction du public, il est probable que le ministère de l’Intérieur n’ira pas de l’avant avec la proposition. Mais c’est un triste rappel que même des décennies plus tard, nous envisageons même des politiques archaïques qui étaient même considérées comme discriminatoires et régressives.

Bijaya Shrestha, qui dirige l’AMKAS Nepal qui soutient les migrantes rapatriées, a déclaré: «En 1996, je voulais faire un passeport pour aller au Japon et on m’a demandé d’apporter une lettre similaire de mon tuteur et quand je leur ai dit que je n’avais pas de tuteur, ils ont dit que ça pouvait être mon jeune frère qui avait 21 ans. J’avais 30 ans alors.

Le bureau des passeports allait bien avec une lettre de son jeune frère, mais pas de sa petite sœur de 28 ans. Elle ajoute: «Je ne peux pas croire que nous revenions au même débat contre une politique absurde et discriminatoire. Combien de temps devons-nous lutter contre cela?

Jusqu’à 70% des travailleuses soutenues par AMKAS ont été forcées de voyager par des voies irrégulières en raison des restrictions de voyage.

Sarda Rai est une migrante qui a travaillé dans des ménages à Dubaï, au Koweït et en Arabie. Elle est maintenant de retour chez elle à Morang et raconte: «Je suis partie via l’Inde, mais je rentrais chez elle via l’aéroport de Katmandou. Les agents d’immigration m’ont donné du fil à retordre à chaque fois. J’ai dû riposter et leur dire soit de lever l’interdiction, de ne pas nous délivrer de passeport du tout, ou de nous donner des emplois au Népal. Tout cela est toujours vrai.

Cette histoire était publié à l’origine par The Nepali Times