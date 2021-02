Hajiya Gambo Sawaba: “ La femme politique nigériane la plus emprisonnée ”

Les histoires de la vie de Hajiya Gambo Sawaba, l’une des militantes politiques les plus importantes du nord du Nigéria, née ce jour-là en 1933, sont devenues une matière folklorique.

Selon l’un d’eux, son esprit combatif était évident lorsque, en tant que jeune fille grandissant dans le nord du Nigéria dans les années 1930 et 1940, elle intervenait toujours dans les combats d’autres enfants aux côtés du perdant, en leur disant: «J’ai acheté ce combat de vous », avant de continuer la bagarre.

Les combats venaient fréquemment et ses vêtements se déchiraient inévitablement. Ainsi, selon l’histoire, afin de minimiser la fréquence à laquelle elle devrait remplacer les robes endommagées de sa fille, la mère de Sawaba, Malama Fatima, a eu recours à leur fabrication en bâche.

Que cette histoire soit vraie ou non, il était indéniable que tout au long de sa vie, Sawaba n’a jamais hésité à se battre, en particulier lorsqu’elle était du côté des opprimés.

Une militante adolescente

Son histoire a commencé le 15 février 1933.

En 1943, alors qu’elle avait 10 ans, son père mourut. Sa mère est décédée trois ans plus tard et, peu de temps après, à l’âge de 13 ans, Sawaba était mariée à un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale nommé Abubakar Dan Sarkin. À 16 ans, elle a donné naissance à son unique enfant, Bilikisu.

L’année suivante, son activisme politique avait commencé.

À l’époque, les Britanniques régnaient sur le Nigéria en utilisant un système de règle indirecte, dans lequel les autorités autochtones (NA) administraient les politiques coloniales dans les 12 provinces du nord par l’intermédiaire d’émirs locaux et de chefs de district et de village.

La région du Nord était dirigée par le conservateur Northern Peoples ‘Congress (NPC). Mais en 1950, un instituteur de la ville de Kano, Malam Aminu Kano, a formé un nouveau parti politique, Northern Elements Progressive Union (NEPU).

Le NEPU a soutenu «l’éducation des femmes dans les sphères religieuses et laïques et leur octroi de suffisamment d’espace – politiquement et économiquement».

C’était en contraste frappant avec l’APN, qui contrôlait les autorités autochtones et dont les dirigeants auraient déclaré: «Nous, dans le nord, sommes heureux, nos femmes sont heureuses de leur condition. Il n’y a pas une seule femme du Nord qui ait dit à qui que ce soit qu’elle était malheureuse. Nous savons ce qui est juste pour les femmes et nos hommes savent ce qui est bon pour eux-mêmes.

Les messages de NEPU ont résonné avec le sens de la justice de Sawaba et elle est devenue l’un des premiers membres de l’aile féminine du parti.

À cette époque, il y avait déjà des appels pour le droit de vote des femmes dans d’autres régions du Nigéria – par des féministes de renom, Olufunmilayo Ransome-Kuti et Margaret Ekpo dans les régions occidentales et orientales du Nigéria, respectivement. Sawaba allait bientôt prêter sa voix à la leur.

‘Liberté et rédemption’

Sawaba n’était pas son nom de naissance. Signifiant liberté ou rédemption, elle lui a été donnée par son mentor politique, Malam Aminu Kano, après avoir été élue présidente générale de l’aile féminine du NEPU.

Bien que le folklore donne une version alternative de la façon dont elle est venue par le nom. Selon cela, elle est devenue connue sous le nom de Sawaba après avoir assisté à un rassemblement politique au marché de Jakara à Zaria. Alors que la foule attendait l’orateur officiel, un membre du conseil de Zaria connu sous le nom d’Alhaji Gambo Sawaba, elle est montée sur scène pour parler des droits de vote et d’éducation des femmes.

Quand Alhaji Gambo Sawaba est arrivé, il a annoncé au public qu’étant la première femme à prendre la parole à un rassemblement politique dans le nord, elle serait désormais connue sous le nom de Gambo Sawabiya – la version féminine de Sawaba.

Si cette version de l’histoire est correcte, Sawaba a clairement préféré la version masculine car c’est celle à laquelle elle est restée. Dès lors, dans les cercles politiques de Zaria, les gens ont différencié les deux hommes politiques en disant: «Gambo Sawaba [male]; Gambo Sawaba [female]. »

Quelle que soit la vérité derrière son nom, Sawaba est devenue synonyme de politique de liberté et d’émancipation dans le nord du Nigéria, en particulier pour les femmes.

Emprisonnement

Elle a ouvertement plaidé contre le mariage des enfants, le travail forcé et non rémunéré et des impôts injustes, et a sollicité des emplois pour les femmes, l’éducation des filles et le plein droit de vote.

La famille de son mari, cependant, était mécontente de ses efforts pour fusionner la maternité et l’activisme politique et une séparation à l’amiable a rapidement suivi. Comme c’était la coutume à l’époque, sa petite fille a été remise à sa belle-famille.

Mais elle avait également attiré la colère des autorités. Alors que de nombreuses femmes du nord suivaient la pratique du purdah, une forme d’isolement social, Sawaba allait de maison en maison pour leur parler. Cela déplut à l’Autorité indigène de Kano et, en 1952, elle fut traduite devant le tribunal conservateur d’Alkali (Magistrates), accusé de «faire sortir des femmes qui étaient dans le purdah». Le tribunal l’a condamnée à trois mois de prison.

C’était la première des 16 peines de prison qu’elle purgerait au cours de sa vie. Elle a été arrêtée si souvent, en fait, qu’elle a toujours gardé une couverture avec les mots «Prison Yard» inscrits à proximité afin qu’elle puisse l’emporter avec elle chaque fois que la police venait la chercher.

Plus tard dans l’année, les autorités de Kano lui ont ordonné de quitter la ville. Pour s’assurer qu’elle se conformait à l’ordre, les agents locaux des forces de l’ordre l’ont ramenée à Zaria.

Mais elle a continué son activisme politique – et ses périodes d’emprisonnement – dans sa ville natale. En plus de Zaira et Kano, elle a également été emprisonnée à Kaduna et Jos.

Gambo Sawaba [Nigerian Citizen, August 22, 1964]

Selon le journal Daily Trust: «Chaque fois qu’elle était jugée, la salle d’audience était remplie de ses partisans.»

Mais ce n’était pas seulement une peine de prison qu’elle a endurée.

Le Daily Trust a rapporté: «À deux reprises, elle a été déshabillée et avoir reçu quatre-vingts coups de fouet dans la prison centrale de Zaria. Elle a également enduré l’indignité et la douleur de se faire raser les cheveux avec une bouteille cassée.

En 1990, le compatriote politique de Sawaba, feu Malama Ladi Shehu, a raconté au First Nation Magazine les abus subis par les militantes politiques: «Gambo et quelques autres femmes du NEPU, dont beaucoup ont été emprisonnées, se sont rasées les cheveux et ont été battues. ; et certains de nos membres ont même été tués. Un bon nombre d’entre eux. »

Le vote

Mais l’emprisonnement n’a pas empêché Sawaba et d’autres membres de l’aile féminine du parti de faire campagne pour l’émancipation. En 1956, elles se sont rendues au bureau du premier ministre régional, Sir Ahmadu Bello, à Kaduna pour exiger le droit de vote pour les femmes du nord lors des futures élections parlementaires.

Le premier ministre a dit qu’il y réfléchirait, mais sa promesse n’a abouti à rien.

Les femmes du sud du Nigéria avaient obtenu un droit de vote limité en 1951. En 1954, la région orientale leur emboîta le pas et la région occidentale en 1959.

Mais, selon le livre Imperialism and Human Rights: Colonial Discourses of Rights de Bonny Ibhawoh, en 1954, l’APN au pouvoir dans la région du Nord a publié une déclaration disant: «Les femmes auraient droit de vote, seulement au temps de Dieu.

Huit ans plus tard, lors d’un débat au Sénat nigérian sur le droit de vote des femmes du Nord, la sénatrice Wuraola Esan, l’une des deux femmes au Sénat et une représentante de la région occidentale, a déclaré: «J’ose dire, le temps de Dieu ne viendra peut-être jamais aussi loin. comme la franchise pour les femmes dans le nord est concernée.

Encore une fois, en 1965, elle a déclaré au Sénat: «Je voudrais rappeler à mes frères du Nord que… il est temps que les femmes du Nord aient le droit de vote. Il est pertinent pour moi de rappeler à nos frères du Nord leur promesse que les femmes de la région du Nord obtiendront le droit de vote en temps voulu. Je leur demande seulement de faire ce “bon moment” bientôt. “

Dans son autobiographie, Bello, qui a été assassiné lors d’un coup d’État militaire en janvier 1966, explique sa position sur l’émancipation des femmes du Nord: «J’ose dire que nous l’introduirons à la fin ici, mais – et c’est important – il en est ainsi. contrairement aux coutumes et aux sentiments de la plupart des hommes de cette région, je serais très réticent à l’introduire moi-même. L’éducation des femmes doit atteindre une force beaucoup plus grande et le nombre de femmes correctement éduquées doit être multiplié par plusieurs par rapport au présent, avant que le vote ne soit pleinement utilisé.

Sawaba n’a pas oublié son échec à accorder aux femmes le droit de vote et a déclaré une fois que si ce n’était «du fait que les femmes du Nord n’avaient pas le droit de voter ou d’être élues pour», elle se serait opposée à lui dans sa propre circonscription.

Les femmes du Nord finiront par obtenir le vote en 1976.

Sawaba, cependant, n’a jamais obtenu de succès électoral – que ce soit avec le NEPU ou les deux autres partis qu’elle a rejoints plus tard dans sa carrière.

En 1998, elle a annoncé sa retraite, déclarant au journal New Nigerian: «La politique dans le pays a perdu sa saveur et n’est plus un jeu d’idéologie, mais un jeu d’auto-agrandissement.»

Un prix élevé

Mais elle avait payé un lourd tribut pendant ses 48 années en politique.

Dans une interview accordée au journal New Nigerian en 2000, Sawaba, alors âgée de 67 ans, a évoqué l’un de ses pires moments, décrivant comment elle «a été battue par six hommes et laissée mourir dans un buisson» alors qu’elle se rendait à un Rencontre. Personne n’a jamais été inculpé pour l’agression.

À une autre occasion, le Nouveau Nigérian l’avait citée comme disant: «Il n’y a pas d’ouverture dans mon corps – bouche, narines, yeux ou ailleurs – d’où le sang ne jaillit pas à cause de la torture.

«Mes dents de devant sont artificielles. Les originaux ont été cassés et retirés.

Elle a également confirmé qu’à la suite de la torture qu’elle avait subie en prison en 1957, elle avait dû subir une intervention chirurgicale pour retirer son ventre et sauver sa vie.

Ayant été témoin de la douleur émotionnelle et physique endurée par sa mère, Bilikisu n’a jamais envisagé de suivre son chemin. Aujourd’hui grand-mère de 71 ans et fonctionnaire à la retraite, elle vit dans la maison familiale de la rue Benin où des photos de Karl Marx, Thomas Sankara et Samora Machel avaient autrefois orné les murs du salon.

«Mes premiers souvenirs d’elle quand je grandissais étaient qu’elle était pleinement engagée et impliquée dans la politique civique aux côtés de ses amis», se souvient Bilikisu. «Notre maison était le centre de réunions et d’activités politiques.»

Ce ne sont pas seulement les associés politiques qui ont été accueillis dans la maison.

«Tout au long de sa vie, elle a maintenu une politique de porte ouverte qui a vu des amis, des associés et des membres ordinaires du public venir à la maison», explique Bilikisu.

“[Our] la maison n’a jamais été exempte d’enfants adoptés, d’hôtes et de visiteurs. »

Alors que Sawaba était une militante politique pour le monde extérieur, à la maison, elle aimait cuisiner, se souvient sa fille.

“[She] ne permettrait à personne de cuisiner pour elle. Elle avait des favoris particuliers, le plat traditionnel Nupe de Dukuno, et aussi Tuwon Shinkafa ou Sakwara [popular northern Nigerian dishes]. »

Sawaba s’est mariée – et a divorcé – trois fois de plus après son mariage d’adolescent. Son deuxième mari était un cheminot, son troisième un boxeur camerounais, régulièrement menacé d’expulsion par ses opposants politiques, et son quatrième un homme d’affaires.

Après la fin de son dernier mariage, Sawaba a consacré ses énergies à prendre soin des enfants qu’elle avait accueillis.

Gambo Sawaba [Daily Trust, October 22, 2001]

Après sa mort à l’âge de 71 ans en octobre 2001, le journal Daily Trust a écrit: «Gambo Sawaba s’est chargée de former les enfants des autres. Elle aimait le travail de s’occuper des enfants sans défense. Hormis les dizaines d’enfants de sa sœur qu’elle a élevés et formés, elle en a adopté beaucoup dans la rue… en ce moment, il y a plus de 30 de ces enfants adoptés dans sa maison. Parmi eux, il y a un bébé de moins d’un mois qu’elle venait de sortir de l’hôpital quelques jours avant sa mort.

Bilikisu dit que jusqu’à son dernier jour, sa mère «n’a jamais cessé d’espérer une société meilleure et est restée optimiste sur le fait que les Nigérians, en particulier les femmes, seraient libres de la tyrannie et du leadership dictatorial dans la gouvernance».

Son statut politique s’est peut-être illustré par la présence de deux anciens chefs d’État à ses rites funéraires à Zaria.

Dans son hommage, le Nouveau Nigérian l’a décrite comme: «Brusque, non-conformiste et franc-parler, la femme politique nigériane la plus torturée et emprisonnée.»