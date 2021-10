Guterres highlights ‘huge’ benefits of greener cities

“The city’s leadership in the use of green materials and the construction of energy efficient and resilient buildings powered by renewable energies is essential to achieve net zero emissions by 2050,” António Guterres said in his message for World Habitat Day, marked on Monday.

The theme for this year’s celebration of the world’s cities is Accelerating Urban Action for a Carbon-Free World.

Cities are responsible for around 75% of global energy consumption and more than 70% of global greenhouse gas emissions.

Two crises

All over the world, urban areas are facing the double crisis of COVID-19[feminine et le changement climatique, a déclaré le chef de l’ONU.

Environ 4,5 milliards de personnes vivent aujourd’hui dans les villes, mais cette population devrait augmenter de près de 50 % d’ici 2050. D’ici le milieu du siècle, plus de 1,6 milliard de citadins pourraient devoir survivre à des températures estivales moyennes de 35 degrés Celsius.

Pour M. Guterres, les villes sont au cœur de l’action climatique pour garder l’objectif de 1,5 degré à portée de main.

« Les trois quarts des infrastructures qui existeront en 2050 doivent encore être construites », a-t-il déclaré. « Les plans de relance économique offrent une opportunité générationnelle de placer l’action climatique, les énergies renouvelables et le développement durable au cœur des stratégies et politiques des villes.

Alors que la population augmente dans les économies émergentes, la demande de transport, qui représente près de 20 % des émissions mondiales de carbone, se multiplie également.

Le chef de l’ONU a déclaré que les villes y travaillaient déjà, essayant de faire en sorte que cette demande soit satisfaite par des véhicules et des transports en commun à zéro émission.

M. Guterres a conclu en demandant un moratoire mondial sur les moteurs à combustion interne pour étayer ces efforts, affirmant que cela devrait se produire d’ici 2040 au plus tard.

Opportunité

Dans un message du jour, directeur exécutif de UN-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, a déclaré que, à moins que le monde ne prenne des mesures urgentes, “les gaz à effet de serre produits par les centres urbains en constante expansion continueront de faire monter les températures de l’air mondiales”.

Mme Sharif a rappelé que, cette année, la journée est célébrée quelques semaines seulement avant le sommet des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, qui se passe début novembre à Glasgow.

Pour le chef d’ONU-Habitat, la reprise après la pandémie de COVID-19 est une opportunité pour les villes du monde de mettre l’action climatique en tête de leur agenda.

“C’est une chance de changer la façon dont nous générons notre électricité, construisons nos bâtiments, chauffons, refroidissons et éclairons nos bureaux et nos maisons, et voyageons de la maison au travail”, a-t-elle déclaré.

Mme Sharif a demandé des « villes compactes bien planifiées et bien gérées », qui permettent le transport non motorisé et qui réduisent la consommation d’énergie de refroidissement et de chauffage.

« Les villes sont des incubateurs d’innovation et de nouvelles technologies », a-t-elle déclaré. « Nous devons exploiter cette force pour de meilleures solutions au changement climatique. »

Pour Mme Sharif, “l’action sera différente d’une ville à l’autre”, mais “la transition verte doit profiter à tous, notamment aux plus vulnérables, et créer de nouveaux emplois”.

Message from the Executive Director of UN-Habitat for World Habitat Day 2021, Maimunah Mohd Sharif

Activities

This year’s events will explore how governments and organizations can work with communities, academia and the private sector to create sustainable, carbon neutral and inclusive cities and towns.

World Habitat Day will also amplify theRace to Zero campaignand encourage local governments to develop zero carbon action plans ahead of COP26.

This Monday, during a ceremony in Yaoundé, Cameroon, UN-Habitat will also present the winners of the Scroll of Honor, one of the most prestigious awards in the world for those working on sustainable urbanization.

This year, there are five laureates: New Urban Communities Authority, from Egypt; Shining Hope for Communities, Kenya; the city of Baoji, China; Let’s do it World, from Estonia; and Ciudad Emergente, from Chile.