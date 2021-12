Un travailleur vérifie les ventilateurs de l’exploitation agricole de crypto-monnaie, Bitfarms, au Québec, Canada (image : Alamy)

LONDRES, 10 déc. (IPS) – Le 14 avril de cette année, le prix d’un seul Bitcoin a atteint un niveau record d’environ 64 870 $ US. Un peu plus d’un mois plus tard, le prix de la monnaie numérique la plus populaire au monde avait chuté à 34 259 $.

Un facteur important derrière cette baisse soudaine était la nouvelle que la Chine avait commencé une répression radicale contre l’industrie de la crypto-monnaie, motivée par des inquiétudes concernant le risque financier et la consommation excessive d’énergie. Le « minage » de Bitcoin – le processus par lequel les transactions sont vérifiées et de nouvelles pièces sont créées – est très énergivore, ce qui conduit à critiquer l’empreinte carbone surdimensionnée de la monnaie.

Avant la répression, la Chine représentait les deux tiers du minage de Bitcoin dans le monde. Au cours des mois qui ont suivi, les sociétés minières n’ont pas tardé à déplacer leurs activités à l’étranger. Récent Les données suggère que l’énergie consommée par Bitcoin a augmenté aux États-Unis, au Canada et au Kazakhstan, et avec elle, la pression pour répondre à l’appétit croissant de la monnaie en électricité.

Minage de Bitcoin gourmand en énergie

Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, ce qui signifie que chaque fois que de l’argent est envoyé ou reçu, la transaction est conservée dans un registre public, plutôt qu’avec une banque. Mais en l’absence d’une autorité de confiance pour vérifier chaque transaction, la responsabilité incombe aux participants au réseau Bitcoin appelés « mineurs ».

Pour vérifier les transactions, les mineurs connectent des ordinateurs au réseau de crypto-monnaie et les utilisent pour résoudre des énigmes mathématiques incroyablement complexes et générées aléatoirement. Mais n’importe quel ordinateur ne fera pas le travail : l’exploitation minière de Bitcoin nécessite l’exécution de plusieurs ordinateurs spécialisés presque 24h/24 et 7j/7 afin d’obtenir la puissance de calcul nécessaire pour trouver la solution.

Celui qui résout le puzzle en premier est autorisé à ajouter un « bloc » de transactions au grand livre global, et est récompensé par une petite quantité de Bitcoin nouvellement créé.

C’est là que réside le problème énergétique de Bitcoin. Plus vous pourrez rassembler de puissance de calcul, plus vous serez le premier à résoudre le casse-tête et à gagner le Bitcoin. Et les machines utilisées pour extraire le Bitcoin – des unités intégrées spécifiques à l’application (ASIC) – consomment beaucoup d’énergie, c’est le moins qu’on puisse dire.

En un an, l’ensemble du réseau Bitcoin consomme environ 120 térawattheures (TWh) d’énergie, soit plus que l’ensemble des Pays-Bas, selon les estimations de l’université de Cambridge. Indice de consommation d’électricité Bitcoin (CBECI). Si Bitcoin était un pays, il se classerait 32sd dans le monde par la consommation annuelle d’électricité.

“C’est le prix que nous payons pour sécuriser les transactions”, déclare Anton Dek, responsable des crypto-actifs et de la blockchain au Cambridge Center for Alternative Finance, et l’un des créateurs de l’indice. La consommation d’énergie de Bitcoin n’est pas un sous-produit accidentel, explique-t-il. Le minage de Bitcoin est délibérément conçu pour être coûteux – à la fois en électricité et en argent – afin d’empêcher les pirates potentiels de s’emparer du réseau.

Jusqu’à présent, cela semble avoir fonctionné. « Nous n’avons pas vu de doubles dépenses ni d’attaques sur le réseau, en partie parce que cette attaque serait trop coûteuse. Cela a donc du sens, même si cela ne veut pas dire que cela ne devrait pas être une préoccupation », explique Dek.

Minage de Bitcoin : une catastrophe climatique ?

L’empreinte énergétique de Bitcoin a explosé ces dernières années. En 2017, le blog d’économie Digiconomist estimé que le réseau d’ordinateurs spécialisés dans l’exploitation minière utilisait 29 TWh par an, soit 0,13 % de la consommation électrique mondiale totale. Ce chiffre était passé à environ 0,65% en mai de cette année, selon les données de la CBECI.ƒcbeci

Non contrôlées, les opérations minières de Bitcoin en Chine à elles seules devaient générer 130,5 millions de tonnes métriques de CO2 d’ici 2024, soit environ le même que les émissions annuelles totales de la République tchèque, selon un 2021 étudier dans la revue Nature.

Répression

Depuis que le président Xi Jinping promis l’année dernière que la Chine viserait à être neutre en carbone d’ici 2060, la position du gouvernement sur l’extraction de Bitcoin et de crypto-monnaie s’est durcie.

Le premier signe est arrivé en mars de cette année, lorsque la Mongolie intérieure annoncé il éliminerait complètement l’extraction de crypto-monnaie après que la province n’ait pas atteint son objectif de 2020 de réduction de la consommation d’énergie.

Puis en mai, le vice-Premier ministre chinois Liu He déclaré lors d’une réunion du Conseil d’État que le gouvernement entendait «répression sur l’extraction et le commerce de Bitcoin ».

Les gouvernements régionaux n’ont pas tardé à agir, révoquer des licences des entreprises impliquées dans le minage de crypto-monnaie, couper le courant aux installations minières et, dans certains cas, n’accordant aux entreprises que sept jours pour arrêter leurs activités. Fin juin, un expert de l’industrie estimé que 90 % des centres miniers chinois de Bitcoin – plus de la moitié du total mondial à l’époque – étaient hors ligne. Le même mois, l’empreinte électrique totale de Bitcoin a été réduite de moitié, selon les données de la CBECI.

Exode de masse

« La répression en Chine a entraîné un exode massif de mineurs », explique Peter Wall, PDG de la société nord-américaine de minage de crypto-monnaie Argo Blockchain. « Les mineurs chinois déplacés recherchent dans le monde entier des sites d’hébergement appropriés pour leurs machines. »

Les pays ayant accès à une électricité bon marché comme le Canada, la Russie, le Kazakhstan et, surtout, les États-Unis voient maintenant un regain d’intérêt de la part des mineurs chinois qui cherchent à s’associer avec des entreprises locales. Les pays d’Amérique latine avec des tarifs d’électricité tout aussi abordables et un cadre institutionnel faible pour l’industrie sont également en train de devenir des destinations pour l’industrie.

Venezuela et Paraguay font partie de ceux qui cherchent à attirer des mineurs incapables d’opérer en Chine et l’Argentine pourrait devenir une destination minière mondiale de bitcoins, Bitfarms, basée au Canada, annonçant avoir commencé la construction d’une installation minière de Bitcoin de 210 MW en Argentine, la plus grande du pays. La mine sera source de son pouvoir directement de la centrale à gaz de Maranzana.

En septembre, le président salvadorien Nayib Bukele a fait la une des journaux lorsqu’il a adopté la monnaie comme monnaie légale, bien que les experts craignent que l’augmentation concomitante de la demande d’électricité rende le pays plus dépendant des importations d’énergie qu’il ne l’est déjà.

Alors, comment cette « grande migration minière », telle qu’elle est décrite dans les cercles de crypto-monnaie, va-t-elle façonner l’empreinte carbone de Bitcoin ?

“Nous espérons que l’impact à long terme de cette migration sera la réinstallation de machines dans des juridictions dans lesquelles les opérations minières peuvent être alimentées par des énergies renouvelables”, a déclaré Wall.

La réalité à court terme n’est peut-être pas si rose. En juillet, le géant de la crypto-minage basé à Pékin Bitmain a accepté de déplacer un lot de ses machines de minage vers une installation de 180 mégawatts (MW) au Kazakhstan dont l’électricité est fourni par une centrale à charbon locale. Étant donné que juste 1% du mix énergétique du Kazakhstan est constitué d’énergies renouvelables, ce n’est peut-être pas ponctuel. Au Canada, la société pétrolière et gazière Black Rock Petroleum a accepté d’héberger jusqu’à 1 million de machines d’extraction de Bitcoin délocalisées de Chine, les 200 000 premières unités fournissant de l’électricité. directement à partir d’un puits de gaz naturel.

Cependant, le nouveau centre mondial de l’exploitation minière de Bitcoin devrait être l’État américain du Texas. Le gouverneur de l’État, Greg Abbott, courtise activement l’industrie de la crypto-monnaie, tweeter en juin que “le Texas est ouvert aux activités de cryptographie”. BIT Mining basé à Shenzhen des plans d’investir 26 millions de dollars dans une installation de 57 MW dans l’État.

Le Texas offre « d’énormes possibilités pour l’exploitation minière d’utiliser des sources renouvelables », déclare Wall. Il précise que dans l’ouest de l’État, les éoliennes alimentent 90 % du réseau. Dans l’ensemble, cependant, le réseau énergétique du Texas est composé d’un peu plus de un cinquième d’énergie renouvelable et a s’est avérée fragile dans des conditions météorologiques extrêmes.

Écologiser le Bitcoin

Les données de la CBECI montrent maintenant que la consommation d’électricité de Bitcoin augmente à nouveau. Alors que le réseau devient de plus en plus distribué à travers le monde, quelles options restent-ils pour lutter contre l’empreinte carbone de la monnaie ?

Une solution peut être de repenser la façon dont les transactions Bitcoin sont vérifiées. La méthode actuelle est appelée « preuve de travail » car les participants doivent effectuer le travail de minage pour vérifier les transactions.

L’alternative la plus couramment proposée est la « preuve de participation ». Cela supprime la puissance de calcul de l’équation. Au lieu de se faire concurrence, les participants qui ont d’abord effectué un dépôt en Bitcoin sont sélectionnés au hasard pour vérifier les transactions. Plus le dépôt est important, plus les chances d’être sélectionné et de gagner la récompense sont grandes.

Plusieurs crypto-monnaies plus petites utilisent déjà cette méthode. Ethereum, l’un des principaux concurrents de Bitcoin, devrait effectuer le changement plus tard cette année, mais certains dans l’industrie restent sceptiques.

« Nous n’avons pas l’intention de nous éloigner de la preuve de travail », déclare Wall. Les mineurs migreront inévitablement vers l’électricité la moins chère disponible sur le réseau et de plus en plus, ce ne sont pas les centrales au charbon, au pétrole ou au gaz, fait-il valoir. “Nous sommes à un point où l’énergie renouvelable est au même prix ou inférieur à l’énergie produite par les combustibles fossiles.”

« Il est peut-être trop tard pour que les monnaies numériques existantes comme Bitcoin modifient leurs méthodes de confirmation des transactions », convient Truby, de l’Université du Qatar. La meilleure option est de « se concentrer sur l’atténuation de la consommation d’énergie des appareils miniers en améliorant les appareils et en leur fournissant de l’énergie renouvelable », dit-il.

La Norvège et l’Islande, avec leur approvisionnement abondant en énergie géothermique, hydroélectrique et éolienne, utilisent des énergies renouvelables pour alimenter l’extraction de crypto-monnaie depuis des années. El Salvador a également affirmé que ses opérations minières de Bitcoin seraient alimentées par «une énergie 100 % propre, 100 % renouvelable, 0 émission» provenant d’un volcan.

Dans un contexte de pression croissante sur les industries énergivores de toutes sortes pour répondre à leur contribution aux émissions mondiales de carbone, Wall est franc sur la nécessité pour la crypto-monnaie de s’adapter : « Prouver que la crypto peut être durable est essentiel à son succès. L’avenir de l’énergie est vert et renouvelable, donc l’avenir de la crypto doit refléter cela.

Cet article a été initialement publié par ChineDialogue