Genre, éducation et abandons

STOCKHOLM / ROME, 26 novembre (IPS) – Alors que COVID 19 maintient le monde et les médias sous leur emprise constante et que la politique nationale est souvent au premier plan, il peut être facile d’oublier des questions urgentes et néanmoins liées. L’une est la façon dont l’éducation globale a souffert et comment les enfants et les jeunes ont été forcés de faire face à une réalité différente. Cet aspect, comme tant d’autres de l’existence humaine, est genré et, tout en abordant l’éducation, il est également pertinent de parler de l’évolution des rôles de genre.

Wonder Woman, DC ComicsLe sort des filles et des jeunes femmes dans le monde est souligné à juste titre depuis plusieurs années. Cependant, cette focalisation peut occulter un phénomène qui se produit de plus en plus dans les pays développés et en développement – ​​les garçons abandonnent de plus en plus l’école, tandis que les jeunes hommes à un degré plus élevé que les jeunes femmes ne sont pas attirés par l’enseignement supérieur. Un article récent du magazine The Atlantic a souligné que les collèges et universités américains inscrivent actuellement six femmes pour quatre hommes, un écart entre les sexes qui s’agrandit d’année en année.

Le phénomène est loin d’être unique aux États-Unis. Partout dans le monde, plus de femmes que d’hommes entrent actuellement dans l’enseignement supérieur. Dans tous les pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, les femmes ont une fréquence de diplômes plus élevée que les hommes. La moyenne est actuellement de 72 pour cent chez les femmes et de 61 pour cent chez les hommes et partout l’écart se creuse. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette tendance, la plus courante étant de souligner que les jeunes hommes peuvent valoriser les relations et les contacts plus que l’enseignement supérieur, tandis que les étudiantes considèrent généralement l’éducation comme plus qu’un moyen de gagner de l’argent. Il a été constaté que plus de jeunes femmes que d’hommes pensent que l’éducation est un élément essentiel de leur développement et de leur indépendance personnelle, ce qui est généralement lié à l’élimination des obstacles à l’éducation des femmes et à l’ouverture de leur accès à des professions exigeant un niveau avancé l’enseignement supérieur. Les femmes sont de plus en plus en concurrence avec les hommes pour les professions avancées. Les compétences deviennent plus cruciales que le genre. Pourtant, l’écart de rémunération entre les sexes continue de persister.

Cependant, le lien entre le genre et l’éducation continue d’être compliqué. Dans plusieurs pays, l’importance des rôles de genre est plus prononcée dans l’enseignement aux niveaux primaire et secondaire qu’au niveau supérieur. Les préoccupations économiques ont tendance à être déterminantes pour la scolarisation des enfants. Même si les parents pauvres ne paient pas les frais de scolarité, l’argent est dépensé pour le transport, les manuels et les vêtements. Étant donné que la scolarisation pourrait signifier qu’une fille passera moins de temps à aider à la maison, une famille pauvre pourrait considérer son envoi à l’école comme préjudiciable à son bien-être. À un degré plus élevé que les garçons, les responsabilités telles que cuisiner, nettoyer et prendre soin des parents malades et de la garde des frères et sœurs ont toujours tendance à incomber aux filles.

De plus, les écoles peuvent être éloignées de la maison et si les cours ont lieu le soir, les routes, les écoles et les maisons peuvent avoir peu ou pas d’électricité et de lumière. Partout dans le monde, des filles et des garçons sont harcelés et maltraités sur le chemin de l’école et les filles sont ciblées de manière disproportionnée. L’école peut aussi être un lieu d’inconfort et de danger, et non seulement les camarades mais même les enseignants peuvent se comporter comme des prédateurs. Une situation qui s’est aggravée dans les zones de conflit et de crise. Les écoles sont souvent la cible de groupes rebelles ; l’éducation souffre, les écoles cessent de fonctionner. Au cours de telles situations d’urgence et d’autres, le genre est un facteur important. Dans plusieurs régions, les écoles offrant une éducation aux filles sont particulièrement ciblées et les filles réfugiées ont deux fois moins de chances d’être scolarisées que les garçons dans la même situation.

Certains parents pauvres peuvent supposer que cela ne vaut pas la peine de faire des efforts et de perdre des revenus pour éduquer leurs filles – elles peuvent être mariées à un homme qui prendra la responsabilité d’elles. Il est donc courant que les parents pauvres consentent à ce que leurs filles se marient avant l’âge de 18 ans, expliquant que cela les protégera des préjudices et de la stigmatisation sociale. Cependant, une épouse enfant non éduquée est plus susceptible de connaître une grossesse précoce, la sous-alimentation, la violence domestique et les complications de la grossesse. De plus, elle sera généralement, en raison de la dépendance vis-à-vis des caprices et des besoins de son conjoint, ainsi que du manque d’éducation, dans l’incapacité d’acquérir une indépendance financière. Le manque de scolarisation des filles est préjudiciable à la croissance nationale et à la santé générale. Offrir une éducation efficace et gratuite aux filles profite à l’ensemble de la société, favorisant non seulement l’égalité et le bien-être général – les taux de mariage des enfants diminuent, mais la santé familiale s’améliore également, tandis que les taux de mortalité infantile et maternelle diminuent et le retard de croissance des enfants diminue.

Dans les pays en développement, les abandons scolaires ont tendance à être plus fréquents chez les filles et les mariages et grossesses précoces en sont les principales raisons. Les mères adolescentes peuvent se trouver dans l’impossibilité de poursuivre leurs études en raison du manque de garderie, tandis que d’autres jeunes femmes peuvent décider qu’il est préférable de quitter l’école et de fonder une famille tôt. S’ils n’ont pas de conjoint et/ou de soutien familial, il leur est encore plus difficile de poursuivre leurs études et la survie devient leur objectif principal. Si des opportunités sur le marché du travail, notamment dans le secteur « informel », sont réalisables, toute personne désespérée peut choisir les revenus qui, à court terme, sont préférables à un investissement continu dans la scolarisation.

Plus récemment, on a remarqué à un degré plus élevé qu’auparavant que les rôles de genre pouvaient également être préjudiciables à l’éducation des garçons. Le changement social les affecte aussi bien qu’il affecte les filles. Par exemple, en Mongolie, les familles pauvres qui dépendent de l’élevage du bétail ont tendance à retirer leurs garçons de l’école et, à mesure que les terres agricoles et l’économie rurale évoluent, les familles trouvent plus rentable de garder les garçons dans l’agriculture plutôt que de les envoyer à l’école. En Mongolie, 65 pour cent des enfants qui ne terminent pas l’école secondaire sont des garçons et la tendance se poursuit, tandis que la domination féminine est signalée dans l’ensemble du système éducatif.

Dans de nombreux pays pauvres, les possibilités d’emploi après l’obtention du diplôme sont limitées, ce qui rend les modes de vie alternatifs plus attrayants, même s’ils peuvent aller à l’encontre des valeurs et des comportements acceptés. Il y a toujours un attrait pour l’argent rapidement et facilement gagné par le travail non qualifié et les activités illicites, au lieu d’une scolarité morne et non rémunérée, combiné avec le risque de ne pas obtenir un emploi répondant aux compétences développées par l’éducation. Tout comme les filles peuvent être nécessaires pour les tâches ménagères, on peut s’attendre à ce que les garçons et les jeunes hommes soutiennent les ménages pauvres, souvent monoparentaux, avec un travail qui ne peut être entravé par la scolarité. Une telle situation pourrait dans les quartiers pauvres avec un système scolaire insuffisamment soutenu être aggravée par la violence à l’intérieur et autour des écoles, rendant intenable la poursuite de la fréquentation scolaire par les jeunes, tandis que les activités illicites peuvent offrir des alternatives plus attrayantes que de rester à l’école. Les prédateurs se cachent pour abuser et exploiter les garçons – les gangs criminels et les milices recrutent des jeunes, soutenus par les mythes répandus sur la supériorité et la témérité masculines.

Les zones marginalisées des pays riches et pauvres souffrent du décrochage scolaire des garçons et se retrouvent dans des activités illicites, ce qui les rend sujettes à la violence. La Jamaïque, par exemple, est aux prises avec le fait que les garçons issus de familles pauvres abandonnent de plus en plus l’école, se retrouvant dans le chômage, l’oisiveté, un comportement imprudent et pire encore – la criminalité. En Jamaïque, la participation des garçons à l’enseignement secondaire diminue rapidement. À tous les niveaux, les filles surpassent les garçons et les jeunes femmes sont plus de deux fois plus susceptibles que les jeunes hommes d’accéder à l’enseignement supérieur.

C’est dans l’enseignement supérieur que les différences entre la fréquentation des jeunes hommes et des jeunes femmes deviennent encore plus apparentes qu’aux niveaux primaire et secondaire. Le dernier rapport de l’OCDE sur l’éducation indique que l’écart entre la fréquentation des femmes et des hommes dans l’enseignement supérieur augmente chaque année d’au moins un point de pourcentage. En 2020, niveaux d’éducation globaux combinés, les taux de scolarisation étaient en moyenne de 7 points de pourcentage plus élevés pour les femmes de 20 à 24 ans que pour les hommes. L’écart le plus important dans ce groupe d’âge a été trouvé en Slovénie (20 points de pourcentage) et l’écart était d’au moins 15 points de pourcentage en Argentine, en Israël et en Pologne. En moyenne, dans les pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, les garçons sont plus susceptibles de redoubler que les filles et représentent 61 % du nombre de redoublants dans le premier cycle du secondaire.

Ces ratios sont encore plus élevés dans les Émirats du Golfe, où les garçons abandonnent l’école secondaire à un taux allant jusqu’à 20 % en une seule année. Ceci alors que les filles et les jeunes femmes surpassent leurs homologues masculins dans la fréquentation et les surpassent à tous les niveaux et dans toutes les matières. Aux Emirats, cette tendance peut s’expliquer par le fait que les hommes sont privilégiés et peuvent, à un degré plus élevé que les femmes, compter sur de bonnes relations et un soutien général. Même dans un pays comme l’Arabie saoudite, le seul pays islamique (jusqu’à présent – ​​l’Afghanistan évolue dans la même direction) qui dispose d’un système distinct d’éducation des femmes et où l’accès des femmes au marché du travail est restreint, plus de 60 pour cent de l’enseignement supérieur les diplômés sont des femmes.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l’éducation, à la fois positive et négative, est affectée par le genre et le changement socio-économique. L’égalité est bénéfique pour tout système social et tout en abordant un domaine comme l’éducation, tout l’éventail des genres et de l’accès doit être pris en considération, ce qui signifie que différents besoins et conditions préalables pour les garçons et les filles doivent faire partie de l’équation. La société est en constante évolution et l’éducation évolue en étroite symbiose avec elle. Néanmoins, pour notre bien à tous, nous devons nous efforcer de garantir que ce changement favorise l’égalité des droits et le bien-être général, ce qui ne sera pas atteint si les aspects de genre sont ignorés.

Sources : Thompson, Derek (2021), « Les collèges ont un problème avec les hommes », L’Atlantique, 14 septembre. https://www.unicef.org/education/girls-education et https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487

