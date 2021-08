For women in e-commerce, “entrepreneurship means freedom”

Pierangela Sierra set up an e-commerce platform in Ecuador called Tipti to make shopping easier but also to save people time.

Ms. Sierra has spent most of her career working for leading international companies across Latin America, becoming a renowned marketing expert. A few years ago, she decided to retire from the corporate world to embark on an unprecedented adventure alongside her partner. Together, they crafted a plan that would give them back what they lacked most, despite their successful careers: time.

“I remember we did the math in 2015, and I was away from home for 48 weeks that year. So, I was practically there at Christmas, like a guest in my own house. We couldn’t spend time together as a couple or as a family, ”says Tipti’s founder.

Tipti, the couple’s original idea, is the abbreviation of “Tiempo para Ti” (Time for you). The integrated mobile and web platform for grocery shopping and delivery is now the fastest growing e-commerce company in Ecuador.

“We have seen the birth of other e-commerce platforms as we begin to develop our business plan. This is how Tipti was born, with the idea that giving back time to yourself, as a couple and as a family, as well as to our clients, was the most precious thing we could offer ”.

Digital commerce in Latin America

In 2019, 1.5 billion people, or about 27% of the world’s adult population, made online purchases, according to UNCTAD.

The total number is increasing each year and is expected to continue to grow due to the COVID-19[feminine pandémie. Cependant, la proportion de personnes utilisant le commerce électronique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est bien inférieure à celle des pays à revenu élevé. Par exemple, dans des pays comme la Suisse, plus de la moitié de la population utilise ces services, contre seulement 2 % dans les pays en développement.

L’Amérique latine et les Caraïbes représentent 9 % de la population mondiale âgée de plus de 15 ans. Bien que 346 millions de personnes aient accès à Internet, seulement 20 % ont effectué des achats en ligne en 2019, plaçant la région uniquement au-dessus de l’Afrique dans le classement électronique de la CNUCED. indice commercial.

Le manque de confiance dans les services postaux, ainsi que les obstacles à l’obtention d’un compte bancaire compatible avec le paiement numérique, sont parmi les principales raisons pour lesquelles le continent latino-américain n’achète pas dans le commerce électronique mondial.

Selon Pierangela Sierra, le manque d’éducation et d’accès à la technologie constitue également des obstacles considérables, en particulier parmi les populations à faible revenu.

« Quand vous commencez à comprendre où se situe l’endroit idéal pour de nouvelles entreprises potentielles, vous réalisez que c’est dans le commerce électronique, la biotechnologie et tout ce qui concerne la technologie. Il y a un grand besoin d’accès à l’éducation dans tous ces domaines, particulièrement pour les femmes. “

Démystifier les mythes

Mme Sierra conseille aux femmes de défier les stéréotypes de genre.

“Ils vous disent toujours ‘oh tu es un mauvais conducteur’, ou ‘tu n’es pas doué pour utiliser un ordinateur’. Dans l’industrie de la technologie, des mythes similaires qui ciblent les femmes prolifèrent et parfois, nous en venons même à les croire nous-mêmes et nous pouvons nous sentir incapables. Nous pensons que si nous n’étudions pas quelque chose en rapport avec la technologie, nous n’aurons rien à apporter dans ce domaine, et ce n’est absolument pas vrai. Les compétences que vous pouvez avoir en termes de dynamisme, de stratégie ou de leadership peuvent vous placer — comme c’est mon cas — à la tête d’une équipe fonctionnelle et d’une entreprise ».

D’après les données de ONU Femmes, actuellement seulement 45 pour cent des femmes dans le monde ont accès à Internet, alors que la plupart des téléphones portables sont entre les mains des hommes. En outre, alors que les filles du monde entier ont tendance à surpasser les garçons en lecture et en écriture, elles sont toujours sous-représentées parmi les meilleures performances en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM).

De plus, les femmes représentent moins de 10 pour cent des personnes qui travaillent sur la conception et le prototypage de produits technologiques, révèle UNESCO.

Générer le changement

La fondatrice de Tipti est convaincue que pour que les femmes puissent percer dans le secteur de la technologie, elles doivent mobiliser l’ensemble de leur communauté pour créer un impact économique positif et durable sur la société dans son ensemble.

“Les femmes cherchent toujours à éduquer la génération suivante : qu’il s’agisse d’enfants, de neveux, d’une sœur ou d’une autre mère... Pour chaque femme que vous soutenez, l’effet multiplicateur amplifie toujours l’impact de manière exponentielle. Dès que vous donnez un coup de main à une femme, vous aidez également jusqu’à 20 autres personnes », explique-t-elle.

L’entrepreneur en technologie, qui a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Coca-Cola et Colgate, a déclaré à UN News que son dynamisme et sa détermination ont été ses caractéristiques déterminantes tout au long de sa carrière. C’est pourquoi elle a toujours été motivée pour élever et soutenir ses concitoyennes.

« S’il est vrai que c’est tout un exploit de s’assurer une place au sommet de la table, cela dépend aussi de notre propre capacité à croire en nous », souligne-t-elle.

En tant que membre de Programme CNUCED, Pierangela Sierra offrira une Masterclass fin 2021, destinée aux femmes prêtes à élaborer leur propre plan d’affaires pour le secteur de la technologie.

L’objectif est d’identifier et de former des femmes leaders du secteur technologique et à travers le continent, qui peuvent, à leur tour, avoir un impact positif sur les autres femmes dans leur propre pays et communauté. L’effet multiplicateur garantirait une augmentation des entreprises et des entreprises dirigées par des femmes, explique Mme Sierra. À terme, des projets prometteurs seraient présentés aux investisseurs.

UNESCO / Francesco Bandarin The city of Quito, Ecuador.

Words of wisdom

For Pierangela Sierra, the biggest mistake she made as an entrepreneur was not having done it before.

“For me, entrepreneurship is about freedom. The impetus towards this freedom, this balance that we often seek as women, emanates from our passion, from our dreams; but above all to be able to contribute with enthusiasm to building a better future ”.

The founder of Tipti points out that the The most important thing for women is to learn to believe in themselves and their dreams.

“And that would be my message to all those who doubt themselves: find the inspiration within yourself to start your own business and let this force lead you to freedom and make your dreams come true.”